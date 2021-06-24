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yesterday at 02:50 PM

Ковид-пандемия: взгляд ковидоскептика



    Пытаясь спорить в комментариях с горячими сторонниками ковидных ограничений, я понял, что я не могу в отдельных комментариях объяснить всего. Мне хотелось бы показать людям, откуда берётся ковидоскептицизм, но в рамках описания отдельных элементов это невозможно.

    Любые проблемы всегда выдаются за «отдельные недостатки», за «случайные инциденты». И отдельные факты действительно могут казаться такими, если они не представлены в комплексе. Только общий взгляд на последовательность событий помогает выявить закономерность.

    Я понял, что должен написать большую сводную статью, представляющую взгляд ковидоскептика, в которой я перечислю хотя бы основные сомнения и подозрения, которые возникали на протяжении этих полутора лет. В конце я даже отвечу на животрепещущий вопрос — можно ли переубедить скептика.

    Статья представлена в условно хронологическом порядке. Это означает, что я буду перечислять события примерно так, как они происходили в течение этого года, но в рамках разговоров об этих события я стану ссылаться на более новые данные, используя эффект «послезнания». Это позволит мне одновременно придерживаться какой-то единой нити повествования, и при этом давать ссылки на данные, которые появлялись в совершенно разное время, некоторые раньше, а некоторые позже.

    В самом начале событий мы не имели практически никакой информации и оперировали в основном догадками, но ближе к настоящему моменту ситуация прояснялась — хотя нельзя сказать, что она стала менее подозрительной, скорее даже более. Впрочем, вы сами это увидите.

    Аксиоматика




    Сначала я хотел бы обозначить некоторые вводные параметры, с пониманием которых требуется читать эту статью.

    Во-первых, мне бы хотелось объяснить идею презумпции вины для тех, кто обладает силой и авторитетом. Это то самое, что в известной фразе "с великой силой приходит великая ответственность". Если вы обычный человек — вы можете говорить что угодно, и ваши слова не имеют существенного веса. Поэтому ваша ответственность за них невелика, а сомнения в ваших словах никого не беспокоят. Если вы учёный или врач и заявляете, что говорите нечто как учёный или врач — ваша ответственность растёт, и своими словами вы можете покалечить или убить того, кто доверится вам. Поэтому любая сомнительная трактовка ваших слов очень опасна. И наконец, если вы крупный медицинский чиновник или если вы научный коллектив, который оценивает репутацию других учёных — ваша ответственность невероятна, потому что по вашему слову могут умереть или исцелиться тысячи или миллионы людей. Никаких сомнений в ваших словах быть не должно, а любые сомнения в ваших словах всегда вызывают недоверие и подозрения.

    И именно поэтому чем выше ответственность человека или группы людей — тем сильнее его обязанность не только быть честным и честно отвечать на вопросы окружающих, но и подробно разъяснять любые сомнительные слова или действия. И до того, пока не сделано этих разъяснений, не развеяны сомнения — вы остаётесь в серой зоне, в числе тех, кому не доверяют.

    Именно поэтому любые сомнения, подозрения скандалы бросают тень на человека и коллектив, но ещё большую тень бросает отказ от объяснений или невнятные объяснения.

    Во-вторых, я хочу немного уточнить параметры применимости теории фальсификации. Многие пытаются вести любой диалог так, будто бы это научный диалог. Я называют это «науковерием», современной сектой, в которой наука заменила религию и для своих адептов обрела сходное влияние на мир. Поэтому им представляется, что любой вопрос может быть решён научным образом.

    К сожалению это не так. Если вдруг возле окровавленного тела найден человек с окровавленным ножом и нож этот в крови жертвы — невозможно получить строгих научных доказательств того, что этот человек и есть убийца. Мы можем это предполагать, основываясь на данных научной экспертизы — например, идентичного состава крови и следа от ножа. Но само утверждение о том, что с высокой вероятностью этот человек и есть убийца — формулируется не научным образом. Это другая сфера, в которой и доказательства формулируются не так, и даже поиск доказательств осуществляется иначе. В своей статье про конспирологию я уже писал, что когда «убийца — наука», когда наука вовлечена в состязательный процесс в качестве одной из сторон — то мы не можем ей давать преференции.

    Мы вынуждены использовать другие методы — например, методы расследования. Да-да, то самое «кому выгодно».

    Сейчас над этим принято насмехаться — по большей степени из-за того, что «мне это было не выгодно» стало стандартным оправданием преступников. Но это связано как раз с тем, что в этом вопросе сделали главной науку, а наука предполагает не только попытку однозначно трактовать термин «выгодно» (хотя выгода для каждого своя), но и использование научных методов там, где они не применимы (например — проверить даже финансовую «выгоду» научно можно, но невозможно получить закрытые финансовые данные без юридических методов).

    Есть ситуации, в которых не нужно писать научную монографию, а нужен следователь, который изучит хронологию преступления и скажет: «да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с...»

    Теперь давайте к этой хронологии и перейдём.

    Медийная истерика



    «Сфотай типа — лежу»

    Для массового пользователя интернета всё началось в январе 2020 года, когда все соцсети заполонили видео и фотографии «падунов» из Китая. На всех происходило одно и то же — люди просто падали посреди улицы и лежали, потом прибегали закутанные с ног до головы врачи и уносили упавшего в машину реанимации. Эти видео ещё и сейчас можно найти в интернете, хотя их остаётся всё меньше.

    Падения объяснялись тем, что так действует «новый смертельно опасный вирус».

    Эти видео перестали появляться сразу же после принятия беспрецедентных политических и экономических ограничений. Хотя, если верить СМИ, ковид только набирал силу и бушевал во множестве стран — ни разу больше не появилось подобного видео, нигде больше люди не падали посреди улицы. Несмотря на миллионы официально переболевших ковидом — мы не получили таких видео ни из Италии, ни из Нью-Йорка, ни из других мест, описываемых как наиболее пострадавшие от пандемии.

    Теперь, полтора года спустя, я абсолютно уверен, что это были постановочные видео, направленные на раздувание паники. Так что само существование подобных видео вызывает подозрение — информацию про действительно опасные болезни не нужно дополнительно подогревать слухами.

    Можно сказать, что это делали «частные лица», жадные до хайпа и пытавшиеся накрутить число просмотров. Но нужно чётко понимать, что об этих «падунах» говорили все уважаемые СМИ. Это те самые СМИ, которые при необходимости всегда «решительно опровергают»: фейк-ньюс, мракобесие, лженаучные утверждения, постановочные видео и фото; те СМИ, которые всегда следуют «журналистской этике». В этом случае «журналистская этика» не подсказала им проверять эти видео на соответствие реальности.

    Что же было на самом деле?

    Неуловимый вирус



    Картинка из статьи «Расшифрован геном коронавируса» в апреле 2020 года. Ссылки на оригинальную научную статью, конечно, нет, это же «массовое издание»

    Хронология событий выглядит следующим образом:

    • 31 декабря 2019 г. Китай заявил о выявлении нового вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.
    • 7 января 2020 г. ВОЗ подтвердила информацию о выявлении нового вируса SARS-CoV-2.
    • 30 января 2020 г. ВОЗ объявила китайскую вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией.
    • 11 марта 2020 г. ВОЗ охарактеризовала распространение болезни COVID-19 как пандемию.

    Всё бы ничего, только через год, 23 января 2021 года, доктор Ву Цзунью из «Китайского центра по контролю за заболеваниями» признался журналисту NBC, что они не смогли выделить вирус SARS-CoV-2, следствием которого является заболевание COVID-19.

    UPD: Уточнение из комментария: «Главный эпидемиолог Китая Ву Цзунью сказал репортеру NBC Янису Макки Фрайеру, что он не верит, что вирус возник в Ухане, Китай, но действительно возник в другом месте в Китае». Там же предложена ссылка на более подробную статью про это в WSJ.

    1 декабря 2020 года Центр по контролю за заболеваниями" США (CDC) в своём заявлении также признал, что не имеет выделенного вируса SARS-CoV-2: «на момент разработки теста и проведения данного исследования количественные вирусные изоляты 2019-nCoV не были доступны для использования».

    И даже в начале 2021 года Институт Роберта Коха также не смог ответить на запрос журналистов — в какой именно научной статье можно прочитать про выделенный вирус.

    На чём же были основаны все исследования, тесты, вакцины? Осенью 2020 года доктор Коуэн пишет заметку с анализом статьи CDC о выделении вируса. Он подчеркивает: "Исследователи утверждают, что они решили, что является настоящим геномом SARS-CoV-2, путем «консенсуса», своего рода голосования.". Но мало этого. В статье CDC прямо говорится о том, что исследователи не смогли заразить человеческие клетки этим вирусом:

    «В приведенной выше цитате [журнала CDC] шокирует то, что вирусологи, используя свои собственные методы, обнаружили, что растворы, содержащие SARS-CoV-2 — даже в больших количествах — НЕ были, я повторяю, НЕ БЫЛИ заразными ни для одного из трех человек, культуры тканей, которые они тестировали. Проще говоря, это означает, что они доказали на своих условиях, что этот «новый коронавирус»…

    Друзья мои, читайте это снова и снова!

    Эти вирусологи, опубликованные CDC, представили на своих условиях четкое доказательство того, что вирус SARS-CoV-2 безвреден для человека. Это единственно возможный вывод, но, к сожалению, этот результат даже не упоминается в их заключении. Они просто говорят, что могут предоставить запасы вирусов, выращенные только на клетках обезьяны Vero, спасибо, что пришли.»


    Может быть доктор Коуэн переврал отчёт CDC? Нет, я открыл отчёт и обнаружил там, что все цитаты верны. Может быть я просто не понимаю смысла этих цитат, и для опытных эпидемиологов они несут другой смысл? Но, во-первых, никто из «официальных учёных» так и не разъяснил этот «другой смысл» — а во-вторых, свидетельств уже набралось больше одного. Слишком много сомнительных вещей накручено вокруг происходящего. Сомнения в том, что вирус был выделен, определён и исследован — до сих пор не развеяны. Никто и не пытается их развеять. Никто не желает явным и непротиворечивым образом указать скептикам на публикацию, в которой этот вирус был твёрдо и уверенно выделен без «консенсуса» и прочего компьютерного моделирования. Мы можем даже согласиться с тем, что на планете действительно появилось какое-то новое вирусное заболевание, но у нас нет никаких внятных подтверждений тому, что его возбудитель был выделен учёными.

    Более того, как мы узнаем ниже в разделе про тестирование, даже тесты на вирус были созданы без наличия вируса, что прямо было написано в научных публикациях о создании этих тестов.

    Позвольте, но как же он служил в очистке? как же они тестировали?!

    Псевдотестирование



    Скрытая камера показывает, как загрязняются образцы во время тестов

    На брифинге для СМИ по COVID-19 16 марта 2020 «доктор Тедрос» сказал: «У нас есть простое послание для всех стран: тестируйте, тестируйте, тестируйте». И началась вакханалия тестирования.

    А чем именно тестировать?

    Хорошо известно, что Кэри Маллис, изобретатель ПЦР, говорил в интервью одну простую вещь — «если постараетесь, то с ПЦР вы можете найти абсолютно всё».

    И любой ПЦР-тест можно сделать положительным, просто увеличивая количество репликаций (позже это подтвердит и ВОЗ). Вот ссылка на интервью. Интервью подчищают с различных сайтов (и это само по себе подозрительно), возможно это уцелело, потому что там наложен перевод, и нейросети не могут его распознать.

    В самом начале, в январе 2020 года немецкий доктор Кристиан Дростен разработал технологию использования теста ПЦР для обнаружение вируса SARS-CoV-2. У Дростена не было вируса SARS-CoV-2, чтобы проверить свою технологию на практике, что прямо указано в исследовании без наличия вирусного материала.

    UPD: В комментариях заметили, что без наличия вирусного материала технология должна была работать. Был ли у Дростена материал вируса — мы не знаем.

    Возможно вам будет интересно узнать, что «доктор Дростен» замешан в скандале. А имено — выяснилось, что докторская степень у «доктора Дростена» не настоящая. Доктор Кюбахер, специализирующийся на научном мошенничестве, подал иск в отношении несуществующей дисертации Дростена. Адвокат доктор Фюльмих подал иск о возмещении ущерба против Дростена от имени своего клиента, который понес финансовые убытки в результате ограничений.

    Ольферт Ландт — один из постоянных соавторов исследований Дростена, включая текущую публикацию с тестированием на коронавирус. Он также является владельцем берлинской биотехнологической компании TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, которая производит тесты Corona PCR. Дростен и Ландт в случае пандемий и самых разнообразных вирусных вспышек совместно разрабатывают для них ПЦР-тест: это уже имело место в 2002/2003 году для SARS, в 2011 году для EHEC., в 2012 г. для MERS, в 2016 г. для вируса Зика, в 2017 г. для желтой лихорадки. Разумеется, эти ПЦР-тесты приносят какую-то прибыль. Какую — мы тоже не знаем.

    Только к концу года(!) дополнительное исследование группы 22 учёных показало непригодность протокола «Кормана-Дростена» для выявления вируса SARS-CoV-2 с помощью теста ПЦР.

    Подозрительность ПЦР-тестов ни разу внятно не опровергалась. Илон Маск сдал 4 теста на одном и том же оборудовании. Из них 2 оказались положительными, два — отрицательными.

    UPD: меня поправили в комментариях, указав, что Маск сдавал не «ПЦР-тесты», а экспресс-тесты.

    Вот известная заметка о том, что для определения ковида совершенно не нужно использовать квантификационный ПЦР. И это разумное замечание, которое сразу же вызывает подозрение, что тест на ковид основан не на обнаружении в организме чего-то, чего там совсем не должно быть.

    Вот известное интервью Стефано Скольо. Я честно скажу, я не знаю, действительно ли он доктор (хотя в интернете можно найти его сайт) и действительно ли он выдвигался на Нобелевскую премию (на неё и Путина выдвигали) — но не научный ли метод велит учёным рассматривать суть высказывания, а не обращать внимания на личность и авторитет? Итак, этот самый Стефано простыми словами объясняет, что да, всё так и есть, как вы подозревали — изолята нет, вируса никто не видел, под видом эталона для сравнения используется слегка очищенное бронхолегочное содержимое, в котором может оказаться вообще что угодно.

    Он же объясняет, что тест на антитела не имеет никакого смысла, пока нет выделенного вирусного изолята и не с чем сравнивать, не на что получать реакцию.

    В Израиле в июле 2020 года зам. гендиректора минздрава Итамар Гротто заявил, что 9 из 10 тестов дают ложноположителный результат, поэтому нет смысла их делать.

    Впрочем, даже ВОЗ знает об этом, и именно поэтому ВОЗ в декабре выпустил записку о том, что завышенное количество циклов репликаций приводит к появлению ложноположительных результатов.

    В итоге только почти через год после начала пандемии, локдаунов, масочного безумия ВОЗ призвала все страны снизить число циклов в тестах ПЦР. Более того, в инструкциях ВОЗ прямо указано, что ПЦР не может быть основным тестом, по которому принимаются решения о наличии или отсутствии коронавируса. Но вы «тестируйте, тестируйте, тестируйте».

    Также можно вспомнить публикацию о секретной съемке, во время которой выяснилось, что ПЦР-тесты загрязняются прямо в лаборатории.

    Но интереснее всего то, что после начала вакцинации CDC ввел новую политику, которая фактически создала многоуровневую систему диагностики. Это означает, что с этого момента невакцинированным людям будет намного легче получить диагноз Covid19, чем вакцинированным.

    Если бы эта новая политика была глобальным подходом к «Covid» с декабря 2019 года, никакой пандемии вообще бы не было. Но теперь для «невакцинированных» будут делать 40 циклов в ПЦР, а для «вакцинированных» — 28 циклов. Возможно это даже ляжет в основу будущих исследований по эффективности вакцин.

    Кстати, это снисходительное отношение к вакцинам в практике дело обычное. Любой родитель расскажет вам, что врачи не ставят диагноз «коклюш» детям, у которых есть прививка от коклюша. Жаль, что нет ни одного «научного исследования», которое бы это доказало. И почему вдруг такое исследование никто не станет финансировать?

    Итак, я думаю, читатели уже поняли, почему ковидоскептики с крайним подозрением относятся к ПЦР-тестам.

    Но кто на таких шатких основаниях объявил пандемию?!

    «Доктор Тедрос»



    «WHO is mister Tedros»

    11 марта гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханан Герейсус заявил о «Пандемии».

    Кто такой «Доктор Тедрос»?

    «Самый главный врач планеты», глава ВОЗ — человек без медицинского образования. Доктором Тедросом его называют из уважения к защищенной им диссертации. Будучи министром иностранных дел Эфиопии, он обвинялся экспертной средой в сокрытии вспышек нескольких случаев холеры в Эфиопии в 2006, 2009 и 2011 годах (впрочем, оказалось, что эти данные есть даже в Википедии, поэтому даю формулировку и ссылку оттуда). Также его обвиняли в финансовых махинациях.

    На закрытом заседании парламента в Лондоне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, согласно надёжным сведениям, Тедрос Аданом Гебреисус заключил соглашение с Китаем. Помпео также добавил, что именно Китаю удалось убедить других проголосовать за Гебреисуса в то время, и поэтому США решили выйти из ВОЗ и прекратить финансирование организации. Ещё трое участников заседания, которые хотели сохранить анонимность, рассказали, что по мнению Помпео, Китай «купил» руководителя ВОЗ. Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что есть разведданные, которые это доказывают.

    Достойная пара «доктору Дростену» с поддельной докторской.

    Можно сказать, что всё это не важно, ведь он же не царь и не король, он не может заявить о пандемии, если его подчинённые не согласятся. Значит в ВОЗ существовал некоторый консенсус по этому поводу.

    Я обращаю внимание читателей на то, что в ВОЗ существовал консенсус по поводу того, что этот сомнительный тип в принципе достоин их возглавлять. И это очень многое говорит именно о ВОЗ в целом, а не только о «докторе Тедросе».

    Но объявить пандемию было мало, её начали внедрять.

    Беззаконие



    В Лондоне и Оттаве прошли многотысячные митинги против коронавирусных мер

    Ключевой характеристикой этой пандемии является полное, тотальное беззаконие, абсолютное попрание всех прав и свобод людей.

    Я часто слышал о том, что «когда умирают люди — не до прав и свобод», и это каждый раз создавало у меня когнитивный диссонанс, потому что современная западная модель цивилизации выстроена как раз совершенно на противоположном фундаменте. На том, что обычно люди готовы были умереть, но не поступиться своими правами и свободами. В этом смысле, конечно, мы наблюдаем крушение не только экономической, но и культурной основы цивилизации, отказ от главного внутреннего принципа. Однако, речь не о том.

    Во-первых, была введена цензура. Фейсбук, Твиттер, Ютуб ввели откровенные правила цензуры контента, которые не имели отношения к законам. Например, ранее цензурировалась только информация, которая явно была оговорена законами различных стран как преступная. В данном случае началась открытая цензура, не основанная на законе. Непонятные люди на неясных основаниях стали заявлять, что какая-то информация «вредная»:


    Твиттер знает лучше!

    Во-вторых, были полностью нарушены все законные протоколы, которые как раз и создавались для противодействия пандемиям. В России мы видели это особенно явно:
    Покойный академик Филатов удивлялся, почему не задействован единственно возможный при пандемии порядок действий. Правительство/ президент делают запрос в РАН, РАН направляет его в Медицинское отделеие РАН, там формируют запросы к профильным и ведомственным НИИ, там собирают и согласуют мнения экспертов, на их основе делают заключение и отправляют его обратно в МО РАН, где обобщают заключения множества НИИ и дают детальные рекомендации президенту и/ или правительству. Ничего этого сделано не было! Мнение научного сообщества им не интересно.

    Но точно такое же безумие творилось по всему миру:



    И далее, далее, далее. Этот беспредел продолжается и сейчас, беснующиеся политики кричат о принудительной вакцинации. Я напомню, что Совет Европы в общем-то принял резолюцию о запрете на принуждение людей к вакцинации. Там прямо указано:
    7.3.1 обеспечить, чтобы граждане были проинформированы о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не подвергается политическому, социальному или иному давлению с целью вакцинировать себя, если они не хотят делать это сами;
    7.3.2 гарантировать, что никто не подвергнется дискриминации за то, что он не был вакцинирован, из-за возможных рисков для здоровья или нежелания пройти вакцинацию;

    Но наплевав на одну часть законов и норм — вполне естественно наплевать и на другую. «Сгорел сарай — гори и хата!». И разнузданные элиты по всему миру устроили буквально оргию надругательства над законами.

    Скептицизм вызывает не только откровенное нарушение всех мыслимых прав людей, но его бессмысленность — так как у каждой развитой страны существовали работающие юридически корректные протоколы для поведения в ситуации пандемии.

    То есть — не существовало никаких разумных и важных причин для того, чтобы незаконно ограничивать права людей, поскольку была возможность вполне законно ограничить права людей.

    Если только, конечно, самой целью всего этого не было незаконное ограничение прав людей.

    Пландемия



    Лучшее фото Билла Гейтса на все времена

    Уже в начале весны конспирологи сориентировались в происходящем и вытащили на свет огромное количество информации о том, что про всё это было известно заранее. Основным аргументом было то, что если богатые и влиятельные люди говорят о наступлении какого-то события в будущем — то значит они его и спланировали. Это породило в среде конспирологов термин "пландемия".

    В первую очередь выкопали, конечно, доклад Фонда Рокфеллера «Сценарии будущего технологий и международного развития», где ещё в 2010 году был опубликован подробный сценарий будущей вирусной пандемии во всём мире. Потом обнаружили, что институт Джона Хопкинса в сотрудничестве с Мировым экономическим форумом и фондом небезызвестного Билла Гейтса осенью позапрошлого года провёл событие под названием "Event 201".

    "Event 201 моделировало глобальную вспышку коронавируса, передаваемого от летучих мышей людям, что привело к пандемии легочного синдрома, связанного с коронавирусом (CAPS). CAPS — это вирусное заболевание, которое может вызывать целый ряд проблем со здоровьем, от легких симптомов гриппа до пневмонии и даже госпитализации или смерти."

    Кроме того конспирологи выяснили, что планирование паспортов вакцины началось как минимум за 20 месяцев до начала вспышки COVID-19. Европейская комиссия — исполнительный орган Европы — впервые опубликовала предложение по паспортам вакцины 26 апреля 2018 года.

    В совокупности с многочисленными заявлениями самого Гейтса об угрозе вирусной пандемии (самое известное такое заявление — это его выступление в 2015 году на форуме TED) стало широко распространённой идея о том, что именно он вместе с Рокфеллерами всю эту пандемию и организовал.

    Главной целью считался контроль численности населения — ему припомнили вакцинацию в Кении, ставшую причиной массовой стерилизации.

    Предсказания фонда Рокфеллера были поразительно точны, вот хороший пример конспирологической статьи где всё это описывается. Но были и ещё более любопытные моменты.

    В августе 2018-го уважаемым агентством ABC была опубликована апокалиптическая статья про компьютерную модель MIT, якобы основанную на старой модели Римского Клуба. «Завораживающий прогноз показывает, что качество жизни, как ожидается, резко упадет сразу после 2020 года», «Примерно к 2020 году состояние планеты станет критическим». Блогер, который это обнаружил, пишет, что знаменитая модель «Устойчивого развития» никакого скорого апокалипсиса на самом деле не предсказывала, данные изложены некорректно — и в конце 2019 года ехидно подначивает: «ведь до 2020-го осталось меньше месяца, а никаких признаков модельного апокалипсиса не видно».

    Зря иронизировал. Сказали Уважаемые Люди что апокалипсису быть в 2020 — значит быть!

    Такие вот невероятно сбывающиеся модели.

    Можно сказать, что абсолютно точные предсказания это просто хорошие навыки специалистов, грамотное умение моделировать. Но почему в одном случае они моделируют так точно — а в другом случае показывают полную бездарность? И тут мы переходим к следующему, самому провальному этапу пандемической паники — к Экспоненте.

    Святая Экспонента




    Сравнительная диаграмма панических прогнозов и реального уровня смертности в Швеции

    Самым громким и частым прогнозом в начале эпидемии была экспоненциальная модель роста числа зараженных. Вот, например, типичная новость того времени: «Погибнут 40 млн в 2020 году!»

    Теперь мы уже знаем, что СМИ использовали манипулятивные картинки и видео, чтобы драматизировать ситуацию, существенно (на порядки) переоценивали риски и даже научные журналы поддались всеобщей панике, публикуя непрофессиональные или непроверенные публикации.

    На сайтах, которые позиционировали себя как просветительские, пытались объяснять, откуда взялись такие безумные цифры. Вот, например, рассказ о том, как в теории должны осуществляться расчёты, согласно «модели SIR». Но это был абстрактный разговор о том, «как должно быть». Рассуждая абстрактно, сотрудникам ВОЗ не следовало соглашаться с назначением на пост гендиректора ВОЗ человека без медицинского образования, замешанного в ряде скандалов. Но на практике это случилось.

    Так как же были сделаны расчёты, откуда взялась Святая Экспонента, уничтожающая миллионы людей?

    Все эти ужасные прогнозы были построены на шести людях. Не шести тысячах. Не шести сотнях. Шесть человек на шести рейсах.

    "These six people were crucial for estimating disease prevalence, the IFR, and ultimately forecasting death all around the world."


    Прогнозы эти в итоге не сбылись, в отличие от тех, которые сделал Центр Рокфеллера. Вполне естественно в такой ситуации подозревать, что во втором случае это были не прогнозы, а собственные коварные планы.

    Но сосредоточимся на другом: а почему вообще решили, что эти ужасные прогнозы сбудутся? Может быть эти прогнозы были сделаны очень уважаемым человеком, которому безусловно доверял весь научный мир, и который никогда не ошибался ранее?

    «Доктор Фергюсон»




    Профессор Нил Фергюсон

    Фергюсон и его его группа из Имперского колледжа давно известны лживыми прогнозами:

    • В 2002 Фергюсон предсказал 150 тыс. смертей британцев от «коровьего бешенства». Умерло 177 человек.
    • В 2005 Фергюсон предсказал 200 млн. смертей в мире «птичьего гриппа». Умерло 282 человека.
    • В 2009 Фергюсон предсказал 65 тыс. смертей граждан Британии от «свиного гриппа». Умерло 457 человек.

    Ни один из его панических прогнозов не исполнился. Однако, как мы видим, выводов из этого тоже не было сделано, так как год за годом он продолжал ошибаться и при этом оставался «международным экспертом» и возглавлял Имперский колледж. «Человек из хорошей семьи», вероятно.

    6 и 16 марта 2020 года эпидемиологи Имперского колледжа, во главе с Фергюсоном, направили правительствам США и Британии катастрофический прогноз о жертвах коронавируса. Согласно прогнозу, с апреля по июль 2020 года в Британии должны умреть 510 тысяч человек, а в США — 2.2 миллиона. Для предотвращения катастрофы Фергюсон рекомендовал использовать карантинные меры в виде домашней изоляции, социального дистанцирования и закрытия учебных заведений.

    Отчёт Фергюсона стал мощным инструментом для введения карантинных ограничений:

    • Опираясь на отчёт Фергюсона, Энтони Фаучи и СМИ вынудили президента Трампа объявить 13 марта чрезвычайный режим в США.
    • С 13 по 24 марта карантин был объявлен в Испании, Франции, Израиле, Германии, Индии, Британии и Канаде.
    • 25 марта, после того, как страны Европы и Америки ввели карантин, Фергюсон резко снизил прогноз смертности: для Британии 20 тыс, для США 100-200 тыс.

    Но самое интересное началось позже.

    Фергюсон не был просто теоретиком карантинов – он активно защищал свое детище. Утверждал, что «подавление вируса [посредством карантинных ограничений] – единственная стратегия». Что ограничения – «значительные ограничения» – надо продлить на неопределенный срок, по крайней мере, до создания вакцины.

    А потом оказалось, что на себя самого он их не распространял.

    Британские журналисты выяснили, что профессор, занявший пост советника правительства, нарушал правила «социального дистанцирования» ради встреч с чужой женой – своей близкой знакомой, жившей в другом конце Лондона. В день одного из визитов (знакомая в нарушение правил «самоизоляции», действующих в стране, ездила к нему домой) он даже выступал в прессе, рассказывая о важности карантина.

    Человека – по крайней мере, обычного человека – могут арестовать, если он доставил еду членам семьи, нуждавшимся в уходе. Родителям с детьми могут заявить, что они не имеют права выходить во двор собственного дома. Штрафы за нарушение «коронавирусных директив» выписываются буквально каждые несколько минут (доходит до того, что штрафовать пытаются даже детей).

    В случае с Фергюсоном санкций не последовало. Он признал, что «совершил ошибку», и подал в отставку с поста советника правительства. Но полиция сообщила, что формальных претензий к нему нет.


    Таким образом, в нашем списке экспертов, ответственных за пандемию, появляется ещё один морально сомнительный тип. Однако, в конечном счёте, дело опять не только в нём. Как ВОЗ полностью отвечает за то, что их возглавляет «доктор Тедрос», так и мировые правительства — а также все учёные, не возмутившиеся подобному беспределу — отвечают за поступки «доктора Фергюсона». До тех пор, пока он был в тени и публиковал свои лживые панические прогнозы — можно было сослаться на его незаметность. Но после такого скандала, следовало сделать сразу три вещи:

    1. Полностью пересмотреть рекомендации самого Фергюсона (в том числе обнаружить, что он пересмотрел свой панический прогноз)
    2. Полностью пересмотреть его предыдущие прогнозы и обнаружить, что и раньше он ничего нормально предсказать не мог.
    3. Немедленно отменить введенные по его требованию локдауны и ограничения.

    Я уж не говорю о том, что кто-то из других уважаемых людей мог подвергнуть его хотя бы символическим наказаниям — как штрафу, так и порицаниям со стороны научного сообщества. Может быть его можно было наконец отправить в отставку из Имперского колледжа. Но ничего этого сделано не было. Ожидаемо появляется мысль о том, что раз его не осуждают — значит он всё сделал правильно.

    Кстати, группа Фергюсона тесно сотрудничает с ВОЗ. Он возглавляет консорциум по моделированию воздействия вакцин, спонсором которого является Фонд Гейтса. С 2006 по 2018 годы Фонд Мелинды и Билла вложил в группу Фергюсона $185 млн. Но мы не будем заострять на этом внимание, может быть просто совпадение.

    Тем не менее, прогнозы пересмотрели — а локдауны-то остались.

    Локдауны



    Обещания vs Реальность

    Мало кто помнит сейчас, но локдауны объявляли первоначально на «пару недель». Ну вы помните ещё эту смешную присказку про «сгладить кривую». Пара недель превратилась в пару лет — и это ещё одна ложь, которая не то что не была объяснена (можно найти объяснения вида «мы ошиблись», «мы не ожидали») — но за которую даже никто не извинился, и никто её не признал.

    Но стоит ли говорить об ошибке, если ошибаться было не в чем. Буквально потому что не существует никаких строгих научных доказательств того, что локдауны спасают от ковида. Вот перечисляют три статьи, где исследования данных в десятках стран не нашли корреляций с наличием или строгостью локдаунов.

    Вот тут еще пачка статей о том же — эмпирические данные никакой заметной пользы не показывают.

    В начале октября доктор Наварро из ВОЗ призывал мировых лидеров отказаться от локдаунов потому, что они обнаружили, что единственный результат локдаунов — это бедность.

    Он оказался прав, два экономиста из NBER провели исследование, используя Калифорнийские данные о налогах на продажи за первые два квартала 2020-го, то есть, не косвенные, а прямые экономические данные по разным индустриям, и обнаружили, что основной удар нанесли именно локдауны.

    Самым забавным было то, что «доктор Фергюсон» был не один такой создатель и нарушитель локдаунов. Огромное количество сторонников локдауна занималось тем, что на публику рассказывало о необходимости сидеть дома — а на деле ездило по своим делам, никаких правил и законов не соблюдая. Законы и правила это для плебса, для господ нет никаких правил.

    Вот, например, ещё один врунишка — «доктор Файгл-Дин». Много писал об ужасах заболеваний в школах, и клеймил тех, кто их открывает. Впечатление было несколько испорчено, когда выяснилось, что своих детей он отправил в Австрию, поскольку там школы открыты. Доктор был очень популярен, давал интервью всей прессе, снимался в политической рекламе, и так далее. Оказалось, правда, что он не совсем эпидемиолог, и не врач, а специалист по питанию.

    Это не «единичные случаи»! Люди даже составили чудесную карту США, где можно кликать и смотреть — кто из законодателей и в чём нарушил свои собственные законы.

    Нужно ли говорить, что вот эту ложь и вот это двуличие никто даже не объяснял и не опровергал? Вы должны были просто соблюдать локдаун, потому что «так сказали эксперты» и «так велели политики» — при этом на самих экспертов и политиков этот запрет не распространялся. Какого доверия вы ожидали после этого?

    Будем двигаться дальше — согласно хронологии нашей истории по всему миру после локдаунов и рассказов о страшной экспоненте наступает масочный террор.

    Маскобесие



    «Эксперты сказали, что...»

    Совершенно очевидное безумие началось с обязательного ношения масок. Если всё, перечисленное до сих пор, могло казаться случайными ошибками, то после обязательного ношения масок — в том числе на улицах — постановочный характер стал уже совершенно очевидным. Потому что любопытные обыватели сразу же полезли изучать, что говорит о таких требованиях беспристрастная наука. И выяснили, что вопрос о функциях масок в науке поднимается уже давным-давно. Что они, возможно, просто дань традиции, что маски, вероятно, не слишком-то и защищают от передачи простудных заболеваний и гриппа.

    Десятки научных трудов подтверждали, что
    • нет научных доказательств эффективности масок для лица любого рода против респираторных инфекций, включая ковид.
    • Более того, эти исследования доказывают, что повсеместное ношение масок вредно для здоровья.

    И это было действительно так. Всё чаще стали появляться сообщения о вреде масок. Например, в зарубежной прессе появился специальный термин mask mouth — именно так называют происходящее во рту после длительного ношения маски. Выяснилось, что постоянное ношение маски приводит к «катастрофе для ротовой полости». Дерматологи тоже бьют тревогу — резкий рост случаев масочного дерматита, появился даже новый термин «маскне», это «акне» из-за ношения масок. Наконец, ношение масок само по себе могло вызвать гипоксию.

    Сделанный по заказу ВОЗ метаобзор о пользе масок в Ланцете содержал огромное количество подтасовок и недостатков, и ни одно и рассматриваемых в нём исследований не было рандомизированным контролируемым исследованием. Ввиду этих недостатков профессор эпидемиологии Университета Торонто Питер Джуэни назвал исследование ВОЗ «методологически ошибочным» и «по существу бесполезным».

    Свежие метаобзоры и исследования, проведенные в различных странах, подтвердили, что до сих пор в большинстве исследований не было обнаружено практически никаких доказательств эффективности масок для лица среди населения в целом, ни в качестве средств индивидуальной защиты, ни в качестве средства контроля источников.

    Но дело даже не в этом. ВОЗ призналась журналисту BBC, что руководящие принципы политики в отношении масок были основаны не на новых данных, а на «политическом лоббировании».

    При этом важно заметить, что споры идут вокруг стерильных медицинских масок. Нестерильные синие тряпки, которые валяются на грязном полу, по которым ходят ногами, а потом предлагают надевать на лицо и через них дышать — никто даже и не думал исследовать. Точно также никто не исследовал, что делают с лёгкими человека те частицы нетканого материала, грязь и пыль, которые постоянно попадают внутрь — при ношении нестерильной маски, сшитой неизвестно где и кем.

    В интернете довольно быстро распространилась гипотеза о том, что маски — в том числе поэтому — сами вызывают пневмонию. Это, в частности, подтверждается сравнительным анализом по Соединенным Штатам: в штатах где ношение масок было необязательным — оказалось меньше случаев заражения. Многие подтверждают это и «обыденными наблюдениями». Полностью понимая, что мой опыт не является репрезентативным, я хочу заметить, что известные лично мне случаи заболевания не у стариков или инвалидов возникли только среди тех, кто строго следовал рекомендации носить маску — с другой стороны, те мои знакомые, кто маску не носил, так и не заболели (или, может быть, переболели незаметно для себя).

    Наконец, интернет-пользователи и здесь постарались, как с локдаунами — сделали чудесный сайт. На этом сайте представлены графики по ковиду для разных штатов, в одном из которых были введены ограничения — а в другом нет. Вам предлагается угадать, где ограничения были, а где — нет. Очень поучительное зрелище.

    Между тем, людям, которые не желали надевать маски, ссылаясь на научные данные, отвечали медийной травлей (называя их ковидиотами, мракобесами, убийцами старичков), неизвестно на чём основанными (мы теперь знаем, что точно не на научных исследованиях) плакатами про то, что в масках риск передачи 5%, а без маски 95%, и смешными картинками о том, как нарисованный человечек мочится на чужие штаны, если сам штанов не носит.

    Это были все аргументы, которые нам предлагали относительно ношения масок.

    Нужно при этом помнить, что мы уже не получили до этого внятных объяснений многих других вопросов. Хронологически в нашей истории идёт середина 2020 года, уже стало очевидным, что никакой экспоненты нет, что локдауны очевидно длятся уже дольше «пары недель», что ношение масок — занятие весьма сомнительное с самой что ни на есть научной точки зрения.

    На этом этапе людей начали активнее терроризировать сомнительной статистикой заболевших и умерших (она была сомнительной изначально, просто на этом этапе она стала основным инструментом). Но перед тем, как перейти к долгому разговору о проблемах учёта коронавируса, я хочу рассказать вам о третьем участнике нашей группы экспертов, самом влиятельном и самом скользком из всех.

    «Доктор Фаучи».



    Фаучи в двух масках. Позже он сам признался, что это спектакль, и пользы от них нет. «Двуликий внутри — двухмасочный снаружи»

    Как это ни странно, но многие люди, искренне доверяющие медицине и медицинским рекомендациям, не знают, кто такой «доктор Фаучи». Фаучи это директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и главный медицинский советник президента. Можно сказать, что он определяет медицинские рекомендации для всех жителей США и для многих других стран, которые ориентируются на США в этих вопросах, даже имея собственную науку и собственную медицину. Американская медицина во многом задаёт темп и стандарты медицины на всей планете, и даже там, где есть собственные развитые медицинские службы — всё равно прислушиваются к американским рекомендациям. Википедия сообщает нам, что журнал Fortune назвал его в числе 50 величайших мировых лидеров (World’s 50 Greatest Leaders).

    Поэтому знать, кто такой Фаучи, возможно даже важнее, чем знать президента США. Потому что президенты США меняются — а доктор Фаучи сидит на своём посту и определяет медицинскую политику для большей части населения планеты.

    Его карьера ознаменована множеством скандалов, перечислять здесь всё это не имеет смысла. Вот, например, хорошая статья о том, как именно он подмял под себя вич-индустрию. Дальнейшие расследования привели к тому, что его собственное исследование по ВИЧ тщательно изучили — и не нашли никаких следов самого исследования. Есть предположение, что он просто нарисовал итоговый график, и поэтому сейчас этот график не бьётся с реальными исследованиями у реальных больных СПИДом. Но это всё старинные дела, изначально все обратили внимание на то, как он вёл себя во время ковидных событий.

    Вот знаменитое заявление: «вы атакуете не просто доктора Фаучи, вы атакуете науку». Практически научный дедушка Ленин:
    Нет ничего их союза круче,
    Нежизнеспособны они друг без друга:
    Говорим "наука" - подразумеваем Фаучи,
    Говорим Фаучи - подразумеваем "наука".

    Ну, от скромности он не умрёт, там в США делают и продают его куклы, на амазоне есть маски и носки с его портретами, книжку он о себе издаёт и всё такое. Однако, чем оправдано такое самомнение?

    Теперь у нас уже есть рабочая переписка Фаучи, однако и сами по себе его заявления в прессе, противоречащие друг другу, тоже являются отличной иллюстрацией.

    5-го февраля 2020-го Фаучи писал бывшей Директору Офиса Менеджмента и Бюджета при Обаме, что маски нужны инфицированным, чтобы не оплевывали окружающих при кашле. Помимо этих капель, маски вируса не задерживают, и Фаучи их носить не советует.

    В марте 2020 года Фаучи заявил что маски носить не нужно, они только создают ощущение пользы. Теперь это стараются не вспоминать. VOX стерли старые твиты о том, как не надо маски носить. Точно так же оказалось, что статья, опубликованная в одном из ведущих медицинских журналов, New Eangland Journal of Medicine в мае 2020-го, и где объяснялось, что в публичных местах за пределами госпиталей маски дают небольшую защиту, если вообще дают какую-то, — перешла из списка «надо слушать экспертов» в список, который надо скорее забыть, и никогда не вспоминать. Но про масочную ложь мы уже знаем из предыдущего раздела. Что же Фаучи?

    Фаучи заявил, что он врал про маски — причем именно врал, он отнюдь не был честным «скептиком», он считал, что маски это нужно и важно, но советовал их не носить, чтобы не раскупили (я указываю здесь ссылку на ВК, потому что на ютубе оригинал потёрли но если есть другая прямая выдержка из его интервью, то пожалуйста дайте её)

    Внимание, вопрос от скептика: если «доктор Фаучи» может прямо врать — пусть даже из «благих побуждений» (хотя если бы маски действительно помогали, то такие «благие побуждения» привели бы к смерти миллионов человек) — и считает это нормой, то где гарантия, что он прямо сейчас тоже не лжёт из каких-нибудь других благих побуждений?

    Вот здесь спрашивают Фаучи — есть хоть какие-то научные исследования, которые показали бы необходимость ношения масок, или это напоказ, типа, театр? Фаучи объясняет, что он носит две маски, хотя он полностью привит — и это вовсе не театр, но это «научно необходимо».

    Проходит пара месяцев, Фаучи маску снял, и объяснил, что до того, как CDC поменяли указания, он носил маску, чтобы не было «mixed signals», однако, вероятность того, что он заразится после вакцинации даже в помещении чрезвычайно мала, и он теперь маску не носит. Иначе говоря, когда Пол обвинил его, что это просто напоказ и «театр», то так оно и было.

    Вот Фаучи спрашивают — Техас «открыли» в начале марта, и они там живут, как в 2019-м, рестораны, спортивные мероприятия, а количество заражений и госпитализаций продолжает уменьшаться, это как понимать? Ну, это смущает, да, но есть задержка по времени, или, может, они что-то делают иначе, скажем, проводят время на улице.

    Самое примечательное — это небрежность, с которой Фаучи замечает, что, может, там есть какие-то другие факторы. Он считает, что маски критически важны, да? Он считает, что дистанцирование тоже очень важно. Он считает, что это спасает жизни людей. Ок. Он допускает мысль, что в Техасе есть какие-то другие факторы, которые спасают так сильно, что даже отмена масок и дистанцирования не вызвала скачка заражений, — и что дальше? Если ему в голову уже пришла эта совершенно правильная мысль, что есть факторы, которые куда важнее масок и дистанцирования, то почему Фаучи совершенно не интересно, что это за факторы такие? Каким образом самый научный ученый страны не вскочил с криком, — я должен знать эти факторы, которые круче масок спасают жизни людей! Каким образом Генеральный Директор Эпидемии не отдал приказ CDC срочно найти эти факторы? То же самое, Швеция, Норвегия и Финляндия, — страны, где правительственные меры были одни из самых умеренных, имеют одни из самых низких уровней смертности, очевидно, опять какие-то факторы куда важнее всего, что делают остальные правительства, должны быть такие факторы, и опять это не возбудило ученых, не заинтересовало Фаучи. Не высадился в Скандинавии научный десант эпидемиологов, поклявшихся раскрыть эту тайну, или погибнуть геройски.

    Впрочем, научному учёному совершенно не нужна какая-то там наука, чтобы давать рекомендации, на основании которых прессуют сотни миллионов людей.

    Вот его спрашивают: скажите, Фаучи, администрация Байдена говорит, что принимает решения «на основе науки», а какая именно наука не позволяет сказать, что людям с полной прививкой можно путешествовать? Фаучи объясняет научный подоход так: когда нету данных и свидетельств, приходится положиться на свое суждение.

    25 апреля Фаучи заявил, что будут сообщены новые расслабленные правила, поскольку это «здравый смысл». Опять, без объяснений, какие конкретные показатели изменились, и, если он работает не по показателям, то, хотя бы, в какой момент его посетил здравый смысл, и почему его предыдущие рекомендации были этого смысла лишены.
    (Оцените саму ссылку на статью)

    13 мая Фаучи объявил, что тем, кто вакцинировался, можно ходить по улице без масок, однако, надо носить маски там, где очень много народу — опять, не объясняя, какие именно научные достижения показали, что это можно делать, если еще вчера было нельзя, или какие показатели изменились, которые сделали это возможным. Объяснений, почему тем, кто не вакцинировался, нельзя ходить по улице без маски, и почему вообще когда-либо были нужны маски на улице, тоже не было.

    Уже тот простой факт, что ссылка на статью в Дейли Майл содержит ироническое «Fauci-flip-flops-Doctor» — говорит о том, что его переобувания в воздухе заметны не только ковидоскептикам. Тем не менее, этот «доктор Фаучи» остаётся советником президента, научным авторитетом — и всем нам предлагают безусловно верить ему, потому что он «эксперт».

    Но вся его болтовня про маски меркнет по сравнению с тем фактом что именно Фаучи в конечном счёте был связан с той самой лабораторией в Ухани, и, предполжительно, именно его Институт давал деньги Уханьской лаборатории на исследование вируса. И об этом мы поговорим в отдельном разделе.

    Происхождение вируса



    Механизмы скрытия правды в современном медийном пространстве

    Здесь я полностью воспользуюсь скопированным кратким изложением из ЖЖ arbat:

    Vanity Fair опубликовали длинную статью с разбором полетов, из которой мы узнали:

    • Что письмо в феврале 2020-го в Ланцете о том, что лабораторное происхождение вируса это «теория заговора» и ксенофобия, которое положило конец дебатам о происхождении вируса, и взамен начало кампанию травли несогласных, — была организованo Peter Daszak.
    • Что бывшему директору CDC, Robert Redfield, после того, как он сказал, что считает, что ковид появился в лаборатории, коллеги ученые начали угрожать смертью. И ученые же подвергали остракизму всех, кто смел упоминать лабораторное происхождение вируса.
    • Что Китай агрессивно сопротивлялся расследованию, арестовывая тех, кто позволял себе обсуждать запретную тему.
    • Что тем, кто расследовал этот вопрос в Госдепе, стало ясно, что в правительстве есть огромная бюрократия, которая занимается спонсорством GOF
    • Что этим расследующим начали намекать, чтобы они это прекратили, мол, не надо открывать ящик Пандоры!

    Вот видео, где кратко излагается история возникновения вируса

    Работы над мофицикациями коронавирусов начал Ralph Baric в 1999. В 2003-м CDC подал заявку на патент на передаваемого человеку коронавируса SARS-CoV (US7776521B1 и US7220852B1). Патентные законы США позволяют патентовать только искусственно созданные последовательности ДНК, что означает одно из двух, — или патент был незаконный, или это было нарушение запрета на создание биологического оружия.

    В 2007-м CDC запросили патентное бюро, чтобы их заявка не публиковалась.

    В 2012-м NIH забеспокоился, и объявил, что исследования «gain of function» (GoFR), когда вируса ускоренно мутируют, чтобы посмотреть, как он может стать особенно заразным, очень опасны, если изучаемые вирусы как-то сбегут из лабораторий, и финансирование этих исследований прикрыли. Но, добавили они, если вы уже какие-то деньги получили, то можете продолжать, если хотите.

    В 2015-м появилась статья в Nature Medicine о том, как ученым удалось скомбинировали куски вируса SHC014 из китайских летучих мышей с SARS, и получили нечто, что могло заражать клетки дыхательных путей человека. Народ испугался, и финансирование прикрыли совсем.

    Вот тут-то они и перенесли исследования в Уханьский Вирологический Институт, которому они платили деньги через третьи фирмы, — типа, правительство США заказывает какие-то биологические исследования у американских фирм, а уж где эти фирмы размещают заказы, это их дело.

    Иначе говоря, если основные факты верны, то, если вирус сбежал из лаборатории в Ухане, это будет означать, что все, что происходит, это результат того, что некоторые люди, и Фаучи прежде всего, решили положить с прибором на предупреждения, что они занимаются чем-то опасным, — и это самый минимум, в предположении, что вирус «природный», и сбежал случайно. Соответственно, Фаучи, и все прочие участники этого дела не могут восприниматься как беспристрастные авторитеты по вопросу, откуда взялся вирус.

    В 2012-м Фаучи писал, что эти исследования несут очень небольшой, ничтожный, пренебрежимый риск вызвать пандемию, но эти исследования того стоят. Сам Фаучи усиленно это отрицал и подчищал следы — материалы конференции 2016-го года по Вирусным Инфекциям и Иммунитету, под эгидой Nature, где участвовали двое ученых из института, которым командовал Фаучи, были стерты с сайта Nature

    При всём при этом Фаучи до сих пор работает в правительстве — но это неудивительно, если учесть его тесную работу с чиновниками. Однако и так называемое научное сообщество, или хотя бы медицинское сообщество — до сих пор не осудило его за постоянную ложь, не потребовало отстранить от должности. То есть, грубо говоря, покуда Фаучи находится на своей должности и говорит «от лица американской науки» — он дискредитирует не только себя, и не только американскую науку, но и всю науку вообще.

    Маленькое отступление на один абзац о науке вообще.

    Услужливый фактчек



    Ну что же, один вычеркнули, осталось вычеркнуть ещё три?

    Если бы я месяц назад утверждал, что вирус искусственный — меня бы подняли на смех, приводя многочисленные ссылки на «учёных экспертов», на команду фейсбука, банящую за это, на «фактчекеров» из Вашингтон Пост, на «научный консенсус» по этому поводу. Мне бы принялись рассказывать, что это нелепая и смешная теория заговора, совершенно ненаучная и осуждаемая во всём мире как мракобесие и конспирология. Мне бы приводили бы многочисленные ссылки на «фактчеки» и «статьи экспертов», на «научные заявления учёных» и так далее, называя меня конспирологом.

    Это просто дистиллированный образец того, во что превратилось современное «научное сообщество» и почему — возвращаемся к теме статьи — его заявления не вызывают доверия, а только подозрения и вопросы. Можно говорить, что во всём виноваты медиа. Но где были учёные, которые участвовали во всём этом беспределе?

    Люди ставили свои имена и научные звания под «фактчеками», высказывали одобрение запретам на обсуждение противоположного мнения, подписывали статьи об этом, принимали к публикации статьи об этом, и искренне при этом верили, что они занимаются наукой и беспристрастной научной деятельностью.

    И вдруг в один момент по политическим мотивам «факт», прошедший «фактчек» перестал быть фактом.

    Спрашивается — почему же мы должны верить «коллективному мнению учёных» в другом случае, например, в случае с опасностью ковидной пандемии? Или в случае с действенностью вакцины от ковида? Если «авторитет науки» так сильно дискредитирован, и отдельными личностями типа Фаучи или Фергюсона, и по сути политическими «коллективными письмами» в самые уважаемые научные журналы. Я уже задавал этот вопрос относительно персональной лжи Фаучи или Фергюссона — но вот тот же самый вопрос касается и всего остального научного мира.

    Это, напоминаю, всё ещё причины нашего скепсиса.

    А теперь вернёмся к нашей основной хронологической последовательности и посмотрим на статистику, которой нас пугали полтора года.

    Ревизские сказки



    Смертельная ковидная пандемия всё ещё несравнима с эпидемией гриппа в 1999/2000 году

    Все люди, хоть немного понимающие в статистике, были изумлены в самом начале пандемии, когда все дружно начали публиковать искючительно пропагандистские данные.
    Обывателю, конечно, может казаться, что «числа зараженных» и «числа умерших» вполне достаточно для того, чтобы составить общую картину. Но когда все СМИ наперебой голосили о «чудовищном заполнении больниц» и показывали видео с людьми в коридорах — ни один из раздувающих панику «сайтов о ковиде» не публиковал базовую линию свободных коек в стране.

    Впрочем, в интернете составили по открытым источникам сравнительный график по заполнению больниц в Англии. Для его опровержения достаточно было регулярно публиковать полностью открытые официальные данные о количестве коек и пациентов. Чего, конечно, сделано в итоге так и не было почти ни в одной стране мира.


    Борьба с переполнением пустых больниц

    Вполне естественно было подозревать манипуляцию с данными — ведь если у человека существует базовая линия, то он может сам понять уровень заполняемости коек, не слушая криков о «переполненных больницах». И если вдруг какие-то койки остаются пустыми — значит либо крики о переполненных больницах это прямое враньё, либо политики и чиновники плохо справляются с организационными проблемами, а значит следует их убрать. Но почему же учёные, беспристрастные и справедливые, не потребовали публикации этой кривой?

    Возможно, по той же причине, по которой для числа зараженных никогда не публиковалось число тестов и число «бессимптомных больных». Что тоже вызывало огромное удивление людей, хоть что-то понимающих в статистике. Особенно на фоне того, что некоторым людям приходилось — например, по роду занятий, делать тесты чаще чем один раз в месяц или даже в неделю. Таким образом мы не получали нормализованных данных вида «заражений на человека» или хотя бы «заражений на тест». Мы получали пропагандистскую паническую волну во всех СМИ, которой нам предлагали верить, не показывая никакой статистики.

    Но некоторые вещи потихоньку прорывались сквозь информационный шум. Например, мы узнали, что в США и ряде других стран просто исчез грипп. Правда общая численность заболевших осталась прежней, что приводит к вполне естественной идее о том, что грипп просто переименован в ковид.

    На это существует опять же довольно сомнительное возражение — мол, локдауны и маски защитили людей от гриппа, но не защитили от хищного всепроникающего ковида. Однако этот аргумент полностью разбивается знанием того, что в ряде штатов были обязательные меры введены, а в ряде штатов — нет. Соответственно, те штаты, где меры от ковида не применялись, должны были дать рост заражений как по гриппу, так и по ковиду. То есть грипп не должен был исчезнуть совсем, а общее число заболевших должно было стать выше прежнего уровня. Такие дела.

    Про смешную российскую статистику писали столько, что даже не хочется повторяться. Это и ровненькие цифры заболевших и выздоровевших, и ровные столбики выявленных больных, в общем рисовали совсем топорно и смешно. Просто многие думали, что такое только в России — а это совершеннейшая неправда.

    Вот, например, история из Германии где существует сеть AGI для выявления эпидемий — и эта самая сеть летом 2020 года никакой эпидемии не зафиксировала.

    UPD: В комментариях дали ссылочку на опровержение. Мне оно не показалось убедительным — это очередной сайт безымянных и никому не известных «фактчекеров» — но оно есть, каждый может прочитать и оценить самостоятельно.

    Я, кстати, привёл этот пример здесь на Хабре в комментариях. Я получил на свои вопросы крайне туманные ответы вида "вот я живу в Германии, и поэтому вы ошибаетесь", "если вы хорошо подумаете, то поймете" (то есть опять же ничего по существу вопроса). И вот сейчас, желая привести этот диалог в пример, я обнаружил, что все ответы вообще стёрты с сайта. Это опять же к вопросу о том, откуда у ковидоскептиков возникает скептицизм.

    Все вот эти статистические выкрутасы просто лишний раз убеждали скептиков, что статистике тестов, заражений, «коронавирусных случаев» верить просто нельзя. Нет базы сравнения, нет нормализованных данных, наконец просто нет уверенности в отсутствии подделок и качестве тестов. Существовал только один эталонный тип статистики, в строгости которого было меньше сомнений, чем у других.

    Конечно же, показатели смертности.

    Смертельная битва



    Смертность для двух разных стратегий: Германия с комендантскими часами и масками на улице против расслабленной Швеции с работающими кафе

    В первую очередь нужно понимать, что доверия «смертям от коронавируса» быть не может никакого. Начиная с того, что людей тестировали теми самыми тестами, в которых мы сомневаемся — и заканчивая тем, что причина смерти может быть записана практически любой, если умирает старый и больной многими болезнями человек.

    Ещё 28 марта в британском журнале Spectator была опубликована статья «How deadly is the coronavirus? It’s still far from clear», где предупреждалось о серьёзной проблеме со статистикой смертей:

    Если в Великобритании кто-то умирает от респираторной инфекции, то конкретная причина инфекции обычно не регистрируется, если только заболевание не является редким «заболеванием, подлежащим регистрации». Таким образом, подавляющее большинство случаев смерти от респираторных заболеваний в Великобритании регистрируется как бронхопневмония, пневмония, пожилой возраст или подобное обозначение. Мы не проводим тестирование на грипп или другие сезонные инфекции. Если у пациента, скажем, рак, болезнь двигательных нейронов или другое серьезное заболевание, это будет записано как причина смерти, даже если последняя болезнь была респираторной инфекцией. Это означает, что в британских сертификатах обычно не регистрируются случаи смерти от респираторных инфекций.

    Теперь посмотрим, что произошло с момента появления Covid-19. Список заболеваний, подлежащих регистрации, обновлен. Этот список, содержащий оспу (которой нет много лет) и такие состояния, как сибирская язва, бруцеллез, чума и бешенство (которые большинство британских врачей никогда не увидят за всю свою карьеру), теперь был изменен, чтобы включить Covid- 19. Но не грипп. Это означает, что каждый положительный тест на Covid-19 должен быть зафиксирован, чего не делается для гриппа или большинства других инфекций.

    В нынешних условиях любой, кто имеет положительный тест на Covid-19, наверняка будет известен медицинскому персоналу, который ухаживает за ним: если кто-либо из этих пациентов умрет, персонал должен будет записать обозначение Covid-19 в свидетельстве о смерти — вопреки обычной практике для большинства инфекций такого рода. Существует большая разница между Covid-19, вызывающим смерть, и Covid-19, обнаруживаемым у кого-то, кто умер по другим причинам. Если Covid-19 будет зафиксирован, это может привести к увеличению числа смертей, независимо от того, правда это или нет.

    Это может показаться гораздо более смертельным, чем грипп, просто из-за того, каким образом регистрируются случаи смерти.

    Вот так просто можно превратить простуду в оспу, если просто регистрировать все смерти от неё. Этого, впрочем, было мало. Пандемию раздували как могли — и я уже пишу это без оговорок про «сомнения» и «подозрения», потому что теперь мы знаем, что это так и было. Погибших в аварии записывали в умерших от ковида. В Миннесоте два законодателя, один из них врач, изучили 2800 свидетельств о смерти от ковида, и считают, что в 800 случаях ковид не был причиной смерти. Оказалось, что в Калифорнии число госпитализаций детей из-за ковида тоже вздуты процентов на 40 — они записывали туда всех, у кого находили ковид. В Нью Джерси почти 90 процентов умерших «от ковида» оформили бумажки, что их не реанимировать, что указывает на то, что это были уже смертельно больные люди.

    Даже в Швеции, на которую смотрел весь мир, медицинские службы провели в одном из регионов аудит смертей от ковида и выяснили, что в 70% случаев смертей от ковида «covid-19 был скорее сопутствующим фактором, чем прямой причиной».

    Здесь обычно начинаются громкие крики про то, что всё равно ковид виноват в этих смертях, люди бы жили да жили. И здесь начинается конкурс причин смерти.

    Ужас в том, что антиковидные меры вполне могли забрать намного больше жизней, чем сам ковид. Эта информация ещё ждёт своих исследователей.

    В Швеции «избыточная смертность» так и не превысила уровень прошлого десятилетия и так и не превысила 0,1% популяции, средний возраст умершего от коронавируса в Швеции 84 года. Это произошло в стране, где не было никаких антиковидных мер, паники, истерики, локдаунов и маскобесия.

    Что произошло в других странах — ещё прошлым летом было написано на Хабре. Всё сбылось в полной мере. Локдауны, запреты, отмена плановой медицинской помощи, операций по трансплантации, ранней диагностики рака, инфарктов и инсультов, уносят громадное количество жизней. Как выяснилось, локдауны сами по себе вызывают массовые смерти людей — CDC сообщает, к началу октября было 100,947 смертей выше среднего уровня, не вызванных вирусом. Скачок избыточной смертности выше всего в возрастной категории 25-44 года — 26.5%. Разумеется, выросла смертность из-за передозировки опиоидами и другими наркотиками. Уровень мужских суицидов достиг рекордного уровня за 20 лет. В медицине наступает кризис недиагностированного рака и число смертей растёт. В Литве от неполучения помощи умерло втрое больше, чем от коронавируса.

    По итогу на конец марта 2021 года смертность от коронавируса оказалась на уровне ниже 0,15%.

    Иными словами, в 99,85% случаев инфекция не ведёт к летальным последствиям.

    При, напоминаю, среднем возрасте умирающих больше 80 лет.

    Карантин не спас ни одной жизни и, возможно, решение о его введении стоило других жизней. Проблема эпидемиологов состоит в том, что смысл своей работы они видят в запугивании людей до изоляции и политики социального дистанцирования. Если они скажут, что будет миллион смертей, а на самом деле их окажется 25 000, то они ответят — хорошо, что вы прислушались к нашему совету. Это просто часть безумия.

    Майкл Левитт, лауреат Нобелевской премии по химии, 23.05.2020


    Хлорохин



    Трамп смотрит на Фаучи как на вирус. Потому что Фаучи давал ему неверные советы

    Эту маленькую зарисовку я добавляю сюда, чтобы появилась ещё одна иллюстрация относительно того, как экспертное сообщество действует исключительно по политическим мотивам, а вовсе не ради поиска «научной истины» или даже «спасения жизней».

    Нужно очень чётко понимать, что «пандемия» началась в ситуации политической нестабильности в США, и главным критерием поведения «экспертов», «учёных» и «журналистов» становилась одна простая вещь: лишь бы Трамп не оказался прав. Сейчас таким же важным критерием является установление единого мнения: "Великий Байден победил пандемию, которую в США принёс злодей Трамп".

    Разумеется, всё это не имеет ни малейшего отношения ни к науке, ни к спасению жизней. Это заурядная политическая борьба, но нужно понимать, насколько именно она лжива и безжалостна.

    • 22-го мая 2020 в одном из самых уважаемых медицинских журналов, Lancet, появляется статья о том, что какие-то исследователи сличили данные на 96 тысяч пациентов из сотен госпиталей, сложили, подсчитали, и обнаружили, что хлорохин опасен, и увеличивает вероятность смерти при коронавирусе.
    • Все обрадовались. CNN немедленно сообщило, что «лекарство, которое рекламировал Трамп», опасно для жизни. ВОЗ прекратил исследование хлорохина «Solidarity Trial», которое они вели во многих госпиталях, — ну, раз уже известно, что он вреден, нельзя же его давать пациентам, да и не захотят пациенты вредное лекарство принимать.
    • Народ начал задавать неприятные вопросы о статье в Lancet, мол, почему нету точных сведений о том, данные каких именно госпиталей использованы? Почему данные по одному из госпиталей в Австралии показывают больше смертей, чем вообще умерло в стране? Нельзя ли вообще посмотреть на эти данные?
    • 30-го мая Lancet сообщил, что они внесли поправки, но результат тот же.
    • 3-го июня Lancet опубликовал «выражение озабоченности» о том, что критиками статьи были затронуты важные научные вопросы, вопросы, вопросы, и проводится независимая аудиторская проверкa, заказанная фирмой, которая собрала данные.
    • Никто не объяснил, почему статью подобной важности, с подобным предсказуемым влиянием на судьбы миллионов людей, можно было опубликовать, не проводя аудита заранее? Три врача, которые писали статью, они тоже — не поинтересовались качеством своих данных?
    • 4-го июня, Lancet сообщил, что фирма отказывается показать свои данные и дать контакты, аудит невозможен, и статью отозвали.
    • Дальше стало интереснее — оказалось, фирма, которая которая собрала данные для статьи, Surgisphere, дала материалы для статьи в другом супер-престижном журнале, New England Journal of Medicine, при этом, как выяснилось, среди пяти сотрудников фирмы только один имел отношение к медицине, и, как сообщил The Guardian, еще один был научным фантастом, и еще один «adult-content model».
    • К середине июня фирма прекратила существование. Но, разумеется, исследование ВОЗ было уже не оживить.

    А лекарство? А жизни? Ерунда. Главное, чтобы люди не подумали, что Трамп в чём-то был прав!

    И завершу я свой обзор, разумеется, главной нынешней темой.

    Вакцинация



    Тем не менее, твоё тело — твоё дело даже во время пандемии

    То, как именно «экспертное сообщество» формулирует свои выводы — вызывает не меньшее тотальное недоверие, чем «флип-флопы» Фаучи. Вот цитата из довольно старой заметки доктора медицинских наук, председателя Комитета здравоохранения г. Москвы.
    «в Москве в период наиболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ

    Несмотря на это, вакцинация, безусловно, продолжает оставаться самым надежным средством защиты, а прививки необходимо делать ежегодно.»

    Ещё раз. Если вы не поняли.

    • Вакцинация увеличивала число инфекций.
    • Отмена вакцинации сопровождалась снижением числа инфекций.
    • Но вакцинироваться всё равно надо.

    Почему надо? Потому что надо. Эксперт сказал! Чёрная оспа! Чума! (извините, вырвалось).

    Подобная логика обывателю действительно не ясна — точно также до сих пор неясно, зачем вообще делать повторные прививки без полной гарантии. В этом вроде бы есть логика, но она крайне сомнительна.

    Если мне говорят — один укол, и ты никогда не будешь болеть, это понятно. Если мне говорят — тебе нужно каждый год колоться, и ты всё равно можешь заболеть, это непонятно. Впрочем, целиком обсуждать концепцию вакцинации я здесь не готов, отсылаю всех желающих к известной книге Амантонио (прочитать в электронном виде можно тут).

    Я могу только обратить внимание на то, что вакцины нам изготовили и рекомендуют те же самые эксперты, о которых я здесь сейчас очень долго рассказывал. Все эти «флип-флоп доктора», все эти не выполняющие собственные рекомендации политики, все эти раздувающие на ровном месте панику СМИ.

    И, несмотря на научные исследования, вроде бы подтверждающие эффективность вакцин, уже сейчас мы наблюдаем новую закручивающуюся вокруг них ложь.

    Вот, например, ВОЗ попыталась удалить с сайта информацию о естественном иммунитете. Хотя каждому человеку ещё со школьных лет известно, что иммунитет приобретается после болезни — ВОЗ попыталась исправить эти данные, сделав вид, будто бы иммунитет появляется только у тех, кто вакцинировался. Профессор медицинского факультета John Hopkins University говорит, что мы наблюдаем самое политизированное CDC в Американской истории, и ругается, что они замалчивают научный факт, что те, кто перенес ковид, имеют иммунитет не хуже вакцинного, и это — примерно половина страны. И пора уважать людей, которые не хотят вакцинироваться, а не травить их.

    Про российские вакцины я даже не говорю: либо мы верим экспертам из Ланцета и вакцине этой не доверяем, либо мы не верим никому и не доверяем никаким вакцинам. Кроме того, я напомню, что Спутник V до декабря 22 года находится в стадии испытания, то есть все, кто его применяют — участвуют в испытании лекарства. То же самое с ЭпиВакКороной — не даёт антител, которые определяются другими тестами. Ну а уж история о том, как в российских поликлиниках подменяют вакцины — лучшая причина для того, чтобы избегать укола в России как можно дольше.

    Основных претензий к вакцинам по-прежнему три.

    1. Вакцины не проверены. По факту им даже нет ещё и года, если мы говорим о широком применении, поэтому обсуждать какие-то долгосрочные побочные эффекты просто невозможно. Но даже о краткосрочных эффектах мы не можем говорить наверняка — например, в Швеции смертность от вакцин официально не фиксируется, если произошла позже чем через 30 дней от вакцинации. Ситуацию со смертью вакцинированных в Британии не обсудил уже только ленивый. Ну или вот воспаление сердечной мышцы у молодых мужчин, вакцинированных новыми мРНК-вакцинами. Нам могут сказать, что это незначительные доли от вакцинированных — но на этом этапе, повторю, мы уже знаем, что говорить нам об этом будут «доктор Фаучи» и «доктор Фергюсон», а поэтому им не верим.

    2. Вакцина может быть причиной других заболеваний или усиления текущих.

    Первое, что сразу приходит в голову — феномен антитело-зависимого усиления инфекции (ADE). В присутствии специфических антител некоторые вирусы размножаются быстрее. Впоследствии было показано, что когда антитела, которые не нейтрализуют вирус в достаточной степени, присоединяются к вирусным частицам, это приводит к более эффективному заражению клеток, и, как следствие, к усиленной репликации вируса и патогенности.

    Впоследствии этот феномен наблюдался для многих других вирусов. Здесь можно прочитать подробнее об этой проблеме в связи с другими вирусами и вакцинами.

    Второе — есть опасность, что какая-то из вакцин будет «протекающей вакциной». Протекающая вакцина — это вакцина, которая не дает микробу нанести серьезный вред своему хозяину, но не останавливает распространение болезни и ее распространение на другого человека. С другой стороны, «идеальная» вакцина — это вакцина, которая создает пожизненный иммунитет, который никогда не ослабевает, и блокирует как инфекцию, так и передачу.

    Изучение вируса Марека у куриц показало, к каким последствиям может привести использование «протекающих вакцин». Вакцинирование куриц привело к созданию условий естественного отбора вируса в пользу летальности. В результате теперь или ты курицу прививаешь, или она умирает — погибают 100% невакцинированных.

    Третье — вот доковидное исследование: вакцинация от гриппа сильно повысила заболеваемость другими коронавирусами — по результатам обследований 6000 военных США после сезона гриппа 2017-2018 года. Где-то в сети уже мелькали догадки, что хуже всего с COVID-19 обстановка там, где население наиболее массово было привито от гриппа (и уж совершенно очевидно, что это поголовно происходило в домах престарелых).

    3. Сама идея о необходимости этой вакцинации проседает на фоне всех прочих данных. Не говоря даже о постоянной лжи «флип-флоп докторов» и отсутствия гарантий, мы видим невысокую смертность от вируса в очень высоком возрасте, слышим, что вакцина эта не как от оспы «раз и на всю жизнь», а ежегодная, побочки у неё признанно жесткие, а количество этих побочек опять же не исследовано. Но главное — нам ничего не гарантировано. После вакцины вы: можете заболеть, можете заболеть тяжело, можете умереть, ответственность за любое последствие у производителя не наступит (вы подписываете добровольное согласие, страховые компании не страхуют).

    Ну и, наконец, дискриминация невакцинированных и/или принудительная вакцинация — это очевидное зло, беззаконие, преступление. В самом начале статьи это указано со ссылкой на резолюцию Совета Европы. Соответственно, каждый, кто к вакцинации принуждает или за отсутствие вакцинации дискриминирует — это преступник, фашист. Он виноват в том же, за что судили на Нюрнбергском процессе нацистов. О чём тут ещё говорить?

    Заключение


    Я последовательно рассказал вам, что видит ковидоскептик, изучавший этот вопрос самого его начала.

    1. короновирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен по протоколу
    2. тесты ПЦР не могут быть критериями оценки наличия заболевания
    3. статистика смертности от ковида-19 была грубо искажена
    4. внезапно и подозрительно на фоне ковида полностью исчез грипп
    5. критерии формирования коллективного иммунитета были переписаны ВОЗ в пользу «вакцинного иммунитета»
    6. все меры по «борьбе с пандемией» были абсурдными с медицинской и противозаконными с гражданско-правовой точек зрения
    7. вакцинация как панацея была навязана насильственно вместо имеющегося известного лечения
    8. вакцины являются экспериментальными генноинженерными препаратами, не исследованными должным образом
    9. они были утверждены с вопиющими нарушениями всех существующих правил и принципов
    10. поствакцинальные осложнения многочисленны, опасны и в целом таковы, что ковид-вакцинация должна рассматриваться как преступление против человечности.


    Некоторые спрашивают — каким образом может существовать заговор, который вовлекает в себя даже самого скромного врача-терапевта из глухой деревни, который ставит людям диагноз ковид. На этот вопрос ответить проще всего — люди тянутся за деньгами. И если весь мир генерирует денежный поток в направлении ковида — ковидные доплаты, ковидные трансферты, ковидные премиальные — то ковид станет самовоспроизводящейся системой, даже если он не существует. Если же ковид существует, но является самым обычным респираторным вирусом уровня гриппа, то раздуть его до масштабов планетарной катастрофы становится ещё проще, ведь о нём даже не нужно постоянно лгать. Нужно просто немножко не договаривать — как это и делали «доктор Тедрос», «доктор Фаучи», «доктор Фергюсон», «доктор Дростен», «доктор Файгл-Дин»…

    Почему же молчат учёные, исследователи, экспериментаторы? Я полагаю, что причина либо в их трусости (мы видим это на примере фейка про «естественный коронавирус», которому никто не посмел возразить), либо их снобизме. Мы, в России, знаем этот снобизм очень хорошо благодаря высокой популярности Фоменко, ради которого учёные всё-таки снизошли со своего Олимпа и начали говорить с людьми. Обычно такого не происходит. Обычно учёный смотрит на конспиролога с ненавистью и презрением, не желая его замечать вовсе. Если он даже и снизойдёт до ответа, то ответ будет совершенно несущественным. Например, спросишь его — почему вирус сделан у вас как конструктор, из кусочков последовательностей «научным консенсусом»? А в ответ — да мы всегда так делаем, деревенщина, это называется Научный Подход! Вот и поговорили.

    Причём нередко этот снобизм вызван тем, что учёному просто нечего ответить. Только самые честные учёные, припёртые к стенке, признаются, что какие-то вещи им самим непонятны, с какими-то вещами они сами не согласны, а какие-то вещи действительно просто надуманы, но «у нас просто нет ничего лучше». Но даже такой честный ответ будет значительно лучше лжи и снобизма, потому что отсутствие честности — особенно в вопросах, касающихся здоровья и прав людей — вызывают только самые черные подозрения.

    Не добавляют доверия и масштабные лживые обвинения ковидоскептиков в «глупости», «необразованности», «несоблюдении простых правил информационной гигигены». Например, здесь же на хабре меня пользователь обвинил в том, что я даю ссылки на ЖЖ (дескать, этот ресурс ненаучный), а когда ссылку на ЖЖ дал сторонник вакцинации — его он не обвинил.

    Вот медиахолдинг DW сообщает нам, каким образом распознавать фейки.
    Первое: знать свои источники — от кого исходит информация, что за СМИ ее публикует и какова природа носителя. Например, в мессенджерах практически невозможно установить первоисточник, и это всегда необходимо учитывать. При этом многие утверждения можно быстро проверить благодаря интернету.

    Второе: развивать критическое мышление и интересоваться историей, чтобы замечать повторяющиеся из века в век в разных странах и культурах сюжеты и приемы распространения фейков.

    Третье: обращать внимание на чувства, которые вызывает увиденное, услышанное или прочитанное. Если это — злость или страх, то вы, скорее всего, имеете дело с типичными приемами эффективной манипуляции информацией


    Именно так.

    Во-первых, благодаря источникам в интернете, мы теперь знаем больше. Мы знаем, что информацию распространяют лживые эксперты «доктор Фергюсон», «доктор Фаучи», «доктор Файгл-Дин», или, скажем, ПЦР-тесты для определения вируса создал, не имея никакого вируса на руках, «доктор Дорстен» с фальшивой докторской. А пандемию объявил «доктор Тедрос», которого госсекретарь США называл купленным Китаем. Очень верный совет.

    Во-вторых, критическое мышление действительно позволяет нам осознавать, что смешные картинки про маски и писающего человечка без штанов не идут ни в какое сравнение с многочисленными научными исследованиями, доказывающими бесполезность масок. Или что «комендантский час» это идиотизм, потому что это означает, что вирус до 23-00 сидит тихо, а после 23-00 начинает нападать на людей. Ну или что если нам не говорят, сколько людей было протестировано, а говорят только о количестве положительных тестов, то здесь что-то нечисто.

    Ну и в-третьих, действительно, если мы смотрим истерические репортажи на DW, где показывают горюющих и плачущих старичков, у которых умер супруг от ковида (а раньше старички никогда не умирали, от гриппа, например) — или показывают, как в Индии горы трупов и костры (хотя такие же ужасные картинки можно было увидеть в ЖЖ пять лет назад ещё) — то мы понимаем: да, в нас хотят вызвать страх и панику. Мы «имеем дело с типичными приемами эффективной манипуляции информацией».

    Но самое главное, что я хочу сказать, завершая эту статью.

    Я — обычный человек. Я не сотрудник аналитического центра, не медицинский чиновник, даже не журналист. И тем не менее, я собрал и изучил все эти материалы. Я ни за что не поверю, что любой из крупных медицинских чиновников, политиков, руководителей научных центров не мог бы заказать провести такую же работу и проанализировать реальные данные. Вместо этого они тратят деньги на тонну однообразных сайтов типа «стопфейк», где написано одно и то же: «Эксперты говорят, что это фейк».

    Все они видели настоящие данные — ведь у них-то есть доступ и к базовому числу коек, и к реальному числу тестов — они видели всю эту панику, видели ложь, они знали о вранье «докторов» и СМИ.

    И при этом они позволили всему этому произойти.

    Какого доверия после этого вы ожидаете политикам, «экспертам» и «экспертному сообществу»? Какого согласия с масочным режимом, локдаунами и вакцинами?

    Я приводил в этой статье голоса немногочисленных честных экспертов, которые пытаются возражать потоку лжи, немногочисленных честных журналистов, которые ведут собственные расследования. Но мы видим, что абсолютное большинство людей послушно верит не сути сказанного, а статусу говорящего — и абсолютное большинство статусных говорящих замазаны в каких-то тёмных делишках, скандалах и дополнительной лжи.

    И последнее. Так можно ли переубедить скептика?

    Разумеется. Для этого нужно всего лишь последовательно опровергнуть хотя бы перечисленные выше пункты, но кроме того — развенчать и осудить фальшивых экспертов, которые вот уже полтора года безудержно лгут, честно и открыто расписать ответы на все затронутые в статье вопросы. Причём это, опять же, довольно простое занятие для любого аналитического центра, крупного медиа-холдинга, научного коллектива. Но в этом никто не заинтересован — мы слышим только призывы к насилию и принуждению. А это значит — мы продолжим сопротивляться и не верить лжецам, покуда ложь не будет официально опровергнута, а лжецы не понесут заслуженного наказания.


    Я благодарю всех неравнодушных людей, которые постоянно мониторят информацию про пандемию и выкладывают в интернет огромное количество новых данных, которые не сообщат официальные медиа. Спасибо сайту swprs.org, который с самого начала пандемии старался искать и публиковать реальные данные. Огромное спасибо пользователям ЖЖ, материалы которых я использовал для подготовки этой статьи: aizen-tt, amantonio, antiscientism, arbat, asterrot, aziopik, bioplant, danuvius, emdrone, ext-5299091, hippy-end, jescid, subjecthistory, zol-dol. А также топ-блогеру sapojnik, который единственный из всех топовых блогеров не начал внезапно продвигать принудительную вакцинацию, а по-прежнему осуждает ковидобесие и предоставляет у себя в ЖЖ площадку для его обсуждения.

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    Вы ковидоскептик?

    • 38.8%Да204
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    494 users voted. 66 users abstained.
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    Comments 430

      +17
      А автору, случайно, не довелось самому переболеть? Нет? Слава богу. Иначе отношение было бы иное. Желаю избежать.
        +7

        Результат личного опыта запутает автора еще больше, ведь очевидно, что весть остальной мир болеет совершенно так же как и автор (в случае болезни).

          +12

          Для понимания глубины проблемы, автор мог бы добавить, что он отрицает и ВИЧ тоже.

            +6

            Это вполне можно предположить, так как автор ссылается да доктора Скольйо — https://www.stefanoscoglio.it который отрицает вирусы и вирусологию.

              +2

              К чему эти полумеры, путь тогда всю медицину отрицают и лечатся лопухом, кровопусканием и танцами с бубном в буквальном смысле.

                0

                Зачем бросаться в крайности? Используйте только то, что вам позволяет постигнуть ваш уровень интеллекта. И не только в медицине.

                  +2

                  Затем, что все выводы и разработка медицинских препаратов и протоколов лечения работают по одним и тем же принципам что для ангины, что для ВИЧ, что для ковида. И тот, кто отрицает работу этих принципов для ВИЧ или ковида, просто обязан отмести с негодованием абсолютно все достижения медицины последних ста лет и вернуться "к корням" - лопуху с кровопусканием. Ещё банки и горчичники можно.

              –2
              Вот, пожалте, типичный пример передёргивания.
              «Сомнение» приравнивается к «отрицанию».
              Вы свои «научные исследования» тоже так делаете?
                +16

                Можно собрать ссылок на Ваши же сообщения из других тем, где Вы отрицаете существование пандемии ковида)

                По сути же, Вам уже сказали прямым текстом, что наличие нескольких шарлатанов и рвачей не доказывает (и не указывает на) "заговор". Среди практикующих медиков (врачей) по любой специальности есть немало некомпетентных людей, а то и попросту рвачей, готовых выписывать ненужные препараты и так далее, лишь бы человек денежки нёс. Из этого как-то следует отсутвие заболеваний?

                  +1

                  Раньше я думал, что только среди разработчиков популярно мнение, что все вокруг идиоты, а я — гениальный, но непризнанный программист-самородок.

                  0
                  А как вы обьясняете избыточную смертность и уменьшение количества пенсионеров в РФ на миллион человек?
                    0

                    А в каком первоисточнике ее, кстати, можно посмотреть? Я вот открыл портал открытых данных по Москве, а там только до апреля 2020 статистика, дальше куда-то исчезает...

                      0

                      Не ограничивайтесь РФ, посмотрите смертность по Европе: https://euromomo.eu/graphs-and-maps/


                      И да, к сожалению, часть людей умерла от неоказания плановой мед помощи. Но списывать все на это тоже некорректно.

                      0

                      Например тем, что половина больниц города переведены в ковид-режим и не принимают пациентов с другими болезнями. А также что скорые приезжают с большими задержками и выстраиваются в очереди в больницах. Кроме того, практически полное отсутствие специалистов по остальным направлениям - людям приходится записываться на прием за месяцы заранее. Это я не про Москву, если что - там таких проблем может и нет. А вот в провинции - положение печальное. И большая часть умерших - вполне может быть и не от ковида, а от неоказанной вовремя квалифицированной помощи.

                    +10

                    Какой интересный ad hominem. Автор собрал достаточно много ссылок, чтобы обсуждать их и внутреннюю логику аргументации, ИМХО.


                    И, опять же, ИМХО куда интереснее обсуждать социальные аспекты реакции на эпидемию, а не биологические.

                      +34

                      Я бы вообще добавил, всякий случай, если вдруг кто решит подискутировать с автором, ознакомьтесь сначала с его комментариями под другим постом (https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/555732), просто чтобы иметь в виду, что

                      - данный товарищ имеет околонулевое знание и околонулевое понимание медицины и микробиологии (и называет ВИЧ "аферой", да);

                      - в некоторых случаях даже не читает статьи, на которые ссылается, и в них оказывается ровно противоположное тому, что он утверждает;

                      - нередко ссылается на желтые, а временами и откровенно фейковые источники с явной ложью, намеренно допускает ошибки в интерпретации;

                      - когда ему в ответ предоставляют факты, разбивающие его заявления и логические контр-аргументы, он их просто игнорирует, как будто их не не было и нет;

                      - когда ему задают неугодные вопросы, начинает кричать, что он вообще не должен никому ничего доказывать, а все должны только ему "оправдываться, отвечать на вопросы и каяться" (это прямая цитата);

                      - на вопрос, какие же ему надо предоставить доказательства, чтобы он все-таки согласился с оппонентом, ответить не может;

                      - через несколько раундов вышеперечисленного начинаются слабосвязные простыни комментов, а потом еще и обзывательства тех кто ему возражает насильниками и фашистами, требования публичных казней (!) и так далее.

                      Так что хорошо подумайте :)

                        +2

                        Так почему же у него такая высокая карма? Берём и минусуем

                          0
                          Потому что он приходит в темы, когда спадает первая активность, после чего хорошо если пару минусов получает, но и плюсы ему аналогичные отсыпают, которые минусуют тех, кто ему возражает. За другую тему про вакцинацию я уже получил 5 минусов за расписывание с точки зрения работающего в мед.лаборатории, почему вирус опасен и прочее. Комменты в плюсах, карму только минусили.

                          Если бы это была одна тема — таких тем было уже десяток минимум. Просто раньше он давал возможность постить откровенный треш другим свежерегам, но после того, как одного вычислили с мультиакками, а другого забанили за переход исключительно на оскорбления — он стал пользоваться такой тактикой, но зато перешёл на постинг туевой хучи ссылок и утверждений, которые при попытке изучить противоречат его словам или ведут на антивакцинаторские и вичдиссидентские ресурсы.

                          При этом неоднократное указание на это хабрасообщество игнорировало А так давно уже отминусили, вот только в реальности пресловутое самомодерирование ресурса работает именно так: авторы с несколькими статьями и кармой от 50 до 100 могут безболезенно даже оскорблять и модераторы спокойно могут проигнорировать, а если начнёшь от них требовать объяснений, каким образом «биомусор» в конкретного человека является не оскорблением, то так и тебе в ридонли переведут на несколько дней спокойно.
                            0

                            Потому, что он пишет, мягко говоря сомнительную статью. В комментарии приходят как сторонники так и противники. Из комментариев становится понятно насколько все притянуто за уши бывает у сторонников и насколько они игнорируют очевидные вещи. Часть сторонников становится более разборчива в информации. Часть противников находит дополнительные сведения. Всем хорошо!

                          0
                          На Хабре публикуется статья ковид-диссидента и отрицателя ВИЧ. Статья не сносится в течение часа после публикации и не заминусовывается к чёртовой матери. Ну что ж, говорили, что Хабр превращается в помойку — теперь можно констатировать, что он в неё превратился. Добро пожаловать на прекрасный новый Хабр — теперь с обновленной версией дизайна!

                          lain8dono
                          Не выйдет — актуальные циферки, похоже, показывают, что сочувствующих автору попросту больше, чем здравомыслящих. Профессия не гарантирует интеллект. Сообщество айтишников, которое мы заслужили. Айтишники как срез народа. И т.п.

                          Zangasta
                          Информационная гигиена и культура отмены — не одно и то же. Последнее предосудительно, когда речь идёт о спорных, неоднозначных вещах. Снести же статью и заминусовать её автора, если речь бы шла, например, о пропаганде идеологии ДАИШ, превосходства арийской расы, у вас бы такое явно же не вызвало нравственного отторжения?

                          P.S.
                          Кстати, поскольку лично у меня карма уже сильно отрицательная, мне, в общем-то уже пофиг на реакцию :-) Так что напомню редакции Хабра, что дезинформация по поводу COVID-19 законодательно запрещена в РФ, и может повлечь за собой некоторые последствия — особенно в теперешних условиях. (Нет, я не лоялист, но должны же инициативы властей приносить хоть какую-то пользу? Задолбали альтернативно мыслящие борцы за науку, «понятную народу»...)
                            +3
                            На Хабре публикуется статья ковид-диссидента и отрицателя ВИЧ.

                            А нам точно нужна тут культура отмены? (cancel culture). Сносить неудобную статью и минусовать автора — эмоционально незрелое решение, которое только добавит автору уверенности в собственной правоте, а не переубедит и не опровергнет.

                            Не нужно бегать от неприятных вопросов — нужно давать на них правильные ответы.
                              0
                              Не нужно бегать от неприятных вопросов

                              Генерировать вопросы и передёргивать легко. И иногда правильный ответ — человек неадекватен. Посты в интернете — это не академическая дискуссия, где участники уже предварительно продемонстрировали свои знания и умение делать выводы.


                              Естественно, в явно виде давать такой ответ не принято. Каждый должен сделать вывод сам на основании истории заданных вопросов и полученных (и проигнорированных задающим) ответов. Но для этого тоже нужно умение делать выводы.

                                0
                                Не нужно бегать от неприятных вопросов — нужно давать на них правильные ответы.
                                Угу, и играть с голубем в шахматы.
                                Человек и до этого вываливал десяток ссылок под крики фашисты, убивают (нет, это не преувеличение). Десятки людей находили по этим ссылкам либо ровно обратное, либо религиозные тексты вичдиссидентов и антипривочников. На что он писал что угодно в ответ с несвязанные ответы и никогда толком не отвечал на прямые вопросы.
                                Какие могут быть ответы, когда он утверждает, что статистика была подделана, даёт статью, там написано обратное, он заявляет «это потому что газета принадлежит власти», а вон, в рф власть посадила навального, значит и в германии власти лгут.

                                Что там возражать и переубеждать?
                                Он просто заваливает хабр этим самым, всё. У него нет цели сменить религию или в чём-то разобраться. У него примитивнейшие логические манипуляции. А все аргументы строятся на то, что вокруг фашисты (и нет, это я его слова пересказываю, а не закон Годвина в действии). Собственно в одну тему он зашёл сразу с рассказами про нюрнберг, ага.
                                0

                                С одной стороны вы правы, с другой, оставленная статья лишает часть людей возможности выкриков про жестокую цензуру и отсутствие альтернативного мнения. Помимо этого, лично я после прочтения этой и подобных статей узнал гораздо больше и про социология и про вирусологию и про прочие околоковидные темы.

                              +10

                              Я переболел. Легко. И что?

                                +2
                                Вирус есть, или его нет? Пусть есть — и что?
                                От его побочек умирают. Допустим, умирают — и что?
                                Десятки миллионов, в отличие от Вас, переболели тяжело, сотни тысяч умерли. Ну умерли, и что?
                                Вам повезло. Многие болеют тяжко, с обширными последствиями, и умирают. Поэтому логика ваша отменна.
                                  –14
                                  Сотни тысяч умерли от локдаунов. Вам повезло. Многие умирают тяжко, от недиагностированного рака или отмены плановых операций. Поэтому логика ваша отменна.
                                    +1
                                    Так вирус таки есть, или его нет? От него умирают, или нет? Мировая статистика — враньё? Локдауны — последствие. Вам, случайно, не доводилось прошедшей осенью наблюдать переполненные поликлиники и больницы? Так Вам тоже повезло, надо полагать.
                                      0

                                      Мне прошедшей весной довелось наблюдать полупустые больницы эпицентра эпидемии в США — Нью-Йорка. И что?


                                      Кроме того, если сравнить разные штаты в США (где хотя бы более-менее одинаково считают больных, но это неточно), то эффекты от локдаунов непонятны совсем. Однако, они счастливо вводятся.


                                      Предвосхищая ваш вопрос, переболел я сам (очень легко) и вся моя семья. Никто не умер, что-то хоть немного серьезное было только у бабушки с дедушкой, но им за 80.

                                        +2

                                        А вы знаете причины по которым больницы были пустыми? Спрашиваю без иронии.

                                          –6
                                          Я бы хотел узнать, не оказал ли на это влияние тот факт, что губернатор велел отправлять больных ковидом в дома престарелых и инвалидов.
                                            +3

                                            Предполагаю, что реальное количество людей, которым потребовалась госпитализация из-за ковида, оказалось сильно меньше оценок (поэтому, в частности, военный медицинский корабль USS Comfort простоял пустым), но небазовые операции и обследования были отложены или отменены (что, кстати, приводит к такому забавному самосбывающемуся прогнозу, как коллапс медицины).

                                              0

                                              Если правильно помню про USS Comfort он стоял пустым потому что его выделили для помощи только НЕ ковидным больным. А нековидных желающих оказалось мало. В этом кстати был парадокс, что несмотря на пандемия, одними из наиболее пострадавшими экономически от пандемии были врачи, так как поток пациентов сильно снизился.

                                                +1

                                                Наоборот, его выделили именно только для ковидных больных (что логично — это хоть и военный корабль-госпиталь, но оборудования для других больных в обычных госпиталях больше, поэтому имеет смысл туда направлять тех, кому специального оборудования нужно меньше).


                                                Аналогично было с развёрнутым в централ парке полевым госпиталем, который тоже был почти пустым.

                                                  0

                                                  Третья ссылка в гугле на newyork times как раз про то что мы разговариваем и как раз про то что для не больных ковидом.

                                                    +2

                                                    А на russia today ссылки нет?


                                                    Я бы всё же читал более близкие к источникам сорсы, вроде USNI.org: тыц.


                                                    “We’re taking care of mostly an older population who had tested COVID-positive or tested for illnesses or other medical conditions that required ICU-level” care.

                                                    While the ship’s mission was to treat and care for non-COVID-19-infected patients, a few days into the mission the ship’s internal spaces were reconfigured to create separate COVID-negative and COVID-positive sections.

                                                    То есть, его довольно быстро переделали в «скорее для ковидных» (учитывая средний уровень потребного ICU care в популяции по сравнению с ковидным).


                                                    Более того, так как я жил в Нью-Йорке и непосредственно интересовался, куда идти, если что, я потом искал конкретную информацию по тому, кто и где обрабатывает ковидных пациентов, и оказалось, что в этом самом Comfort как раз подавляющее большинство пациентов было именно ковидными (но сейчас я на это ссылок не найду, извините).

                                            +3
                                            Предвосхищая ваш вопрос, переболел я сам (очень легко) и вся моя семья. Никто не умер, что-то хоть немного серьезное было только у бабушки с дедушкой, но им за 80.

                                            У меня есть в семье люди, кто чуть не умер от ковида. И им около 60 — никаких 80 лет, о которых так любят говорить антивакцеры, там не было. Ещё есть близкие друзья семьи 50+, кто получил permanent damage для нервной системы после ковида — например, лучшая подруга мамы. Её характер совершенно изменился, она стала, по собственной оценке, злобной и очень ленивой(и мама замечает эти изменения). Есть так же знакомые, в том числе около 25 лет, кто был на вентиляторе.
                                            Так же есть люди, с кем я не поддерживаю отношения (но с кем была знакома IRL) кто от ковида умер. Есть и подруга (не самая близкая, но мы поддерживаем общение) которой 29 лет, у которой нормальный вкус так и не вернулся. В результате её здоровое пищевое поведение было разрушено навсегда — по её собственным словам, те продукты, которые здоровые, и которые она ела раньше, она больше есть не может, т.к. их вкус совершенно изменился.

                                            Но вообще это всё анекдотикал эвайденсес. Я уверена, Вы это понимаете не хуже меня.

                                            то эффекты от локдаунов непонятны совсем.

                                            Что мешает почитать статьи на пабмеде с анализом эффектов локдаунов?

                                            переболел я сам (очень легко)

                                            Я не болела, чипировалась Пфайзером(только один укол пока). Так же и мой муж, он тоже Пфайзером. Мама вакцинировалась Спутником(обе прививки) — тоже не болела. У меня и мамы никаких побочек не было от слова совсем, кроме немного побаливающей руки, когда она поднималась вверх, через сутки после укола. У мужа было плохое самочувствие, как будто бы он заболевает, а так же сильно болела рука — один день после прививки.
                                              +2
                                              Но вообще это всё анекдотикал эвайденсес. Я уверена, Вы это понимаете не хуже меня.

                                              Естественно. Просто там товарищ выше всё спрашивал, болел ли его оппонент лично.


                                              Что мешает почитать статьи на пабмеде с анализом эффектов локдаунов?

                                              Из того, что я находил, следовали довольно противоречивые вещи, либо результаты уровня «ну хз». Может, впрочем, я что-то не то нашёл — не подкинете разумные, на ваш взгляд, статьи?


                                              Её характер совершенно изменился, она стала, по собственной оценке, злобной и очень ленивой(и мама замечает эти изменения).

                                              Ну, злобным я сам тоже стал, но это не из-за ковида, а из-за того, что я полтора года сижу дома, не общаюсь с людьми (кроме интернетов), да и в интернете с ними общаюсь сильно меньше, чем с тайпчекерами, а средний человек нелогичнее и непоследовательнее среднего тайпчекера, да и сильно реже даёт фидбек, когда со мной несогласен, что вызывает у меня довольно сильную негативную реакцию. Аштрисёт.


                                              Но это так, раз мы тут делимся анекдотал эвиденс по негативным эффектам от ковидов, локдаунов и прочего.

                                                0
                                                следовали довольно противоречивые вещи

                                                ?
                                                не подкинете разумные, на ваш взгляд, статьи?

                                                Например, вот:
                                                www.bmj.com/content/372/bmj.n834
                                                В тех статьях, где пишут про конкретные страны, когда рапортуют увеличение суицидов, они всё равно ни в какое сравнение не идут с количеством жертв (чаще всего потенциальным) от ковида. При этом в странах с жёсткими локдаунами, вроде Германии, статистика по смертности на время локдауна даже улучшается, т.к. суициды редко происходят, а смертности на дорогах больше нет.

                                                Ну, злобным я сам тоже стал, но это не из-за ковида

                                                Я бы очень рекомендовала всё же проверить, не получил ли Ваш мозг дамаг. Особенно, если пропадали вкус и обоняние. Есть множество исследований, что неврологический дамаг бывает, в случае с ковидом, очень и очень часто. Если это всё же из-за ковида, наверняка в пост-пандемик эру разработают какие-нибудь способы лечения этой гадости. Если же это всё из-за того, что Вы сидите дома — попробуйте общаться в других сообществах в сети. Например, есть дискорд сервера, где все к друг другу настроены доброжелательно.

                                                Вообще я тоже очень устала от эпидемии, и удалённой работы, я, как ни странно, теперь хочу в офис. Может не каждый день, но пару раз в неделю точно. Так же очень грустно, что разных оффлайн эвентов теперь нет. Но злобной меня это не сделало. Мой типичный эмоциональный фон не изменился из-за эпидемии.
                                                  0

                                                  Была статья на CDC о повышении количества суицида среди подростков https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7024e1.htm


                                                  Но чтобы составить полную картину, скорее всего придется набрать несколько репортов про негативные последствия и позитивные, то есть написать статью самостоятельно. Как правило в одной статье все либо в одну сторону либо в другую.

                                            +8
                                            Сотни тысяч умерли от локдаунов.

                                            Пруфы? А я пока притащу пруфы обратного: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680039
                                            Локдауны не повышают (значительно) риск суицида, зато значительно снижают смертность от ковида и от дорожно-транспортных происшествий. Именно это и случилось с Германией, которую вы приводили в пример.
                                            Вообще ваша статья переполнена множеством забавных сентенций, которые уже разобрали и до меня. Но больше всего меня, конечно, зацепили претензии к науке. Мне это напоминило попытки высечь море Ксерксом. Наука это tool. Вы можете использовать tool — например, молоток — для чего-то хорошего, например, чтобы отбить мясо по-французски и потом накормить семью. А можете использовать для того, чтобы отбить мозги жене и детям, и сломать себе жизнь, отправившись в тюрьму. То, что науку используют ваши оппоненты, вовсе не мешает лично Вам тоже её использовать. Ваши же соображения из прошлой статьи о заговоре и о том, что неудобные исследования не проводят и не публикуют, не выдерживают критики, т.к. никто не мешает ковид-скептикам и антивакцерам сделать свой журнал с блекджеком и шлюхами, и публиковать там что вам вздумается, и даже сделать ревью статей учёными-антивакцерами, и пытаться соблюдать научность. Что вполне реально финансово, учитывая сколько в мире ковид-скептиков. Проблема в том, что у вас как у сообщества просто не хватит на это мозгов, увы. Чем мыслить логично, проще выдавать на-гора всякие глупости, и делать вид, что вы вскрываете какие-то несоотвествия, которые якобы существуют где-то за пределами вашего воображения.

                                            Так же добавлю на тему российской статистики: она не преувеличивает количество жертв, а наоборот, резко его преуменьшает из соображений пропаганды. вот разбор медузы — о статистике

                                            а вот журналистское расследование о том, как именно проводилась фальсификация, в сторону уменьшения, статистики
                                              –17
                                              Пруфы есть в статье. Учитывая, что статью вы не прочитали (иначе не стали бы писать утверждение, явно подкреплённое ссылкой в статье) — какой смысл что-то обсуждать?
                                                +3
                                                Пруфы в студию (можно с ссылкой на место в статье) если не боитесь очередного позорного разгрома :)
                                                  +7

                                                  Вы утверждаете что нас пугают завышенной смертностью, а по факту она занижена и ее скрывают.
                                                  image
                                                  Вы требуете опровержение ваших слов, а когда вам его предоставляют начинаете искать оправдание очевидным фактам.

                                                    0
                                                    ее скрывают

                                                    А можно без конспирологии? Как вы себе эти сокрытия представляете?

                                                      0
                                                      Ответ выше в моём сообщении. Даже у нас в Канаде exceed mortality в Альберте значительно превосходит официально записанных в жертвы ковида: calgaryherald.com/news/local-news/alberta-outpaced-canada-in-excess-deaths-in-fall-statcan
                                                      При этом именно в Альберте власти не хотели вводить локдаун. Знаете, как это происходит? По какой-то непонятной причине консерваторы в 2021м году перестали доверять учёным и вообще экспертам (коллективно ударившись в Даннинг-Крюгер, вспомнить хотя бы climate change), и в консервативной среде распространена идея, что статистика по ковиду завышается, т.к. эпидемии не существует, либо вируса не существует, либо он не страшнее гриппа — как и автор опуса, в комментариях к которому мы находимся, обычно консервативные люди путают case-to-fatality rate гриппа (0.1) и infection-to-fatality-rate ковида (вероятно, около 0.6 для китайского, оригинального варианта, и 0.8 для британского). А так же забывают, что сниженный в ряде случаев IFR до 0.1% во многом заслуга медицины (а где медицина сколлапсировала, CFR и IFR заметно выше).
                                                      Так вот, консерваторы требуют записывать в жертвы ковида только тех, кого таким образом диагностировали. Если власти консервативные, то death toll обычно оказывается заметно больше, чем тех, кого выловили с помощью ПЦР. При этом автор опуса написал глупость про ПЦР тест — ПЦР тесты, напротив, склонны выдавать множество фальш-негативов, а не фальш-позитивов.
                                                      У мамы соседи переболели ковидом бессимптомно (без респираторных синдромов), что потом нашли по тестам на антитела. При этом глава семьи, муж и отец, умер от инсульта, который возник из-за тромбоза (все говорят про тромбоз от астрозенеки, но люди не понимают, что ковид вызывает тромбоз куда чаще!). А у мамы/жены из этой семьи, кстати, синдром упадка сил держался, по словам моей мамы, около полугода. Такое очень пугает, у нас с мужем, не знаю как у вас, пожалуй, нет накоплений прожить полгода без работы (да и собираем мы их на то, чтобы влезть в ипотеку).

                                                      Для того, чтобы быть непредвзятой, я так же добавлю, что в одной провинции — в Квебеке — данные не сошлись в другую сторону, и там exceed mortality оказался меньше, чем можно было бы ожидать от официальных жертв ковида.

                                                      Однако, наиболее пострадавшие по всему миру страны, это страны, управляемые консервативными правительствами, как то Россия, Бразилия, Чехия, США, итд. Поэтому статистика по ковиду и занижена.

                                                      Так же я добавлю, что страны, которые вводили жёсткие локдауны, и куда более жёсткие, чем, например, Канада, в которой я живу — Австралия, Новая Зеландия, Тайвань — не имеют проблем ни с ковидом, ни с экономикой в 2020м году. Именно так и надо было действовать — не сглаживать кривую, чтобы не переполнить ICU, а убить вирус в пределах страны, и закрыть границы, и потом отслеживать все новые, редкие случаи трейсингом контактов.
                                                      История Испанки показывает, что именно регионы с локдауном восстановились, в экономическом плане, быстрее, чем регионы без локдауна. Я думаю, с ковидом ситуация повторится.

                                                      Вот вы везде пишите, что вы перенесли легко итд. Вы уверены, что не получили никакого неврологического дамага? А ведь для программиста состояние мозга это очень важно. Для меня главным аргументом против ковида была даже не русская рулетка с шансом умереть, для моего возраста менее 0.1%(который, впрочем, всё равно заметно выше, чем для гриппа, но сравним с просто риском смерти в тот или иной год моей жизни), а именно долгосрочные последствия для здоровья, которые куда более рискованны, и нежелательны, т.к. я пишу код, и т.к. мне нравится быть среди интеллектуалов.
                                                        +3
                                                        По какой-то непонятной причине консерваторы в 2021м году перестали доверять учёным и вообще экспертам

                                                        "Экспертам" перестали доверять по вполне понятной причине. Когда у вас коронавирус распространяется только на неправильных массовых мероприятиях, но не распространяется на правильных — это огромный такой красный флаг, что эксперт никакой не эксперт.

                                                          +1

                                                          Особенно если учесть, что, по крайней мере, в Нью-Йорке contact tracer'ам было тупо запрещено спрашивать про посещение блм-митингов, становится понятно, почему блм-митинги почему-то никак не связаны с распространением ковида. Факт умалчивания этого уже сам по себе достаточен, чтобы мнение экспертов в лучшем случае использовать в роли туалетной бумаги.

                                                            0
                                                            Факт умалчивания этого уже сам по себе достаточен, чтобы мнение экспертов в лучшем случае использовать в роли туалетной бумаги.

                                                            Нет. Наука и рецензируемые журналы работают не таким образом. Контакт-трейсеры это не те люди, которые пишут статьи в рецензируемые журналы
                                                              +1

                                                              А вы кого экспертами называете — тех, кто пишет статьи в научные журналы, или, условно, всяких научных советников и говорящих голов по телевизору?


                                                              Вроде как обычно имеется в виду второе.

                                                            –2
                                                            «Экспертам» перестали доверять по вполне понятной причине.

                                                            Что? Какой-то черрипикинг. Ну и если у вас науковерие, вместо науки, то почему Вы вообще доверяете какому-то исследованию о смертности после протестов? Может, либо крестик, либо трусы?
                                                            Кто-то сказал оценку, вряд ли даже опубликованную в рецензируемом журнале, вы из этого сделали далеко идущие выводы.

                                                            Было бы очень интересно узнать и следующее: не может ли быть связано повальное отрицание факта эпидемии среди консерваторов не в начале эпидемии, а даже сейчас, когда есть множество фактов, с тем, что многие из них переболели (изначально не слишком доверяя алармистским прогнозам), и получили дамаг мозга, который сломал им возможность мыслить критично?
                                                            +1
                                                            Даже у нас в Канаде exceed mortality в Альберте значительно превосходит официально записанных в жертвы ковида

                                                            Как это работает-то? Все врачи всех учреждений сговорились и врут?


                                                            При этом именно в Альберте власти не хотели вводить локдаун.

                                                            Вам там, конечно, виднее, но по отрывочному чтению rebel news (которые любит репостить один мой знакомый) у меня сложилось обратное впечатление, с преследованиями всяких церковных товарищей, разгоном протестов, штрафами и преследованиями одиноких бегунов на улицах, и так далее.


                                                            перестали доверять учёным и вообще экспертам

                                                            По политизированным темам — вполне обоснованно. Ещё раз, когда эти же эксперты начинают говорить, что ковид — ужас-ужас, всем шелтер ин плейс, но на митинги за блм выходите пожалуйста, а то белый супрематизм — самая большая угроза западной цивилизации… Не, записывайте меня хоть в плоскоземельцы, но априорное доверие экспертам у меня в этот момент уходит примерно в ноль.


                                                            Полученные по FOIA емейлы того же Фаучи, боязнь ассоциироваться с Трампом, денежные причины (совместите это с недавней компанией по отмене ивермектина, мне лень искать ссылки о том, кто конкретно и зачем конкретно топит за запрет) — не, это всё не добавляет доверия, сорян.


                                                            коллективно ударившись в Даннинг-Крюгер

                                                            Вы ведь знаете, что этот эффект (как и тюремный эксперимент, например) немножко развенчан по методологическим причинам?


                                                            вспомнить хотя бы climate change

                                                            Мальчик, который кричал «волки».


                                                            Так вот, консерваторы требуют записывать в жертвы ковида только тех, кого таким образом диагностировали.

                                                            Запутался — каким именно таким?


                                                            Если власти консервативные, то death toll обычно оказывается заметно больше, чем тех, кого выловили с помощью ПЦР.

                                                            То ли я не понял внутреннюю логику, то ли это не следует из ваших слов.


                                                            У мамы соседи переболели ковидом бессимптомно (совсем бессимптомно!), что потом нашли по тестам на антитела.

                                                            Вы ведь знаете, что ПЦР и тест на антитела — это разные вещи?
                                                            И что ПЦР используется для определения болезни вот прям сейчас, и может фолс-позитивить из-за недавней инфекции с остатками кусочков вируса на слизистой?


                                                            При этом глава семьи, муж и отец, умер от инсульта, который возник из-за тромбоза (все говорят про тромбоз от астрозенеки, но люди не понимают, что ковид вызывает тромбоз куда чаще!)

                                                            Как тут по-русски будет правильная форма… condition your probabilities, короче. Вот если я сижу дома, никуда не хожу, уже переболел ковидом, и так далее, то с этими priors какая вероятность для меня будет больше ­— получить тромб от ковида или от астрозенеки?


                                                            Однако, наиболее пострадавшие по всему миру страны, это страны, управляемые консервативными правительствами, как то Россия, Бразилия, Чехия, США, итд. Поэтому статистика по ковиду и занижена.

                                                            США — достаточно федеративная страна. Почему-то пострадали от ковида и экономически больше всего как раз те штаты, которые управляются синей партией. Непосредственно корреляции локдаунов со смертностью особо нет.


                                                            История Испанки показывает, что именно регионы с локдауном восстановились, в экономическом плане, быстрее, чем регионы без локдауна. Я думаю, с ковидом ситуация повторится.

                                                            Районы с локдауном уже понесли существенно более крупный ущерб. Не слышали, как из Нью-Йорка все поубегали во всякие Кали… а, не, Орего… а, не, во, Техасы и Флориды?


                                                            Вот вы везде пишите, что вы перенесли легко итд. Вы уверены, что не получили никакого неврологического дамага? А ведь для программиста состояние мозга это очень важно.

                                                            Достаточно уверен, да. Больше дамага (но с точки зрения моих социальных навыков) я как раз получил из-за локдаунов и прочего (в Техас я, конечно, тоже переехал, но полгода дома меня вернуло в состояние страха и избегания людей).

                                                              –3
                                                              Как это работает-то? Все врачи всех учреждений сговорились и врут?

                                                              вы исполнительная власть. И у вас есть политическая позиция. И вы формируете официальную статистику — можете подбирать критерии для включения явления смерти в одну или в другую группу

                                                              но по отрывочному чтению rebel news (которые любит репостить один мой знакомый)

                                                              Ахах. Можно попробовать угадать? Знакомый русский или еврейский иммигрант в Канаде? Или, наоборот, old stock WASP?
                                                              Я тоже читаю rebel news иногда, но больше как сборник анекдотов и чуши :(

                                                              у меня сложилось обратное впечатление, с преследованиями всяких церковных товарищей, разгоном протестов, штрафами и преследованиями одиноких бегунов на улицах, и так далее.

                                                              Сделайте фактчек: в AB у власти консерваторы. И как раз в начале они не хотели вводить локдаун. А начали этим заниматься, когда почти произошла катастрофа, которая могла бы заставить докторов делать невозможный этически выбор (кому из пациентов умирать).

                                                              По политизированным темам — вполне обоснованно. Ещё раз, когда эти же эксперты начинают говорить, что ковид — ужас-ужас, всем шелтер ин плейс, но на митинги за блм выходите пожалуйста,

                                                              Нет. И по политизированным тоже. Вместо этого надо смотреть в пир ревьювд журналы, и что пишут там. А пишут там про ковид вполне определённые вещи. Кроме того, ковид-диссиденты упускают ещё и факт того, что в начале эпидемии учёные банально знали о ней и о вирусе куда меньше, чем сейчас.
                                                              Научные теории имеют склонность к итеративному улучшению. Теории это модели реальности. Они всегда неточны (но лучше у нас ничего нет). Поэтому нужно слушать учёных и на тему ковида, и на тему климата.

                                                              Полученные по FOIA емейлы того же Фаучи, боязнь ассоциироваться с Трампом, денежные причины (совместите это с недавней компанией по отмене ивермектина, мне лень искать ссылки о том, кто конкретно и зачем конкретно топит за запрет) — не, это всё не добавляет доверия, сорян.

                                                              Это всё не имеет никакого отношения к вирусологии как таковой, эпидемии, научному методу и журналам. Факт, что, возможно, вирус утёк из лаборатории, как раз пример итеративного улучшения научных моделей.

                                                              Запутался — каким именно таким?

                                                              Осторожным способом — например, имея положительный ПЦР (который имеет склонность быть отрицательным), и смерть непосредственно от отказа лёгких, а не от, например, тромбоза, инфаркта, инсульта, отказа почек (ACE2 рецепторов много не только на лёгких, но и на почках)

                                                              То ли я не понял внутреннюю логику, то ли это не следует из ваших слов.

                                                              Консервативные правительства, например, России (см. выше другое сообщение с ссылками на Медузу) склонны бороться не с death toll, а со статистикой смертности от ковида, т.к. уверены, что не страшнее гриппа, и разделяют идею ковид-диссидентов о том, что эпидемия выдумана, а вирус не страшнее гриппа.

                                                              Вы ведь знаете, что ПЦР и тест на антитела — это разные вещи? И что ПЦР используется для определения болезни вот прям сейчас, и может фолс-позитивить из-за недавней инфекции с остатками кусочков вируса на слизистой?

                                                              Конечно. Но это никак не повлияет на статистику таким образом, как думают консерваторы. Люди не берут и не умирают просто так (не из-за ковида) массово как только переболеют. У соседей мамы не было PCR теста, т.к. они не знали, что болеют ковидом. Тесты на антитела, положительный, они сдали уже потом, через месяцы после бессимптомной болезни и смерти мужа/отца. Справедливости ради отмечу, что серологические тесты как раз имеют склонность, в отличие от PCR (который имеет склонность к фальш-негативам, а позитивный результат значит, что вирус либо есть прямо сейчас, либо был совсем недавно, и выделяются его куски РНК, на которые тест и реагирует) показывать фальш-позитивы. Но в данном случае это не аргумент, т.к. положительные тесты у всей семьи (которая осталась в живых),

                                                              Как тут по-русски будет правильная форма… condition your probabilities, короче. Вот если я сижу дома, никуда не хожу, уже переболел ковидом, и так далее, то с этими priors какая вероятность для меня будет больше ­— получить тромб от ковида или от астрозенеки?

                                                              У нас в провинции укол Астрозенеки можно сделать только пожилым. У вас же астрозенеку вообще не колят никому.

                                                              И что ПЦР используется для определения болезни вот прям сейчас, и может фолс-позитивить из-за недавней инфекции с остатками кусочков вируса на слизистой?

                                                              А ещё, люди очень часто умирают без выделяющегося вируса, способного к репликации(с положительным PCR или без такого), от цитоксинового шторма. Вот так, жизнеспособного, способного к репликации, вируса уже давно, несколько дней нет, а человек отправляется на вентилятор, и потом умирает с некоторой вероятностью. Люди типа автора скажут, что его заразили грибком — прямо в лёгкие масками, кек. Но на самом деле его убили ковид-диссиденты, распространением в обществе своих идей.
                                                              Кстати, отмечу, что сентенции автора про Билл Гейтса вообще за гранью добра и зла, т.к. имено Билл Гейтс «виновен» в том, что африканские дети теперь перестали умирать от полиомелита. Это такой 1984, когда чёрное называют белым. В лично моих глазах Билл Гейтс, после того, что он делал с вакцинами, полностью оправдан от того, что до этого делал с опенсурсом.
                                                                0

                                                                >Консервативные правительства, например, России

                                                                Что? Не, ну если бы вы привели в пример Белоруссию, то ок. Но Россия, во всяком случае на официальном уровне, достаточно шустро начала топить за опасность вируса и понапринимала кучу мер, собрав миллиарды штрафов. Можно ставить под сомнение правильность некоторых мер (например, о тех же перчатках в метро или о том, что ограничения вводили/отменяли слишком рано/поздно), однако официальная позиция всех чиновников как раз, что надо сидеть дома (разумеется, сами они радостно нарушают ограничения).

                                                                Я не ковид-диссидент и вообще записался в понедельник колоться Файзером, но для меня выглядит очень странно говорить, что РФ "официально недооценивает вирус". Уровнем раздолбайства - может быть (однако, не стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить глупостью, да и у других стран тоже хватает историй), но официально для РФ ковид это очень опасно и надо сидеть дома.

                                                                  +2
                                                                  Но Россия, во всяком случае на официальном уровне, достаточно шустро начала топить за опасность вируса и понапринимала кучу мер, собрав миллиарды штрафов.

                                                                  Индекс самооизоляции Яндекса показывает, что самоизоляция была только в первую волну. И что во вторую волну борьба была в основном на фронте PR.

                                                                  что РФ «официально недооценивает вирус».

                                                                  РФ официально считала себя справившейся с вирусом как бы не лучше всех, и вообще успела победить эпидемию же год назад.

                                                                  Я не ковид-диссидент и вообще записался в понедельник колоться Файзером

                                                                  Если не секрет, какая страна? Мы(Канада, ранее Нидерланды, а ещё до этого Россия) записались на вторую прививку Пфайзера на начало июля.

                                                                  Что? Не, ну если бы вы привели в пример Белоруссию,

                                                                  Это вообще за гранью добра и зла, но тут проблема в том, что местное (ваше бывшее?) правительство фальсифицирует не только текущую статистику по ковиду, как Путинское, но и вообще глобальную государственную.
                                                                    0

                                                                    Франция (до этого Россия)

                                                            0
                                                            Ну на моей памяти был инцидент в одной из больниц, где считается, трупы в какой-то момент просто не успевали «убирать» — комната с мешками попала на снимки. Но, как могу догадываться, пытались «сгладить кол-во смертей в единицу времени».

                                                            Завершилось отставкой. Трупы признали в конце концов реальными.

                                                            Удручает, что основной посыл сверху был вида «почему кто попало расхаживает и фотографирует/снимает что ему вздумается, где система пропуска?»

                                                            P.S. люди потерявшие нормальное обоняние и/или вкус в самом близком кругу имеются. Сам переболел один раз осенью, от меня «отскочило» без ощутимых последствий.
                                                              0

                                                              По указанным ссылкам нет конспирологии, есть официальная статистика в моменте и официальная статистика Росстата постфактум. Официальная статистика говорит про 7 смертей на регион, видео из одной больницы говорит о заваленном подвале с более 40 трупами. Скрывают не врачи, скрывают чиновники которые публикуют статистику, а они все под контролем.

                                                                0

                                                                Вот кстати хороший вопрос вы задали. В зависимости от того, с кем общаться, статистику либо занижают (коверных считают как грипп, не ставят результаты теста в случае смерти и.т.д.) либо завышают (приписывают даже если тест отрицательный, записывают грипп в ковид). А на вопрос почему ответ, как правило и там и там: это же очевидно.

                                                                –7
                                                                Смотрите, я дал не только ссылки на анализ, по этим ссылка есть методика завышения. Например: берём больных старичков или молодых безнадёжных, которые уже написали отказ от реанимации, тестируем на ковид, и когда они наконец помирают — добавляем их в список ковидных. Это понятная, работающая, воспроизводимая и доступная для расследования (через анализ медкарт этих больных) методика. При этом я дал ссылки, по которым люди это расследование провели. Мы можем не верить этим людям, согласен. Но чем больше указано действий — тем сложнее фальсификация, т.к. на каждом этапе фальсификатор может быть пойман.

                                                                Вы приложили картинку. Ну примерно ту же картинку, как с писающим человечком без штанов, и уровень аргументов такой же. Я полагаю, что Медуза написала какую-то статью об этом, но вы не дали на неё ссылку. Можете простыми словами — как я это сделал — объяснить, в чём заключается методика «занижения» смертности и каким именно образом они её вскрывают? Эти люди лично делали какие-то действия, что они анализировали, высчитывая эту смертность?
                                                                  0

                                                                  Но чем больше указано действий — тем сложнее фальсификация

                                                                  Но то что написано в топике ведь огромная по масштабу и количеству действий операция. Почему вы не применяете эту же логику к своим рассуждениям? Почему ваши ссылки валидные? Где здесь презумпция виновности? Почему вы ее не приводите в ваших комментариях? Где кросс- и фактчекинг, хотя бы?

                                                                    0
                                                                    Я полагаю, что Медуза написала какую-то статью об этом, но вы не дали на неё ссылку

                                                                    Ссылку дала я выше
                                                                      –3
                                                                      Я не увидел там этого графика, который вы приложили. Ну знаете, с данными по Ирану или Бразилии. Вы дали ссылку на старую статью Медузы с сомнительными рассуждениями о том, что «да, методология учёта разная, но всё равно разница слишком большая». В Медузе сидят прекраснодушные хипстеры, которые не знают, какие чудеса эквилибристики происходят в Росстате ежемесячно, чтобы превратить инфляцию 25% в инфляцию 5%.

                                                                      Откуда они по Ирану насчитали «избыточную смертность» — вот вопрос. Опять тупо отнимают прошлый год?
                                                                        +1
                                                                        Вы дали ссылку на старую статью Медузы с сомнительными рассуждениями о том, что «да, методология учёта разная, но всё равно разница слишком большая». В Медузе сидят прекраснодушные хипстеры, которые не знают, какие чудеса эквилибристики происходят в Росстате ежемесячно, чтобы превратить инфляцию 25% в инфляцию 5%.

                                                                        Вообще-то пропаганда в РФ всегда продавала то, что РФ с ковидом справилась лучше западных стран. И данные официальной статистики (не exceed mortality) вполне этому соотвествуют. Ну и по моим ссылкам как раз журналистское исследование, как жертв ковида записывают в кого угодно, но только не в жертвы ковида.

                                                                        Ну знаете, с данными по Ирану или Бразилии.

                                                                        Смотрите внимательно, там были две ссылки. нужная Вам ссылка, на которой и находится запрошенная вами диаграмма, перепощенная novoselov — спасибо ему. Вероятно, он умеет находить для Вас аргументы лучше меня.
                                                                    0
                                                                    Гм. Я только уточню. При изучении цифр ученые заметили, что после выздоровления от ковида в 30 дневный срок отмечено увеличение смертности относительно средней по популяции. Эти цифры вряд ли будут учтены в ближайшее время в любых странах. Только в последствие будут оценены учеными.
                                                                    При этом так же трудно оценить умер ли человек из-за ковида, как спускового крючка хронических или всё же ковид не был причиной. То есть когда у нас умер сотрудник через две недели борьбы с ковидов, но от обострения нескольких хронических — то тут понятно. А если от заражения прошло несколько дней? Так что статистика будет всегда несколько приблизительной в определённом интервале, а невозможность учесть отдалённые побочки — создавать избыточную смертность.
                                                                    Это — нормально. Не нормально на основе этого делать вывод, что статистика полностью ложная, как делает автор.

                                                                    Про РФ
                                                                    А с учетом, что куча народа тесты специально стремилось обмануть (промывали горло и нос перед мазком) или вообще не вызывали врачей и просто сразу начали пить антибиотики (есть и такой пример в родственниках), при этом находясь в группе риска? Как вы их учтёте? Патологоанатом не будет особо париться, у него и так работы выше крыши. Так что в РФ статистику умножать на два стоит не только из-за властей. Вы думаете, что если бы автор жил тут, он бы не стремился обмануть систему, дабы его не засадили в карантин, фашисты (цитата слов автора в отношении любых действий, которые его типа ущемляют) такие. Ведь это ж обычный грипп, ничего такого опасного — эти слова я не только от автора слышал и другого активного в теме. Это в реальности люди весь прошлый год твердили, даже когда больницы переполнялись даже дополнительные, а у них по знакомству люди умирали — всё равно грипп и значит ничего делать не надо.
                                                                  +1
                                                                  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680039

                                                                  In Peru

                                                                  Насколько в этом самом Перу были строгие меры по локдаунам, и насколько они выполнялись?


                                                                  Плюс, вы сами читали, на что ссылаетесь?


                                                                  Developing countries appear to be more susceptible to the effects of confinement on mental health, due to economic constraints, unavailability of food and overall socio-economic insecurity, which could aggravate psychological conditions (Islam et al., 2020). Increased suicides related to economic hardship as well as a result of the lockdown have been reported in Bangladesh (Bhuiyan et al., 2020; Mamun et al., 2020a; Mamun et al., 2020b), Pakistan (Mamun and Ullah, 2020) and India (Dsouza et al., 2020). Furthermore, there have been reports on special cases of suicides during the COVID-19 pandemic, such as couples making suicide pacts (Griffiths and Mamun, 2020), mother and son suicide pacts due to COVID-19-related online learning issues (Mamun et al., 2020a), suicide due to non-treatment by healthcare staff (Mamun et al., 2020b), and infanticide-suicide (Mamun et al., 2020c). A common denominator in these cases is the financial instability and uncertainty experienced during the pandemic, which makes an in-depth analysis of the issue necessary to take measures that can prevent this loss of life.

                                                                  Our results show that after lockdown the immediate rate of suicides declined, however, men presented an increase in the slope of suicides in the post-lockdown period. One of the factors may be the loss of employment and financial stressors which are well-recognised risk factors for suicide (Stuckler et al., 2009). Nearly 81% of men in Peru have a paid job compare to 64% women (Gutiérrez Espino and others, n.d.), and during the pandemic, the male working population in the country capital decreased by 47.3% and the female working population by 48.1% (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2020).

                                                                  Впрочем, и я тоже могу на что-нибудь сослаться, например:


                                                                  We also predict that the shock will disproportionately
                                                                  affect African-Americans and women, over a short horizon, while the effects for white men will unfold over longer horizons. These figures translate in more than 0.8 million additional deaths over the next 15 years.

                                                                  (по другому ресёрчу там было 900 тыщ смертей за ЕМНИП 20 лет, так что они более-менее совпадают, да)


                                                                  Впрочем, да, это в будущем времени. Но это, конечно, всё меняет.

                                                                    0
                                                                    Плюс, вы сами читали, на что ссылаетесь?

                                                                    Конечно. И да, там нет никаких сотен тысяч смертей от локдауна, на которые указывает автор опуса, так политкорректно названого Вами «собранием ссылок»

                                                                    Впрочем, и я тоже могу на что-нибудь сослаться, например:

                                                                    Это ресёч про эпидемию, а не про локдауны. Сошлюсь ещё раз на уже указанные мной Тайвань, Австралию, Новую Зеландию. Оказывается, не нужен тоталитарный китай с массовой слежкой и социальным рейтингом, оказывается, с ковидом могут справиться и демократии, и не иметь в итоге проблем ни с death toll от ковида, ни с экономикой — нужно было убить вирус в границах страны быстрым, жёстким, тотальным локдауном, но недолгим, а не сглаживать кривую, чтобы не переполнять ICU, как это делали у нас, в Канаде и в Евросоюзе, и тем более не игнорировать проблему, как это делали в Бразилии, местами и временами в России и США.
                                                                      +2
                                                                      Конечно. И да, там нет никаких сотен тысяч смертей от локдауна, на которые указывает автор опуса, так политкорректно названого Вами «собранием ссылок»

                                                                      Тогда причём тут Перу, если там вполне могло оказаться выполнение мандатов на уровне последнего реднекского городка (где всем плевать)?


                                                                      Это ресёч про эпидемию, а не про локдауны.

                                                                      Это ресёрч про последствия, как бы это сказать, экономических проблем, к которым приводит даже такое халявное и наплевательское выполнение локдаунов, как в США (где даже в НЙ и Калифорнии вам никто не запрещал, например, гулять без маски столько, сколько влезет).


                                                                      Австралию

                                                                      Это где на локдаун закрывают от малейшего чиха почти что в прямом смысле?


                                                                      Новую Зеландию

                                                                      Это где плотность населения стремится к нулю?


                                                                      нужно было убить вирус в границах страны быстрым, жёстким, тотальным локдауном, но недолгим

                                                                      У меня флешбеки от обсуждений весны 2020-го.


                                                                      Быстрым — это сколько? Две недели болезни — это медиана. Девяносто какой-нибудь перцентиль там вполне может и за месяц переваливать, а с учётом того, что вы садите людей не по одиночным камерам, а хотя бы по семьям, смело умножайте это на два.


                                                                      Ладно, быстро посидели на локдауне два-три месяца, убили (на самом деле нет, и в Австралии, и в НЗ была вторая волна). Дальше что? Запрет на путешествия до скончания веков (или, по крайней мере, до массовой вакцинации)? Как обеспечить массовую вакцинацию в условиях отсутствия угрозы и без тоталитарных методов уровня «кто не вакцинирован, того не пущаем зарубеж»?


                                                                      Я даже не обсуждаю практическую возможность двухмесячного сидения дома без выхода куда-либо вообще.

                                                                        –2
                                                                        Тогда причём тут Перу, если там вполне могло оказаться выполнение мандатов на уровне последнего реднекского городка (где всем плевать)?

                                                                        Тогда, например, метаресёч из сообщения в другой ветке

                                                                        Это ресёрч про последствия, как бы это сказать, экономических проблем, к которым приводит даже такое халявное и наплевательское выполнение локдаунов, как в США

                                                                        Ресёч про эпидемию. Фейковые локдауны, как и их отсутствие, и приводят к таким проблемам. В NZ, AU, TW были настоящие и жёсткие локдауны, а не спрямление кривой, как у нас и в EU, и тем более не профанация как у вас и в России, и экономического дамага, такого, который случился у вас, не произошло.

                                                                        Это где плотность населения стремится к нулю?

                                                                        Зато в TW очень большая

                                                                        Это где на локдаун закрывают от малейшего чиха почти что в прямом смысле?

                                                                        Правильно делают

                                                                        Быстрым — это сколько? Две недели болезни — это медиана.

                                                                        Недели две-три

                                                                        , а с учётом того, что вы садите людей не по одиночным камерам, а хотя бы по семьям, смело умножайте это на два.

                                                                        Главное, чтобы не было ни одного случая, когда трейсинг контактов не может понять, кто был источником заражения. Заражение внутри семьи, если люди останутся на сэлф изолейшен, не вызовет необходимости сажать на локдаун всех.

                                                                        Как обеспечить массовую вакцинацию в условиях отсутствия угрозы и без тоталитарных методов уровня «кто не вакцинирован, того не пущаем зарубеж»?

                                                                        Тем, что принимающие страны не пустят без прививки? Кроме того, проблемы с вакцинацией Новой Зелании и Австралии связаны не с ковидоскептиками (во всяком случае сейчас), а с недостатком прививок. Они не стали тратить такую кучу денег, как наше правительство, чтобы купить прививок в несколько раз больше, чем население. И с учётом того, что у них эпидемии нет, для них это не особенно проблема
                                                                          +2
                                                                          Тогда, например, метаресёч из сообщения в другой ветке

                                                                          bmj? Я про него написал в соседней ветке.


                                                                          Фейковые локдауны, как и их отсутствие, и приводят к таким проблемам.

                                                                          К падению экономики? Каким образом?


                                                                          тем более не профанация как у вас и в России, и экономического дамага, такого, который случился у вас, не произошло

                                                                          А у нас экономический дамаг очень сильно зависит от штата. Во Флориде какой-нибудь его толком и нет, в NY или Калифорнии — да, вполне.


                                                                          Правильно делают

                                                                          Надо теперь от гриппа так же.


                                                                          Недели две-три

                                                                          Не имеет смысла. Вы так вирус не убьёте.


                                                                          Главное, чтобы не было ни одного случая, когда трейсинг контактов не может понять, кто был источником заражения. Заражение внутри семьи, если люди останутся на сэлф изолейшен, не вызовет необходимости сажать на локдаун всех.

                                                                          Добровольность трейсинга это потребует.


                                                                          Тем, что принимающие страны не пустят без прививки?

                                                                          Вы не можете рассчитывать, что все страны не пустят без прививки.


                                                                          Кроме того, проблемы с вакцинацией Новой Зелании и Австралии связаны не с ковидоскептиками (во всяком случае сейчас), а с недостатком прививок. Они не стали тратить такую кучу денег, как наше правительство, чтобы купить прививок в несколько раз больше, чем население. И с учётом того, что у них эпидемии нет, для них это не особенно проблема

                                                                          Ну то есть ЧТД — эпидемии нет ⇒ прививки не нужны ⇒ прививок нет ⇒ запрещаем путешествия навечно. Правильно?

                                                            +3

                                                            Автору надо бабушек поспрашивать по поводу вакцинаций. Как раньше полиомиелит или свинка радовала родителей. А то позабыли как оно бывает.

                                                            Никто не отрицает того что в информационном пространстве есть огромное количество тех кто хочет просто погромче громче крикнуть. И если кричать про катастрофы, то крик громче выходит.

                                                            Но мне кажется тут уместно высказывание:

                                                            Не пытайтесть найти заговор там, где это можно объяснить глупостью/жадность.

                                                              –10
                                                              Не пытайтесть найти заговор там, где это можно объяснить глупостью/жадность.


                                                              А вы сядьте и подумайте: а ЧТО, собственно, тут сказано? Только то, что «верить в тайную ложу смешно ха-ха хи-хи». Ну хорошо, смешно. В таком случае, во что верить? В лажу эту вашу? В смысле — «всё происходит как-то само собой, случайно и по глупости начальства», да? В такое верить куда смешнее, и это понятно. Но если назвать то же самое «явной лажей», которая «хорошо рифмуется», то глупоп*здлая, дитячья мыслюлька начинает «играть новыми красками». Её уже не стыдно цитировать с умным видом. Что и требовалось. Не «доказать», разумеется, а вкрутить нашим дурачатам-носопыгалкиным. Нахаркать им в глупенькие головёнки. Они теперь лет десять с этой премудростью будут бегать и друг дружку ей мазюкать. (С)
                                                                +4

                                                                Я могу только на личный опыт опираться, но за 50 лет, я встречал очень мало реально умных людей. И на порядки больше помягче сказать не очень. Даже на очень хороших постах.

                                                                Поработал в государственных учреждениях как России так и США. Правда не сильно много, года по три в каждой. Сейчас работаю в одной очень большой компании, с очень известным именем.

                                                                Так что мне мой личный опыт подсказывает, таки да - лажа. Нету волшебных супергероев, а дураков завались.

                                                                  +7

                                                                  И вы из этого опыта делаете вывод что этим самым жадным дуракам необходимо доверить принятие решений о том, можете ли лично вы выходить из дома, и если можете, то куда. Поразительно. Проблема-то не в ложе и не в лаже, а в самом существовании субъекта, наделенного неограниченной властью над людьми. Ну нельзя ожидать что все решения, принятые таким субъектом, будут правильными, а последствия неправильных решений могут быть катастрофичны. А уж чем они там руководствовались при их принятии — дело десятое, хоть личной выгодой, хоть дуростью, хоть голосом сатаны в голове.

                                                                    +3

                                                                    Не очень понятно где вы такой вывод увидели. Я говорю о том что есть реальность и от того что a114n себе придумал, собрал и оформил статейку, не значит что так оно и есть и что картина его мира, скорее всего искажена голосами в его голове.

                                                                    От моего желания чтобы все были добрыми, умными и честными ничего не поменяется.

                                                                    Когда я родился, мироустройство уже было устаканено и как бы я не хотел покинуть эту планету, это пока не возможно.

                                                                    Жадный дурак будет у власти с гораздо большими шансами, чем честный правдолюб. И что? Вода мокрая, а лёд холодный.

                                                                    Какие предложения у вас и у автора?

                                                                    Где конструктив? Не давайте возмёмся за руки и споём кумбая, а что то реалистичное?

                                                              +2
                                                              Вот в этом вся информационная война и заключается. Субъективное мнение, когда человек чем-то заболел, сказал как ему плохо, другой поддержал и пошла волна. Люди дорвались до возможности выливать свои СМИ на весь мир, а на деле то… Самая главная фраза из статьи пожалуй: «умереть, но не поступиться своими правами и свободами». Люди привыкают бояться, государства привыкают их удовлетворять в этом, снова будто в начале XX века.
                                                              +11

                                                              В смысле ковидскептика? То есть после года господства этого вируса по всему миру ещё остались скептики?

                                                                +13
                                                                Их много, на самом то деле, просто не каждый способен стену текста написать на хабр.
                                                                  +12
                                                                  Ковидоскептики — это далеко не всегда ковидоотрицатели. Я бы даже сказал что людей, наглухо отрицающих само существование коронавирусов и обсуждаемого представителя (представителей) этого вида вирусов и болезней, вызываемых им, не так уж и много. По результатам опроса в ЖЖ одного уважаемого мною писателя большинство считает, что Covid-19 это «Новый вирус, не опаснее других ОРВИ».
                                                                    +4
                                                                    Covid-19 это «Новый вирус, не опаснее других ОРВИ».

                                                                    Да, но это так. Короновирус действительно не опаснее гриппа.

                                                                    Просто нужно понимать эту фразу правильно: при первом появлении вируса (испанки) умерло 17 миллионов, это 0,9—5,3 % населения Земли, она вызвала чудовищный кризис в экономике и т.д.п.

                                                                    Короновирус тот рекорд не обогнал.
                                                                      +2
                                                                      Только испанка это было не первое появление гриппа, просто мутация.
                                                                        0

                                                                        Кстати, смотря какой грипп. Испанку — нет, не обогнал. А вот Гонконгский (от 1 до 4 млн жертв) — то ли уже, то ли вот-вот, смотря как считать (3,894,122 на 25.06.2021 по данным университета Джонса Хопкинса)

                                                                          0

                                                                          Вы абсолютные или относительные числа берёте? Всё-таки в 1968 году и численность населения была другой, и распределение по планете.

                                                                            0

                                                                            Абсолютные. Но гонконгский грипп продолжался три года, и третья волна была слабее (а эта эпидемия и не думает заканчиваться, по крайней мере без вакцинации), да и медицина тогда была другой, и денег, которые государства могли направить в медицину, было меньше.

                                                                          0
                                                                          Так он ещё не обогнал и покрытие испанкой. И медицина на порядок лучше, вас же это не смущает? ИВЛ во времена испанки то был уже? А антибиотики когда появились?
                                                                          Вы сравниваете эпидемию во времена, когда по сути лечить было нечем с современной медициной и глобальными мерами борьбы.
                                                                          +19
                                                                          Мне тоже кажется, что вопрос «ковидскептик ли вы» слишком бинарный.

                                                                          Например, глупо спорить с тем, что вирус существует и люди из-за него болеют и умирают. Это факты.

                                                                          А вот:
                                                                          — нужен ли был локдаун и в каком виде?
                                                                          — нужно ли было заставлять людей носить маски на улицах и в парках?
                                                                          — нужно ли было ограничивать контакты врачей с больными (не-ковидными) и в какой форме это делать?

                                                                          У меня нет 100% уверенности, что всё было сделано правильно.
                                                                            –2
                                                                            Это хорошее замечание.
                                                                            Возможно мне не хватило рассудительности структурировать свою статью именно таким образом :(
                                                                              0

                                                                              Автор намешал все в кучу, что-то похоже на правду что-то на бред, и теперь преподносит как единую истинную картину происходящего. По пунктам:


                                                                              • вирус выведен в Уханьской лаборатории, похоже на правду (был подробный разбор на хабре)
                                                                              • Китай пытается скрыть этот факт, вместо того чтобы его аргументировано опровергнуть, что усиливает правдивость первой теории
                                                                              • ношение масок не защищает вас от заражения, "вот это поворот", вообще-то об этом говорили изначально, нужен специальный класс защиты для масок и очков, людей работающих с вирусами обучают защите по определенным протоколам. Маски нужны не вам для защиты, а для защиты от вас если вы уже болеете, но не знаете об этом. Да они наносят вам вред, но это один из способов ограничить распространение инфекции.
                                                                              • локдаун вредит экономике, это правда, только кто в этом виноват? правительство не приняло адекватных мер заранее, не закрыли границы, не запустили отслеживание контактов, локдауны стали вводить когда вирус пошел в массы. Чтобы избежать вреда экономике правительство должно было обеспечить поддержку бизнесу, а не только себе любимым.
                                                                              • вакцины плохо протестированы, где-то проблемы с эффективностью, где-то с побочками, что-то может стрельнуть позже, похоже на правду с учетом тех сроков в которые они разрабатывались. Сейчас это просто борьба за деньги и рейтинги.
                                                                              • Да истории про некомпетентных врачей, ученых, чиновников и президентов совсем не удивляют, только это не отменяет наличия эпидемии.
                                                                              • Статистика врет, места сильно врет, местами никто не знает реальной картины воооообще. Только она не увеличена, а занижена. Информация про количество тестов, занятых коек и т.д. присутствует, но с закрытыми глазами ее плохо видно.
                                                                              • Все остальное притянутый за уши бред.

                                                                              Вакцину испытывать на себе я конечно же не буду:


                                                                              • пока я не болен — я вам не опасен
                                                                              • когда я болен — я сижу дома
                                                                              • во все остальное время — я надеюсь на приложение для отслеживания контактов (я не про Россию) и ношу маску чтобы не заразить окружающих (если что тут таких 100%)
                                                                                Этого достаточно чтобы не заразить вас, а о своем здоровье я сам как-нибудь позабочусь.
                                                                                –4
                                                                                во все остальное время — я надеюсь на приложение для отслеживания контактов


                                                                                Исследование ВОЗ 2019 года о мерах по борьбе с пандемиями гриппа пришло к выводу, что с медицинской точки зрения отслеживание контактов «не рекомендуется ни при каких обстоятельствах». Приложения для отслеживания контактов на мобильных телефонах также оказались неэффективными в большинстве стран.

                                                                                «И так у них всё» (С)
                                                                                  –2
                                                                                  Хрень перестаньте пороть, ей же больно! В TW, AU, NZ ну и Китае, как раз трекингом контактов и справились. Кроме того, отслеживание контактов эффективно, когда нет коммюнити передачи инфекции.
                                                                                    0

                                                                                    Вы даже не читаете ссылки которые приводите: "social distancing measures (e.g. contact tracing, isolation, quarantine, school and workplace measures and closures, and avoiding crowding) can be highly disruptive, and the cost of these measures must be weighed against their potential impact".


                                                                                    Не рекомендуют ≠ не работают, чиновники этой формулировкой прикрывают свой зад, чтобы на них не сваливали ответственность. Между тем "Contact tracing, Quarantine of exposed individuals, Entry and exit screening, Border closure" как раз относятся к "most effective strategy… to reduce contacts between infected and uninfected persons".


                                                                                    По второй ссылке "real impact of Rakning C-19 has been small, compared with manual tracing techniques like phone calls". Перевод статьи с желтым заголовком на русский язык: в самом начале пандемии мы сделали приложение которое по GPS! криво отслеживает возможные контакты, внезапно оно оказалось не таким эффективным как ручное отслеживание контактов, заявил какой-то хер проработавший в полиции на этой должности 4! месяца, после чего в июне 2020 его видимо и уволили.


                                                                                    После чего вы делаете выводы под стать заголовку: все методы отслеживания контактов не эффективны. Правильные выводы: отслеживания контактов не эффективны, если вы их неправильно реализуете. Должно быть покрытие близкое к 100% и отслеживание на базе proximity методов и это работает, я дважды проверял на себе.

                                                                                    0
                                                                                    вакцины плохо протестированы, где-то проблемы с эффективностью, где-то с побочками, что-то может стрельнуть позже, похоже на правду с учетом тех сроков в которые они разрабатывались. Сейчас это просто борьба за деньги и рейтинги.

                                                                                    Мне кажется, Вы не до конца разобрались в этом вопросе
                                                                                      0

                                                                                      В какой части ответа у вас появились такие сомнения?


                                                                                      • вакцины плохо протестированы: сокращены сроки этапов тестирования, стандартные протоколы исследований были нарушены, есть вопросы к проведению двойных слепых тестов, ограниченная выборка по возрастным группам, результаты подогнанные под ожидания, ...
                                                                                      • проблемы с эффективностью: эффективность разных вакцин от 60 до 95%, в стиле "как повезет". В Великобритании например в случаях с "индийским" штаммом 12 из 42 погибших были полностью привиты, это почти 30%.
                                                                                      • проблемы с побочками: отсутствует нормальная статистика, из озвученного тромбозы у здоровых людей. На большом промежутке времени эффект просто не на ком оценить.

                                                                                      Уже сейчас пишут о падении уровня антител через 6-12 месяцев.
                                                                                      Прививаться неизвестно чем с неизвестной эффективностью и последствиями каждый год? "Тренируйся вон… на кошках"

                                                                                  0
                                                                                  Автор этой статьи даже про ВИЧ заявил, что мы не может утверждать его существование, потому что вокруг заговор и ложь всех ученых и врачей
                                                                                  Он не скептик, он именно отрицатель, если что. Просто старается таким типа не выглядеть.
                                                                                  Причем упоротый отрицатель, которого на прямой лжи и передергиваниях на эту тему ловили уже кучу раз. Он просто продолжает постить ссылки по заголовкам и игнорировать, что по ним написано обратно его словам.
                                                                                  –8
                                                                                  Вижу, что после года господства этого вируса по всему миру ещё остались люди, которые только-только зарегистрировавшись на каком-нибудь ресурсе — начинают немедленно поддерживать официальную позицию относительно коронавируса.
                                                                                  +16
                                                                                  Вы правы практически во всем — часть «экспертов» откровенные жулики, правительства коррумпированы и некомпетентны, СМИ лгут и нагнетают, а сам вирус, с вероятностью в 99 процентов был создан во время идиотского эксперимента.

                                                                                  Основная беда вашей статьи в том, что все перечисленные в ней факты не отменяют вирус. Я уверен что он существует и что оптимальной стратегией будет вакцинация. Просто потому что я переболел — и никому не пожелаю пройти через этот ад.
                                                                                    +7

                                                                                    Я болел тоже. Причем для коронавироса отделался очень легко. Но, могу подтвердить, что коронавирус существует и это не грипп.

                                                                                      +5

                                                                                      Я тоже переболел, если бы не было инфы про ковид, то подумал бы, что грипп все таки схватил. Температура, ломота в теле, голова вот только не болела и по старой памяти грипп все таки как то больше походил на простудное заболевание, кашель например был, при ковиде не было у меня. То что это ковид я "знаю" только из медиа. Как и много другого "знания", в которое я вынужден верить.

                                                                                      Я проголосовал, что ковидоскептик. Так как много в этой истории фактов, которые говорят, что много важного движа в ней мотивировано исключительно баблом многомиллиардным или борьбой между высшими политическими элитами. И особенно я скептик по поводу вакцинации. Удивляюсь, когда кто то за неё топит, основываясь на фактах. Вы эти факты откуда взяли, из блокчейна что ли, откуда у вас вообще язык поворачивется фактами называть то, что пишут-кажут в каких-то медиа, которым в данном вопросе вы доверяете больше (вопрос веры) чем другим. Автор совершенно молодец, что показал что из себя представляют ведущие спикеры и хедлайнеры темы. Вся история с этим ковидом в РФ должна рожать 99% скептиков (из тех, кто тусит на Хабре :) ) Про мир - не знаю, наверное есть страны и много, где людей правительства и власти обманывали на протяжении последней истории меньше чем в РФ, но это опять же исключительно инфа из источников, которую принял на веру.

                                                                                        0

                                                                                        У меня температура был где-то 37.2, всего, ни голова не болела, ни кашля, ни даже обоняние не пропадало, рядом так же, только хуже болела жена. Ее тестировали, тест положительный.

                                                                                        Чем отличается от гриппа? Болел 2 недели, сначала работал (из дома), с трудом дорабатывал до 5 часов и ложился в постель, никогда в жизни так не уставал, а в последние три дня взял отпуск и три дня отлежал в постели, чего со мной не было никогда в жизни. Но я весьма выносливый - бегаю марафоны.

                                                                                        А жена не работала, после того как поест, от процесса принятия пищи уставала и отлеживалась час-другой.

                                                                                        Теща 80+ лет решила уже, что умирает, вообще не могла есть, три дня в больнице под капельницей с глюкозой.

                                                                                        Но в общем пронесло, легко отделались, никто не умер и даже легкие не затронуты. Хотя у тещи были очень хорошие шансы на это.

                                                                                          0
                                                                                          У нас в семье были люди, попавшие в больницу на кислород с обширной пневмонией. Но не на вентилятор. Тем не менее, во времена испанки это была бы однозначная смерть от кислородной недостаточности.
                                                                                      +3
                                                                                      Основная беда вашей статьи в том, что все перечисленные в ней факты не отменяют вирус.

                                                                                      Вся эта движуха натолкнула меня на тот прискорбный факт, что у некоторых людей всё как-то запредельно плохо с причинно-следственными связями, и что они вполне готовы отрицать реальность просто потому, что около этого момента реальности разведена какая-то не совсем однозначная медиашумиха.
                                                                                      То есть, понятно, что по примерно этому же пути идут и все плоскоземельщики и прочие, длительно обитающие в определенных инфокругах, которые и оказывают влияние на их восприятие. Но как оказалось, тут и "длительно" не всегда надо — возникла шумиха, пошли все эти разнообразные и очень интересные ляпы, и всё — некоторые люди уже готовы сбегать от любых тем относительно ковида, и плевать, что это касается в том числе и их лично.

                                                                                        +1
                                                                                        Дело в том, что реальность у каждого своя, а соотнести свою реальность с реальностью других сегодня можно только через пространство, как раз и формируемое «шумихой». И автор статьи показал, что даже «научные подходы и критерии» также легко превращаются в фикцию, через ту же ангажированную «шумиху»
                                                                                        –3
                                                                                        Основная беда вашей статьи в том, что все перечисленные в ней факты не отменяют вирус.

                                                                                        Я в статье где-нибудь указываю на то, что эти факты отменяют вирус?

                                                                                        Я уверен что он существует

                                                                                        Вполне возможно.

                                                                                        и что оптимальной стратегией будет вакцинация

                                                                                        Но это не следует из того, что вы сказали ранее.

                                                                                        Вот в чём проблема. Это классическая защита Чубакки
                                                                                          +5
                                                                                          Но это не следует из того, что вы сказали ранее.

                                                                                          А по моему следует. Вот мои доводы:

                                                                                          а) Вирус существует.
                                                                                          б) Болеть неприятно.
                                                                                          в) Вакцинация помогает избежать болезни.

                                                                                          Следовательно — оптимальная стратегия — вакцинация.
                                                                                            –6
                                                                                            Вакцинация помогает избежать болезни.

                                                                                            А вы откуда знаете?
                                                                                              +3
                                                                                              А вы откуда знаете?

                                                                                              Есть масса достоверных научных свидетельств (начиная от истории с коровьей оспой) о том, что вакцинация помогает либо полностью избежать болезни, либо сделать её менее опасной.

                                                                                              Это хорошо подтверждается моим личным опытом. Я лично ставил себе прививки от гриппа и не болел. Или болел — если был в отъезде и пропускал вакцинацию.

                                                                                              Это по прививкам вообще. По Ковиду — у меня есть знакомые, часть из которых вакцинировалась. Среди них заболевших почти нет. (Есть один пограничный случай — прививка была давно, болезнь протекала легко). Среди не привитых есть смерти от вируса, увы и ах.

                                                                                              Это хорошо согласуется с данными научных исследований и информацией от врачей. Я считаю тезис доказанным.
                                                                                                –11
                                                                                                Есть масса достоверных научных свидетельств (начиная от истории с вакциной от SARS, которая на человеческой клеточной линии привела к усиленному заражению клеток) о том, что вакцинация может вызывать другие болезни или усилить те, которые должна предотвратить. Я дал несколько ссылок на это в своей статье.

                                                                                                Это хорошо подтверждается моим личным опытом. Я лично НЕ ставил себе прививки от гриппа и не болел.

                                                                                                Это по прививкам вообще. По Ковиду — у меня есть знакомые, часть из которых не вакцинировалась. Среди них заболевших почти нет. Среди привитых есть смерти от вируса, о чем я тоже привел информацию в статье.

                                                                                                В итоге ваши доказательства, скажем так, не сильны.
                                                                                                  –1

                                                                                                  Это хорошо подтверждается моим личным опытом

                                                                                                  Аргументация, мда...

                                                                                                  Есть масса достоверных научных свидетельств (начиная от истории с вакциной от SARS, которая на человеческой клеточной линии привела к усиленному заражению клеток) о том

                                                                                                  Скажите честно, вы же не читали статью, тем более не читали самостоятельно "массу свидетельств" и не понимаете, что такое ADE на самом деле?

                                                                                                    +6

                                                                                                    вы даже не заметили, что фразу про "личный опыт" автор практически скопировал из текста, на который отвечает? Аргументация, мда.

                                                                                                      –4

                                                                                                      практически скопировал из текста

                                                                                                      И это является оправданием? Очень круто.

                                                                                                        +3

                                                                                                        Это не было оправданием, это было наглядным примером, что личный опыт ни с чьей стороны не имеет смысла рассматривать в качестве аргументов. Нужно искать какие то логические опоры. Факты, с которыми согласны обе стороны.

                                                                                                          –2

                                                                                                          А где я писал что личный опыт с какой-либо из сторон засчитывается? Вообще советую прочитать вторую часть комментария и понять, почему был упомянут личный опыт. Эх, читатели половин комментариев.

                                                                                                    +8
                                                                                                    Вакцинация может вызывать другие болезни или усилить те, которые должна предотвратить

                                                                                                    И это действительно так.

                                                                                                    Вопрос в статистике. Я думаю что скорее всего, вы лишены возможности сравнивать вероятности. Не обижайтесь, я не пытаюсь вас унизить или оскорбить. Это как с дальтонизмом. Очень тяжело объяснить дальтонику, что зеленый и красный на самом деле разные цвета. Поначалу это вызывает агрессивное отторжение.

                                                                                                    Так и тут. Вам совершенно не очевидно, что вероятность получить осложнение от прививки на пару порядков ниже чем вероятность получить осложнение от болезни. Для вас это «цифра» и «цифра». Вы не можете их сравнить на интуитивном уровне.

                                                                                                    Это поражает довольно распространенный тип мышления. Я называю его «Умная Эльза» по известной сказке. Люди с таким типом мышления вынуждены компенсировать неспособность сравнивать вероятности «стоп критериями».

                                                                                                    Для вас то, что вероятность несущественна означает безусловный стоп. Потому что вероятность существует, а понять насколько она ничтожна вы не можете. Нет инструмента.

                                                                                                    Поэтому я предлагаю вам обнулять такие данные. Вы сейчас возмутитесь, назовете меня дураком, но потом, возможно, попытаетесь это обдумать.
                                                                                                      +2
                                                                                                      Вам совершенно не очевидно, что вероятность получить осложнение от прививки на пару порядков ниже чем вероятность получить осложнение от болезни

                                                                                                      Мне совершенно не очевидно, что упоминаемая вами вероятность корректна и соответствует реальному положению дел.
                                                                                                      Потому что об этой вероятности, об этих «цифрах и цифрах» мне рассказызывает «доктор Фаучи», многократно пойманный на лжи, но при этом за эту ложь не понесший никакого наказания, и несколько других «докторов» того же типа.
                                                                                                      Скажите, что именно в этой логике рассуждений вам кажется неверным?
                                                                                                        +5
                                                                                                        Скажите, что именно в этой логике рассуждений вам кажется неверным?

                                                                                                        То что доктор Фаучи носит штаны.

                                                                                                        Вас не удивляет факт, что такой прожженый жулик, носит штаны как порядочные и честные люди?

                                                                                                        Как это объяснить? Может быть жулики могут совершать массу действий, совершенно не отличимых от действий порядочных людей?

                                                                                                        Проверив этот тезис вы убедитесь что жулик может пить пиво, рассуждать о порядочности, воспитывать детей — и оставаться жуликом.

                                                                                                        Понимаете? Истина не делается ложью от того, что её изрек жулик. Люди которые всегда врут существуют только в книжках задач по математике. Реальные люди выбирают смешанную стратегию.
                                                                                                          –4
                                                                                                          Вот видите.
                                                                                                          Стоит только копнуть поглубже в основания тезисов — и оказывается, что многие из них тоже покоятся на вере.
                                                                                                            +3
                                                                                                            А какой именно тезис тут основан на вере?

                                                                                                            То, что люди способны говорить и правду и ложь? Или тот, что Фаучи носит штаны?
                                                                                                              +1
                                                                                                              То, что вы не можете назвать существенное основание, по которому цифрам, о которых вы говорите, можно доверять.
                                                                                                              Вы их не проверяли и проверить не можете. Разве что если вы работаете непосредственно в лабе, которая делает вакцины, и занимаетесь сбором данных, но как раз вероятность этого пренебрежимо мала.
                                                                                                              Вы им ПРОСТО доверяете. А я им ПРОСТО не доверяю.
                                                                                                              У меня есть причина им не доверять. Я её указал. Какая у вас причина им доверять?
                                                                                                                +1

                                                                                                                Вы не поверите, но есть официальные публичные данные по побочкам от вакцин.


                                                                                                                https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
                                                                                                                https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html


                                                                                                                Тупиковая ветвь когда нельзя проверить ни одну из версий, правда?

                                                                                                                  +2
                                                                                                                  Именно так.
                                                                                                                  Вы это сказали с иронией? В тексте просто иронии не видно. Потому что я утверждаю это совершенно неиронично.
                                                                                                                  Вы, конечно, можете доверять информации на сайте gov.uk — а у меня есть приведённая мной цитата о том, как они добавили ковид на непонятных основаниях в список к оспе и чуме.

                                                                                                                  Вы хотя бы скажете мне, что вы ПРОСТО доверяете этим данным и Уважаемым Людям которые там работают? Или тоже будете крутиться и писать про штаны?
                                                                                                                    +2

                                                                                                                    Это грусть, а не ирония. Если оба варианта не верифицируемы, то надо что-то делать. От того что один вариант более эмоционален чем другой он не становится более верным.


                                                                                                                    Да, я могу сказать что доверяю этим данным, но внимательно отношусь к тому, какие выводы из них следуют. К примеру (и вам это понравится) по данным ваерс от вакцины от ковида умерло очень много людей, больше от остальных вакцин вместе взятых (это если просто пройтись по данным за всю историю архива). Значит ли это что вакцина от ковид самая смертельная? Нет, это тоже видно из данных. Она даже не в лидерах.


                                                                                                                    К сожалению, других данных у меня нет.

                                                                                                                  +2
                                                                                                                  То, что вы не можете назвать существенное основание, по которому цифрам, о которых вы говорите, можно доверять.

                                                                                                                  Начнет с того, что я не называл цифр. Я использовал оценочный диапазон — я сказал что вакцинация на пару порядков безопасней болезни.

                                                                                                                  Откуда я это знаю? Из эмерджентной* картины мира. То есть такой, которая состоит из множества взаимосвязанных наблюдений.

                                                                                                                  Я вижу как людей вакцинируют. Я сам прошел вакцинацию и убедился, что вместе со мной вакцину получили несколько человек. Следовательно, число вакцинированных по МСК, заявляемое властями относительно верно.

                                                                                                                  При этом если бы вакцина вызывали смерти — я бы об этом узнал. Я слышу в новостях каждый день о смертях от ковида. Сопоставимого вала покойников от вакцинации я не вижу и я уверен, что власти не сумели бы его скрыть.

                                                                                                                  Следовательно тезис о том, что вакцинация как минимуму на пару порядков безопаснее — не базируется на вере. Это верифицируемое доказательство.

                                                                                                                  Мы разобрались с тем, что вакцина в основном безвредна. Но как проверить полезна ли она? Власти уверяют что среди заболевших в тяжелой форме очень мало привитых. Но я не могу это подтвердить.

                                                                                                                  Но мне и не надо. Блез Паскаль научил что делать в этом случае. Что я потеряю если вакцинируюсь? Ничего. Что получу? С очень большой вероятностью иммунитет.

                                                                                                                  По моему выбор очевиден.

                                                                                                                  * Элизару это слово не нравится, но тут оно к месту.
                                                                                                                    –3
                                                                                                                    Спасибо, хорошее объяснение. Хотя оно легко раскалывается дальше, например, почему вы верите новостям про смерти от ковида. Я бы со скрипом принял ссылку на «личный опыт» и «десять умерших знакомых», хотя это может быть флуктуацией, но новости…
                                                                                                                      +2
                                                                                                                      почему вы верите новостям про смерти от ковида.

                                                                                                                      Все из неё, родимой эмерджентной картины мира.

                                                                                                                      Я слышу новость что Слава Сэ умер от ковида. Я верю ей — потому что если бы Слава умер не от ковида, то его знакомые возмутились бы и заявили, что власти врут и Славу сбила машина.

                                                                                                                      Следовательно, большинство смертей знаменитостей о которых я слышал ДО ковида, действительно произошли от ковида.

                                                                                                                      Следующий этап. Я оцениваю число людей, о которых я слышал (Включая Славу Сэ). Это примерно 5 000 человек. Смотрю сколько из них умерло от ковида.

                                                                                                                      Сравниваю числа. Они примерно совпадают. Значит число погибших от ковида (в первом приближении) соответствует заявленному властями.
                                                                                                                        0

                                                                                                                        Он же Слава.

                                                                                                                          0
                                                                                                                          Знаменитости могли раньше умирать от воспаления легких, почечной недостаточности, вызванных, например гриппом? В причинах смерти писали умер от гриппа?
                                                                                                                            0

                                                                                                                            Известные личности хороший маркер - да. Но остаются сомнения в причине смерти. Кто бы что ни говорил, но врачи осознанно и не осознанно любят вписывать в диагноз "модные" недуги, особенно когда результат лечения не слишком успешный.

                                                                                                                            0
                                                                                                                            Готов поделиться наблюдением. Я проживаю в округе, в котором 71% населения уже вакцинирован (или 80% населения старше 12 лет, как считать). Вакцинацию прошли практически все мои знакомые (исключение — три кормящих матери и дети младше 12 лет) и коллеги. И соседи. И коллеги/знакомые знакомых. И соседей. Ни одного случая осложнения от вакцины в моем довольно широком кругу знакомств мне неизвестно. Зато известно о случаях смерти от осложнений вызванных короновирусом в период разгара эпидемии. Статистика заболеваемости (которой можно верить, а можно не верить) неуклонно идет на спад, скорые под окном перестали носиться по нескольку раз в час уже довольно давно, ограничения планомерно отменяются.

                                                                                                                            Это еще не говоря о довольно стремных долговременных побочках, о которых говорят люди. Типа долговременных изменений восприятия запаха (случай в личном кругу, продолжается уже несколько месяцев) и вкуса. И некоторых людей жалующихся на изменения в поведении (тут несколько скептичен, но все же). Не хотелось бы их поиметь.
                                                                                                                              0

                                                                                                                              Скорые в СПБ также сейчас не носятся в таком зловещем количестве, как весной 2020 года. (Впрочем и тогда совершенно могло быть, что носились просто по началу на каждый чих, пока не устали и не поняли, что так не надо делать) Совершенно. Но при этом также власти начинают бить в набат. Класть больных на пол в коридоры (или фоткать), писать страшные 1000 человек в день заболевших ( в 9 раз меньше кстати чем в Москве, при населении меньшем в 3 раза )... не знаю к чему здесь придет

                                                                                                                            +1
                                                                                                                            «При этом если бы вакцина вызывали смерти — я бы об этом узнал.» С какой радости? Господь Бог?
                                                                                                                    +1

                                                                                                                    В том-то и беда некоторых многих, умеющих в вероятности :) что они не замечают, как начинают заводить свою "комбинаторику" на материале, совершенно ими неверифицируемом. Но умение в вероятность делает их невнимательными снобами, в этом моменте.

                                                                                                                    +2
                                                                                                                    Вам совершенно не очевидно, что вероятность получить осложнение от прививки на пару порядков ниже чем вероятность получить осложнение от болезни.
                                                                                                                    Мне лично кажется, что посчитать эти вероятности очень сложно. Так как они зависят от огромного числа факторов, от контекста, места, характеристик выбраных для анализа людей, времени и так далее…

                                                                                                                    То есть, просто к примеру, предполагаю, что если считать вероятности для множества людей в возрасте 20 — 30 лет, и для множества людей возраста 60 — 70 лет, то результаты могут быть разными… Из-за этого, возможно, если использовать эти расчёты для формирования решения, то для тех кто старше (или моложе) будет лучше привиться, чем не привиться.
                                                                                                                      0

                                                                                                                      Статистику ещё испортит то что есть люди с противопоказаниями к вакцинации, но которые могут заболеть. Тем не менее это не означает что статистика бесполезна.

                                                                                                                        0

                                                                                                                        посчитать эти вероятности очень сложно

                                                                                                                        Клинические испытания для этого.

                                                                                                                    +3
                                                                                                                    Это хорошо подтверждается моим личным опытом. Я лично ставил себе прививки от гриппа и не болел.

                                                                                                                    Мой личный опыт: никогда не ставил. Не болел.

                                                                                                                    Это хорошо согласуется с данными научных исследований и информацией от врачей

                                                                                                                    при этом первые лица государства, располагающие большим обьемом информации от врачей — вакцинироваться как-то не спешат.
                                                                                                                      +3
                                                                                                                      при этом первые лица государства, располагающие большим обьемом информации от врачей — вакцинироваться как-то не спешат.

                                                                                                                      Первые лица государства могут позволить себе самоизолироваться в аквадискотеке, максимально исключить контакты с окружающим миром, а также принудительно вакцинировать прислугу и при этом каждый день гонять их строем сдавать тесты китайским методом. Им и без прививок отлично живется.
                                                                                                                        0
                                                                                                                        при этом первые лица государства, располагающие большим обьемом информации от врачей — вакцинироваться как-то не спешат.

                                                                                                                        Какого государства? У нас (в Канаде) как раз власти вакцинировались. А Трюдо так вообще астрозенекой, пофиг что тромбозы(потому, что от ковида тромбозы случаются куда чаще, да и вообще риски выше в тысячи раз)
                                                                                                                          +3

                                                                                                                          Трюдо и счастливо путешествовал, когда сам говорил о важности локдаунов и оставления дома и ненавещения близких, и что?

                                                                                                                      +3

                                                                                                                      Буквально сегодня мне прислали статью http://redko-da-metko.ru/2021/06/23/chto-ne-tak-s-izvestnoy-istoriey-zabolevaniya-chernoy-ospoy/ (не хочу повышать количество ссылок на сайт для поисковика, потому — текст) в которой основной посыл был в том что прививки бесполезны
                                                                                                                      Из статьи:


                                                                                                                      иммунитет после прививки не работает даже год, в отличие от естественного ПОЖИЗНЕННОГО иммунитета после болезни.

                                                                                                                      Тем не менее даже не нужно лезть в источник, чтобы обнаружить в том же тексте, который статья анализирует что:


                                                                                                                      • описано течение болезни 3-х человек
                                                                                                                      • все трое вакцинированы (один дважды, двое — в детстве)
                                                                                                                      • из них один умер (тот кто был вакцинирован дважды), двое выздоровевших

                                                                                                                      Если честно и трезво взглянуть на статью, то очевидно:


                                                                                                                      • 3 человека это очень мало и в пределах статистической погрешности, что не умаляет смерти.
                                                                                                                      • тот, кто дважды был вакцинирован никак на прививку не отреагировал (видимо, организм просто утилизировал прививку и человек попал в тот случай когда прививка бесполезна)

                                                                                                                      А если почитать оригинал книги, то страницей выше сказано буквально следующее:


                                                                                                                      Отсутствие массовой обязательной вакцинации во всех странах мира, несистематическое осуществление мер специфической профилактики в странах Азии и Африки создают условия для периодических вспышек натуральной оспы в крупных городах, поддерживающих контакты со странами, не благополуцными по оспе.

                                                                                                                      То есть источник полностью противоречит тому, что хотят рассказать авторы статьи, но их это не смущает.


                                                                                                                      И среди "скептиков" такого просто уйма, если разобраться.

                                                                                                                    0

                                                                                                                    Простите, а вы не могли бы тогда уточнить вашу позицию. Иначе из статьи не совсем понятно.


                                                                                                                    По вашему, вирус существует? И если да, то насколько он опасен. Если нет, то что ученые секвенсировали и обсуждают?

                                                                                                                      –2
                                                                                                                      По вашему, вирус существует?

                                                                                                                      Я не знаю. Вполне возможно, что какой-то новый вирус существует.
                                                                                                                      (Это было прямо написано в статье, вы не прочитали её?)

                                                                                                                      И если да, то насколько он опасен.

                                                                                                                      Я не знаю, можно только предполагать по косвенным данным. Я бы опирался на пример Швеции с 0,1%, там в статье есть ссылка.
                                                                                                                      (Это было прямо написано в статье, вы не прочитали её?)

                                                                                                                      Если нет, то что ученые секвенсировали и обсуждают?

                                                                                                                      Именно этот вопрос меня беспокоит сильнее всего. К сожалению, массированное подтверждённое враньё высокопоставленных учёных и трусливое молчание учёных рангом пониже не позволяет дать точного ответа на этот вопрос. Я бы хотел услышать его намного сильнее, чем вы.
                                                                                                                        0

                                                                                                                        Признаю, что возможно, что-то пропустил.


                                                                                                                        Я так понимаю, что можно использовать статистику Хопкинса?


                                                                                                                        Швеция — 14622 / 1088879 = 0.013 что соответствует 1.3%


                                                                                                                        Возможно, я неверно считаю? количество смертей, делённое на количество зарегистрированных случаев.


                                                                                                                        Справедливости ради, надо отметить, что если реальных случаев будет больше, то, разумеется, и цифры будут иными.


                                                                                                                        Но почему все "скептики" так яро упирают на Швецию? Швеция — не единственная страна в которой происходит ковид.

                                                                                                                          –2
                                                                                                                          14622

                                                                                                                          Что это? Опять 14к за «весь период пандемии»? За что вы так со мной?

                                                                                                                          И в моей статье опять же указано, что «зарегистрированные случаи» тоже вызывают сомнения — и я даже привёл пример, почему они вызывают сомнения.

                                                                                                                          Но почему все «скептики» так яро упирают на Швецию? Швеция — не единственная страна в которой происходит ковид.

                                                                                                                          Но это единственная страна, в которой не происходит «ковидобесия».
                                                                                                                          Хотя нет. Не единственная. Туркмения какая-нибудь есть. В Белоруссии тоже не наблюдается мора, склонные к черному юмору шутят, что Лукашенко перебил больше народу, чем вирус.
                                                                                                                            +1

                                                                                                                            Так для вашей статистики приписки к зарегистрированным случаям очень полезны, потому что они понижают процент смертности. Поэтому каждый ложно положительный тест вам на руку. Разве что их занижают, тогда да.


                                                                                                                            А что не так с 14к?

                                                                                                                              –3
                                                                                                                              А что не так с 14к?


                                                                                                                              ¯ \ _ (ツ) _ / ¯

                                                                                                                              Вы тоже тролль. Жаль, я думал действительно ученый пришел с объяснениями.
                                                                                                                                +1

                                                                                                                                Я не являюсь ученым. Поскольку вы не предоставили ничего кроме картинки на которой данные откуда-то взяты, я использовал данные Института Хопкинса. В них по Швеции 14к умерших. Если у вас есть возражение против данного числа, то озвучьте их пожалуйста. Даже простого — это все подтасовано и это смерть от пневмонии вполне достаточно.