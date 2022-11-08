Как найти работу разработчику

Введение

Сегодня мы поговорим о том, как найти работу в разработчику.

Я имею опыт работы в разных компаниях. Малый, средний и крупный бизнес, а так же гос. корпорация.

Чтобы получать такой опыт я прошел более 70 собеседований на разных этапах своего развития.

Во время прохождения интервью я сформировал ряд выводов и наблюдений, которые могут быть полезны тем, кто только начинают свой путь в IT.

В этой статье я буду рассказывать только про интервью в Российских компаниях.

Где размещать резюме

Первое с чего начинается поиск работы это выбор площадки для размещения резюме.

Лидером среди различных сервисов является HeadHunter. На HH представлено самое большое количество вакансий, поэтому размещать свое резюме на других сайтах или сервисах смысла не имеет.

В случае если вы хотите найти работу в определенной компании, то имеет смысл посмотреть открытые вакансии на сайте компании, но с большой вероятностью они так же будут представлены и на HH.

Когда-то я делал список топовых айти-компаний в России и пересматривал их сайты в надежде сделать отклики на сайте компании. Могу сказать, что это время было потрачено зря, тк на HH у тех же компаний я обнаружил куда более большой список вакансий.

Резюме и подготовка к собеседованию

Регистрируемся на HH и следом нас встречает вопрос как лучше оформить резюме.

Давайте разберем резюме по пунктам:

ФИО, семейное положение и образование это обязательные вещи, которые нельзя оставлять пустым если вы хотите найти работу в хорошей компании.

Что с образованием?

На примере работы фронтенд-разработчика я могу сказать следующее. В России нету хорошего гос образования для фронтенд-разработчика. Конечно же есть прекрасные вузы с уклоном на информационные технологии, но поверьте, что ваш работодатель прекрасно понимает, что с типовыми задачами фронта можно справиться без знаний компьютерных наук. Вы можете не знать алгоритмы и структуры данных, можете не понимать сложность алгоритмов, но если вы к примеру не знаете хотя бы один фрейморк из большой тройки (Vue, React, Angular), то у вас объективно будут проблемы с поиском работы.

К сожалению, много технологий, которые сегодня используются в веб-разработке относительно молоды, а университеты слишком медленные в адаптации к постоянно изменчивому рынку.

В России в IT большее предпочтений получит кандидат имеющий практический опыт решения задач, чем человек с красивым дипломом. Кстати говоря красивый диплом пригодится только для того, чтобы с него HR снял копию и положил в архив.

На техническом собеседовании всех будут интересовать ваши хард и софт скилы, а про образование фактически вспоминают только HR и то больше для галочки. Из этого следует, что вы совершенно можете не боятся указывать ваше настоящее образование, даже если оно не относится к IT.

Что с курсами?

А что же с курсами? Ведь в поле об образовании можно вписать и курсы, а вот там уже как раз учат тому, что нужно. В каком то смысле это так.

Если почитать программы многих курсов, то там действительно темы, которые нужно знать. При этом большая часть людей прошедших курсы не готовы к выполнению даже легких рабочий задач. Почему так получается вопрос для отдельного ролика.

HR и рекрутеры знают об этой проблеме, поэтому многие достаточно скептически относятся к курсам. Я бы рекомендовал не указывать на каких курсах вы учились, если эти курсы не имеют высокий авторитет.

Почти каждый рабочий день программиста состоит из задач, которые он не знает как решить. Одно из важнейших умений разработчика это поиск информации, умение обучаться и решать возникающие проблемы без привлечения коллег. Самостоятельное обучение программированию супер активно развивает эти умения, а структурированный курс и ментор за спиной приводит к тому, что выпускники курсов не могут сделать ни шагу в сторону от того, чему их учили.

Самоучки другие. Им ни кто ничего не рассказывал. Именно самоучки отлично имеют находить ответы на сложные вопросы. Я не против курсов и менторов. Я говорю о том, как все получается на практике.

Зарплата

Нужно ли указывать зарплату? Однозначно да.

Указание зарплаты сразу отсекает тех, кто не готов вам платить столько, сколько вы хотите. В первую очередь это экономия вашего личного времени на общение, которое изначально не привело бы вас к сумме денег, которую вы хотите.

Какую зарплату указывать?

Предложим вы рассчитываете на 100 000 рублей. По итогам собеседования у работодателя есть 3 возможных пути какую оплату вам предложить:

Попытаться вас прогнуть по деньгам в меньшую сторону и назвать к примеру 80 000 рублей и сгладить понижение ваших ожиданий отлично сложенной мотивационной беседой о возможностях роста. Всегда помните, что терять вы начнете сразу, а вот возможностей роста в компании по факту может и не оказаться. Вам назовут ровно ту сумму, которую вы указали как комфортную. Вам назовут сумму чуть больше ваших ожиданий, например 110 000 или 120 000 если компания в вас заинтересуется и будет готова конкурировать с другими компаниями, которые так же проявят желание вас нанять.

И как же тут не прогадать? Формула простая. Берем сумму ваших ожиданий. К примеру это 100 000 рублей. Добавляем сразу 20 процентов. Пишем 120 000.

И снова рассмотрим 3 пути:

Вас так же пытаются опустить по зарплате. Но опускать будут от той суммы, которую вы изначально завысили. Обычно понижают на те же самые процентов 20. В конечном итоге вам предлагают плюс минус ту сумму на которую вы и рассчитывали изначально. Вам назвали указанную сумму. Получается вы получили больше своих ожиданий. Вам назвали сумму больше, чем вы указывали и добавили еще 10-20 процентов. Итого вы можете держа в голове планку в 100 000 может получить предложение в 130 000 - 150 000.

Честно ли это? Рынок найма в первую очередь это рынок. Если вам делают предложение на ту сумму, которая больше ваших представлений о вашей ценности, то это значит лишь одно - вас так оценили. Так зачем вам продавать себя дешевле, чем вам могут предложить компании, которые просто по умолчанию конкурируют на рынке и предлагают более высокие зарплаты?

Вы ни кого не обманываете! На интервью и техническом собеседовании находятся не дураки. Люди которые вас будут собеседовать уже будут иметь представления о том что им нужно и сколько они готовы за это платить. При этом если будет возможность платить меньше, то обычно работодатели не брезгуют тем, чтобы заплатить меньше. Тогда почему вы должны жертвовать собой?

Как не продешевить с своими пожеланиями по зарплате?

Изучите вакансии на HH и посчитайте вилку за какие знания и умения сколько готовы платить. Еще раз напоминаю, что рынок труда это в первую очередь рынок! Всегда ставьте возможный максимум! Если на вашу цену ни кто не соглашается, то это значит, что ваши ожидания нужно уменьшать.

Вроде логично и понятно, но по факту просить больше для большинства это страшно и волнительно. Особенно это касается тех, кто только начинает свой путь в IT.

Если вы не можете переступить через себя и говорить ожидания по зарплате выше, чем вы сами себя оценили (обычно это ниже того, сколько действительно могут платить), то для вас у меня будет более комфортная рекомендация. Начните свой путь как хотите, но на каждом новом месте работы прибавляйте по 20-30 процентов от суммы, которую вам платили. Конечно же при условии, что вы хотя бы 1,5-2 года поработали в рамках компании из которой уходите. Смена места работы с повышением зарплаты это более простой способ начать стоять дороже, чем долго и упорно стараться получить повышение по зарплате. Это проверено практикой многих людей.

Аватар

Я надеюсь, что для большинства зрителей мой совет окажется и так понятным, но когда я работал на руководящей позиции в маркетинге и в мои обязанности входил найм, то как оказалось многие все же этого не понимают.

Уделите внимания и поставьте хорошую качественную фотографию на ваше резюме. Вы это не только ваши хард скилы и ваш код, но и то как вы выглядите! Мы живем в мире в котором софт скилы начали побеждать над хард скилами. Оденьтесь в чистую и опрятную одежду, которая не кричит о вашей творческой индивидуальности. Не нужно одевать все брендовые вещи или футболку с вашей любимой рок-группой. На фотографии на резюме вы должны приятно выглядеть для любого, кто будет смотреть ваше резюме. Выберите нейтральный фон и место с хорошим светом. Не делайте фото как для паспорта! Улыбайтесь. Вы не крупный государственный чиновник и не топ-менеджер, не перебарщивайте с строгостью.

Знания и умения

Отдельно опишите ваши знания и умения.

Какие языки программирования вы знаете?

С какими фреймворками работали?

Какие библиотеки использовали?

С какими операционными системами работали?

Какие методологии и подходы вы знаете?

Какие сервисы использовали?

Пишите обо всем с чем имели дело если это относится к вашей работе. Не надо думать, что что-то является и так понятным по умолчанию. Я разрабатываю на Vue. Буквально на каждом интервью спрашивают умею ли я работать c Vue Router. Как можно писать на Vue и не уметь работать с Vue Router? Ни как! Но загвоздка в другом. У рекрутеров есть список технологий, которые используются на проекте и они ищут людей у которых в резюме будут пересечения по тем технологиям, которые используются. Вот почему важно писать про все с чем вы имели дело. Рекрутеры и HR не разработчики. Они не обязаны и зачастую не знают многие тонкости. Помните об этом.

Видео и звук

Для собеседования подготовьте хороший микрофон и веб-камеру. Совсем не обязательно пользоваться зеркалами и дорогими видео-камерами. Но если у вас плохая веб-камера я всё же рекомендую приобрести хорошую веб-камеру. Поверьте в удаленной работе она вам пригодится.

Опыт работы

По классике описываются ваши обязанности, должность и время работы в компании.

Этого нам не достаточно. У нас у фронтов везде одинаковые должности и по факту одни и те же обязанности. А вот то, что у нас действительно отличается это суть проекта и используемые технологии, а так же сложность самого проекта.

По каждому месту работы опишите суть вашего проекта и чем больше всего вы занимались. Отдельно по каждой компании опишите технологии, которые вы использовали.

Конечно же используемые технологии будут пересекаться с списком навыков, который мы описывали выше. Как же правило не повторять себя? Тут не совсем повторение. Это детализация, которая дополнительно покажет срок работы с технологией. К примеру вы указали в навыках TypeScript. Как долго вы на нем пишете? Неделю? Может год? 5 лет? Не ясно. Указанием используемых технологий на проектах вы даете понимание как долго вы работаете с этой технологией. А как же где работали и как применяли. Поверьте. Это очень важно.

Дополнительная информация о вас

У вас есть блог про айти? Прикрепите ссылку!

Вы пишите в open source? Прикрепите ссылку!

У вас есть домашние проекты, которые вы пишите сами для себя? Прикрепите ссылку!

Вам нечего показать? Специально для такого случая напишите небольшой домашний проект и прикрепите ссылку на репозиторий.

Очень важно, чтобы работодатель мог увидеть то, как вы пишете код. Ваш код может рассказать о ваших умениях куда лучше, чем вы сами. Если код будет достаточно хорошего уровня и в достаточном объеме, то вас это может спасти от выполнения тестового задания.

Контакты

Контакты, контакты и еще раз контакты. Оставьте все возможные контакты. Дайте работодателю возможность связаться с вами удобным для него способом.

Чаще всего для связи используют:

Telegram

WhatsApp

Почта

Звонок по мобильному

Социальные сети

При подготовке к собеседованию не забудьте проверить ваши социальные сети. Служба безопасности компании может изучить ваши социальные сети и вы можете не получить ваше приглашение на работу только потому, что служба безопасности выявит ваших социальных сетях то, что противоречит взглядам компании. Поэтому я рекомендую скрыть любой контент, который может повлиять на мнение о вас в отрицательную сторону для компании.

Видео сервисы

Во время подготовки к собеседованию обязательно заведите аккаунты в WhatsApp и Telegram, а также жe в всех популярных приложениях для видеоконференции таких как Skype, Teams, Яндекс Телемост, Zoom. В разных компаниях интервью будут проходить в разных видео-сервисах. Если вы отложите этот вопрос на потом и начнёте регистрироваться в сервисе за 5 минут до начала технического собеседования, то у вас могут возникнуть сложности с регистрацией и это приведёт к тому, что вы опоздаете на собственное интервью. По этой причине важно заранее подготовить все аккаунты.

Воронка вакансий

Поговорим о том, как искать работу на HH.

В маркетинге есть такое понятие как “воронка продаж”.

Смысл заключается в том, что самый большой охват людей всегда на входе в воронку (например показ рекламы). Далее на каждом этапе взаимодействия с клиентом число людей уменьшается и в итоге остается самое меньшее количество людей, которые дошли до этапа покупки услуги или продукта. Это и называется воронкой.

Я и некоторые мои знакомые применяем подход создания воронки при поиске работы. Как показывает практика создание воронки более эффективный подход, чем избранные отклики.

Давайте подробнее. Как выглядит воронка вакансий на практике. Приведу свой пример.

На фронте лидируют 3 фреймворка (Vue, React, Angular). Все остальные крайне редко встречаются в вакансиях. Я пишу на Vue и переходить на React и Angular я не хочу. Мы получили первый фильтр в интерфейсе HH. Я вбиваю в поисковую строку Vue и получаю все вакансии в содержании которых как-то упоминается Vue. Наша воронка началась.

По личному опыту я знаю, что если не поставить фильтр на Россию, тогда мне будут попадаться предложения зарубежных компаний. Мигрировать я не хочу. Поэтому я устанавливаю фильтр по России. Мы снова срезали часть предложений.

Фильтр по городу мы так же не устанавливаем, на сегодняшний день очень многие компании дают возможность разработчикам работать удаленно. Если вы все же не установите фильтр по стране, то кроме зарубежных компаний вам будет податься большое число компаний связанных с криптовалютой, тк чаще всего они зарегистрированы не в РФ, даже если сама компания имеет корни из России. Так что если вы хотите именно в эту область, то страну не указывайте.

Обычно дальше люди все больше и больше сужают воронку различными фильтрами и откликаются не больше чем на 1 вакансию из 10-20. Бывает что люди просидев час на HH делают около 5-10 откликов.

Помните, что воронка сужается не только вашими усилиями, но и работодателями. Вы выбираете и компании выбирают. Вот тут-то и получается ошибка. Сделав 5 откликов вы рискуете, что ни кому из 5 компаний вы не подойдете. Что дальше? Еще на отклики? Снова ждете? И вот на вас откликнулись. Вы общаетесь с компанией и строите надежды, что вас выберут. А вас не выбрали. И вы снова начинаете круг. Проблема в том, что это крайне долгий и не эффективный подход.

Помните, чем больше воронка на входе, тем больше она на выходе! Нам не нужно своими руками сильно играть с фильтрами и собственным отбором.

У меня есть список всех вакансий где упоминается Vue. Я кликаю на все вакансии подробно не читая их! Исключение составляют только те вакансии в которых изначально зарплата указана сильно меньше моих ожиданий. С такими компаниями мне нет смысла общаться.

Почему я подробно не читаю на что откликаюсь? Предложим что вы откликнулись на 100 вакансий и получили 10 откликов. Это примерно 10 процентов конверсии на взаимный отклик. При этом вы прочитали 100 вакансий и 90 процентов времени на чтение было потрачено зря, тк вы не получили от них отклик. Помним правило что 20 процентов действий могут приносить 80 процентов результата так же как и 80 процентов действий могут приносить 20 процентов результата. Если я получаю 10 взаимных откликов из 100, то я трачу время только на подробное чтение вакансий компаний, которые уже ко мне проявили интерес. Кому мы не интересны по факту не должны быть интересны и нам.

И так по примеру мы получили 10 взаимных откликов. Что делаем? Выходим на звонки и интервью? НЕТ! Мы дальше расширяем воронку. По всей стране на Vue c моими ожиданиями по зарплате плюс те, кто не указал зарплату в сумме обычно не более 400 вакансий.

На HH есть ограничение на 200 откликов в день. За субботу и воскресенье я делаю 400 откликов.

По факту я рассказал о себе всем с кем мы потенциально можем сойтись в вопросе денег.

Понедельник будет веселый. На нас посыпятся взаимные отклики и будут сыпаться еще примерно дней 10. На этом этапе у нас максимально широкая воронка и те компании с которыми у нас может сложиться сотрудничество. Вот именно сейчас пришло время внимательно читать, задавать вопросы и изучать нашего будущего потенциального работодателя.

Если вы ищите не первую свою работу и представляете ценность для компаний, тогда количество звонков и сообщений будет выше вашей пропускной способности.

Да да да самое время отфильтровать тех, кто точно нет.

Полностью освободите вашу будущую неделю. Крайне важно общаться с рекрутерами и HR в состоянии готовности к разговору. Первичные звонки сложатся куда менее удачно если вы в моменты звонков будите заняты другими делами. При такой воронке вам будет чем заняться. Скучно вам точно не будет. Вы уж поверьте.

Во время чтения вакансий можно заметить интересный факт, что зарплата у джуниоров и у сеньоров очень сильно отличается, но при этом рабочие обязанности и требования по знанию технологий могут быть одинаковыми. Это вас это не должно пугать. Очень часто размещение вакансии на HH занимается именно HR. Предварительно он собирает информацию о вакансии.

К примеру руководитель команды может сказать HR, что на проекте используется Docker. HR запишет это требование вакансию не зная о том что фактически глубокие знания Docker не нужны, а сам Docker будет использоваться для того, чтобы развернуть backend на локальном компьютере. Чтобы это сделать нужно всего лишь минимальное представление что вообще из себя представляет Docker. С большой долей вероятности все нужные конфиги вы скачаете из репозитория в свой первый рабочий день. Глубокие знания тут не нужны. Это лишь один из примеров, которым я хочу показать, что очень часто эти требования которые вы будете читать в резюме изначально завышены. Поэтому их не стоит пугаться. Техническое интервью существуют для того чтобы определить подходите вы по требования или нет.

Как начинающему понять список требований

Для тех, кто ищет свою первую работу в IT отлично подойдет рекомендация взять 100 вакансий и из них выписать список требований. Следующие сотни вакансий будут содержать примерно те же требования. Таким образом вы сформируете для себя общий список технологий, который нужно изучать.

Но есть одна проблема. В вакансиях вы не увидите ни слова про грейды. Возможно я кого то огорчу, но список технологий, который необходим на проекте будет одинаковым как для джуниора так и для сеньора. Если в проекте пишут на TypeScript, то все разработчики любого грейда будут писать на TypeScript без исключения.

Так в чем же разница? Джуниору будут отдавать более простые и монотонные задачи, а более сильные разработчики будут получать более сложные.

Простые и сложные задачи даются в рамках тех технологий, которые используются в рамках проекта. Поэтому фактически список требований в вакансиях будет одинаковый. С какой-то точки зрения из-за этого порог входа в IT действительно высокий. Но не стоит сразу пугаться. Более опытные разработчики и руководители не будут вам давать то, с чем вам не по силам справиться. Даже если такое произошло, тогда всегда есть возможность передать задачу более сильному разработчику. В беде вас не оставят.

Чем рекрутер отличается от HR.

Я очень много говорю два слова. Рекрутер и HR. А в чем разница?

HR это менеджер по работе с персоналом. Как правило HR обладает гораздо больше информацией о компании, чем рекрутеры. Это связано с тем что задача рекрутера это поиск кандидатов, поэтому как правило рекрутеры не могут рассказать детали о компании и проекте.

В больших компаниях скорее всего вы будете сталкиваться именно с рекрутами. Следует помнить, что HR как правило уделяют больше внимания рассматриваемым резюме.

Часто заработная плата рекрутера зависит от приведённых людей и соответственно ему выгодно приводить больше релевантных разработчиков, чтобы повысить свой шанс получить свой бонус за разработчика, которого наймут. Это совершенно не значит, что вы на этом этапе понравились компании. Компания может даже не знать о том что, с вами ведётся диалог по вакансии.

Этапы интервью

В России в IT распространено несколько этапов интервью. О каждом мы сейчас поговорим.

Первичное знакомство

Первый этап это всегда первичное знакомство. Его проводит HR или рекрутер.

Изначально вам позвонят или напишут в месседжеры по контакту, который вы оставляли в резюме. Обращаю ваше внимание на то, что так же есть практика, что на HH вам могут ответным письмом в отклике написать контакты по которым будут ожидать звонка от вас. Если случай именно такой, тогда не стесняемся и звоним по указанному номеру строго в рабочее время. При планировании звонков не забывайте, что мы не фильтровали компании по городу, а следовательно у вас и у человека могут быть разные часовые пояса. Отталкивайтесь по от часового пояса работодателя.

Ваша задача во время интервью с рекрутером или HR получить ответы на все интересующие вас вопросы. На этом этапе мы делаем вывод стоит ли продолжать общение дальше.

Обязательно перед началом общения создайте эксель таблицу, поверьте дальше она нам очень сильно пригодится. В эту таблицу мы заносим вопросы которые нас интересуют. В дальнейшем по записанным ответам на наши вопросы мы будем определять с кем имеет смысл выходить на техническое интервью. Список вопросов должен содержать базовые вопросы плюс важные для вас критерии по которым вы будите выбирать свою новую работу.

У меня был такой список:

Название компании

Название компании нам нужно для того чтобы в дальнейшем получить более подробную информацию о компании.

Контактное лицо

Этот контакт нужен для того чтобы мы всегда смогли связаться с компанией и актуализировать статус по резюме.

Статус

В моём случае я использовал следующие статусы:

Нужно связаться по контактам (в случае если на HH нам отправили контакт)

Жду дату интервью с HR

Жду дату технического собеседования.

Жду решения после технического собеседования.

Отказ по вакансии

Получен оффер.

Зачем нам такие подробные статусы? Если мы проходим интервью в 2-3 компаниях, тогда вполне можно запомнить информацию о каждой из этих компаний. В нашем случае мы общаемся сразу с десятком, а то и более компаний. После общения с третьей компанией вам будет не хватать вашей оперативной памяти и в вашей голове перемешается вся информация. Чем больше мы будем общаться с разными компаниями, тем меньше деталей мы будем помнить. Именно по этой причине нам нужны эти статусы.

Когда актуализировать статус

Этот пункт нам нужен для того, чтобы мы всегда помнили, когда нам нужно напомнить о себе. Рекрутер или HR общается не только с вами одним, но и с множеством других кандидатов. По этой причине не самые ответственные рекрутеры могут просто забыть о вас.

Дата и время интервью с HR

Первое общение обычно занимает не более 20-30 минут. Дату этого общения мы записываем.

Дата и время технического интервью

Про вас могут забыть не только на этапе общение с рекрутером. Если рекрутер пообещал вам назначить дату технического собеседования и в течение 2 недель вам так и не назначили дату, тогда я рекомендую прекратить общение с этой компанией. Скорее всего там неблагоприятная среда для работы. Похожая история и с ответом по итогам технического интервью. Если вы ожидаете больше двух недель с момента прохождения технического интервью, то скорее всего вы неинтересны компании.

Ссылка на вакансию

Во время технического интервью скорее всего у вас спросят что вы уже знаете о компании. Здесь нам пригодится наша сохранённая ссылка. Будет не очень красиво если вы будите не знать то, что изначально было написано в вакансии.

Суть проекта

Здесь всё просто. Мы записываем всю информацию о том на какой проект компания ищет разработчика.

Где ведется общение

Обязательно запишите где именно ведётся переписка с рекрутером. Если вы одновременно будете общаться более чем с пятью компаниями, то вспомнить где именно вы общались с определенной компанией будет проблематично.

Работа по ТК РФ или договор оказания услуг?

Здесь мы фиксируем по какому виду договора мы будем работать с компанией.

Какой формат работы?

Существует 3 основных формата.

Работа в офисе. Удаленная работа из дома. Гибрид. Вы какие-то дни работаете в офисе, а какие-то удаленно.

Есть ли деление зарплаты на премии?

Важной помнить, что компания согласно трудовому кодексу обязана выплатить вам только ту сумму денег, которая в трудовом договоре записана в качестве зарплаты. В некоторых компаниях зарплату могут делить на премию, бонусы и надбавки.

У HR будет множество обоснований почему в компании существует такое деление. Вас будут уверять, что вам нечего бояться. Но вы должны помнить, что та часть суммы которая написана в трудовом договоре как бонусы, премии или надбавки не являются обязательный ежемесячной выплатой. Это происходит на усмотрение работодателя. Мы живём в не спокойное время. Если у компании начинаются финансовые проблемы, то чтобы сократить свои расходы компания может убрать премиальные выплаты своим сотрудникам. У меня уже был такой негативный опыт. И поверьте это совсем не приятно. Идти на подобный риск или нет решать вам.

Есть ли индексация зарплаты?

Независимо от премии и бонусов в некоторых компаниях ежегодно проходит индексация заработной платы связанная с инфляцией в стране. Это не частая практика, но если в компании есть индексация заработной платы, то это определённо плюс.

Если ли квартальные / годовые премии?

Здесь также всё просто. Мы узнаём какие ещё выплаты мы можем получать помимо нашей зарплаты.

Какой адрес офиса?

Для тех людей, которые работают в офисе это может стать очень важным моментом при принятии решения.

Какое кол-во людей в компании?

Лично я люблю работать в больших и зрелых компаниях. На мой взгляд именно в крупных компаниях лучше устроены бизнес-процессы. Как правило работать в такой компании комфортнее.

Есть ли ДМС?

Этой пункт будет важен тем, кто действительно пользуется услугами ДМС. Если вы не пользуетесь ДМС, тогда по сути для вас это не должно быть критерием выбора места работы.

Какое начало дня?

В среде программистов встречаются разные люди. Кто-то может начать свою работу в 7:00 утра, а кто-то еле-еле проснётся в 11:00. При этом даже в рамках одной компании в разных командах могут быть разное начало времени начала рабочего дня. Так же время начало будет зависеть о часовых поясов в которых находятся большая часть команды. Подбирайте работу, которая вам комфорта. В IT такая возможность есть.

Какие есть бонусы для сотрудников?

Бонусы бывают разные. Оплата курсов, оплата спортзала, корпоративное обучение, секции и кружки для детей и так далее. Бывает, что подобных бонусов вообще нет. Нужны ли вам подобные вещи решайте сами.

Есть ли должностная инструкция?

Одни компания будут удивляться зачем вообще эта инструкция. Другие будут удивляться тому, что можно работать без данного документа. Лично для меня этот вопрос показывает уровень компании. Я не доверяю тем, кто пренебрегают документами, которые должны быть. Как правило если бардак начинает уже в подобных вопросах, то дальше будет еще хуже.

Есть ли обрезка ЗП на испытательный срок?

Если предложение по работе не является вашей последней надеждой, тогда я не рекомендую соглашаться на уменьшение зарплаты во время испытательного срока, так как есть множество компаний, которые во время испытательного срока оплачивают полную зарплату.

Есть ли KPI?

KPI распространены как правило в маркетинге и в продажах. IT компании как правило не ставят KPI для своих разработчиков. Но если вы узнали, что KPI всё же есть, тогда обратите особое внимание на эти показатели. Сможете ли вы их выполнять и будет ли зависеть ваша зарплата от выполнения данных KPI?

Впечатление от общения

В момент разговора помимо информации о компании вы конечно же будете обращать внимание на манеру и тон разговора. В разных компаниях от разных рекрутеров подход к общению будет разный. Я убежден в том, что уважающая себя компания, которая ценит своих разработчиков не позволит рекрутерам грубо или не профессионально общаться с кандидатами. В этом пункте мы будем записывать все наши эмоции которые мы получили от общения с рекрутером или HR пока мы их помним. Так же сюда можно записать впечатления после прохождения технического интервью или от общения с руководителем.

Техническое собеседование

Обычно вторым этапом является техническое собеседование. На котором проверяются ваши знания и умения, а также работодатель обращает внимание на вашу коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и прочие другие важные вещи для совместной работы в команде.

Подготовьте заранее краткий рассказ о себе. Расскажите о ваших предыдущих местах работы и чем вы там занимались. Какая была команда и как был построен процесс. На каждое место работы не уделяйте больше 5 минут, а общий рассказ о вашем опыте работы не должен быть больше 10-15 минут. Постарайтесь сделать ваш рассказ о вашем опыте максимально кратким, но ёмким.

Во время рассказа о своём предыдущем опыте всегда помните, что скорее всего вы подписывали NDA (соглашение о не разглашении) на предыдущем месте работы. Как правило эти документы запрещают рассказывать практически всё. Поэтому при рассказе не называйте конкретные названия проектов, конкретных людей и конкретные цели. Попробуйте рассказать о своём опыте не вдаваясь в детали которые могут иметь коммерческую ценность и нарушить подписанное вами соглашение о не разглашении.

Если вам задают вопросы, на которые ответ требует как раз этих самых деталей, в таком случае вы имеете полное право отказаться от ответа на вопрос ссылаясь на то, что ответ на вопрос не может быть озвучен по причине подписания соглашения о неразглашении.

Как отвечать на вопросы

Если во время технического собеседования вам задали вопрос на который вы не знаете ответа, тогда обязательно запишите этот вопрос и после собеседования найдите ответ на этот вопрос. Есть большая вероятность, что этот вопрос может попасться вам на следующем техническом собеседовании.

Ещё более лучшей практикой является записывать свои технические собеседования, таким образом по необходимости вы сможете восстановить всю информацию которую вам сообщили о компании на техническом собеседовании.

Если вам задали вопрос на который вы не знаете ответа, то постарайтесь вслух порассуждать о том, как бы вы решали данную задачу на рабочем месте. Многие сложные вопросы задаются не для того, чтобы получить точный ответ, а для того чтобы увидеть как вы размышляете и какие подходы используете.

Поэтому крайне важно рассказывать о том какие мысли у вас в голове во время решения той или иной задачи.

Очень важное влияние оказывает уверенность вашего голоса. У меня были случаи, когда техническое собеседование на вакансию frontend разработчика проводил backend разработчик, который сам до конца не знал правильных ответов на те вопросы которые задавал.

Если у вас будет похожая ситуация и вы будете отвечать неуверенным голосом, то вам могут навязать неверный ответ на вопрос с которым вы можете согласиться, хотя изначально знали правильный ответ. Если вы уверены в правильности своего ответа стойте на оставайтесь на своем ответе и не дайте сбить вас с толку. Такие провокации могут быть.

Во время ответов на вопросы постарайтесь давать ответы более кратко. Всегда помните о том, что чем больше слов вы будете говорить, тем больше возможности задать вам уточняющие вопросы на которые возможно вы не сможете ответить. Запомните правило. Меньше слов говорите - меньше вопросов получаете. Ваши ответы должны содержать суть, но не быть многословными.

Если вам задали интересный вопрос на который вы не знаете ответа вполне нормально в конце интервью поинтересоваться и узнать правильный ответ на вопрос. Возможно ответ на этот вопрос поможет вам прохождение следующего технического собеседования.

Также могут быть случаи когда интервьюер будет мериться с вами знаниями и пытаться продемонстрировать своё превосходство.

Конечно же это не профессиональный подход. Если у вас попался именно такой случай, тогда старайтесь не спорить и не мериться знаниями в ответ.

Также вам могут задавать вопросы на которых попросту нету однозначных ответов. Для вас здесь явно сигнал, что это как раз тот вопрос на который вам нужно порассуждать.

Софт скиллы могут оказаться важнее, чем хард скиллы. Если у человека есть пробелы в знаниях, то его можно научить. Но если человек не коммуникабельный, то скорее всего перевоспитать взрослого человека уже не получится. Да и не имеет смысла. Именно по этой причине выбирая между разработчиком которой лучше знает теорию, но менее коммуникабельный и разработчиком который знает чуть хуже, но более коммуникабельный могут отдать предпочтение человеку который обладает более лучшими софт скилами. Будте приятны в разговоре при прохождении интервью.

Бывают случаи когда работодатели задают вопросы личного характера. Помните о том, что вы не обязаны отвечать на подобные вопросы.

Исключением является проверка службой безопасности. Есть ли у вас именно такой случай и вы заполняете анкету для проверки службы безопасности, только в этом случае вы должны предоставлять информацию о вашей личной жизни. В других случаях руководителей не должно волновать, что происходит в вашей личной жизни если это не отражается на работе.

Вопрос который во многом уже стал уже мемом. Это кем вы видите себя через 5 лет. Многим этот вопрос кажется абсурдным и банальным, но в таких вопросах есть смысл. Ответ на этот вопрос рассказывает о ваших планах на будущее и возможно ваши планы могут соприкасаться с интересами компании. Поэтому рассказать о своих планах для вас даже полезно. К примеру может быть ситуация , что вы хотите стать тимлидом, а представитель компании понимает, что в будущем у них будет потребность в тимлиде. В таком случае вы получите преимущество, потому что компания будет понимать, что они нанимают не просто разработчика, а человека который в будущем сможет занять позицию тимлида.

Вам могут задать вопрос есть ли у вас офферы от других компаний. Я рекомендую ответить кратко, что предложения есть, но вы хотите получить детальную информацию от всех и вдумчиво принять решение. Наличие офферов от других компаний повышает вашу ценность при этом считается дурным тоном рассказывать детальную информацию о том, какое именно предложение вам сделала другая компания. Если вы хотите намекнуть работодателю о том, что вы будете ждать от него контр-оффер. Вы можете не раскрывая деталей своего оффера мягко намекнуть что-то, что предлагаете вы не конкурентно по отношению к другому офферу.

Live coding

Live coding во время технического интервью обычно бывает после ответов на технические вопросы.

Вас могут попросить написать код в режиме реального времени. Обычно разработчики не любят писать код в режиме реального времени потому, что это не естественный процесс как пишется код. На работе у нас есть время подумать, написать разные варианты решения, посмотреть варианты решения в интернете, а также посоветоваться с коллегами.

Во время написания кода в режиме реального времени наше время ограничено. Поэтому написание кода в таком режиме вызывает стресс.

Я рекомендую не отказываться от лайв кодинга. Вы сможете выработать иммунитет к этому этапу интервью.

Тестовое задание

Также Вас могут попросить выполнить тестовое задание.

По своим собеседованиям я заметил, что когда я рассчитывал на зарплату до 150.000 в начале своего пути, то мне очень часто предлагали сделать тестовое задание.

Когда я стала рассматривать предложение выше 150.000 мне практически никто не предлагал выполнять тестовые задания.

Статистика конечно же может отличаться. Я рассказываю о своём опыте. Вы должны понять, что если вы не любите тестовые задания, вы имеете право от них отказаться. В таком случае я рекомендую в качестве альтернативы предложить посмотреть ваши репозитории на GitHub, поскольку они гораздо больше расскажут о ваших знаниях, чем выполнение короткого тестового задания, который на практике оказывается совсем не коротким.

При этом если вы хотите понравиться компании и показать свою заинтересованность, тогда рекомендую выполнять тестовые задания.

Финальное собеседование с руководителем.

В некоторых компаниях вам могут сделать оффер после прохождения технического собеседования. Также может быть третий этап - это интервью с руководителем команды или проекта. Как правило на третий этап собеседования попадают те, кто уже успешно прошёл техническое собеседование. Но не спешите радоваться. Думать о том, какую компанию вы выберите стоит только после получения оффера.

Оффер

Оффер не является обязательной частью. Многие прогрессивные компании уже ввели практику отправки оффера. Это документ который является официальным приглашением вас на работу. В нём описывается предлагаемая позиция, условия работы и зарплата.

Если компания не высылает оффер, тогда обычно с вами связываются и говорят эту информацию по телефону или приглашают в офис.

Мы создавали воронку для того чтобы получить лучшее предложение из всех возможных. Поэтому не торопитесь принимать ваш первый полученный оффер. Возьмите время на размышление.

Напишите всем остальным с кем у вас было техническое интервью, что у вас уже есть оффер, но вы хотели бы увидеть все предложения, прежде чем принимать решения.

Это повысит вашу ценность в глазах других работодателей, а также может ускорить процесс подготовки оффера для вас если этот процесс затянулся по каким-то причинам.

Принимайте решение соглашаться на тот или иной оффер только тогда, когда вы будете понимать что больше офферов вы не получите. В противном случае вы рискуете выбрать не самое лучшее из возможных предложений.

После получения оффера я рекомендую запрашивать шаблон трудового договора. У меня есть практика которая показала, что формулировки в трудовом договоре могут отличаться от того что мне рассказывали на собеседовании.

Как понять от кого ждать оффер

Казалось бы логичный ответ на вопрос, что стоит ждать предложения от тех, где вы лучше всего прошли техническое интервью.

Однако моя практика это опровергла. Очень часто те компании, где по моему мнению техническое интервью прошло идеально не давали мне оффер, а те компании о которых я даже не думал ждать от них оффер в конечном итоге делали лучшее предложение из всех. Поэтому чтобы вы лишний раз не расстраиваюсь я рекомендую не делить шкуру не убитого медведя. Думайте о том кого выбрать только по факту, когда у вас есть оффер на руках.

Выбор компании

Следующий фактор по которому стоит задуматься это выбор самой компании.

IT компании условно можно разделить на два типа. Компания которая разрабатывает свой продукт для внутреннего использования или продажи.

Второй тип это аутсорс и аутстаф компании. Если кратко, то в таком типе компаний вас нанимают, чтобы продать другой компании для разработки продукта. Не редко бывают цепочки из субподрядов.

Если вы разрабатываете продукт внутри компании и для этой компании, то скорее всего процесс разработки будет происходить более спокойно.

Аутсорс и аутстаф характеризуется тем, что вы постоянно будете находиться в неком стрессе. Вы будете работать в разных проектах, с разными технологиями, с разными с разными командами и в условиях строго ограниченного времени. При этом вы всегда должны держать в голове как правила вашей компании так и правила компании которой вас продали. Я работал в таком режиме и честно вам скажу, что это действительно вызывает стресс.

Есть и плюс таких компаний. В них руководство компании заинтересовано в том, чтобы их разработчики развивались. Чем более опытный разработчик, тем дороже его можно продать. Таким компаниям выгодно вкладываться в развитие своих разработчиков. Год работы в таком режиме с точки зрения получения опыта может заменить несколько лет работы в обычной компании.

Не опытным разработчикам я советую отдать предпочтение именно аутсорс / аутстаф компании. Там вы сможете вырасти как разработчик.

Но если вы уже являетесь опытным разработчиком вероятнее всего комфортнее вам будет в компании, которая занимается собственным продуктом.

Следующий немаловажный критерий это формат самой работы. Существует несколько форматов работы. Первое это работа в офисе. Второе это работа удалённо дома. Третье это гибрид, который совмещает как поездки в офис так и работу из дома. Какой формат работы более удобный вопрос индивидуальный. Здесь решайте сами.

Работа из дома дает больше времени, но при этом требует гораздо больше самодисциплины. Первый год удаленной работы мне было тяжело. Мало того, что нужно себя контролировать, так и дни начинали превращаться в день сурка. Даже поездка в офис стала казаться интересным мини приключением. Поэтому вы будите вынуждены еще и сами себе придумывать досуг.

Масштаб компании.

Маленькие компании отличается тем, что в них работает маленькое количество людей, а следовательно у таких компаний как правило нехватка человеческих ресурсов.

Это значит что любой сотрудник может быть в роли кухонного комбайна, который будет выполнять различные функции. Возможно вам придётся делать то, что не входит в ваши рабочие обязанности. При этом для вас это возможности для роста. Чем крупнее компания, тем уже список должностных обязанностей, которые выполняет сотрудник. Также любую инициативу гораздо сложнее воплотить в жизнь. В маленьких компаниях быстрее развиваться, а в больших компаниях комфортнее работать. Что для вас важнее развитие или комфорт решите самостоятельно.

Разница фрейморков

Что делать если вы пишите на одном фреймворке, но вам очень сильно понравилась компания и вы понравились ей, но там используется другой фреймворк. Здесь вам нужно подумать готовы ли вы переходить на другой фреймворк. Если да, то можете смело принимать приглашение. Если вы хорошо знаете один фреймворк, то вы достаточно быстро сможете освоить и другой. В Angular, React и Vue очень много похожих паттернов. Фреймворки заимствует подходы друг у друга и поэтому они во многом похожи.

В чем разница между большой и маленькой командой.

На проекте в команде может быть разное количество разработчиков начиная от 1 и до 20 по моей практике. У меня был опыт работы в команде где фронтендом в рамках одного проекта занимались более 20 человек, а общий объём команды составлял около 50 человек включая других разработчиков, аналитиков и дизайнеров. Начинающим разработчикам я советую сделать выбор в сторону более больших команд, так как там у вас будет больше возможности получить помощь от коллег, просто потому что их больше, а значит больше вероятность того, что найдётся человек который уделит своё время чтобы вам помочь

Грейды

В этой теме я думаю надо обсудить разницу между джуниор, мидлом и сеньором.

В разных компаниях разные требования к этим грейдам. Для того чтобы у вас было понимание разницы между этими грейдами можно обобщить информацию и сказать так. Джуниор это разработчик который не может полностью самостоятельно выполнять рабочие задачи и ему часто требуется помощь коллег.

Мидл как правило может полностью самостоятельно выполнять рабочие задачи без помощи коллег.

Сеньор может писать точно такой же код как и мидл, но будет отличаться более широким опытом, что будет позволять сеньору принимать решения по архитектуре. Обычно сеньоры это просто более опытные разработчики.

Зарплаты

Теперь стоит поговорить о зарплатах.

Я буду говорить о зарплатах для фронтенд разработчика работающего на российскую компанию находясь в России.

Конечно зарплатные вилки у всех разные, но обобщая мы можем увидеть следующую градацию.

Джуниоры от 50 до 150.000. Мидлы от 150 до 250.000. Сеньор от 250 дача до 350.000. В России зарплата более 350 000 для сеньор разработчика это уже редкость, Если у вас зарплата выше, то считайте вам повезло. Как правило на зарплату выше вы можете претендовать уже на позиции тимлида, но в таком случае вы уже будете заниматься не только разработкой, но и управлением команды, что в свою очередь будет требовать других компетенций и знаний.

Безусловно факт который может не радовать это то, что нам разработчиком всегда есть куда расти. Несмотря на то, что зарплата выше 400 000 это действительно большая редкость вы всегда можете переключиться на следующий этап развития и искать работу в зарубежной компании в которых зарплата для разработчиков могут доходить до 10 000 долларов в месяц и более в зависимости от компании. Здесь нужно понимать, что зарубежная компания будет платить меньше тем, кто работает не в офисе и проживает на территории другой страны. Только в России удаленные разработчики и офисные получают одни и те же деньги. Если вы хотите больших денег работая в зарубежной компании, тогда вам придется мигрировать.

Отказы

Для начинающих разработчиков большое количество отказов может повлиять на их самооценку. Этого следует избегать. При поиске места работы помните о том, что не важно какое количество компаний вам отказали. Для вас важно найти место работы которое вам понравится и оно вам нужно одно, а не много. Я рекомендую пытаться искать работу до тех пор, пока вы не найдёте эту одну компанию и поверьте рано или поздно вы получите оффер который вам понравится

Как часто можно менять работу

Меняйте вашу работу по необходимости. Если вы чувствуете, что в рамках компании вы больше не можете развиваться или вам не нравится условия на вашей работе или вы понимаете, что можете найти новую работу с более высокой зарплатой, то я рекомендую сменить место работы.

При этом не делайте это очень часто. Постарайтесь хотя бы год или полтора года отработать на одном месте. Если вы ещё не отработали год вы конечно можете уволиться если на то есть резкая причина. Не делайте это часто. Если в вашей трудовой книжке будет 3 место подряд где вы работали по полгода или меньше, тогда вопросы у нового работодателя будут к вам. Как так получилось что 3 раза подряд вы принимали решение так быстро уходить

Подведем итоги

Как правило при подходе создания воронки вы сможете найти работу за 3-4 недели с учетом того, что первые две недели вы посвятите прохождению интервью.

У меня лично поиск работы никогда не занимал больше месяца ни в начале моего пути ни сейчас.

Создание воронки так же хорошо тем, что вы неизбежно будете общаться с большим количеством компаний. Сможете почувствовать разницу между этим компаниями и что самое важное получите опыт прохождения собеседования.

Даже если вы уже проходили собеседования, то первые 10 ваших собеседований это всегда стресс. Поверьте если вы пройдёте больше 20 и более собеседований, то страх и неуверенность перед собеседованием вас навсегда покинет.

На своём опыте я понял, что не стоит проводить больше 3 технических собеседований в день. Будет перегруз. Рекомендую остановиться на максимум двух в день.

За все годы практики в разработке я чётко понял, что процесс программирования должен вам нравится.

Каждый день вы будете сталкиваться с большим количеством проблем, которые не будете знать как решить. Если вам не доставляет удовольствия то, что вы делаете и если добавится ещё и большое количество проблем и вопросов, то работа для вас превратится в сплошной ад.

По этой причине я рекомендую искать работу разработчиком только тем, кому действительно нравится процесс разработки.

Если вы хотите прийти в эту сферу только ради денег, то я рекомендую отказаться от этой идеи . Скорее всего карьеру у вас не получится построить. Это действительно сложная работа справиться с которой поможет интерес и любовь к тому что вы делаете.

Если у вас есть история которую вы хотите рассказать о вашем опыте собеседований и передать какой-то свой опыт, тогда пишите в комментарии. Поверьте найдутся ребята, которым ваш опыт будет интересен.

Всё что я рассказал это мой личный опыт основанный на прохождении большого количества собеседований. Мой опыт может отличаться от других.

Такую же цель преследует и канал OPEN JS в целом. Я буду стараться как возможно чаще выпускать полезные и обучающий контент.

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Всем удачи в поиске работы!