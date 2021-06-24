Ковид-пандемия: взгляд ковидоскептика
Пытаясь спорить в комментариях с горячими сторонниками ковидных ограничений, я понял, что я не могу в отдельных комментариях объяснить всего. Мне хотелось бы показать людям, откуда берётся ковидоскептицизм, но в рамках описания отдельных элементов это невозможно.
Любые проблемы всегда выдаются за «отдельные недостатки», за «случайные инциденты». И отдельные факты действительно могут казаться такими, если они не представлены в комплексе. Только общий взгляд на последовательность событий помогает выявить закономерность.
Я понял, что должен написать большую сводную статью, представляющую взгляд ковидоскептика, в которой я перечислю хотя бы основные сомнения и подозрения, которые возникали на протяжении этих полутора лет. В конце я даже отвечу на животрепещущий вопрос — можно ли переубедить скептика.
Статья представлена в условно хронологическом порядке. Это означает, что я буду перечислять события примерно так, как они происходили в течение этого года, но в рамках разговоров об этих события я стану ссылаться на более новые данные, используя эффект «послезнания». Это позволит мне одновременно придерживаться какой-то единой нити повествования, и при этом давать ссылки на данные, которые появлялись в совершенно разное время, некоторые раньше, а некоторые позже.
В самом начале событий мы не имели практически никакой информации и оперировали в основном догадками, но ближе к настоящему моменту ситуация прояснялась — хотя нельзя сказать, что она стала менее подозрительной, скорее даже более. Впрочем, вы сами это увидите.
Аксиоматика
Сначала я хотел бы обозначить некоторые вводные параметры, с пониманием которых требуется читать эту статью.
Во-первых, мне бы хотелось объяснить идею презумпции вины для тех, кто обладает силой и авторитетом. Это то самое, что в известной фразе "с великой силой приходит великая ответственность". Если вы обычный человек — вы можете говорить что угодно, и ваши слова не имеют существенного веса. Поэтому ваша ответственность за них невелика, а сомнения в ваших словах никого не беспокоят. Если вы учёный или врач и заявляете, что говорите нечто как учёный или врач — ваша ответственность растёт, и своими словами вы можете покалечить или убить того, кто доверится вам. Поэтому любая сомнительная трактовка ваших слов очень опасна. И наконец, если вы крупный медицинский чиновник или если вы научный коллектив, который оценивает репутацию других учёных — ваша ответственность невероятна, потому что по вашему слову могут умереть или исцелиться тысячи или миллионы людей. Никаких сомнений в ваших словах быть не должно, а любые сомнения в ваших словах всегда вызывают недоверие и подозрения.
И именно поэтому чем выше ответственность человека или группы людей — тем сильнее его обязанность не только быть честным и честно отвечать на вопросы окружающих, но и подробно разъяснять любые сомнительные слова или действия. И до того, пока не сделано этих разъяснений, не развеяны сомнения — вы остаётесь в серой зоне, в числе тех, кому не доверяют.
Именно поэтому любые сомнения, подозрения скандалы бросают тень на человека и коллектив, но ещё большую тень бросает отказ от объяснений или невнятные объяснения.
Во-вторых, я хочу немного уточнить параметры применимости теории фальсификации. Многие пытаются вести любой диалог так, будто бы это научный диалог. Я называют это «науковерием», современной сектой, в которой наука заменила религию и для своих адептов обрела сходное влияние на мир. Поэтому им представляется, что любой вопрос может быть решён научным образом.
К сожалению это не так. Если вдруг возле окровавленного тела найден человек с окровавленным ножом и нож этот в крови жертвы — невозможно получить строгих научных доказательств того, что этот человек и есть убийца. Мы можем это предполагать, основываясь на данных научной экспертизы — например, идентичного состава крови и следа от ножа. Но само утверждение о том, что с высокой вероятностью этот человек и есть убийца — формулируется не научным образом. Это другая сфера, в которой и доказательства формулируются не так, и даже поиск доказательств осуществляется иначе. В своей статье про конспирологию я уже писал, что когда «убийца — наука», когда наука вовлечена в состязательный процесс в качестве одной из сторон — то мы не можем ей давать преференции.
Мы вынуждены использовать другие методы — например, методы расследования. Да-да, то самое «кому выгодно».
Сейчас над этим принято насмехаться — по большей степени из-за того, что «мне это было не выгодно» стало стандартным оправданием преступников. Но это связано как раз с тем, что в этом вопросе сделали главной науку, а наука предполагает не только попытку однозначно трактовать термин «выгодно» (хотя выгода для каждого своя), но и использование научных методов там, где они не применимы (например — проверить даже финансовую «выгоду» научно можно, но невозможно получить закрытые финансовые данные без юридических методов).
Есть ситуации, в которых не нужно писать научную монографию, а нужен следователь, который изучит хронологию преступления и скажет: «да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с...»
Теперь давайте к этой хронологии и перейдём.
Медийная истерика
«Сфотай типа — лежу»
Для массового пользователя интернета всё началось в январе 2020 года, когда все соцсети заполонили видео и фотографии «падунов» из Китая. На всех происходило одно и то же — люди просто падали посреди улицы и лежали, потом прибегали закутанные с ног до головы врачи и уносили упавшего в машину реанимации. Эти видео ещё и сейчас можно найти в интернете, хотя их остаётся всё меньше.
Падения объяснялись тем, что так действует «новый смертельно опасный вирус».
Эти видео перестали появляться сразу же после принятия беспрецедентных политических и экономических ограничений. Хотя, если верить СМИ, ковид только набирал силу и бушевал во множестве стран — ни разу больше не появилось подобного видео, нигде больше люди не падали посреди улицы. Несмотря на миллионы официально переболевших ковидом — мы не получили таких видео ни из Италии, ни из Нью-Йорка, ни из других мест, описываемых как наиболее пострадавшие от пандемии.
Теперь, полтора года спустя, я абсолютно уверен, что это были постановочные видео, направленные на раздувание паники. Так что само существование подобных видео вызывает подозрение — информацию про действительно опасные болезни не нужно дополнительно подогревать слухами.
Можно сказать, что это делали «частные лица», жадные до хайпа и пытавшиеся накрутить число просмотров. Но нужно чётко понимать, что об этих «падунах» говорили все уважаемые СМИ. Это те самые СМИ, которые при необходимости всегда «решительно опровергают»: фейк-ньюс, мракобесие, лженаучные утверждения, постановочные видео и фото; те СМИ, которые всегда следуют «журналистской этике». В этом случае «журналистская этика» не подсказала им проверять эти видео на соответствие реальности.
Что же было на самом деле?
Неуловимый вирус
Картинка из статьи «Расшифрован геном коронавируса» в апреле 2020 года. Ссылки на оригинальную научную статью, конечно, нет, это же «массовое издание»
Хронология событий выглядит следующим образом:
- 31 декабря 2019 г. Китай заявил о выявлении нового вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.
- 7 января 2020 г. ВОЗ подтвердила информацию о выявлении нового вируса SARS-CoV-2.
- 30 января 2020 г. ВОЗ объявила китайскую вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией.
- 11 марта 2020 г. ВОЗ охарактеризовала распространение болезни COVID-19 как пандемию.
Всё бы ничего, только через год, 23 января 2021 года, доктор Ву Цзунью из «Китайского центра по контролю за заболеваниями» признался журналисту NBC, что они не смогли выделить вирус SARS-CoV-2, следствием которого является заболевание COVID-19.
UPD: Уточнение из комментария: «Главный эпидемиолог Китая Ву Цзунью сказал репортеру NBC Янису Макки Фрайеру, что он не верит, что вирус возник в Ухане, Китай, но действительно возник в другом месте в Китае». Там же предложена ссылка на более подробную статью про это в WSJ.
1 декабря 2020 года Центр по контролю за заболеваниями" США (CDC) в своём заявлении также признал, что не имеет выделенного вируса SARS-CoV-2: «на момент разработки теста и проведения данного исследования количественные вирусные изоляты 2019-nCoV не были доступны для использования».
И даже в начале 2021 года Институт Роберта Коха также не смог ответить на запрос журналистов — в какой именно научной статье можно прочитать про выделенный вирус.
На чём же были основаны все исследования, тесты, вакцины? Осенью 2020 года доктор Коуэн пишет заметку с анализом статьи CDC о выделении вируса. Он подчеркивает: "Исследователи утверждают, что они решили, что является настоящим геномом SARS-CoV-2, путем «консенсуса», своего рода голосования.". Но мало этого. В статье CDC прямо говорится о том, что исследователи не смогли заразить человеческие клетки этим вирусом:
«В приведенной выше цитате [журнала CDC] шокирует то, что вирусологи, используя свои собственные методы, обнаружили, что растворы, содержащие SARS-CoV-2 — даже в больших количествах — НЕ были, я повторяю, НЕ БЫЛИ заразными ни для одного из трех человек, культуры тканей, которые они тестировали. Проще говоря, это означает, что они доказали на своих условиях, что этот «новый коронавирус»…
Друзья мои, читайте это снова и снова!
Эти вирусологи, опубликованные CDC, представили на своих условиях четкое доказательство того, что вирус SARS-CoV-2 безвреден для человека. Это единственно возможный вывод, но, к сожалению, этот результат даже не упоминается в их заключении. Они просто говорят, что могут предоставить запасы вирусов, выращенные только на клетках обезьяны Vero, спасибо, что пришли.»
Может быть доктор Коуэн переврал отчёт CDC? Нет, я открыл отчёт и обнаружил там, что все цитаты верны. Может быть я просто не понимаю смысла этих цитат, и для опытных эпидемиологов они несут другой смысл? Но, во-первых, никто из «официальных учёных» так и не разъяснил этот «другой смысл» — а во-вторых, свидетельств уже набралось больше одного. Слишком много сомнительных вещей накручено вокруг происходящего. Сомнения в том, что вирус был выделен, определён и исследован — до сих пор не развеяны. Никто и не пытается их развеять. Никто не желает явным и непротиворечивым образом указать скептикам на публикацию, в которой этот вирус был твёрдо и уверенно выделен без «консенсуса» и прочего компьютерного моделирования. Мы можем даже согласиться с тем, что на планете действительно появилось какое-то новое вирусное заболевание, но у нас нет никаких внятных подтверждений тому, что его возбудитель был выделен учёными.
Более того, как мы узнаем ниже в разделе про тестирование, даже тесты на вирус были созданы без наличия вируса, что прямо было написано в научных публикациях о создании этих тестов.
Позвольте, но
Псевдотестирование
Скрытая камера показывает, как загрязняются образцы во время тестов
На брифинге для СМИ по COVID-19 16 марта 2020 «доктор Тедрос» сказал: «У нас есть простое послание для всех стран: тестируйте, тестируйте, тестируйте». И началась вакханалия тестирования.
А чем именно тестировать?
Хорошо известно, что Кэри Маллис, изобретатель ПЦР, говорил в интервью одну простую вещь — «если постараетесь, то с ПЦР вы можете найти абсолютно всё».
И любой ПЦР-тест можно сделать положительным, просто увеличивая количество репликаций (позже это подтвердит и ВОЗ). Вот ссылка на интервью. Интервью подчищают с различных сайтов (и это само по себе подозрительно), возможно это уцелело, потому что там наложен перевод, и нейросети не могут его распознать.
В самом начале, в январе 2020 года немецкий доктор Кристиан Дростен разработал технологию использования теста ПЦР для обнаружение вируса SARS-CoV-2. У Дростена не было вируса SARS-CoV-2, чтобы проверить свою технологию на практике, что прямо указано в исследовании — без наличия вирусного материала.
UPD: В комментариях заметили, что без наличия вирусного материала технология должна была работать. Был ли у Дростена материал вируса — мы не знаем.
Возможно вам будет интересно узнать, что «доктор Дростен» замешан в скандале. А имено — выяснилось, что докторская степень у «доктора Дростена» не настоящая. Доктор Кюбахер, специализирующийся на научном мошенничестве, подал иск в отношении несуществующей дисертации Дростена. Адвокат доктор Фюльмих подал иск о возмещении ущерба против Дростена от имени своего клиента, который понес финансовые убытки в результате ограничений.
Ольферт Ландт — один из постоянных соавторов исследований Дростена, включая текущую публикацию с тестированием на коронавирус. Он также является владельцем берлинской биотехнологической компании TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, которая производит тесты Corona PCR. Дростен и Ландт в случае пандемий и самых разнообразных вирусных вспышек совместно разрабатывают для них ПЦР-тест: это уже имело место в 2002/2003 году для SARS, в 2011 году для EHEC., в 2012 г. для MERS, в 2016 г. для вируса Зика, в 2017 г. для желтой лихорадки. Разумеется, эти ПЦР-тесты приносят какую-то прибыль. Какую — мы тоже не знаем.
Только к концу года(!) дополнительное исследование группы 22 учёных показало непригодность протокола «Кормана-Дростена» для выявления вируса SARS-CoV-2 с помощью теста ПЦР.
Подозрительность ПЦР-тестов ни разу внятно не опровергалась. Илон Маск сдал 4 теста на одном и том же оборудовании. Из них 2 оказались положительными, два — отрицательными.
UPD: меня поправили в комментариях, указав, что Маск сдавал не «ПЦР-тесты», а экспресс-тесты.
Вот известная заметка о том, что для определения ковида совершенно не нужно использовать квантификационный ПЦР. И это разумное замечание, которое сразу же вызывает подозрение, что тест на ковид основан не на обнаружении в организме чего-то, чего там совсем не должно быть.
Вот известное интервью Стефано Скольо. Я честно скажу, я не знаю, действительно ли он доктор (хотя в интернете можно найти его сайт) и действительно ли он выдвигался на Нобелевскую премию (на неё и Путина выдвигали) — но не научный ли метод велит учёным рассматривать суть высказывания, а не обращать внимания на личность и авторитет? Итак, этот самый Стефано простыми словами объясняет, что да, всё так и есть, как вы подозревали — изолята нет, вируса никто не видел, под видом эталона для сравнения используется слегка очищенное бронхолегочное содержимое, в котором может оказаться вообще что угодно.
Он же объясняет, что тест на антитела не имеет никакого смысла, пока нет выделенного вирусного изолята и не с чем сравнивать, не на что получать реакцию.
В Израиле в июле 2020 года зам. гендиректора минздрава Итамар Гротто заявил, что 9 из 10 тестов дают ложноположителный результат, поэтому нет смысла их делать.
Впрочем, даже ВОЗ знает об этом, и именно поэтому ВОЗ в декабре выпустил записку о том, что завышенное количество циклов репликаций приводит к появлению ложноположительных результатов.
В итоге только почти через год после начала пандемии, локдаунов, масочного безумия ВОЗ призвала все страны снизить число циклов в тестах ПЦР. Более того, в инструкциях ВОЗ прямо указано, что ПЦР не может быть основным тестом, по которому принимаются решения о наличии или отсутствии коронавируса. Но вы «тестируйте, тестируйте, тестируйте».
Также можно вспомнить публикацию о секретной съемке, во время которой выяснилось, что ПЦР-тесты загрязняются прямо в лаборатории.
Но интереснее всего то, что после начала вакцинации CDC ввел новую политику, которая фактически создала многоуровневую систему диагностики. Это означает, что с этого момента невакцинированным людям будет намного легче получить диагноз Covid19, чем вакцинированным.
Если бы эта новая политика была глобальным подходом к «Covid» с декабря 2019 года, никакой пандемии вообще бы не было. Но теперь для «невакцинированных» будут делать 40 циклов в ПЦР, а для «вакцинированных» — 28 циклов. Возможно это даже ляжет в основу будущих исследований по эффективности вакцин.
Кстати, это снисходительное отношение к вакцинам в практике дело обычное. Любой родитель расскажет вам, что врачи не ставят диагноз «коклюш» детям, у которых есть прививка от коклюша. Жаль, что нет ни одного «научного исследования», которое бы это доказало. И почему вдруг такое исследование никто не станет финансировать?
Итак, я думаю, читатели уже поняли, почему ковидоскептики с крайним подозрением относятся к ПЦР-тестам.
Но кто на таких шатких основаниях объявил пандемию?!
«Доктор Тедрос»
«WHO is mister Tedros»
11 марта гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханан Герейсус заявил о «Пандемии».
Кто такой «Доктор Тедрос»?
«Самый главный врач планеты», глава ВОЗ — человек без медицинского образования. Доктором Тедросом его называют из уважения к защищенной им диссертации. Будучи министром иностранных дел Эфиопии, он обвинялся экспертной средой в сокрытии вспышек нескольких случаев холеры в Эфиопии в 2006, 2009 и 2011 годах (впрочем, оказалось, что эти данные есть даже в Википедии, поэтому даю формулировку и ссылку оттуда). Также его обвиняли в финансовых махинациях.
На закрытом заседании парламента в Лондоне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, согласно надёжным сведениям, Тедрос Аданом Гебреисус заключил соглашение с Китаем. Помпео также добавил, что именно Китаю удалось убедить других проголосовать за Гебреисуса в то время, и поэтому США решили выйти из ВОЗ и прекратить финансирование организации. Ещё трое участников заседания, которые хотели сохранить анонимность, рассказали, что по мнению Помпео, Китай «купил» руководителя ВОЗ. Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что есть разведданные, которые это доказывают.
Достойная пара «доктору Дростену» с поддельной докторской.
Можно сказать, что всё это не важно, ведь он же не царь и не король, он не может заявить о пандемии, если его подчинённые не согласятся. Значит в ВОЗ существовал некоторый консенсус по этому поводу.
Я обращаю внимание читателей на то, что в ВОЗ существовал консенсус по поводу того, что этот сомнительный тип в принципе достоин их возглавлять. И это очень многое говорит именно о ВОЗ в целом, а не только о «докторе Тедросе».
Но объявить пандемию было мало, её начали внедрять.
Беззаконие
В Лондоне и Оттаве прошли многотысячные митинги против коронавирусных мер
Ключевой характеристикой этой пандемии является полное, тотальное беззаконие, абсолютное попрание всех прав и свобод людей.
Я часто слышал о том, что «когда умирают люди — не до прав и свобод», и это каждый раз создавало у меня когнитивный диссонанс, потому что современная западная модель цивилизации выстроена как раз совершенно на противоположном фундаменте. На том, что обычно люди готовы были умереть, но не поступиться своими правами и свободами. В этом смысле, конечно, мы наблюдаем крушение не только экономической, но и культурной основы цивилизации, отказ от главного внутреннего принципа. Однако, речь не о том.
Во-первых, была введена цензура. Фейсбук, Твиттер, Ютуб ввели откровенные правила цензуры контента, которые не имели отношения к законам. Например, ранее цензурировалась только информация, которая явно была оговорена законами различных стран как преступная. В данном случае началась открытая цензура, не основанная на законе. Непонятные люди на неясных основаниях стали заявлять, что какая-то информация «вредная»:
Твиттер знает лучше!
Во-вторых, были полностью нарушены все законные протоколы, которые как раз и создавались для противодействия пандемиям. В России мы видели это особенно явно:
Покойный академик Филатов удивлялся, почему не задействован единственно возможный при пандемии порядок действий. Правительство/ президент делают запрос в РАН, РАН направляет его в Медицинское отделеие РАН, там формируют запросы к профильным и ведомственным НИИ, там собирают и согласуют мнения экспертов, на их основе делают заключение и отправляют его обратно в МО РАН, где обобщают заключения множества НИИ и дают детальные рекомендации президенту и/ или правительству. Ничего этого сделано не было! Мнение научного сообщества им не интересно.
Но точно такое же безумие творилось по всему миру:
- Окружной суд в Гааге постановил немедленно отменить комендантский час в Нидерландах, данная мера серьезно нарушает права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, говорится в постановлении инстанции. Как сообщили в суде, комендантский час в Нидерландах был введен на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, согласно которому кабмин имеет право ввести данную меру в исключительных обстоятельствах без консультации с палатой представителей и сенатом.
- После длительного заседания Конституционного суда Республики Молдова, которое продолжалось около пяти часов, было принято решение отменить ЧП в стране, так как оно было признано незаконным.Конституционный суд признал неконституционным решение парламента о введении чрезвычайного положения до 30 мая в связи с пандемическим кризисом.
- Конституционный суд Румынии постановил, что указ президента о введении в Румынии чрезвычайного положения является неконституционным и выходит за рамки правовых полномочий главы государства.
- Городской суд Праги признал незаконными ряд инициатив правительства по борьбе с пандемией коронавируса, сообщило местное издание Novinky. Серьёзные ограничения прав граждан можно вводить только по закону о чрезвычайном положении, говорится в решении суда. Минздрав вводить такие меры не вправе.
- Конституционный суд 28 августа признал неконституционными некоторые положения постановления Кабинета министров о карантине в Украине, введенном в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.
- Суд первой инстанции в Брюсселе обязал правительство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры по коронавирусу в связи с отсутствием юридической базы.
- В Германии суд оправдал мужчину за нарушение карантинных мер, признав их «катастрофично ошибочным решением». Согласно заключению суда, карантин противоречит Конституции страны
- Высший суд Мадрида не подтвердил законность мер о введении ограничений на передвижение в столице Испании и еще девяти муниципалитетах региона, следует из постановления. Согласно решению суда, эти меры «нарушают основные права и свободы» и были введены без одобрения парламента Испании
И далее, далее, далее. Этот беспредел продолжается и сейчас, беснующиеся политики кричат о принудительной вакцинации. Я напомню, что Совет Европы в общем-то принял резолюцию о запрете на принуждение людей к вакцинации. Там прямо указано:
7.3.1 обеспечить, чтобы граждане были проинформированы о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не подвергается политическому, социальному или иному давлению с целью вакцинировать себя, если они не хотят делать это сами;
7.3.2 гарантировать, что никто не подвергнется дискриминации за то, что он не был вакцинирован, из-за возможных рисков для здоровья или нежелания пройти вакцинацию;
Но наплевав на одну часть законов и норм — вполне естественно наплевать и на другую. «Сгорел сарай — гори и хата!». И разнузданные элиты по всему миру устроили буквально оргию надругательства над законами.
Скептицизм вызывает не только откровенное нарушение всех мыслимых прав людей, но его бессмысленность — так как у каждой развитой страны существовали работающие юридически корректные протоколы для поведения в ситуации пандемии.
То есть — не существовало никаких разумных и важных причин для того, чтобы незаконно ограничивать права людей, поскольку была возможность вполне законно ограничить права людей.
Если только, конечно, самой целью всего этого не было незаконное ограничение прав людей.
Пландемия
Лучшее фото Билла Гейтса на все времена
Уже в начале весны конспирологи сориентировались в происходящем и вытащили на свет огромное количество информации о том, что про всё это было известно заранее. Основным аргументом было то, что если богатые и влиятельные люди говорят о наступлении какого-то события в будущем — то значит они его и спланировали. Это породило в среде конспирологов термин "пландемия".
В первую очередь выкопали, конечно, доклад Фонда Рокфеллера «Сценарии будущего технологий и международного развития», где ещё в 2010 году был опубликован подробный сценарий будущей вирусной пандемии во всём мире. Потом обнаружили, что институт Джона Хопкинса в сотрудничестве с Мировым экономическим форумом и фондом небезызвестного Билла Гейтса осенью позапрошлого года провёл событие под названием "Event 201".
"Event 201 моделировало глобальную вспышку коронавируса, передаваемого от летучих мышей людям, что привело к пандемии легочного синдрома, связанного с коронавирусом (CAPS). CAPS — это вирусное заболевание, которое может вызывать целый ряд проблем со здоровьем, от легких симптомов гриппа до пневмонии и даже госпитализации или смерти."
Кроме того конспирологи выяснили, что планирование паспортов вакцины началось как минимум за 20 месяцев до начала вспышки COVID-19. Европейская комиссия — исполнительный орган Европы — впервые опубликовала предложение по паспортам вакцины 26 апреля 2018 года.
В совокупности с многочисленными заявлениями самого Гейтса об угрозе вирусной пандемии (самое известное такое заявление — это его выступление в 2015 году на форуме TED) стало широко распространённой идея о том, что именно он вместе с Рокфеллерами всю эту пандемию и организовал.
Главной целью считался контроль численности населения — ему припомнили вакцинацию в Кении, ставшую причиной массовой стерилизации.
Предсказания фонда Рокфеллера были поразительно точны, вот хороший пример конспирологической статьи где всё это описывается. Но были и ещё более любопытные моменты.
В августе 2018-го уважаемым агентством ABC была опубликована апокалиптическая статья про компьютерную модель MIT, якобы основанную на старой модели Римского Клуба. «Завораживающий прогноз показывает, что качество жизни, как ожидается, резко упадет сразу после 2020 года», «Примерно к 2020 году состояние планеты станет критическим». Блогер, который это обнаружил, пишет, что знаменитая модель «Устойчивого развития» никакого скорого апокалипсиса на самом деле не предсказывала, данные изложены некорректно — и в конце 2019 года ехидно подначивает: «ведь до 2020-го осталось меньше месяца, а никаких признаков модельного апокалипсиса не видно».
Зря иронизировал. Сказали Уважаемые Люди что апокалипсису быть в 2020 — значит быть!
Такие вот невероятно сбывающиеся модели.
Можно сказать, что абсолютно точные предсказания это просто хорошие навыки специалистов, грамотное умение моделировать. Но почему в одном случае они моделируют так точно — а в другом случае показывают полную бездарность? И тут мы переходим к следующему, самому провальному этапу пандемической паники — к Экспоненте.
Святая Экспонента
Сравнительная диаграмма панических прогнозов и реального уровня смертности в Швеции
Самым громким и частым прогнозом в начале эпидемии была экспоненциальная модель роста числа зараженных. Вот, например, типичная новость того времени: «Погибнут 40 млн в 2020 году!»
Теперь мы уже знаем, что СМИ использовали манипулятивные картинки и видео, чтобы драматизировать ситуацию, существенно (на порядки) переоценивали риски и даже научные журналы поддались всеобщей панике, публикуя непрофессиональные или непроверенные публикации.
На сайтах, которые позиционировали себя как просветительские, пытались объяснять, откуда взялись такие безумные цифры. Вот, например, рассказ о том, как в теории должны осуществляться расчёты, согласно «модели SIR». Но это был абстрактный разговор о том, «как должно быть». Рассуждая абстрактно, сотрудникам ВОЗ не следовало соглашаться с назначением на пост гендиректора ВОЗ человека без медицинского образования, замешанного в ряде скандалов. Но на практике это случилось.
Так как же были сделаны расчёты, откуда взялась Святая Экспонента, уничтожающая миллионы людей?
Все эти ужасные прогнозы были построены на шести людях. Не шести тысячах. Не шести сотнях. Шесть человек на шести рейсах.
"These six people were crucial for estimating disease prevalence, the IFR, and ultimately forecasting death all around the world."
Прогнозы эти в итоге не сбылись, в отличие от тех, которые сделал Центр Рокфеллера. Вполне естественно в такой ситуации подозревать, что во втором случае это были не прогнозы, а собственные коварные планы.
Но сосредоточимся на другом: а почему вообще решили, что эти ужасные прогнозы сбудутся? Может быть эти прогнозы были сделаны очень уважаемым человеком, которому безусловно доверял весь научный мир, и который никогда не ошибался ранее?
«Доктор Фергюсон»
Профессор Нил Фергюсон
Фергюсон и его его группа из Имперского колледжа давно известны лживыми прогнозами:
- В 2002 Фергюсон предсказал 150 тыс. смертей британцев от «коровьего бешенства». Умерло 177 человек.
- В 2005 Фергюсон предсказал 200 млн. смертей в мире «птичьего гриппа». Умерло 282 человека.
- В 2009 Фергюсон предсказал 65 тыс. смертей граждан Британии от «свиного гриппа». Умерло 457 человек.
Ни один из его панических прогнозов не исполнился. Однако, как мы видим, выводов из этого тоже не было сделано, так как год за годом он продолжал ошибаться и при этом оставался «международным экспертом» и возглавлял Имперский колледж. «Человек из хорошей семьи», вероятно.
6 и 16 марта 2020 года эпидемиологи Имперского колледжа, во главе с Фергюсоном, направили правительствам США и Британии катастрофический прогноз о жертвах коронавируса. Согласно прогнозу, с апреля по июль 2020 года в Британии должны умреть 510 тысяч человек, а в США — 2.2 миллиона. Для предотвращения катастрофы Фергюсон рекомендовал использовать карантинные меры в виде домашней изоляции, социального дистанцирования и закрытия учебных заведений.
Отчёт Фергюсона стал мощным инструментом для введения карантинных ограничений:
- Опираясь на отчёт Фергюсона, Энтони Фаучи и СМИ вынудили президента Трампа объявить 13 марта чрезвычайный режим в США.
- С 13 по 24 марта карантин был объявлен в Испании, Франции, Израиле, Германии, Индии, Британии и Канаде.
- 25 марта, после того, как страны Европы и Америки ввели карантин, Фергюсон резко снизил прогноз смертности: для Британии 20 тыс, для США 100-200 тыс.
Но самое интересное началось позже.
Фергюсон не был просто теоретиком карантинов – он активно защищал свое детище. Утверждал, что «подавление вируса [посредством карантинных ограничений] – единственная стратегия». Что ограничения – «значительные ограничения» – надо продлить на неопределенный срок, по крайней мере, до создания вакцины.
А потом оказалось, что на себя самого он их не распространял.
Британские журналисты выяснили, что профессор, занявший пост советника правительства, нарушал правила «социального дистанцирования» ради встреч с чужой женой – своей близкой знакомой, жившей в другом конце Лондона. В день одного из визитов (знакомая в нарушение правил «самоизоляции», действующих в стране, ездила к нему домой) он даже выступал в прессе, рассказывая о важности карантина.
Человека – по крайней мере, обычного человека – могут арестовать, если он доставил еду членам семьи, нуждавшимся в уходе. Родителям с детьми могут заявить, что они не имеют права выходить во двор собственного дома. Штрафы за нарушение «коронавирусных директив» выписываются буквально каждые несколько минут (доходит до того, что штрафовать пытаются даже детей).
В случае с Фергюсоном санкций не последовало. Он признал, что «совершил ошибку», и подал в отставку с поста советника правительства. Но полиция сообщила, что формальных претензий к нему нет.
Таким образом, в нашем списке экспертов, ответственных за пандемию, появляется ещё один морально сомнительный тип. Однако, в конечном счёте, дело опять не только в нём. Как ВОЗ полностью отвечает за то, что их возглавляет «доктор Тедрос», так и мировые правительства — а также все учёные, не возмутившиеся подобному беспределу — отвечают за поступки «доктора Фергюсона». До тех пор, пока он был в тени и публиковал свои лживые панические прогнозы — можно было сослаться на его незаметность. Но после такого скандала, следовало сделать сразу три вещи:
- Полностью пересмотреть рекомендации самого Фергюсона (в том числе обнаружить, что он пересмотрел свой панический прогноз)
- Полностью пересмотреть его предыдущие прогнозы и обнаружить, что и раньше он ничего нормально предсказать не мог.
- Немедленно отменить введенные по его требованию локдауны и ограничения.
Я уж не говорю о том, что кто-то из других уважаемых людей мог подвергнуть его хотя бы символическим наказаниям — как штрафу, так и порицаниям со стороны научного сообщества. Может быть его можно было наконец отправить в отставку из Имперского колледжа. Но ничего этого сделано не было. Ожидаемо появляется мысль о том, что раз его не осуждают — значит он всё сделал правильно.
Кстати, группа Фергюсона тесно сотрудничает с ВОЗ. Он возглавляет консорциум по моделированию воздействия вакцин, спонсором которого является Фонд Гейтса. С 2006 по 2018 годы Фонд Мелинды и Билла вложил в группу Фергюсона $185 млн. Но мы не будем заострять на этом внимание, может быть просто совпадение.
Тем не менее, прогнозы пересмотрели — а локдауны-то остались.
Локдауны
Обещания vs Реальность
Мало кто помнит сейчас, но локдауны объявляли первоначально на «пару недель». Ну вы помните ещё эту смешную присказку про «сгладить кривую». Пара недель превратилась в пару лет — и это ещё одна ложь, которая не то что не была объяснена (можно найти объяснения вида «мы ошиблись», «мы не ожидали») — но за которую даже никто не извинился, и никто её не признал.
Но стоит ли говорить об ошибке, если ошибаться было не в чем. Буквально потому что не существует никаких строгих научных доказательств того, что локдауны спасают от ковида. Вот перечисляют три статьи, где исследования данных в десятках стран не нашли корреляций с наличием или строгостью локдаунов.
Вот тут еще пачка статей о том же — эмпирические данные никакой заметной пользы не показывают.
В начале октября доктор Наварро из ВОЗ призывал мировых лидеров отказаться от локдаунов потому, что они обнаружили, что единственный результат локдаунов — это бедность.
Он оказался прав, два экономиста из NBER провели исследование, используя Калифорнийские данные о налогах на продажи за первые два квартала 2020-го, то есть, не косвенные, а прямые экономические данные по разным индустриям, и обнаружили, что основной удар нанесли именно локдауны.
Самым забавным было то, что «доктор Фергюсон» был не один такой создатель и нарушитель локдаунов. Огромное количество сторонников локдауна занималось тем, что на публику рассказывало о необходимости сидеть дома — а на деле ездило по своим делам, никаких правил и законов не соблюдая. Законы и правила это для плебса, для господ нет никаких правил.
Вот, например, ещё один врунишка — «доктор Файгл-Дин». Много писал об ужасах заболеваний в школах, и клеймил тех, кто их открывает. Впечатление было несколько испорчено, когда выяснилось, что своих детей он отправил в Австрию, поскольку там школы открыты. Доктор был очень популярен, давал интервью всей прессе, снимался в политической рекламе, и так далее. Оказалось, правда, что он не совсем эпидемиолог, и не врач, а специалист по питанию.
Это не «единичные случаи»! Люди даже составили чудесную карту США, где можно кликать и смотреть — кто из законодателей и в чём нарушил свои собственные законы.
Нужно ли говорить, что вот эту ложь и вот это двуличие никто даже не объяснял и не опровергал? Вы должны были просто соблюдать локдаун, потому что «так сказали эксперты» и «так велели политики» — при этом на самих экспертов и политиков этот запрет не распространялся. Какого доверия вы ожидали после этого?
Будем двигаться дальше — согласно хронологии нашей истории по всему миру после локдаунов и рассказов о страшной экспоненте наступает масочный террор.
Маскобесие
«Эксперты сказали, что...»
Совершенно очевидное безумие началось с обязательного ношения масок. Если всё, перечисленное до сих пор, могло казаться случайными ошибками, то после обязательного ношения масок — в том числе на улицах — постановочный характер стал уже совершенно очевидным. Потому что любопытные обыватели сразу же полезли изучать, что говорит о таких требованиях беспристрастная наука. И выяснили, что вопрос о функциях масок в науке поднимается уже давным-давно. Что они, возможно, просто дань традиции, что маски, вероятно, не слишком-то и защищают от передачи простудных заболеваний и гриппа.
Десятки научных трудов подтверждали, что
- нет научных доказательств эффективности масок для лица любого рода против респираторных инфекций, включая ковид.
- Более того, эти исследования доказывают, что повсеместное ношение масок вредно для здоровья.
И это было действительно так. Всё чаще стали появляться сообщения о вреде масок. Например, в зарубежной прессе появился специальный термин mask mouth — именно так называют происходящее во рту после длительного ношения маски. Выяснилось, что постоянное ношение маски приводит к «катастрофе для ротовой полости». Дерматологи тоже бьют тревогу — резкий рост случаев масочного дерматита, появился даже новый термин «маскне», это «акне» из-за ношения масок. Наконец, ношение масок само по себе могло вызвать гипоксию.
Сделанный по заказу ВОЗ метаобзор о пользе масок в Ланцете содержал огромное количество подтасовок и недостатков, и ни одно и рассматриваемых в нём исследований не было рандомизированным контролируемым исследованием. Ввиду этих недостатков профессор эпидемиологии Университета Торонто Питер Джуэни назвал исследование ВОЗ «методологически ошибочным» и «по существу бесполезным».
Свежие метаобзоры и исследования, проведенные в различных странах, подтвердили, что до сих пор в большинстве исследований не было обнаружено практически никаких доказательств эффективности масок для лица среди населения в целом, ни в качестве средств индивидуальной защиты, ни в качестве средства контроля источников.
Но дело даже не в этом. ВОЗ призналась журналисту BBC, что руководящие принципы политики в отношении масок были основаны не на новых данных, а на «политическом лоббировании».
При этом важно заметить, что споры идут вокруг стерильных медицинских масок. Нестерильные синие тряпки, которые валяются на грязном полу, по которым ходят ногами, а потом предлагают надевать на лицо и через них дышать — никто даже и не думал исследовать. Точно также никто не исследовал, что делают с лёгкими человека те частицы нетканого материала, грязь и пыль, которые постоянно попадают внутрь — при ношении нестерильной маски, сшитой неизвестно где и кем.
В интернете довольно быстро распространилась гипотеза о том, что маски — в том числе поэтому — сами вызывают пневмонию. Это, в частности, подтверждается сравнительным анализом по Соединенным Штатам: в штатах где ношение масок было необязательным — оказалось меньше случаев заражения. Многие подтверждают это и «обыденными наблюдениями». Полностью понимая, что мой опыт не является репрезентативным, я хочу заметить, что известные лично мне случаи заболевания не у стариков или инвалидов возникли только среди тех, кто строго следовал рекомендации носить маску — с другой стороны, те мои знакомые, кто маску не носил, так и не заболели (или, может быть, переболели незаметно для себя).
Наконец, интернет-пользователи и здесь постарались, как с локдаунами — сделали чудесный сайт. На этом сайте представлены графики по ковиду для разных штатов, в одном из которых были введены ограничения — а в другом нет. Вам предлагается угадать, где ограничения были, а где — нет. Очень поучительное зрелище.
Между тем, людям, которые не желали надевать маски, ссылаясь на научные данные, отвечали медийной травлей (называя их ковидиотами, мракобесами, убийцами старичков), неизвестно на чём основанными (мы теперь знаем, что точно не на научных исследованиях) плакатами про то, что в масках риск передачи 5%, а без маски 95%, и смешными картинками о том, как нарисованный человечек мочится на чужие штаны, если сам штанов не носит.
Это были все аргументы, которые нам предлагали относительно ношения масок.
Нужно при этом помнить, что мы уже не получили до этого внятных объяснений многих других вопросов. Хронологически в нашей истории идёт середина 2020 года, уже стало очевидным, что никакой экспоненты нет, что локдауны очевидно длятся уже дольше «пары недель», что ношение масок — занятие весьма сомнительное с самой что ни на есть научной точки зрения.
На этом этапе людей начали активнее терроризировать сомнительной статистикой заболевших и умерших (она была сомнительной изначально, просто на этом этапе она стала основным инструментом). Но перед тем, как перейти к долгому разговору о проблемах учёта коронавируса, я хочу рассказать вам о третьем участнике нашей группы экспертов, самом влиятельном и самом скользком из всех.
«Доктор Фаучи».
Фаучи в двух масках. Позже он сам признался, что это спектакль, и пользы от них нет. «Двуликий внутри — двухмасочный снаружи»
Как это ни странно, но многие люди, искренне доверяющие медицине и медицинским рекомендациям, не знают, кто такой «доктор Фаучи». Фаучи это директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и главный медицинский советник президента. Можно сказать, что он определяет медицинские рекомендации для всех жителей США и для многих других стран, которые ориентируются на США в этих вопросах, даже имея собственную науку и собственную медицину. Американская медицина во многом задаёт темп и стандарты медицины на всей планете, и даже там, где есть собственные развитые медицинские службы — всё равно прислушиваются к американским рекомендациям. Википедия сообщает нам, что журнал Fortune назвал его в числе 50 величайших мировых лидеров (World’s 50 Greatest Leaders).
Поэтому знать, кто такой Фаучи, возможно даже важнее, чем знать президента США. Потому что президенты США меняются — а доктор Фаучи сидит на своём посту и определяет медицинскую политику для большей части населения планеты.
Его карьера ознаменована множеством скандалов, перечислять здесь всё это не имеет смысла. Вот, например, хорошая статья о том, как именно он подмял под себя вич-индустрию. Дальнейшие расследования привели к тому, что его собственное исследование по ВИЧ тщательно изучили — и не нашли никаких следов самого исследования. Есть предположение, что он просто нарисовал итоговый график, и поэтому сейчас этот график не бьётся с реальными исследованиями у реальных больных СПИДом. Но это всё старинные дела, изначально все обратили внимание на то, как он вёл себя во время ковидных событий.
Вот знаменитое заявление: «вы атакуете не просто доктора Фаучи, вы атакуете науку». Практически научный дедушка Ленин:
Нет ничего их союза круче,
Нежизнеспособны они друг без друга:
Говорим "наука" - подразумеваем Фаучи,
Говорим Фаучи - подразумеваем "наука".
Ну, от скромности он не умрёт, там в США делают и продают его куклы, на амазоне есть маски и носки с его портретами, книжку он о себе издаёт и всё такое. Однако, чем оправдано такое самомнение?
Теперь у нас уже есть рабочая переписка Фаучи, однако и сами по себе его заявления в прессе, противоречащие друг другу, тоже являются отличной иллюстрацией.
5-го февраля 2020-го Фаучи писал бывшей Директору Офиса Менеджмента и Бюджета при Обаме, что маски нужны инфицированным, чтобы не оплевывали окружающих при кашле. Помимо этих капель, маски вируса не задерживают, и Фаучи их носить не советует.
В марте 2020 года Фаучи заявил что маски носить не нужно, они только создают ощущение пользы. Теперь это стараются не вспоминать. VOX стерли старые твиты о том, как не надо маски носить. Точно так же оказалось, что статья, опубликованная в одном из ведущих медицинских журналов, New Eangland Journal of Medicine в мае 2020-го, и где объяснялось, что в публичных местах за пределами госпиталей маски дают небольшую защиту, если вообще дают какую-то, — перешла из списка «надо слушать экспертов» в список, который надо скорее забыть, и никогда не вспоминать. Но про масочную ложь мы уже знаем из предыдущего раздела. Что же Фаучи?
Фаучи заявил, что он врал про маски — причем именно врал, он отнюдь не был честным «скептиком», он считал, что маски это нужно и важно, но советовал их не носить, чтобы не раскупили (я указываю здесь ссылку на ВК, потому что на ютубе оригинал потёрли но если есть другая прямая выдержка из его интервью, то пожалуйста дайте её)
Внимание, вопрос от скептика: если «доктор Фаучи» может прямо врать — пусть даже из «благих побуждений» (хотя если бы маски действительно помогали, то такие «благие побуждения» привели бы к смерти миллионов человек) — и считает это нормой, то где гарантия, что он прямо сейчас тоже не лжёт из каких-нибудь других благих побуждений?
Вот здесь спрашивают Фаучи — есть хоть какие-то научные исследования, которые показали бы необходимость ношения масок, или это напоказ, типа, театр? Фаучи объясняет, что он носит две маски, хотя он полностью привит — и это вовсе не театр, но это «научно необходимо».
Проходит пара месяцев, Фаучи маску снял, и объяснил, что до того, как CDC поменяли указания, он носил маску, чтобы не было «mixed signals», однако, вероятность того, что он заразится после вакцинации даже в помещении чрезвычайно мала, и он теперь маску не носит. Иначе говоря, когда Пол обвинил его, что это просто напоказ и «театр», то так оно и было.
Вот Фаучи спрашивают — Техас «открыли» в начале марта, и они там живут, как в 2019-м, рестораны, спортивные мероприятия, а количество заражений и госпитализаций продолжает уменьшаться, это как понимать? Ну, это смущает, да, но есть задержка по времени, или, может, они что-то делают иначе, скажем, проводят время на улице.
Самое примечательное — это небрежность, с которой Фаучи замечает, что, может, там есть какие-то другие факторы. Он считает, что маски критически важны, да? Он считает, что дистанцирование тоже очень важно. Он считает, что это спасает жизни людей. Ок. Он допускает мысль, что в Техасе есть какие-то другие факторы, которые спасают так сильно, что даже отмена масок и дистанцирования не вызвала скачка заражений, — и что дальше? Если ему в голову уже пришла эта совершенно правильная мысль, что есть факторы, которые куда важнее масок и дистанцирования, то почему Фаучи совершенно не интересно, что это за факторы такие? Каким образом самый научный ученый страны не вскочил с криком, — я должен знать эти факторы, которые круче масок спасают жизни людей! Каким образом Генеральный Директор Эпидемии не отдал приказ CDC срочно найти эти факторы? То же самое, Швеция, Норвегия и Финляндия, — страны, где правительственные меры были одни из самых умеренных, имеют одни из самых низких уровней смертности, очевидно, опять какие-то факторы куда важнее всего, что делают остальные правительства, должны быть такие факторы, и опять это не возбудило ученых, не заинтересовало Фаучи. Не высадился в Скандинавии научный десант эпидемиологов, поклявшихся раскрыть эту тайну, или погибнуть геройски.
Впрочем, научному учёному совершенно не нужна какая-то там наука, чтобы давать рекомендации, на основании которых прессуют сотни миллионов людей.
Вот его спрашивают: скажите, Фаучи, администрация Байдена говорит, что принимает решения «на основе науки», а какая именно наука не позволяет сказать, что людям с полной прививкой можно путешествовать? Фаучи объясняет научный подоход так: когда нету данных и свидетельств, приходится положиться на свое суждение.
25 апреля Фаучи заявил, что будут сообщены новые расслабленные правила, поскольку это «здравый смысл». Опять, без объяснений, какие конкретные показатели изменились, и, если он работает не по показателям, то, хотя бы, в какой момент его посетил здравый смысл, и почему его предыдущие рекомендации были этого смысла лишены.
(Оцените саму ссылку на статью)
13 мая Фаучи объявил, что тем, кто вакцинировался, можно ходить по улице без масок, однако, надо носить маски там, где очень много народу — опять, не объясняя, какие именно научные достижения показали, что это можно делать, если еще вчера было нельзя, или какие показатели изменились, которые сделали это возможным. Объяснений, почему тем, кто не вакцинировался, нельзя ходить по улице без маски, и почему вообще когда-либо были нужны маски на улице, тоже не было.
Уже тот простой факт, что ссылка на статью в Дейли Майл содержит ироническое «Fauci-flip-flops-Doctor» — говорит о том, что его переобувания в воздухе заметны не только ковидоскептикам. Тем не менее, этот «доктор Фаучи» остаётся советником президента, научным авторитетом — и всем нам предлагают безусловно верить ему, потому что он «эксперт».
Но вся его болтовня про маски меркнет по сравнению с тем фактом что именно Фаучи в конечном счёте был связан с той самой лабораторией в Ухани, и, предполжительно, именно его Институт давал деньги Уханьской лаборатории на исследование вируса. И об этом мы поговорим в отдельном разделе.
Происхождение вируса
Механизмы скрытия правды в современном медийном пространстве
Здесь я полностью воспользуюсь скопированным кратким изложением из ЖЖ arbat:
Vanity Fair опубликовали длинную статью с разбором полетов, из которой мы узнали:
- Что письмо в феврале 2020-го в Ланцете о том, что лабораторное происхождение вируса это «теория заговора» и ксенофобия, которое положило конец дебатам о происхождении вируса, и взамен начало кампанию травли несогласных, — была организованo Peter Daszak.
- Что бывшему директору CDC, Robert Redfield, после того, как он сказал, что считает, что ковид появился в лаборатории, коллеги ученые начали угрожать смертью. И ученые же подвергали остракизму всех, кто смел упоминать лабораторное происхождение вируса.
- Что Китай агрессивно сопротивлялся расследованию, арестовывая тех, кто позволял себе обсуждать запретную тему.
- Что тем, кто расследовал этот вопрос в Госдепе, стало ясно, что в правительстве есть огромная бюрократия, которая занимается спонсорством GOF
- Что этим расследующим начали намекать, чтобы они это прекратили, мол, не надо открывать ящик Пандоры!
Вот видео, где кратко излагается история возникновения вируса
Работы над мофицикациями коронавирусов начал Ralph Baric в 1999. В 2003-м CDC подал заявку на патент на передаваемого человеку коронавируса SARS-CoV (US7776521B1 и US7220852B1). Патентные законы США позволяют патентовать только искусственно созданные последовательности ДНК, что означает одно из двух, — или патент был незаконный, или это было нарушение запрета на создание биологического оружия.
В 2007-м CDC запросили патентное бюро, чтобы их заявка не публиковалась.
В 2012-м NIH забеспокоился, и объявил, что исследования «gain of function» (GoFR), когда вируса ускоренно мутируют, чтобы посмотреть, как он может стать особенно заразным, очень опасны, если изучаемые вирусы как-то сбегут из лабораторий, и финансирование этих исследований прикрыли. Но, добавили они, если вы уже какие-то деньги получили, то можете продолжать, если хотите.
В 2015-м появилась статья в Nature Medicine о том, как ученым удалось скомбинировали куски вируса SHC014 из китайских летучих мышей с SARS, и получили нечто, что могло заражать клетки дыхательных путей человека. Народ испугался, и финансирование прикрыли совсем.
Вот тут-то они и перенесли исследования в Уханьский Вирологический Институт, которому они платили деньги через третьи фирмы, — типа, правительство США заказывает какие-то биологические исследования у американских фирм, а уж где эти фирмы размещают заказы, это их дело.
Иначе говоря, если основные факты верны, то, если вирус сбежал из лаборатории в Ухане, это будет означать, что все, что происходит, это результат того, что некоторые люди, и Фаучи прежде всего, решили положить с прибором на предупреждения, что они занимаются чем-то опасным, — и это самый минимум, в предположении, что вирус «природный», и сбежал случайно. Соответственно, Фаучи, и все прочие участники этого дела не могут восприниматься как беспристрастные авторитеты по вопросу, откуда взялся вирус.
В 2012-м Фаучи писал, что эти исследования несут очень небольшой, ничтожный, пренебрежимый риск вызвать пандемию, но эти исследования того стоят. Сам Фаучи усиленно это отрицал и подчищал следы — материалы конференции 2016-го года по Вирусным Инфекциям и Иммунитету, под эгидой Nature, где участвовали двое ученых из института, которым командовал Фаучи, были стерты с сайта Nature
При всём при этом Фаучи до сих пор работает в правительстве — но это неудивительно, если учесть его тесную работу с чиновниками. Однако и так называемое научное сообщество, или хотя бы медицинское сообщество — до сих пор не осудило его за постоянную ложь, не потребовало отстранить от должности. То есть, грубо говоря, покуда Фаучи находится на своей должности и говорит «от лица американской науки» — он дискредитирует не только себя, и не только американскую науку, но и всю науку вообще.
Маленькое отступление на один абзац о науке вообще.
Услужливый фактчек
Ну что же, один вычеркнули, осталось вычеркнуть ещё три?
Если бы я месяц назад утверждал, что вирус искусственный — меня бы подняли на смех, приводя многочисленные ссылки на «учёных экспертов», на команду фейсбука, банящую за это, на «фактчекеров» из Вашингтон Пост, на «научный консенсус» по этому поводу. Мне бы принялись рассказывать, что это нелепая и смешная теория заговора, совершенно ненаучная и осуждаемая во всём мире как мракобесие и конспирология. Мне бы приводили бы многочисленные ссылки на «фактчеки» и «статьи экспертов», на «научные заявления учёных» и так далее, называя меня конспирологом.
Это просто дистиллированный образец того, во что превратилось современное «научное сообщество» и почему — возвращаемся к теме статьи — его заявления не вызывают доверия, а только подозрения и вопросы. Можно говорить, что во всём виноваты медиа. Но где были учёные, которые участвовали во всём этом беспределе?
Люди ставили свои имена и научные звания под «фактчеками», высказывали одобрение запретам на обсуждение противоположного мнения, подписывали статьи об этом, принимали к публикации статьи об этом, и искренне при этом верили, что они занимаются наукой и беспристрастной научной деятельностью.
И вдруг в один момент по политическим мотивам «факт», прошедший «фактчек» перестал быть фактом.
Спрашивается — почему же мы должны верить «коллективному мнению учёных» в другом случае, например, в случае с опасностью ковидной пандемии? Или в случае с действенностью вакцины от ковида? Если «авторитет науки» так сильно дискредитирован, и отдельными личностями типа Фаучи или Фергюсона, и по сути политическими «коллективными письмами» в самые уважаемые научные журналы. Я уже задавал этот вопрос относительно персональной лжи Фаучи или Фергюссона — но вот тот же самый вопрос касается и всего остального научного мира.
Это, напоминаю, всё ещё причины нашего скепсиса.
А теперь вернёмся к нашей основной хронологической последовательности и посмотрим на статистику, которой нас пугали полтора года.
Ревизские сказки
Смертельная ковидная пандемия всё ещё несравнима с эпидемией гриппа в 1999/2000 году
Все люди, хоть немного понимающие в статистике, были изумлены в самом начале пандемии, когда все дружно начали публиковать искючительно пропагандистские данные.
Обывателю, конечно, может казаться, что «числа зараженных» и «числа умерших» вполне достаточно для того, чтобы составить общую картину. Но когда все СМИ наперебой голосили о «чудовищном заполнении больниц» и показывали видео с людьми в коридорах — ни один из раздувающих панику «сайтов о ковиде» не публиковал базовую линию свободных коек в стране.
Впрочем, в интернете составили по открытым источникам сравнительный график по заполнению больниц в Англии. Для его опровержения достаточно было регулярно публиковать полностью открытые официальные данные о количестве коек и пациентов. Чего, конечно, сделано в итоге так и не было почти ни в одной стране мира.
Борьба с переполнением пустых больниц
Вполне естественно было подозревать манипуляцию с данными — ведь если у человека существует базовая линия, то он может сам понять уровень заполняемости коек, не слушая криков о «переполненных больницах». И если вдруг какие-то койки остаются пустыми — значит либо крики о переполненных больницах это прямое враньё, либо политики и чиновники плохо справляются с организационными проблемами, а значит следует их убрать. Но почему же учёные, беспристрастные и справедливые, не потребовали публикации этой кривой?
Возможно, по той же причине, по которой для числа зараженных никогда не публиковалось число тестов и число «бессимптомных больных». Что тоже вызывало огромное удивление людей, хоть что-то понимающих в статистике. Особенно на фоне того, что некоторым людям приходилось — например, по роду занятий, делать тесты чаще чем один раз в месяц или даже в неделю. Таким образом мы не получали нормализованных данных вида «заражений на человека» или хотя бы «заражений на тест». Мы получали пропагандистскую паническую волну во всех СМИ, которой нам предлагали верить, не показывая никакой статистики.
Но некоторые вещи потихоньку прорывались сквозь информационный шум. Например, мы узнали, что в США и ряде других стран просто исчез грипп. Правда общая численность заболевших осталась прежней, что приводит к вполне естественной идее о том, что грипп просто переименован в ковид.
На это существует опять же довольно сомнительное возражение — мол, локдауны и маски защитили людей от гриппа, но не защитили от хищного всепроникающего ковида. Однако этот аргумент полностью разбивается знанием того, что в ряде штатов были обязательные меры введены, а в ряде штатов — нет. Соответственно, те штаты, где меры от ковида не применялись, должны были дать рост заражений как по гриппу, так и по ковиду. То есть грипп не должен был исчезнуть совсем, а общее число заболевших должно было стать выше прежнего уровня. Такие дела.
Про смешную российскую статистику писали столько, что даже не хочется повторяться. Это и ровненькие цифры заболевших и выздоровевших, и ровные столбики выявленных больных, в общем рисовали совсем топорно и смешно. Просто многие думали, что такое только в России — а это совершеннейшая неправда.
Вот, например, история из Германии где существует сеть AGI для выявления эпидемий — и эта самая сеть летом 2020 года никакой эпидемии не зафиксировала.
UPD: В комментариях дали ссылочку на опровержение. Мне оно не показалось убедительным — это очередной сайт безымянных и никому не известных «фактчекеров» — но оно есть, каждый может прочитать и оценить самостоятельно.
Я, кстати, привёл этот пример здесь на Хабре в комментариях. Я получил на свои вопросы крайне туманные ответы вида "вот я живу в Германии, и поэтому вы ошибаетесь", "если вы хорошо подумаете, то поймете" (то есть опять же ничего по существу вопроса). И вот сейчас, желая привести этот диалог в пример, я обнаружил, что все ответы вообще стёрты с сайта. Это опять же к вопросу о том, откуда у ковидоскептиков возникает скептицизм.
Все вот эти статистические выкрутасы просто лишний раз убеждали скептиков, что статистике тестов, заражений, «коронавирусных случаев» верить просто нельзя. Нет базы сравнения, нет нормализованных данных, наконец просто нет уверенности в отсутствии подделок и качестве тестов. Существовал только один эталонный тип статистики, в строгости которого было меньше сомнений, чем у других.
Конечно же, показатели смертности.
Смертельная битва
Смертность для двух разных стратегий: Германия с комендантскими часами и масками на улице против расслабленной Швеции с работающими кафе
В первую очередь нужно понимать, что доверия «смертям от коронавируса» быть не может никакого. Начиная с того, что людей тестировали теми самыми тестами, в которых мы сомневаемся — и заканчивая тем, что причина смерти может быть записана практически любой, если умирает старый и больной многими болезнями человек.
Ещё 28 марта в британском журнале Spectator была опубликована статья «How deadly is the coronavirus? It’s still far from clear», где предупреждалось о серьёзной проблеме со статистикой смертей:
Если в Великобритании кто-то умирает от респираторной инфекции, то конкретная причина инфекции обычно не регистрируется, если только заболевание не является редким «заболеванием, подлежащим регистрации». Таким образом, подавляющее большинство случаев смерти от респираторных заболеваний в Великобритании регистрируется как бронхопневмония, пневмония, пожилой возраст или подобное обозначение. Мы не проводим тестирование на грипп или другие сезонные инфекции. Если у пациента, скажем, рак, болезнь двигательных нейронов или другое серьезное заболевание, это будет записано как причина смерти, даже если последняя болезнь была респираторной инфекцией. Это означает, что в британских сертификатах обычно не регистрируются случаи смерти от респираторных инфекций.
Теперь посмотрим, что произошло с момента появления Covid-19. Список заболеваний, подлежащих регистрации, обновлен. Этот список, содержащий оспу (которой нет много лет) и такие состояния, как сибирская язва, бруцеллез, чума и бешенство (которые большинство британских врачей никогда не увидят за всю свою карьеру), теперь был изменен, чтобы включить Covid- 19. Но не грипп. Это означает, что каждый положительный тест на Covid-19 должен быть зафиксирован, чего не делается для гриппа или большинства других инфекций.
В нынешних условиях любой, кто имеет положительный тест на Covid-19, наверняка будет известен медицинскому персоналу, который ухаживает за ним: если кто-либо из этих пациентов умрет, персонал должен будет записать обозначение Covid-19 в свидетельстве о смерти — вопреки обычной практике для большинства инфекций такого рода. Существует большая разница между Covid-19, вызывающим смерть, и Covid-19, обнаруживаемым у кого-то, кто умер по другим причинам. Если Covid-19 будет зафиксирован, это может привести к увеличению числа смертей, независимо от того, правда это или нет.
Это может показаться гораздо более смертельным, чем грипп, просто из-за того, каким образом регистрируются случаи смерти.
Вот так просто можно превратить простуду в оспу, если просто регистрировать все смерти от неё. Этого, впрочем, было мало. Пандемию раздували как могли — и я уже пишу это без оговорок про «сомнения» и «подозрения», потому что теперь мы знаем, что это так и было. Погибших в аварии записывали в умерших от ковида. В Миннесоте два законодателя, один из них врач, изучили 2800 свидетельств о смерти от ковида, и считают, что в 800 случаях ковид не был причиной смерти. Оказалось, что в Калифорнии число госпитализаций детей из-за ковида тоже вздуты процентов на 40 — они записывали туда всех, у кого находили ковид. В Нью Джерси почти 90 процентов умерших «от ковида» оформили бумажки, что их не реанимировать, что указывает на то, что это были уже смертельно больные люди.
Даже в Швеции, на которую смотрел весь мир, медицинские службы провели в одном из регионов аудит смертей от ковида и выяснили, что в 70% случаев смертей от ковида «covid-19 был скорее сопутствующим фактором, чем прямой причиной».
Здесь обычно начинаются громкие крики про то, что всё равно ковид виноват в этих смертях, люди бы жили да жили. И здесь начинается конкурс причин смерти.
Ужас в том, что антиковидные меры вполне могли забрать намного больше жизней, чем сам ковид. Эта информация ещё ждёт своих исследователей.
В Швеции «избыточная смертность» так и не превысила уровень прошлого десятилетия и так и не превысила 0,1% популяции, средний возраст умершего от коронавируса в Швеции 84 года. Это произошло в стране, где не было никаких антиковидных мер, паники, истерики, локдаунов и маскобесия.
Что произошло в других странах — ещё прошлым летом было написано на Хабре. Всё сбылось в полной мере. Локдауны, запреты, отмена плановой медицинской помощи, операций по трансплантации, ранней диагностики рака, инфарктов и инсультов, уносят громадное количество жизней. Как выяснилось, локдауны сами по себе вызывают массовые смерти людей — CDC сообщает, к началу октября было 100,947 смертей выше среднего уровня, не вызванных вирусом. Скачок избыточной смертности выше всего в возрастной категории 25-44 года — 26.5%. Разумеется, выросла смертность из-за передозировки опиоидами и другими наркотиками. Уровень мужских суицидов достиг рекордного уровня за 20 лет. В медицине наступает кризис недиагностированного рака и число смертей растёт. В Литве от неполучения помощи умерло втрое больше, чем от коронавируса.
По итогу на конец марта 2021 года смертность от коронавируса оказалась на уровне ниже 0,15%.
Иными словами, в 99,85% случаев инфекция не ведёт к летальным последствиям.
При, напоминаю, среднем возрасте умирающих больше 80 лет.
Карантин не спас ни одной жизни и, возможно, решение о его введении стоило других жизней. Проблема эпидемиологов состоит в том, что смысл своей работы они видят в запугивании людей до изоляции и политики социального дистанцирования. Если они скажут, что будет миллион смертей, а на самом деле их окажется 25 000, то они ответят — хорошо, что вы прислушались к нашему совету. Это просто часть безумия.
Майкл Левитт, лауреат Нобелевской премии по химии, 23.05.2020
Хлорохин
Трамп смотрит на Фаучи как на вирус. Потому что Фаучи давал ему неверные советы
Эту маленькую зарисовку я добавляю сюда, чтобы появилась ещё одна иллюстрация относительно того, как экспертное сообщество действует исключительно по политическим мотивам, а вовсе не ради поиска «научной истины» или даже «спасения жизней».
Нужно очень чётко понимать, что «пандемия» началась в ситуации политической нестабильности в США, и главным критерием поведения «экспертов», «учёных» и «журналистов» становилась одна простая вещь: лишь бы Трамп не оказался прав. Сейчас таким же важным критерием является установление единого мнения: "Великий Байден победил пандемию, которую в США принёс злодей Трамп".
Разумеется, всё это не имеет ни малейшего отношения ни к науке, ни к спасению жизней. Это заурядная политическая борьба, но нужно понимать, насколько именно она лжива и безжалостна.
- 22-го мая 2020 в одном из самых уважаемых медицинских журналов, Lancet, появляется статья о том, что какие-то исследователи сличили данные на 96 тысяч пациентов из сотен госпиталей, сложили, подсчитали, и обнаружили, что хлорохин опасен, и увеличивает вероятность смерти при коронавирусе.
- Все обрадовались. CNN немедленно сообщило, что «лекарство, которое рекламировал Трамп», опасно для жизни. ВОЗ прекратил исследование хлорохина «Solidarity Trial», которое они вели во многих госпиталях, — ну, раз уже известно, что он вреден, нельзя же его давать пациентам, да и не захотят пациенты вредное лекарство принимать.
- Народ начал задавать неприятные вопросы о статье в Lancet, мол, почему нету точных сведений о том, данные каких именно госпиталей использованы? Почему данные по одному из госпиталей в Австралии показывают больше смертей, чем вообще умерло в стране? Нельзя ли вообще посмотреть на эти данные?
- 30-го мая Lancet сообщил, что они внесли поправки, но результат тот же.
- 3-го июня Lancet опубликовал «выражение озабоченности» о том, что критиками статьи были затронуты важные научные вопросы, вопросы, вопросы, и проводится независимая аудиторская проверкa, заказанная фирмой, которая собрала данные.
- Никто не объяснил, почему статью подобной важности, с подобным предсказуемым влиянием на судьбы миллионов людей, можно было опубликовать, не проводя аудита заранее? Три врача, которые писали статью, они тоже — не поинтересовались качеством своих данных?
- 4-го июня, Lancet сообщил, что фирма отказывается показать свои данные и дать контакты, аудит невозможен, и статью отозвали.
- Дальше стало интереснее — оказалось, фирма, которая которая собрала данные для статьи, Surgisphere, дала материалы для статьи в другом супер-престижном журнале, New England Journal of Medicine, при этом, как выяснилось, среди пяти сотрудников фирмы только один имел отношение к медицине, и, как сообщил The Guardian, еще один был научным фантастом, и еще один «adult-content model».
- К середине июня фирма прекратила существование. Но, разумеется, исследование ВОЗ было уже не оживить.
А лекарство? А жизни? Ерунда. Главное, чтобы люди не подумали, что Трамп в чём-то был прав!
И завершу я свой обзор, разумеется, главной нынешней темой.
Вакцинация
Тем не менее, твоё тело — твоё дело даже во время пандемии
То, как именно «экспертное сообщество» формулирует свои выводы — вызывает не меньшее тотальное недоверие, чем «флип-флопы» Фаучи. Вот цитата из довольно старой заметки доктора медицинских наук, председателя Комитета здравоохранения г. Москвы.
«в Москве в период наиболее активного проведения вакцинации против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительный рост заболеваемости в группе гриппоподобных инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась резким снижением заболеваемости ОРВИ
…
Несмотря на это, вакцинация, безусловно, продолжает оставаться самым надежным средством защиты, а прививки необходимо делать ежегодно.»
Ещё раз. Если вы не поняли.
- Вакцинация увеличивала число инфекций.
- Отмена вакцинации сопровождалась снижением числа инфекций.
- Но вакцинироваться всё равно надо.
Почему надо? Потому что надо.
Подобная логика обывателю действительно не ясна — точно также до сих пор неясно, зачем вообще делать повторные прививки без полной гарантии. В этом вроде бы есть логика, но она крайне сомнительна.
Если мне говорят — один укол, и ты никогда не будешь болеть, это понятно. Если мне говорят — тебе нужно каждый год колоться, и ты всё равно можешь заболеть, это непонятно. Впрочем, целиком обсуждать концепцию вакцинации я здесь не готов, отсылаю всех желающих к известной книге Амантонио (прочитать в электронном виде можно тут).
Я могу только обратить внимание на то, что вакцины нам изготовили и рекомендуют те же самые эксперты, о которых я здесь сейчас очень долго рассказывал. Все эти «флип-флоп доктора», все эти не выполняющие собственные рекомендации политики, все эти раздувающие на ровном месте панику СМИ.
И, несмотря на научные исследования, вроде бы подтверждающие эффективность вакцин, уже сейчас мы наблюдаем новую закручивающуюся вокруг них ложь.
Вот, например, ВОЗ попыталась удалить с сайта информацию о естественном иммунитете. Хотя каждому человеку ещё со школьных лет известно, что иммунитет приобретается после болезни — ВОЗ попыталась исправить эти данные, сделав вид, будто бы иммунитет появляется только у тех, кто вакцинировался. Профессор медицинского факультета John Hopkins University говорит, что мы наблюдаем самое политизированное CDC в Американской истории, и ругается, что они замалчивают научный факт, что те, кто перенес ковид, имеют иммунитет не хуже вакцинного, и это — примерно половина страны. И пора уважать людей, которые не хотят вакцинироваться, а не травить их.
Про российские вакцины я даже не говорю: либо мы верим экспертам из Ланцета и вакцине этой не доверяем, либо мы не верим никому и не доверяем никаким вакцинам. Кроме того, я напомню, что Спутник V до декабря 22 года находится в стадии испытания, то есть все, кто его применяют — участвуют в испытании лекарства. То же самое с ЭпиВакКороной — не даёт антител, которые определяются другими тестами. Ну а уж история о том, как в российских поликлиниках подменяют вакцины — лучшая причина для того, чтобы избегать укола в России как можно дольше.
Основных претензий к вакцинам по-прежнему три.
1. Вакцины не проверены. По факту им даже нет ещё и года, если мы говорим о широком применении, поэтому обсуждать какие-то долгосрочные побочные эффекты просто невозможно. Но даже о краткосрочных эффектах мы не можем говорить наверняка — например, в Швеции смертность от вакцин официально не фиксируется, если произошла позже чем через 30 дней от вакцинации. Ситуацию со смертью вакцинированных в Британии не обсудил уже только ленивый. Ну или вот воспаление сердечной мышцы у молодых мужчин, вакцинированных новыми мРНК-вакцинами. Нам могут сказать, что это незначительные доли от вакцинированных — но на этом этапе, повторю, мы уже знаем, что говорить нам об этом будут «доктор Фаучи» и «доктор Фергюсон», а поэтому им не верим.
2. Вакцина может быть причиной других заболеваний или усиления текущих.
Первое, что сразу приходит в голову — феномен антитело-зависимого усиления инфекции (ADE). В присутствии специфических антител некоторые вирусы размножаются быстрее. Впоследствии было показано, что когда антитела, которые не нейтрализуют вирус в достаточной степени, присоединяются к вирусным частицам, это приводит к более эффективному заражению клеток, и, как следствие, к усиленной репликации вируса и патогенности.
Впоследствии этот феномен наблюдался для многих других вирусов. Здесь можно прочитать подробнее об этой проблеме в связи с другими вирусами и вакцинами.
Второе — есть опасность, что какая-то из вакцин будет «протекающей вакциной». Протекающая вакцина — это вакцина, которая не дает микробу нанести серьезный вред своему хозяину, но не останавливает распространение болезни и ее распространение на другого человека. С другой стороны, «идеальная» вакцина — это вакцина, которая создает пожизненный иммунитет, который никогда не ослабевает, и блокирует как инфекцию, так и передачу.
Изучение вируса Марека у куриц показало, к каким последствиям может привести использование «протекающих вакцин». Вакцинирование куриц привело к созданию условий естественного отбора вируса в пользу летальности. В результате теперь или ты курицу прививаешь, или она умирает — погибают 100% невакцинированных.
Третье — вот доковидное исследование: вакцинация от гриппа сильно повысила заболеваемость другими коронавирусами — по результатам обследований 6000 военных США после сезона гриппа 2017-2018 года. Где-то в сети уже мелькали догадки, что хуже всего с COVID-19 обстановка там, где население наиболее массово было привито от гриппа (и уж совершенно очевидно, что это поголовно происходило в домах престарелых).
3. Сама идея о необходимости этой вакцинации проседает на фоне всех прочих данных. Не говоря даже о постоянной лжи «флип-флоп докторов» и отсутствия гарантий, мы видим невысокую смертность от вируса в очень высоком возрасте, слышим, что вакцина эта не как от оспы «раз и на всю жизнь», а ежегодная, побочки у неё признанно жесткие, а количество этих побочек опять же не исследовано. Но главное — нам ничего не гарантировано. После вакцины вы: можете заболеть, можете заболеть тяжело, можете умереть, ответственность за любое последствие у производителя не наступит (вы подписываете добровольное согласие, страховые компании не страхуют).
Ну и, наконец, дискриминация невакцинированных и/или принудительная вакцинация — это очевидное зло, беззаконие, преступление. В самом начале статьи это указано со ссылкой на резолюцию Совета Европы. Соответственно, каждый, кто к вакцинации принуждает или за отсутствие вакцинации дискриминирует — это преступник, фашист. Он виноват в том же, за что судили на Нюрнбергском процессе нацистов. О чём тут ещё говорить?
Заключение
Я последовательно рассказал вам, что видит ковидоскептик, изучавший этот вопрос самого его начала.
- короновирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен по протоколу
- тесты ПЦР не могут быть критериями оценки наличия заболевания
- статистика смертности от ковида-19 была грубо искажена
- внезапно и подозрительно на фоне ковида полностью исчез грипп
- критерии формирования коллективного иммунитета были переписаны ВОЗ в пользу «вакцинного иммунитета»
- все меры по «борьбе с пандемией» были абсурдными с медицинской и противозаконными с гражданско-правовой точек зрения
- вакцинация как панацея была навязана насильственно вместо имеющегося известного лечения
- вакцины являются экспериментальными генноинженерными препаратами, не исследованными должным образом
- они были утверждены с вопиющими нарушениями всех существующих правил и принципов
- поствакцинальные осложнения многочисленны, опасны и в целом таковы, что ковид-вакцинация должна рассматриваться как преступление против человечности.
Некоторые спрашивают — каким образом может существовать заговор, который вовлекает в себя даже самого скромного врача-терапевта из глухой деревни, который ставит людям диагноз ковид. На этот вопрос ответить проще всего — люди тянутся за деньгами. И если весь мир генерирует денежный поток в направлении ковида — ковидные доплаты, ковидные трансферты, ковидные премиальные — то ковид станет самовоспроизводящейся системой, даже если он не существует. Если же ковид существует, но является самым обычным респираторным вирусом уровня гриппа, то раздуть его до масштабов планетарной катастрофы становится ещё проще, ведь о нём даже не нужно постоянно лгать. Нужно просто немножко не договаривать — как это и делали «доктор Тедрос», «доктор Фаучи», «доктор Фергюсон», «доктор Дростен», «доктор Файгл-Дин»…
Почему же молчат учёные, исследователи, экспериментаторы? Я полагаю, что причина либо в их трусости (мы видим это на примере фейка про «естественный коронавирус», которому никто не посмел возразить), либо их снобизме. Мы, в России, знаем этот снобизм очень хорошо благодаря высокой популярности Фоменко, ради которого учёные всё-таки снизошли со своего Олимпа и начали говорить с людьми. Обычно такого не происходит. Обычно учёный смотрит на конспиролога с ненавистью и презрением, не желая его замечать вовсе. Если он даже и снизойдёт до ответа, то ответ будет совершенно несущественным. Например, спросишь его — почему вирус сделан у вас как конструктор, из кусочков последовательностей «научным консенсусом»? А в ответ — да мы всегда так делаем, деревенщина, это называется Научный Подход! Вот и поговорили.
Причём нередко этот снобизм вызван тем, что учёному просто нечего ответить. Только самые честные учёные, припёртые к стенке, признаются, что какие-то вещи им самим непонятны, с какими-то вещами они сами не согласны, а какие-то вещи действительно просто надуманы, но «у нас просто нет ничего лучше». Но даже такой честный ответ будет значительно лучше лжи и снобизма, потому что отсутствие честности — особенно в вопросах, касающихся здоровья и прав людей — вызывают только самые черные подозрения.
Не добавляют доверия и масштабные лживые обвинения ковидоскептиков в «глупости», «необразованности», «несоблюдении простых правил информационной гигигены». Например, здесь же на хабре меня пользователь обвинил в том, что я даю ссылки на ЖЖ (дескать, этот ресурс ненаучный), а когда ссылку на ЖЖ дал сторонник вакцинации — его он не обвинил.
Вот медиахолдинг DW сообщает нам, каким образом распознавать фейки.
Первое: знать свои источники — от кого исходит информация, что за СМИ ее публикует и какова природа носителя. Например, в мессенджерах практически невозможно установить первоисточник, и это всегда необходимо учитывать. При этом многие утверждения можно быстро проверить благодаря интернету.
Второе: развивать критическое мышление и интересоваться историей, чтобы замечать повторяющиеся из века в век в разных странах и культурах сюжеты и приемы распространения фейков.
Третье: обращать внимание на чувства, которые вызывает увиденное, услышанное или прочитанное. Если это — злость или страх, то вы, скорее всего, имеете дело с типичными приемами эффективной манипуляции информацией
Именно так.
Во-первых, благодаря источникам в интернете, мы теперь знаем больше. Мы знаем, что информацию распространяют лживые эксперты «доктор Фергюсон», «доктор Фаучи», «доктор Файгл-Дин», или, скажем, ПЦР-тесты для определения вируса создал, не имея никакого вируса на руках, «доктор Дорстен» с фальшивой докторской. А пандемию объявил «доктор Тедрос», которого госсекретарь США называл купленным Китаем. Очень верный совет.
Во-вторых, критическое мышление действительно позволяет нам осознавать, что смешные картинки про маски и писающего человечка без штанов не идут ни в какое сравнение с многочисленными научными исследованиями, доказывающими бесполезность масок. Или что «комендантский час» это идиотизм, потому что это означает, что вирус до 23-00 сидит тихо, а после 23-00 начинает нападать на людей. Ну или что если нам не говорят, сколько людей было протестировано, а говорят только о количестве положительных тестов, то здесь что-то нечисто.
Ну и в-третьих, действительно, если мы смотрим истерические репортажи на DW, где показывают горюющих и плачущих старичков, у которых умер супруг от ковида (а раньше старички никогда не умирали, от гриппа, например) — или показывают, как в Индии горы трупов и костры (хотя такие же ужасные картинки можно было увидеть в ЖЖ пять лет назад ещё) — то мы понимаем: да, в нас хотят вызвать страх и панику. Мы «имеем дело с типичными приемами эффективной манипуляции информацией».
Но самое главное, что я хочу сказать, завершая эту статью.
Я — обычный человек. Я не сотрудник аналитического центра, не медицинский чиновник, даже не журналист. И тем не менее, я собрал и изучил все эти материалы. Я ни за что не поверю, что любой из крупных медицинских чиновников, политиков, руководителей научных центров не мог бы заказать провести такую же работу и проанализировать реальные данные. Вместо этого они тратят деньги на тонну однообразных сайтов типа «стопфейк», где написано одно и то же: «Эксперты говорят, что это фейк».
Все они видели настоящие данные — ведь у них-то есть доступ и к базовому числу коек, и к реальному числу тестов — они видели всю эту панику, видели ложь, они знали о вранье «докторов» и СМИ.
И при этом они позволили всему этому произойти.
Какого доверия после этого вы ожидаете политикам, «экспертам» и «экспертному сообществу»? Какого согласия с масочным режимом, локдаунами и вакцинами?
Я приводил в этой статье голоса немногочисленных честных экспертов, которые пытаются возражать потоку лжи, немногочисленных честных журналистов, которые ведут собственные расследования. Но мы видим, что абсолютное большинство людей послушно верит не сути сказанного, а статусу говорящего — и абсолютное большинство статусных говорящих замазаны в каких-то тёмных делишках, скандалах и дополнительной лжи.
И последнее. Так можно ли переубедить скептика?
Разумеется. Для этого нужно всего лишь последовательно опровергнуть хотя бы перечисленные выше пункты, но кроме того — развенчать и осудить фальшивых экспертов, которые вот уже полтора года безудержно лгут, честно и открыто расписать ответы на все затронутые в статье вопросы. Причём это, опять же, довольно простое занятие для любого аналитического центра, крупного медиа-холдинга, научного коллектива. Но в этом никто не заинтересован — мы слышим только призывы к насилию и принуждению. А это значит — мы продолжим сопротивляться и не верить лжецам, покуда ложь не будет официально опровергнута, а лжецы не понесут заслуженного наказания.
Я благодарю всех неравнодушных людей, которые постоянно мониторят информацию про пандемию и выкладывают в интернет огромное количество новых данных, которые не сообщат официальные медиа. Спасибо сайту swprs.org, который с самого начала пандемии старался искать и публиковать реальные данные. Огромное спасибо пользователям ЖЖ, материалы которых я использовал для подготовки этой статьи: aizen-tt, amantonio, antiscientism, arbat, asterrot, aziopik, bioplant, danuvius, emdrone, ext-5299091, hippy-end, jescid, subjecthistory, zol-dol. А также топ-блогеру sapojnik, который единственный из всех топовых блогеров не начал внезапно продвигать принудительную вакцинацию, а по-прежнему осуждает ковидобесие и предоставляет у себя в ЖЖ площадку для его обсуждения.
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