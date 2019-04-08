Регистрация
8 апреля 2019 в 11:37

Миф о кадровом голоде или основные правила формирования вакансий

    Довольно часто от работодателей можно услышать о таком явлении как «кадровый голод». Я считаю, что это миф, в реальном мире нет кадрового голода. Вместо него есть две реальные проблемы. Объективная – соотношение между количеством вакансий и количеством кандидатов на рынке труда. И субъективная – неумение конкретного работодателя находить, привлекать к себе и нанимать сотрудников. Результаты подбора кандидатов можно улучшить, если научиться формировать вакансии с учетом правил подготовки продающих текстов. Об основных правилах я написал во второй части этой статьи.

    Статья содержит мои оценочные суждения. Доказательств я не привожу. Яростные комментарии – приветствуются.

    О себе


    Меня зовут Игорь Шелудько.
    Я – предприниматель в сфере разработки и продаж программного обеспечения с 2000 года. У меня высшее техническое образование. Cвою трудовую деятельность я начинал как программист, также руководил небольшими командами. Примерно полтора года назад я занялся коммерческим рекрутингом IT-специалистов – то есть не только для себя и своих проектов, а в пользу посторонних компаний.

    За 2018 год я «закрыл» 17 достаточно сложных вакансий для 10 работодателей. Было немало таких компаний, которым я отказал в своих услугах по разным причинам. Некоторые из этих причин я раскрываю в этой статье.

    Почему «кадровый голод» – это мифическое явление?


    Обычно под этим понимаются трудности найма специалистов нужной квалификации на условиях, удобных работодателю. В утверждении «не получается нанять нужных специалистов на подходящих работодателю условиях» содержится несколько переменных, которые могут изменяться в широких пределах.

    «Не получается нанять» – вовсе не обязательно означает, что специалистов нет на рынке. Может быть специалистов и правда нет, а может быть работодатель не умеет их находить и привлекать.
    «Нужных специалистов» – а какие специалисты реально нужны? Правильно ли понимают HR работодателя потребности производства? Правильно ли производственники понимают свои потребности и учитывают ли возможности рынка труда?

    «На подходящих работодателю условиях» – что это за условия? Как они соотносятся с рынком труда? Как эти условия соотносятся с пожеланиями «нужных специалистов»?

    Когда говорят о голоде обычном, когда людям нечего кушать, то мы можем видеть множество умерших от голода людей. В случае с кадровым голодом, мы не видим кучи трупов предприятий. Работодатели адаптируются и выкручиваются, если возникает реальная угроза смерти. То есть по наблюдениям со стороны кадровый голод, это вовсе не голод, а «немного ограниченный рацион». Если менеджер начинает говорить о «кадровом голоде», то собственнику стоит срочно вмешаться и обратить внимание на то, что творится на предприятии. Скорее всего там все плохо с менеджментом, а может даже и воруют.

    На этом можно было бы и закончить, но я хочу обсудить две реально существующие проблемы с кадрами. Объективная проблема – это соотношение между количеством вакансий и количеством кандидатов на рынке труда. И субъективная проблема – неумение конкретного работодателя находить, привлекать к себе и нанимать сотрудников. Теперь подробнее об этих проблемах.

    Рынок труда – количество вакансий и кандидатов


    В целом в России сейчас нет острой проблемы с наличием предложений работы. В среднем по стране у нас небольшая безработица. Есть очень неприятные трудности с существенным отличием оплаты труда в столицах и регионах. По большинству специальностей в регионах платят откровенно мало, население живет на грани нищеты. Уровень оплаты труда едва покрывает прожиточный минимум. Для большинства специальностей вакансий меньше, чем кандидатов, и работодателям есть из кого выбирать. То есть кадрового голода нет совсем, скорее существует вероятность голода традиционного.

    Есть города и регионы, где производства закрываются и образовываются скопления квалифицированных кадров, в то время как в соседних регионах можно наблюдать дефицит таких кадров. Ответом на такой вызов обычно является миграция населения. Однако россияне пока еще не привыкли мигрировать ради работы и карьеры, часто предпочитают жить в нищете, перебиваясь случайными заработками, мотивируя это заботой о семьях (тут все привычно и рядом, а там – неизвестность). Лично мне эта мотивация непонятна – вряд ли жизнь в нищете символизирует заботу о семье.

    Работодатели в целом тоже пока не готовы поддерживать миграцию. У редкого работодателя можно встретить программы поддержки релокации сотрудников. То есть, вместо того, чтобы поискать кадры в других регионах, создать привлекательные условия и поддерживать миграцию, работодатели чаще склонны ныть про кадровый голод.

    Иногда, говоря о кадровом голоде, работодатели признают, что дефицита в кадрах нет, но «квалификация кадров недостаточная». Я считаю, что это лукавство, так как другие работодатели (те, кто не ноет) просто обучают сотрудников, повышая квалификацию. Таким образом, жалоба на «недостаточную квалификацию» – это лишь проявление желания сэкономить на обучении или релокации.

    В сфере IT ситуация сейчас в целом заметно лучше, чем в других сферах. Для некоторых специальностей из сферы IT наблюдается настолько высокий спрос на кадры, что зарплаты в IT во многих регионах в разы выше средней зарплаты. В Москве и Санкт-Петербурге средняя зарплата в IT тоже выше, чем в среднем по региону, однако не в разы.

    На уровне проблем рядового HR ситуация выглядит так – нужных людей на рынке просто нет или они хотят существенно большую зарплату. Это относится в основном к программистам и DevOps-ам. По проект-менеджерам, аналитикам, дизайнерам, тестировщикам и верстальщикам в целом паритет – вменяемого специалиста найти можно достаточно быстро. Конечно не так легко, как продавца в супермаркет, но заметно проще, чем фронтенд-разработчика.

    В этой ситуации некоторые работодатели ноют (это их выбор), другие же перестраивают рабочие процессы. Типичным решением является внедрение обучения и повышения квалификации, стажировки, структурирование задач так, чтобы больше работы можно было переложить на менее квалифицированные кадры. Также неплохое решение – это внедрение практики удаленной работы. Удаленный сотрудник обходится дешевле. И дело не только в меньшем размере оплаты труда, но и в экономии на аренде офиса, оборудовании рабочего места. Внедрение «удаленки» конечно несет риски, но также несет и значительную выгоду в долговременной перспективе. И сразу расширяется география поиска сотрудников.

    Таким образом и в IT нет существенной проблемы недостатка кадров, есть неготовность менеджмента перестраивать рабочие процессы.

    Неумение работодателей находить, привлекать и нанимать сотрудников


    Получая запрос на подбор специалиста, я первым делом стараюсь выяснить реальные причины – почему работодателю не удается самостоятельно решить задачу подбора. Если в компании нет HR, и подбором занимается руководитель команды, проекта, подразделения или даже компании, то для меня это идеальный клиент и такую заявку можно брать в работу. Это не означает, что проблем не будет, так как руководители нередко страдают отсутствием связи с реальным миром и рынком труда.

    Штатный рекрутер или HR обычно является лишним передаточным звеном, искажающим информацию. Если за подбор отвечает HR, то я иду дальше в своем исследовании причин. Нужно понять настрой HR – будет ли он мешать моей работе или поможет.

    Примерно половина запросов к рекрутерам или кадровым агентствам поступает от работодателей, у которых есть все необходимое, чтобы самостоятельно найти нужных им сотрудников. У них есть работники, у которых есть достаточно времени, чтобы заниматься поиском и наймом. У них есть деньги на оплату публикаций вакансий и покупку доступа к базам резюме. Они даже готовы предложить кандидатам вполне рыночные условия. Однако их попытки подбора неудачны. Я считаю наиболее вероятным объяснением этой ситуации – сами работодатели не умеют находить и привлекать нужных им сотрудников. Это не всегда означает, что они совсем не умеют находить и нанимать. Обычно проблемы возникают лишь с некоторыми позициями, по которым нет большого потока желающих поработать в этой компании. Там, где стоит очередь из кандидатов – работодатель справляется сам, а где кандидатов мало – сам не справляется. Типичное объяснение этой ситуации со стороны работодателя – «мы сильно загружены и нам некогда самим искать» или «в открытых источниках больше нет достойных кандидатов». Очень часто эти оправдания являются неправдой.

    Итак, ситуация – у работодателя есть HR и ресурсы для поиска и найма сотрудников, но задача своими силами не решается. Нужна сторонняя помощь, нужно вытащить кандидатов из темных углов, в которых они прячутся от работодателя.

    Я выделяю 3 реальные причины такой ситуации:

    1. Отсутствие умения правильно формировать вакансии и задачи поиска.
    2. Отсутствие мотивации для приложения всех возможных усилий.
    3. Нежелание принимать условия рынка и адаптировать свое предложение под ситуацию.

    Первое, при наличии второго, поправимо. Для этого я далее дам свои рекомендации, с помощью которых можно повысить эффективность подбора. Обычно, если HR адекватный, то он не возражает против прямого взаимодействия рекрутера и автора запроса на подбор. «Хороший» HR просто уступает место, отходит в сторонку и у нас все получается. Компания находит нужного человека, HR снимает с себя проблему, рекрутер зарабатывает свой гонорар. Все довольны.

    Если нет мотивации прикладывать усилия для подбора специалистов, то даже кадровое агентство (КА) не сможет помочь. Рекрутеры КА найдут такому работодателю хороших кандидатов, но при отсутствии мотивации, работодатель этих кандидатов скорее всего упустит. В моей практике такие случаи бывали неоднократно. Типичные причины: HR и руководители забывают про собеседования, не дают обратную связь в оговоренные сроки, долго (неделями) думают делать ли предложения, хотят посмотреть не менее 20 кандидатов, прежде чем выбрать и еще много причин. Действительно интересные кандидаты успевают принять предложения других работодателей. Это тупик, поэтому если я диагностирую отсутствие мотивации у представителей работодателя, то с такими клиентами просто не работаю.

    Нежелание принимать условия рынка и адаптировать свое предложение под ситуацию диагностируются довольно просто и быстро. С такими работодателями я тоже не работаю, так как проблема заключается в условиях работы, неадекватных рынку труда. Кандидатов найти можно, но это реально долго и трудно. Вторая проблема – кандидаты часто сбегают от таких работодателей в течение гарантийного срока и приходится искать им замену без дополнительной оплаты. Получается двойная работа. Поэтому лучше сразу отказаться.

    Теперь переходим к проблеме формирования вакансий, которую вполне возможно решить, как силами рекрутера, так и силами работодателя самостоятельно.

    Основные правила формирования вакансий


    Для начала нужно признать, что найм – это акт продажи. Причем работодатель должен постараться, чтобы продать кандидату возможность работы у него. Часто работодателям бывает трудно принять эту идею. Им больше нравится идея о том, что кандидат должен продавать свои профессиональные услуги, из кожи вон лезть, а работодатели как придирчивые покупатели присматриваются, думают, выбирают. Очень часто рынок действительно ориентирован таким образом – кандидатов больше, чем хороших вакансий. Но для востребованных и высококвалифицированных специалистов (например, программистов) все совершенно наоборот. Те работодатели, кто принимает идею о необходимости продавать свою вакансию кандидатам – более успешны в найме высококлассных специалистов. Тексты вакансий и сообщений, которые вы шлете кандидатам должны быть написаны по правилам формирования продающих текстов, тогда они достигают цели в гораздо большей степени.

    Что выделяет хороший продающий текст в море информации, которая обрушивается на людей в наше время? В первую очередь – акцент на интересах читателя. Текст должен сразу давать ответ на вопрос – зачем мне (читателю) тратить время на прочтение этого текста? И далее вакансия должна отвечать на вопрос – зачем мне работать именно в этой компании? Есть и другие обязательные вопросы, на которые кандидат хочет получить простой и ясный ответ. Чем мне придется заниматься? Как я реализую свой потенциал на этой работе? Куда я смогу расти и как работодатель мне в этом поможет? Какую оплату за свой труд я буду получать? Какие социальные гарантии мне даст работодатель? Как организованы рабочие процессы, за что я буду отвечать и перед кем? Какие люди будут меня окружать? И так далее.

    В рейтинге самых раздражающих недостатков вакансий лидирует малая информативность. Кандидаты обязательно желают видеть ваш диапазон оплаты труда, описание рабочих обязанностей, условия труда и сведения об оборудовании рабочего места.

    На втором месте в рейтинге раздражающих факторов – самолюбование компаний. Большинству кандидатов совершенно не интересно читать о понимании престижа и позиции компании на рынке в первых абзацах вакансии. Вполне достаточно названия компании, области деятельности и ссылки на сайт. Если ваша вакансия заинтересует, кандидат почитает о вас. Причем не только хорошее, но и негативчик поищет. Нужно не просто перетащить «продающий» контент из рекламных материалов для клиентов компании, а воссоздать материалы по аналогичным методикам, но с целью продать не продукцию компании, а возможность работы в компании.

    Следующая важная идея, которую не все понимают – нужно иметь тексты вакансий, писем и предложений, оформленные в нескольких форматах. Каждый канал доставки информации подразумевает свой формат. Очень часто вакансии встречают неприятие и отторжение по причине несоответствия формата текста формату канала. Ваше сообщение не будет прочитано, а вместо это будет проигнорировано или отправится в корзину только из-за несоответствия формата. Если вы тупо берете описание вакансии с сайта и кидаете его личным сообщением в ВК, то очень вероятно нарваться на жалобу и бан. Как и в случае других рекламных сообщений, тексты вакансий имеет смысл тестировать (собирая и анализируя метрики) и дорабатывать.

    Есть еще одно забавное заблуждение, снижающее шансы найти сотрудника даже при выгодном предложении. Некоторые работодатели полагают, что если им требуется хорошее знание иностранного языка, то вакансию нужно написать на этом языке. Типа «наш кандидат прочтет и поймет». Если не поймет – значит не наш. А потом жалуются, что нет откликов. Решение проблемы очень простое – пишите вакансии на родном языке вашего потенциального кандидата. А еще лучше – пишите на основном языке страны размещения вакансии. Ваш кандидат поймет ваш текст, но для начала он должен его заметить, а для этого текст должен ему попасться на глаза. Поисковые инструменты обычно зависят от языков. Если резюме у кандидата на русском, а вакансия на английском, то автоматический ассистент скорее всего не сведет вас. При поиске вручную тоже могут случаться подобные казусы. Многие люди, даже хорошо говорящие на иностранных языках, тем менее, с трудом воспринимают обращения на иностранном языке, когда они находятся в состоянии релакса. Мое мнение – лучше проверять владение иностранным языком у кандидата каким-либо иным и более традиционным способом, после того как он откликнется на вакансию.

    Спасибо за внимание! Желаю всем не голодать и находить желаемое!

    Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

    На что вы обращаете внимание в первую очередь при знакомстве с новой вакансией?

    • 21,1%Требования116
    • 7,8%Обязанности43
    • 37,0%Зарплата203
    • 4,6%Офис или удаленка25
    • 2,7%Название должности15
    • 10,2%Задачи56
    • 15,5%Стек технологий / Рабочие инструменты85
    • 1,1%Другое, расскажу в комментарии6
    Проголосовали 549 пользователей. Воздержались 78 пользователей.
    Теги:
    Хабы:
    Ой, у вас баннер убежал!

    Ну. И что?
    Реклама

    Похожие публикации

    Курсы

    Больше курсов на Хабр Карьере
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама

    Комментарии 331

      +10
      Штатный рекрутер или HR обычно является лишним передаточным звеном, искажающим информацию.

      Ещё фраза в копилочку «почему IT-шники не любят HR»
        0
        Тут дело не в любви, а в эффективности работы :)
          0
          Скорее в статистике, 90% из них просто мех роботы которые вносят 0 импакта, их реально можно заменить программой если будет хороший дешифратор аудио в текст.
          Это и понятно туда идут те кто сидели за партами в школе и универе пялились в телефон, и сейчас не хотят менять свой образ жизни.
            +1
            Они обижаются на такое :) И я знаю несколько реально хороших специалистов, поэтому процент понизил бы до 50-60 :)
              +4
              Конечно обижаются. Есть нормальные HR, которые знают свою работу, которые «про» в своем деле. И их ИТ-шники уважают. Но эти люди знают себе цену и дороже стоят работодателю. А сферический работодатель в вакууме старается снизить затраты, поэтому нанимает кого-нибудь на меньшую ЗП, ведь нанимать кадры нужно не часто, пусть ищет. А вот этих мало кто любит и не только ИТ, просто ИТ-шники более требовательны к оцененности себя и своей работы.
        0

        "Когда говорят о голоде обычном, когда людям нечего кушать, то мы можем видеть множество умерших от голода людей. В случае с кадровым голодом, мы не видим кучи трупов предприятий."


        Умирает софт, если на него не найти ответственного. Да, наверняка вина не в HR, но они последние в этой цепочке, кто говорит финальное — нет кандидатов.

          +1
          Обычно цепочка такая, если продуктовая компания — спрос на продукцию падает, работодатель не может предложить рыночные условия, старые сотрудники разбегаются, новых не найдешь
            0
            И вот как раз тут начинается «кадровый голод». Ведь хорошая или хотя бы нормальная еда стоит денег, а вместо неё предлагают кушать молоко и котлеты из пальмового масла и употреблять это готовы далеко не все.
              0
              И что, много людей померло от голода отказавшись жрать пальмовое масло?
              От голода помирают, когда нет даже пальмового масла.

              PS в Африке пальмовое масло — традиционная нормальная еда, и тот кто его не хочет есть, будет там считаться через-чур зажравшимся.
              image
                0
                четыре солдата заменяют экскаватор.

                Правда после ухода экскаватора берут не четырех солдат, а одного, но требуют как с экскаватора, после чего он еще и виноват.
          +17
          За 2018 год я «закрыл» 17 достаточно сложных вакансий для 10 работодателей.

          У 10 компаний прибыло, у 10 компаний убыло — кадровый голод никуда не делся.
            +1
            Ну вот не совсем так. «Убыло» может происходить по большому количеству причин, далеко не все из которых заставляют «кадрово голодать» компанию из которой «убыло».
              +4

              Это "голод" на икру у тех, кто может себе позволить только масло.

              +16
              Еще есть такая проблема, как неадекватность требований работодателя, когда на собеседовании спрашивают совсем не те или слишком overkill вещи для этой вакансии и этой зарплатной вилки.
              Часто собеседование служит лишь для поднятия ЧСВ собеседующего, а не для решения проблем бизнеса.
                +2
                Да, но это уже потом :)
                  +3

                  Я, на удивление, недавно столкнулся с обратным случаем. Вакансия с, вроде бы, хорошими условиями и большой зарплатой, а на собеседовании спрашивали совсем уж простые вещи.

                    0
                    Люблю отказывать в собеседовании таким работодателям.
                    –6
                    Когда говорят о голоде обычном, когда людям нечего кушать, то мы можем видеть множество умерших от голода людей. В случае с кадровым голодом, мы не видим кучи трупов предприятий.

                    В капиталистическом мире люди могут умирать от голода потому что у них нет денег чтобы купить товар по завышенной цене. Так же в разрезе кадров — работодатель не может «купить» работника по завышенной цене, установленной самим работником. Тот же самый голод, только в профиль
                      0
                      Это проблема менджмента — структурирование работ. Выделяем ключевого сотрудника, платим ему хорошо, он решает самые сложные задачи, остальное отдаем джуниорам и платим им заметно меньше, чем ведущему.
                        +17
                        Отлично а потом получаем человека на котором всё завязано и который потом будет выкручивать руки для повышения, а джуны свалят на более выгодное место, в результате получается один не заменимый человек и кузница кадров, «лучший план в мире»
                          +2
                          Отлично а потом получаем человека на котором всё завязано и который потом будет выкручивать руки для повышения

                          Беда в том, что всегда есть гораздо менее заменимые люди, чем прочие. Как бы вы с этим не пытались бороться, но вы никогда не построите контору, в которой можно будет в любой момент времени заменить 100% людей, сохранив работоспособность.
                            +1
                            Так никто и не говорит что нужно заменить 100% людей, просто не должно быть одного самого важного человека, их должно быть несколько, которые могут заменять друг друга.
                              +3
                              В таком случае просто прочитайте комментарий выше как «выделяем двух (трех, четырех) ключевых сотрудников <...>»
                                +2

                                Да хотя бы 2 перекликающихся уже лучше, чем одна "звезда", которая себе берёт самое вкусное, остальным отдаёт объедки и упаси боги вмешаться в его задачи — это ж посягание на устои!
                                Работал с подобным — ужос и трындец. На него багов — как у дворовой собаки блох, которые он скидывает другим, при этом понять как решать баг без вникания в тему — нереально, а вникание — считается посяганияем на устои. Рукалицо!

                            0

                            А существуют ли стратегии кадровой политики лишонные этих недостатков?

                              +2
                              Матрица компетенций как инструмент для развития команды и устранения bus фактора
                                0

                                Ну это если количество человек позволяет матрицу нарисовать… а если в отделе скажем 5 человек, типа лид, фронт-енд, бэк-енд, и пара джунов...

                                  0
                                  У нас 9 специалистов плюс руководитель и менеджер. И несколько десятков компетенций. Ничего, как-то вмещаемся.
                                    +1
                                    Стараться удержать джунов до того момента как они вырастут, и всячески помогать им расти, чем больше людей будет в курсе кода тем меньше рисков остаётся. И естественно это значит, что джунам нужно нормально платить чтобы не превратится в кузницу.
                            +15

                            С чего же это цена на работника завышена? Кто считает, что завышена — может сам пойти поучиться и начать работать дешевле.

                              0
                              Не существует «завышенной» цены. Есть рыночная. И выше/ниже рынка.
                              +2
                              А, вообще, если с точки зрения соискателя, меня больше всего напрягает «серая» зарплата. Сейчас практически все компании, вакансии которых я рассматривал, практикуют или «белую» зарплату по минималке + остальное конверт, или 50 на 50. В нашем неустойчивом настоящем легко можно угодить в ситуацию, когда твоя «премиальная» конвертная часть может совершенно легально или частично или полностью не выплачена. Так что в лучшем случае можно расчитывать или на половину, от заявленной в вакансии, зарплаты или даже меньше. Мне лично такое не надо, будь хоть компания 10 раз самая передовая на рынке, а задачи самыми интересными
                                –4
                                Нормальное решение — ИП и договор подряда. За счет налоговой нагрузки можно даже увеличить вознаграждение сотрудника. У вас — официальный и высокий доход. Работает эта схема не всегда.
                                  +1
                                  Срок договора закончится и пойдешь снова искать работу. В долгосрочной перспективе работнику такой расклад не выгоден. Особенно не выгоден, если есть семья и кредиты.
                                    +6

                                    Если понадобится уволить — уволят в любом случае.

                                      +5
                                      С оплатой за пару месяцев вперёд.
                                      В случае чего — суды у нас в 99% случаев становятся на сторону уволенного сотрудника
                                        +2

                                        Выплаты при сокращении довольно скромные на самом деле https://glavkniga.ru/situations/k501764. Явно не стоит того, чтобы получать в 2 раза меньшьшую зп за всё время работы.

                                    +9
                                    А подом придёт налоговая и нахлобучит за уход от налогов, повезёт если только работодателя (работник в этой схеме как бы потерпевший, но по настроению может оказаться и соучастником).
                                      +7
                                      ИП — это риски… Вроде обсуждали много раз. Отсутствие public liability and professional indemnity insurance, и необходимось отвечать всем личным имуществом — с моей точки зрения ставит под большое сомнение такую схему работы.
                                        0
                                        В общем да. Но при выборе 15 тр + конверт или ИП, лучше наверное ИП или другой работодатель.
                                          +1
                                          Всегда отказывался от схем с ИП
                                            +1
                                            Аналогично!
                                            Если работодатель предлагает ИП, то это веская причина занести его в Чёрный Список, как вероятного кидалу.
                                            faoriu
                                            Явно не стоит того, чтобы получать в 2 раза меньшьшую зп за всё время работы.

                                            Да ну?! faoriu, откуда такая забористая лапша с грибами? Когда предлагают ИП, то не предлагают зарплату вдвое выше нормальной, а просто предлагают кабальные условия.
                                              +2
                                              При прочих равных с ИП можно сэкономить на налогах, а кабальные условия могут предложить и с белой зарплатой
                                                0
                                                Ну можно на таких условиях брать аванс, то есть работаешь только оплаченное время, платят за неделю, столько и работаешь, если вовремя нет оплаты считай отпуск.
                                                +2
                                                Страшно только в первый раз :) На удаленке — вариант с ИП встречается пожалуй в половине случаев.
                                                0

                                                15тр за эти риски? Несерьёзно.

                                                  0
                                                  На мой взляд, если обуждать теорию, пожелания и сфорических коней в вакууме, то нужно ООО. И договор должен быть не с ИП (как с подрядчиком), а с ООО (как подрядчиком). Но, насколько я понимаю, такие дела очень не любит государство…
                                                +2

                                                Медицина, страховка, больничные, производственные травмы…
                                                Благодарю, но по ИП я лично готов работать только при предложении x3-4 относительно верхней квантили Московского предложения. Иначе совершенно неясно, кто мне компенсирует переложенные на меня риски.


                                                И да.ваши схема ТОЖЕ серая.

                                                  0
                                                  На счёт договора подряда могу сказать, что он не выгоден, только потому, что такой договор просто экономически не целесообразен. Для маленькой компании, в которой разработка софта является непрофильным видом деятельности, лучше понять какую программу необходимо разработать для своих бизнес-процессов и заказать её разработку у ИП. К примеру мне не выгодно работать по договорам подряда, только потому что я заинтересован по окончании предоставления услуги выдавать ощутимый результат в виде новой интеллектуальной собственности, а не просто участвовать в процессах технической поддержки «умирающего софта». Разработка софта — это не стройка с прорабами и молярами. Разработка софта гораздо больше нежели чем использование готовых шаблонов, фреймфорков и библиотек. Именно поэтому эта схема не всегда работает, потому что многим компаниям нужна техническая поддержка «умирающего софта» не от производителя (которая обычно дорогая, если взять к примеру тот же Oracle или Cisco), а по-дешевле и желательно вообще бесплатно, ведь «тыжпрограммист».
                                                  +4
                                                  А где такое ещё практикуют? Думал, в РФ уже давно все в белую работают. «Конверты» остались в лихих девяностых.
                                                  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                      +1
                                                      В большинстве маленьких/средних компаний, у которых нет физической возможности выплачивать все налоги с большой айтишной зарплаты
                                                        0
                                                        Очень просто. Чтобы вам на руки заплатить 100 тр, нужно установить вам оклад 115 тр и на налоги отчислить 15 тр — НДФЛ и в фонды 27% = 31 тр. Итого 100 тр вам на руки стоят работодателю дополнительных 46 т.р.
                                                        У небольших компаний, честно зарабатывающих все до копейки, есть большой соблазн сэкономить эти 46 тр. Потому что с такого же дохода ИП заплатит всего лишь 6 т.р.
                                                        Конверты никуда не делись.
                                                        По моим наблюдениям картина примерно такая:
                                                        20% — конверты
                                                        30% — ИП
                                                        50% — официальное оформление (ЗП на руки часто ниже чем в предыдущих вариантах)
                                                        Это жизнь, кому-то это может не нравиться, но это есть.
                                                        При работе через ИП и договор подряда, на упрощенке все налоги составляют 6% = 6 тр.
                                                        То есть экономится 40 тр + работодателю проще вести бухгалтерию.
                                                        Вы можете претендовать на часть от этих 40 тр.
                                                          +1

                                                          За ИП налоговая нынче очень жестко дерет. Исключение, когда ИП один и зарегистрирован в другом регионе. А если вы начнете на ИП пересаживать сотрудников в одном городе, то вам тут же попытаются примазать уход от налогов (так и есть на самом деле).


                                                          Для программеров есть другие методы. В частности льготное налогообложение для производителей ПО и резидентов всяких хитрых зон, типа Сколково.

                                                            +1

                                                            Думаю, что всё зависит от сегмента рынка. Чем выше, тем реже и реже разговоры о черных схемах. По мне при 180+ эти разговоры составляют 10-15%, вряд ли более. И соответственно получается, что "белые" ребята платят выше.

                                                            0
                                                            Каждая вторая франчайзи 1С.
                                                            К 1С-никам можно относиться как угодно, конечно, но это не отменяет такого факта.
                                                            Далее — интеграторы, особенно интеграторы АСУТП.
                                                            Наконец, «белая» схема с минималкой + премией (на карточку), которая практикуется в каждом третьем банке. Вроде бы от налогов не укрываются, да, но работник в таких отношениях тоже не защищен. За любой косяк можно лишиться всей премии, и крутись на 15 т.р. как хочешь потом.
                                                            0
                                                            Меня наоборот, напрягает полностью белая зарплата, так как имею некоторые очень дополнительные вычеты. Получаю в конверте +50% и очень доволен: и выплаты производятся и я не на хлебе и воде. Но на эту выплату нет никаких гарантий, кроме честного слова и нужно быть морально готовым к прекращению выплаты. Но в моей ситуации игра пока стоит свеч.
                                                              +3
                                                              Алименты? )))
                                                                0
                                                                Пенсионный итп взносы, которые работодатель за тебя платит. А мог бы платить тебе.
                                                                  0
                                                                  А мог бы платить тебе


                                                                  Или просто класть себе в карман, а работники перебьются — их и так, как г. за баней.
                                                                  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                      +2
                                                                      Так тоже могут.
                                                                      Но тогда и работники не придут — серая ЗП затем и нужна, что бы быть больше белой за счёт этих денег. Да, не в равной пропорции (т.е. часть всё-же в карман, особенно та, которая с соцпакетом и необходимостью оформления), но серая ЗП должна быть выше. Иначе «риск» этого не стоит.
                                                            • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                +9
                                                                Много людей релоцируются и в РФ. Конечно есть неудобства. Семью перевозят не сразу, а когда закрепятся, пройдут испытательный срок. У меня много друзей релоцировались и все в итоге были довольны. Первое время непросто. Нужно же из зоны комфорта выйти. Жену оставить на попечение родственников на 2-3 месяца.
                                                                • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                    +1
                                                                    Что бы я делал имея на балансе еще и детей?

                                                                    Жили бы на зарплату жены, пока ищете работу?
                                                                    Почему вы, вводя ограничения в виде жены и детей, не вводите и плюсы в виде зарплаты жены?
                                                                      +5
                                                                      Может, потому что жена воспитывает маленьких детей, а не работает?
                                                                        –1
                                                                        Во-первых: няня, ясли? Если вариант «принципиально сижу с детьми дома пока в школу не пойдут» то уж, извините, ССЗБ.
                                                                        Во-вторых, если вы не работаете и прям никак не получается устроиться, то с детьми вы и будете сидеть, а жена — работать. Да, будет временной лаг и с поиском работы для жены, но все равно не надо закрываться в парадигме «я кормилец».
                                                                          –1
                                                                          Не завидую я вашей жене и детям, если честно
                                                                            +1
                                                                            В смысле? Вы не согласны с тем, что, если припрет, с детьми может сидеть отец? Во многих странах отец может брать «декретный» отпуск, это не что-то из ряда вон. Или с тем, что с детьми может сидеть няня или воспитатель?
                                                                              –4
                                                                              Если совсем припрет, с детьми может и должен сидеть отец. Под этим я имею в виду либо смерть матери, либо состояние здоровья, не позволяющее ей исполнять роль матери. Материнское молоко ребенку не заменит никакая смесь, отец кормить грудью не может. Отдавать грудного ребенка на воспитание чужому человеку при живой и здоровой матери по мне так вообще за гранью добра и зла. Так что если вы отправляете свою жену после родов работать то это ваше дело, конечно, но для меня это все неприемлемо. Про подобный европейский и советский опыт я в курсе, считаю одним из видов мракобесия. Тем не менее, мнение не навязываю, вы спросили — я ответил
                                                                                +1
                                                                                Под этим я имею в виду либо смерть матери, либо состояние здоровья, не позволяющее ей исполнять роль матери

                                                                                Ребенок — это просто ребенок. Вы/жена не становитесь из Человека и Специалиста просто придатком-нянькой на ближайшие 18 лет. Загонять свою жену в это «кухонно-пеленочное рабство», упирая на традиции 19 века и хотелки — это изуверство и неуважение по отношению к ней, как человеку (все, что я пишу — чистое ИМХО, здесь нет выпадов в ваш адрес, все «вы, вас» — это фигура речи).

                                                                                Материнское молоко ребенку не заменит никакая смесь, отец кормить грудью не может.

                                                                                Кормление молоком длится сравнительно недолго, да и дети, лишенные этого, не обречены, хоть и с оговорками.

                                                                                Отдавать грудного ребенка на воспитание чужому человеку при живой и здоровой матери по мне так вообще за гранью добра и зла.

                                                                                Почему? По-моему, это норма. Вы же ходите в рестораны, ремонтируете автомобиль в сервисе, одежду тоже сами не шьете.

                                                                                Так что если вы отправляете свою жену после родов работать то это ваше дело

                                                                                Вы передергиваете и надумываете.
                                                                                Изначально, обратите внимание, никто не говорил ни о каких временных рамках, о том, сколько детям лет/месяцев, сколько прошло времени после родов, чтобы рассуждать о восстановлении сил жены. Исходя из некоего среднего я и веду беседу, вы же намеренно сводите все к худшему случаю. Т.е. мы начали от "а что, если у вас на шее дети", а пришли к "а жена вчера родила".

                                                                                Про подобный европейский и советский опыт я в курсе, считаю одним из видов мракобесия.

                                                                                По-моему, это — прогресс и будущее. Разделение труда достигает и этой сферы. А термин «мракобесие» — он о ретроградстве, средневековой затхлости, так что он, скорее, применим к вашей позиции.

                                                                                Когда-то и школа с детским садом казались чем-то из ряда вон, а поди ж ты. И европейский, и советский опыт основаны на одной и той же жизненной потребности — увеличении количества рабочих рук. Через создание сферы специфических услуг (общепит — женщине не надо готовить, дома быта/ателье — женщине не надо стирать-шить, ясли и детский сад — женщине не надо сидеть с ребенком и т.д.) высвобождаются рабочие руки женщины, она перестает быть придатком мужа и ребенка. Когда-то это называлось «обобществлением женщин», только этот термин иногда понимают некорректно — речь-то об обобществлении труда.
                                                                                Лишние рабочие руки нужны как в экономике государства (например, в упомянутый советский период), так и… в экономике семьи, как мы видим на примере данной беседы.
                                                                                  –1
                                                                                  Во-первых, я с самого первого поста имел в виду декретный отпуск как причину отсутствия зарплаты жены, это минимум год и тот самый грудной период. С чего вдруг разговор перешел на 18 лет мне непонятно. Во-вторых, вы ошибаетесь, в рестораны мы не ходим (готовим сами начиная с хлеба и заканчивая чем угодно), машины я ремонтирую сам (кроме очень редких случаев, требующих дорогого инструмента или подъемника), ну с одеждой ОК, покупаем изредка. В-третьих, не решайте за всех женщин, что им нужно. Если женщина хочет воспитывать ребенка, а не работать — пусть воспитывает. Детский сад считаю злом, он забрал например у меня лучшие годы детства, я того же не хочу своим детям (по крайней мере, если они сами не захотят ходить в д/с — они туда ходить не будут). До школы еще далеко, посмотрим что там будет с образованием к тому моменту. Повсеместная зависимость людей от городских благ меня не устраивает и даже немного пугает, в предельном варианте это будет «матрица» хотя прогресс, да. Время своей собственной жизни нужно тратить на себя, на семью, на детей, а не работая ради денег. Заработали денег, тут же отдали их за няню/воспитателя — в чем смысл всего этого? Или подразумевается, что мама вдруг заработает на порядок больше, чем стоит няня? А если нет? Няня ведь тоже, скорее всего, чья то мама и просто ушла работать, или вы, может быть, такие профессии за людей не считаете?
                                                                                    +1
                                                                                    Во-первых, я с самого первого поста имел в виду декретный отпуск как причину отсутствия зарплаты жены, это минимум год и тот самый грудной период

                                                                                    Что вы имели в виду — осталось за кадром.
                                                                                    Сказано: «Может, потому что жена воспитывает маленьких детей, а не работает?» не больше, не меньше. Что такое «маленькие» — тоже не уточнено (более того, слово «воспитывает» указывает, наоборот, на то, что дети уже не совсем прямо грудные, что-то понимают, именно поэтому жена занимается их воспитанием. Но это мелочь, у разных людей могут быть разные коннотации; я бы не сказал, что грудничка «воспитывают», я бы сказал «растят»). Как я и сказал выше — начинается с широкого заявления и постепенно вы дальше и дальше сужаете поле.

                                                                                    Во-вторых, вы ошибаетесь, в рестораны мы не ходим (готовим сами начиная с хлеба и заканчивая чем угодно), машины я ремонтирую сам (кроме очень редких случаев, требующих дорогого инструмента или подъемника), ну с одеждой ОК, покупаем изредка.

                                                                                    Вы же понимаете, что речь идет просто о примерах, о принципе; каждый может представить конкретно то, что он сам делегирует другим людям. Так что придирка не в кассу, особенно учитывая мою ремарку (см. выше) о том, что «вы» — это фигура речи, а не обращение лично к вам.

                                                                                    В-третьих, не решайте за всех женщин, что им нужно. Если женщина хочет воспитывать ребенка, а не работать — пусть воспитывает.

                                                                                    Разумеется.
                                                                                    Я просто призываю не давить традициями и домостроем; надо понимать, что если с самых малых лет вбивать девочке в голову, что ее миссия — это сидеть с детьми и варить борщ, то она будет хотеть сидеть с детьми.

                                                                                    Детский сад считаю злом, он забрал например у меня лучшие годы детства, я того же не хочу своим детям (по крайней мере, если они сами не захотят ходить в д/с — они туда ходить не будут).

                                                                                    Во-первых, это не вопрос разумности существования самого ДС, как системы. Это вопрос качества. У меня самые хорошие воспоминания о детсаде.
                                                                                    Во-вторых, дети не способны осознанно принимать решения, а детсад — важнейший компонент социализации ребенка. Другое дело, что к мнению ребенка стоит прислушаться в плане возможной смены ДС, если ему не особо комфортно в этом.

                                                                                    Время своей собственной жизни нужно тратить на себя, на семью, на детей, а не работая ради денег.

                                                                                    А почему вы сводите все к деньгам? Как насчет творчества? Вы же видите, что часть занятий вы делегируете кому-то, почему с выращиванием (в плане базовых потребностей вроде игр, питания, присмотра и пр) и базовым воспитанием должно быть иначе?

                                                                                    Заработали денег, тут же отдали их за няню/воспитателя — в чем смысл всего этого? Или подразумевается, что мама вдруг заработает на порядок больше, чем стоит няня?

                                                                                    Разумеется, подразумевается. Не на порядок, а просто больше. Я же не так просто говорил о том, что для меня недопустимо превращение специалиста (в значении квалифицированного, с ВО и т.д.) в няню-сиделку и пр.
                                                                                    Здесь все так же, как и с остальным: если я зарабатываю достаточно, чтобы оплатить услуги по ремонту квартиры — я закажу ремонт мастеру, не могу — буду делать сам.
                                                                                    Так же и с приготовлением пищи и присмотром за детьми.

                                                                                    А если нет?

                                                                                    Тогда краткий ответ на мой вопрос выше: «Во-первых: няня, ясли?» будет звучать так: «допустим, семья не может себе это позволить финансово» и наш разговор на этом просто заканчивается — все стороны поняли друг друга, ограничения обозначены, обсуждать нечего.
                                                                                    Но вы же ударились в другое — «потерянное детство», «жаль вашу жену» и т.п. эмоции.

                                                                                    Няня ведь тоже, скорее всего, чья то мама

                                                                                    В значении «у нее в принципе есть потомство» — да, в значении «у нее самой грудные дети» скорее всего — нет.

                                                                                    Но, допустим, и? Например, ее ребенок в яслях, и зарабатывает частной няней она больше, чем стоят ясли, т.е. для нее это выгодно.
                                                                                    Да и няня — это крайний случай, мне ясли кажутся более разумным вариантом — производительность труда больше, цена услуги меньше.

                                                                                    На мой взгляд, доступные ясли — это второй по важности компонент после доступного жилья, который следует развивать, чтобы повысить рождаемость.
                                                                                    В среднем на постсоветском пространстве в семье работают оба. И выключение одного из них из работы вкупе с появлением дополнительных расходов (ребенка) — это серьезная просадка по финансам и снижение уровня жизни. Если единожды на это решаются, то второй и третий раз — уже очень и очень немногие.
                                                                                    Возможность помочь семье в уходе за маленьким ребенком (в виде яслей) — серьезное подспорье кмк.
                                                                                    Альтернатива — дофинансировать семьи — сильно затратнее. Как потому что оплата работы жены индивидуальной няней, пока она сидит с ребенком, затратнее, чем финансирование яслей (массовой услуги), так и потому что это зачастую не компенсирует разницу в зарплате.
                                                                                      –1
                                                                                      А почему вы сводите все к деньгам?

                                                                                      Потому что тред начался с вашего «плюсы в виде зарплаты жены». Плюсы в виде зарплаты жены, но, очевидно, минусы в виде чего-то другого. И после этого я свожу к деньгам? Вот это поворот
                                                                                      Но, допустим, и? Например, ее ребенок в яслях, и зарабатывает частной няней она больше, чем стоят ясли, т.е. для нее это выгодно.

                                                                                      Т.е. к деньгам все-таки сводите, ну ОК. Если мать ребенка нанимает для своего ребенка няню заведомо худшей квалификации, чем она сама как специалист (будем для простоты считать, что заработок пропорционален квалификации), то я усомнился бы в адекватности этого человека как матери. Отсюда и фраза про жалость к вашим детям. Ребенок «просто ребенок» только когда он чужой, а вот когда он свой, то переводить в деньги то время, которое может быть потрачено на ребенка это… не мой выбор. Деньги можно усиленно зарабатывать до рождения ребенка, или после того, как он вырастет, но те годы, когда он требует максимального времени, вот все это время и нужно выделять. Просто потому что вы не сможете это компенсировать когда-то потом (только если с другим ребенком)

                                                                                      Что касается социализации, то те аспекты социализации, которые присущи д/с, скорее вредны. В плане общения со сверстниками намного лучше подходят двор, деревня, кружки по интересам, спортивные секции и т.п., а д/с в основном приучает «быть как все» и не отсвечивать. Это может помешать ребенку в будущей жизни
                                                                                        +1
                                                                                        Потому что тред начался с вашего «плюсы в виде зарплаты жены».

                                                                                        Вы выдергиваете из контекста или не понимаете, о чем это написано. Речь шла о том, что жена и дети — это бремя, втч финансовое (т.е. «минусы»), на что я и ответил, что жена — это второй работник в семье, и это плюс.
                                                                                        Здесь нет никакого сведения к деньгам с моей стороны, речь идет о деньгах, как одном из аспектов в рамках уже шедшей дискуссии.

                                                                                        Плюсы в виде зарплаты жены, но, очевидно, минусы в виде чего-то другого. И после этого я свожу к деньгам? Вот это поворот

                                                                                        Да, вы сводите к деньгам. Ваши слова «Время своей собственной жизни нужно тратить на себя, на семью, на детей, а не работая ради денег.» — здесь вы выступаете так, будто наш разговор сводится мной к зарабатыванию денег как таковому, просто ради зарабатывания денег, но это не так — см. выше. Деньги — это только инструмент, втч для того, чтобы провести время с семьей более качественно.

                                                                                        Т.е. к деньгам все-таки сводите, ну ОК

                                                                                        Нет, я все так же говорю о деньгах, как инструменте, одном из аспектов, не отрицая потребности в общении и пр.

                                                                                        Если мать ребенка нанимает для своего ребенка няню заведомо худшей квалификации, чем она сама как специалист (будет для простоты считать, что заработок пропорционален квалификации), то я усомнился бы в адекватности этого человека как матери

                                                                                        Нет, это не значит, что квалификация этой няни как няни ниже, чем квалификация жены, как няни.
                                                                                        Вы смешиваете квалификацию жены как няни и квалификацию как другого специалиста, это передергивание.
                                                                                        Речь о ситуации, когда рабочая сила данной конкретной женщины стоит больше, чем рабочая сила няни. И тут все не пропорционально.
                                                                                        Скажем, дворник «высшей категории» будет зарабатывать меньше, чем, скажем, инженер. В силу разницы стоимости их рабочей силы. Ваше «пропорционально» здесь не годится.

                                                                                        Чужая няня, зарабатывающая меньше, чем жена, может быть как няня лучше жены.

                                                                                        Ребенок «просто ребенок» только когда он чужой, а вот когда он свой, то переводить в деньги то время, которое может быть потрачено на ребенка это

                                                                                        Это вопрос баланса, каждый найдет свою точку равновесия.

                                                                                        но те годы, когда он требует максимального времени, вот все это время и нужно выделять.

                                                                                        Требует максимального времени вообще, а не вашего личного. От того, что маленького ребенка будут кормить в яслях, а не дома, выделенное на него время никуда не пропадет. А уж когда он дорастет до детского сада и школы, там и потребуется настоящее воспитание, но время-то то же самое тратится — вне работы.

                                                                                        В плане общения со сверстниками намного лучше подходят двор, деревня, кружки по интересам, спортивные секции и т.п., а д/с в основном приучает «быть как все» и не отсвечивать.

                                                                                        Одно другому не мешает. По мне, серьезные кружки (а не просто «занять время» — суррогат ДС) идут уже в школьном возрасте. ДС приучает «быть как все» там, где это разумно — в плане гигиены, режима дня, соблюдения правил общежития и т.д.
                                                                                          –1
                                                                                          Деньги — это только инструмент, втч для того, чтобы провести время с семьей более качественно.

                                                                                          Что здесь значит «более качественно»? Маленькому ребенку нужно не так много от родителей, основное это общение с ними. Тут важно не качество, а количество
                                                                                          Требует максимального времени вообще, а не вашего личного.

                                                                                          Нет, именно личного времени родителей. Вот вы спор ведете с той точки зрения, что абсолютно неважно, кем будет воспитан ребенок. ОК, это ваша точка зрения, но моя — совершенно иная, а именно — ребенок как минимум в самом раннем возрасте должен воспитываться (ОК, раститься) родителями, и только ими. И я эту мысль веду с самого начала, но вы никак не хотите ее понять. Вот позже, когда ребенку понадобится обучение со стороны специалистов — да, оно нужно, но с ложечки ребенка должны кормить только родители, и вот эта вот мысль, что ребенку как бы все равно, кто его механически с ложки кормит — НЕТ, НЕТ и еще раз НЕТ! И именно поэтому нельзя прибавить зарплату жены — она воспитывает ребенка, это заложено природой, мать у ребенка ОДНА! Аналогично, родителям тоже не должно быть все равно, кто кормит их ребенка, иначе зачем вообще делать детей? Может тогда и сделает их тоже кто-то другой?
                                                                                      +1
                                                                                      Детский сад это в первую очередь социализация. Говорю как тот кто в него не ходил.
                                                                                        0
                                                                                        Социализация по территориальному и возрастному принципу.
                                                                                        Как и школа, армия. Неважно, кто ты и чем занимаешься, главное пол и возраст подходящий — будешь как все.

                                                                                        Взрослые же люди социализируются по другим принципам — по интересам и любимому времяпрепровождению и ориентируются на результат.

                                                                                        Я детский сад ненавидел, ходил в него суммарно может быть месяц, однако никаких особенных проблем с социализацией впоследствии не испытывал, т.к. был двор, были друзья, кого выбрал я сам.
                                                                        +12
                                                                        10 лет работать в IT, не имея (судя из текста) семьи и не создать за это время финансовую «подушку» хотя бы 3 месяца?
                                                                        • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                            0
                                                                            Банки выдают не только ипотечные кредиты. Есть еще кредит «на неотложные нужды». Причем, они сами их предварительно одобряют и предлагают взять имея на руках только паспорт.
                                                                            • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                0
                                                                                Кстати да, с заинтересованными лицами очень часто так. Очень неприятно когда они начинают навешивать ярлыки. Ну помните, например, как несколько лет назад активные впариватели «продвигатели» услуг российских НПФ обзывали «молчунами» тех, кто предпочел (зачастую осознанно!) вариант «по-умолчанию». И где сейчас и первые и вторые? И кто в итоге выиграл, а кто проиграл?
                                                                                  +3
                                                                                  расскажите, кто?

                                                                                  Вроде проиграли все, насколько я знаю. Все вклады по накопительной пенсии заморожены
                                                                                    +2
                                                                                    Государство переиграло всех. Не играйте с государством в азартные игры.
                                                                                      +1
                                                                                      Я и не играю, проголосовал ногами

                                                                                      Несметные сокровища в размере около $3k, накопленные за почти 10 лет, записал в убыток и забыл про них.
                                                                                      0
                                                                                      Именно.
                                                                                      Но еще ВЭБ (тот который «по-умолчанию») показывает доходность выше инфляции и последнее время выше средней по рынку ПФ раза в 2-3 (да, многие НПФ работают в минус).
                                                                                      Но конечно это все на текущий момент — пенсионная реформа в процессе и что там будет дальше (ВЭБ станет НПФ, разморозят замороженное или еще что придумают) — никто не знает.
                                                                                    0
                                                                                    Я вроде как лицо не заинтересованное. Считаю что страх и боязни это просто лень. Чуть выше пример «30к сбережений, 15к/мес. ипотека» — все пропало шеф. Я в такой ситуации пошел бы работать не по специальности, жилось бы неудобно, плохо, непривычно — но это как дождь, просто неприятности окружающего мира которые в любом случае происходят.
                                                                                      +1
                                                                                      Это когда есть куда пойти работать не по специальности. Да еще и чтоб время оставалось на поиски «правильной» работы.
                                                                                      Когда город — чужой, полезных знакомых нет, тогда даже грузчиком будет проблематично устроиться.
                                                                                        0
                                                                                        Основываясь на своем опыте — не проблема найти «хоть какую-нибудь» работу. Меня в частности выручали автомойки, в том числе и в совсем маленьких и провинциальных городах. Даже при условии «у меня нет денег на еду, не могли бы вы выплачивать мне немного, от дневного заработка, сразу после смены?». Так же был устроен и мой переезд — в пустоту, с 5к в кармане, без серьезных навыков по «хорошей» специальности.
                                                                                        • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                            –2
                                                                                            1) Чуть выше уже говорилось «имеешь жену и детей, учитываешь минусы, но не учитываешь плюсы».
                                                                                            2) в вашем случае даже жены и детей не было + родители которые могли помочь(в моем случае если бы я не справился за 6мес. — мне пришлось бы возвращаться в маленький провинциальный городок и помогать родителям, но уже не финансами).
                                                                                            3) Есть люди которые ведут последовательную беседу, не пытаясь увести разговор в сторону(видимо вы не из тех)
                                                                                            • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                –1
                                                                                                3) Есть люди которые ведут последовательную беседу, не пытаясь увести разговор в сторону(видимо вы не из тех).
                                                                                                4) ваш ответ был про «Это выбор каждого, у меня вот такой» а не про «ВНЕЗАПНО» и точно не про «по независящим от работника».
                                                                                                5) про семью детей — напомню второй раз — уже обсуждалось выше.
                                                                                                  +1
                                                                                                  К работе (да и к девушкам, кстати, тоже) имеет смысл относиться так, что в любой момент они могут исчезнуть.

                                                                                                  Тогда и планирование будет безопасным и форс-мажоров будет поменьше. Да и кстати рабочие и личные отношения от этого только крепче
                                                                                                    0
                                                                                                    к девушкам, кстати, тоже) имеет смысл относиться так, что в любой момент они могут исчезнуть

                                                                                                    Алименты тоже исчезнут?
                                                                                        0
                                                                                        Разное в жизни бывает, можно переехать в другой город, выйти на работу и выяснить, что тебе эта работа не подходит, или ты не устраиваешь и приплыли…
                                                                                      +2
                                                                                      Т.е. родственники вам денег в родном городе дадут взаймы, а в другой на карту уже не перечислят? Смешно что-то, переводы уже очень давно придумали. А лучшей «подушкой» за 10 лет работы в одной компании это было бы стать незаменимым, чтобы не смогли вас вот так вот уволить за 10 минут
                                                                                      • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                          +2
                                                                                          Я отлично читаю, что вы пишете. Если вы готовы пойти на принцип и уволиться к обеду (чувство собственного достоинства и т.п.), тогда «подушка» быть просто обязана, она в этом случае подразумевается по умолчанию. Утрированно — либо чувство собственного достоинства, либо ипотека )
                                                                                            +4
                                                                                            Вот вы обвиняете человека в излишней принципиальности, а ведь всех обстоятельств увольнения не знаете. Не надо так.
                                                                                            Мою знакомую однажды уволили примерно так же: с утра ничто не предвещало, в обед — «до свидания». Думаете, из-за ее принципиальности? Вовсе нет. Просто директору показалось, что его обсуждают за спиной, и он широким жестом уволил половину отдела.
                                                                                              0
                                                                                              Вот тут и нужна белая ЗП. 3 оклада и я пошел гулять хоть сейчас (2 — выходное и 1 — предупредить обязан за месяц, если не хочешь, чтобы я его отрабатывал — ОК, оплати главное)
                                                                                            • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                0
                                                                                                Мне, с одной стороны, все понятно, а с другой — не очень. Расходы на питание в общей структуре расходов не очень существенны, а любые другие расходы абсолютно не зависят от места проживания — занять денег у родителей и друзей можно, находясь от них и в тысячах километров, я не вижу тут связи. Или все они перестали бы с вами общаться по отъезду из родного городка? Если так, то это объясняет ситуацию, но ставит много других вопросов
                                                                                              +1
                                                                                              Зачем вы упорно зовете RaFaeL-NN «молодым человеком», ведь, если верить информации в его профиле и расшифровать ваш никнейм, он на месяц вас старше? :)
                                                                                            +3
                                                                                            Налицо перекос в планировании. Смысл все вваливать в досрочное погашение не имея «подушки»? Что мешало 6-12 месяцев гасить минималку, накапливая жирок?
                                                                                              0
                                                                                              Вот согласен. Кстати, слышал, что у янки, мастеров жить в кредит, платить кредиты вперед — моветон. Лучше излишек денег потратить на себя любимого здесь и сейчас, чем отнести в банк и сократить срок ипотеки в неопределенном будущем. Потому как завтра и кирпич может упасть на голову, а ты даже устриц в Нормандии не успел попробовать…
                                                                                                0
                                                                                                у них своеобразный менталитет. Если не сидеть на кредитной игле, то и истории кредитной не будет, и когда понадобятся заёмные деньги типа как на покупку недвижимости — никто их не даст человеку, сидящему «на кубышке»
                                                                                                  +1
                                                                                                  Кстати, слышал, что у янки, мастеров жить в кредит, платить кредиты вперед — моветон.

                                                                                                  Плохой пример. Нельзя сравнивать их условия с нашими.
                                                                                                  С одной стороны, конечно чем позже отдашь тем дешевле эти деньги будут (инфляция).
                                                                                                  Но с другой стороны, если случится «неработоспособность», кассовый разрыв, кто будет все это гасить? А на периоде в 30 лет может многое случиться.
                                                                                                  Я может, конечно, старомоден, но жить в долг не привык. Но как инструмент приемлю (тоже была ипотека и тоже пятилетка за два года).

                                                                                                  А устриц лучше есть в расслабленном состоянии без всего довлеющего, как впрочем и отдыхать.
                                                                                                    +1
                                                                                                    слышал, что у янки, мастеров жить в кредит, платить кредиты вперед — моветон. Лучше излишек денег потратить на себя любимого здесь и сейчас
                                                                                                    Привычка целой страны жить в долг как раз и привела к ипотечному кризису.
                                                                                              0
                                                                                              Итшнику можно в любой момент начать фрилансить. У меня есть опыт когда нулевой за месяц научился верстать и имел 20к на фрилансе, и это было часов 100 всего в месяц занятости.
                                                                                              Если опыт 10 лет то начать найти первый заказ уйдет максимум неделя, можно даже не иметь профиля или портфолио.
                                                                                                +2
                                                                                                Всего 100 часов в месяц?


                                                                                                Всего 100 часов в месяц это почти 2\3 от стандартного графика 5\2 на обычной работе
                                                                                                  +1
                                                                                                  И причем многие фрилансеры (и я тоже согласен) озвучивают потолок производительности при не более 30 ч/нед = 120 ч/мес.
                                                                                                  Ну и не стоит забывать про отпуск и больничные (которые у фрилансера обычно за свой счет) — то есть еще процентов 10 минус к средне-месячной выработке
                                                                                                    +1
                                                                                                    100 часов эффективной работы в принципе уже выше средней нагрузки. На 120 выйти непросто, это реально только если работа типовая и рутинная, либо редкими марафонами. Да и на классической работе выше только время присутствия в офисе, но едва ли эффективное рабочее время.
                                                                                                  0

                                                                                                  Ну не каждому это легко дается, так что не в любой.

                                                                                                    0

                                                                                                    Я как-то из-за желания побыстрее избавиться от ипотеки попытался поискать подработки по БД, что-то не густо как-то ;)

                                                                                                    0
                                                                                                    буквально утром я не знал что окажусь безработным после обеда, это вообще интересная история

                                                                                                    Расскажите!!!
                                                                                                    Интересно же.
                                                                                                    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                        0
                                                                                                        Вас уволили не изза лысого мужика, а изза того, что вы в присутсвии всех неподчинились. Так другие насмотряться и тоже перечить начнут… Шеф случайно не бывший военный?
                                                                                                        • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                          0
                                                                                                          — Это мой личный фотоаппарат и мои личные фотографии, ничего я вам показывать не буду.

                                                                                                          Ну вот зачем на конфликт-то было идти? Тем более, что фотка все равно не получилась.
                                                                                                          • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                              0
                                                                                                              Ну как минимум это бы поменяло русло вашего с шефом разговора. Но речь-то не об этом.
                                                                                                              Шефа, скорее всего, и так взъ**ли ни за что ни про что, а тут еще виновник торжества прилюдно огрызается. Вот он и психанул.

                                                                                                              Я бы на вашем месте… эээ… вряд ли оказался, если честно. Начнем с того, что если бы я прямо сейчас увидел в мужском туалете некий девайс и посторонних людей, я бы первым делом поинтересовался, куда у этого аппарата дрожжи закладываются. И уж вряд ли полез бы все это фоткать. :)
                                                                                                            0
                                                                                                            Ваше увольнение не доставило вашему шефу никаких неудобств? хотя бы в виде компенсации за внезапное увольнение?
                                                                                                              0
                                                                                                              Вряд ли он компенсацию из своего личного кармана платил.
                                                                                                              • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                                  0
                                                                                                                  город относительно маленький и все всех знают и я посчитал что это повредит моей репутации


                                                                                                                  А что, репутация среди гандонов — это то, чем стоит дорожить?
                                                                                                                  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                                      +1
                                                                                                                      Т.е. Вы просто согласились что о Вас можно вытереть ноги? Тем более что по трудовым спорам трудовая инспекция вместе с прокуратурой и ФНС мехом внутрь и не таких выворачивает. Вам даже делать самим активно ничего не надо — накатать заяву в эти 3 организации и пусть они придут и чпокают шефа и всех причастных. Говорю как видевший такой разворот событий со стороны — руководство, имевшее борзой вид при посылании сотрудника, сникло и приуныло т.к. там, похоже не только нарушения ТК всплыли. И второе — в конце концов, зачем среди таких гандонов жить? Это просто показание к тому, чтобы свалить с этого проклятого места.
                                                                                                                      • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Восстанавливаться ни к чему. Достаточно выбить положенные по ТК деньги, если он так уж захотел уволить. И «неплохой человек» просто маскировался все эти 10 лет, а потом бац, и вскрылся. Нежданчик — да, но это к вопросу об умении разбираться не только в коде, но и в людях. Что куда как полезнее с точки зрения обеспечения себя доходом и самореализации.
                                                                                                                          • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                                              0
                                                                                                                              С чего вы взяли что это был «плохой человек»? это просто бизнес, ничего личного. там всё такие, других не держат. если знают, что им за это ничего не будет — кидают без колебаний. но если чувствуют, что земля круглая…
                                                                                                                              ЗЫ. может я излишне категоричен-обобщающь, но других боссиков я на своём профессиональном пути не видел.
                                                                                                                    0
                                                                                                                    не очень нужного чувака выгнали на мороз без компенсации. чувак утёрся. что сказать, «я слышал тысячи подобных историй».
                                                                                                                    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                                                                                            +6
                                                                                                            Нужно же из зоны комфорта выйти.

                                                                                                            Почему вы решили, что можно свести все возможные причины к выбранному вами варианту, и на основании этого можно пренебрежительно отзываться о всех этих причинах и характере людей?


                                                                                                            Вы в курсе, что в другом городе надо например за аренду квартиры платить? Пусть даже это будет 15000 в месяц. Что имеем? 15000 за первый месяц + половина риэлтору + 10000 на питание + 3000 коммуналка через месяц = 36000. Плюс проезд на общественном транспорте. То есть даже при условии, что работа была найдена заранее или в первую неделю, надо иметь как минимум тысяч 40. А если в течение 2-3 недель, то 60. А если работа была найдена в середине календарного месяца, то первая зарплата будет меньше, и на этот случай тоже могут понадобиться дополнительные средства. Откуда всё это взять при условии, что "Уровень оплаты труда едва покрывает прожиточный минимум" и "Есть города и регионы, где производства закрываются"? А если и за 2 месяца не получится найти работу, из-за того что имеет место "неумение конкретного работодателя находить, привлекать к себе и нанимать сотрудников"?

                                                                                                              +1
                                                                                                              15000 за первый месяц + половина риэлтору

                                                                                                              В реальности: 15 за первый месяц, 15 за последний (он же залог), 15 риэлтору (обычно 50% это для сумм от 20 как минимум).
                                                                                                                +3
                                                                                                                Если работодатель предлагает релокацию, то и денег на неё даст.
                                                                                                                  +3
                                                                                                                  А если не предлагает? Разговор же о том, чтобы человек сам мигрировал. А если денег дает, но меньше чем надо? А если там цены на жилье такие, что будет оставаться меньше, чем на прошлой работе? Есть дофига практических нюансов, и зона комфорта тут ни при чем.
                                                                                                                    0
                                                                                                                    Хочешь мигрировать — изучаешь варианты. Всегда можно переехать, даже без денег, остальное — причины не делать этого (отмазки).
                                                                                                                      +2
                                                                                                                      Всегда можно переехать, даже без денег

                                                                                                                      Я привел свои аргументы против этого утверждения. Какие аргументы у вас?

                                                                                                                        –1

                                                                                                                        Когда у меня не было денег и мне нужно было переехать, я несколько месяцев работал на автомойке чтобы был достаточный капитал для переезда. Вам бы все поплакаться.

                                                                                                                          +5

                                                                                                                          Значит ли это, что все эти несколько месяцев вы боялись выйти из зоны комфорта и поэтому не переехали раньше?

                                                                                                                            +1

                                                                                                                            Ну и логика у вас. Я как раз вышел из зоны комфорта и работал по 12 часов день на совсем не простой физически работе для того, чтобы уехать. Если бы я оставался в зоне комфорта, я бы мог найти какую-то позицию «офисного планктона» за нищенскую зарплату и остаться там где жил.
                                                                                                                            Опять же, это разные зоны комфорта. Люди больше всего боятся выходить из психологической зоны комфорта из-за чего и терпят материальный дискомфорт.

                                                                                                                              0
                                                                                                                              Яркий пример выхода из Зоны Комфорта в соседней теме:
                                                                                                                              habr.com/ru/post/446810/#comment_19988614
                                                                                                                              Историю рассказывала девушка хиппи в палаточном городке.
                                                                                                                              Суть в том что жила была она обычной девушкой. Пока не попробовала аяуаску. Наступил приход и… она осталась в этом состоянии.

                                                                                                                              Не в том смысле, что с тех пор ее глючит. А в том смысле что «приход» изменил ее мировоззрение настолько, что она стала другим человеком.
                                                                                                                              Т.е. раньше ее дорога была в среднем обычная — школа, вуз, пойду работать, муж дети внуки. Но после «прихода» она бросила учебу и постоянную работу и теперь живет вахотовым методом: холодное время года находит себе поработать где нидь личным помошником, а в теплое время года катается по сходкам хиппи и прочих подобного рода.
                                                                                                                                0

                                                                                                                                Доведение до абсурда явный пример отсутствия аргументов. Не понимаю при чем тут это вообще. Может это вы не мне?

                                                                                                                                  +2
                                                                                                                                  Я про то, что призывы вроде «выйди из зоны комфорта! не работай на дядю!», в качестве результата обычно имеют «95% бизнесов разоряются в первый год».
                                                                                                                                  И всё потому, что вышедший из зоны комфорта оказался никак неготов к непривычным условиям.
                                                                                                                                +2

                                                                                                                                Так это у автора такая логика, о чем я и говорю. Если человек некоторое время остается в своем городе и работает на не самых хороших работах, это не значит, что он переезжать не хочет, просто конкретно в это время возможности переехать нет.

                                                                                                                                  0

                                                                                                                                  Не надо путать людей кто живут так годами и тех, кто закатав рукава вылезает из ж&@ы в течении <1года.

                                                                                                                                    +1
                                                                                                                                    У кого-то и годами не получается накопить, представьте себе. Причем причины указаны в статье. А вот разделения кто живет так годами и не годами там нет, говорится что все они просто не хотят. Что не соответствует действительности.
                                                                                                                                      0

                                                                                                                                      Не обманывайте себя. Абсолютное большинство просто не хотят.

                                                                                                                                        –2

                                                                                                                                        Это абсолютное меньшинство просто не хотят. Правда-правда, честное слово.

                                                                                                                                          0

                                                                                                                                          Можете находить оправдания сколько душе угодно. Разница между мной и такими как вы, в том, что я не искал причин плакаться, а просто поднял свой зад, нашёл работу и через несколько месяцев уехал.

                                                                                                                                            +5
                                                                                                                                            Так с чего вы решили-то, что у других не так? Они поднимают зад и находят работу, только не всегда это занимает столько же времени, сколько у вас, и не всегда обстоятельства складываются так же как у вас. Факт в том, что есть объективные причины, а не только нежелание.
                                                                                                                                              0
                                                                                                                                              Я слышал такие истории столько раз. Ни одна из них не помогла изменить жизнь человека. Только желание и упорный труд.
                                                                                                                                              Что там говорить, буквально два месяца назад моя родная мама собрала вещи и переехала в другой город меняя стабильную, но бесперспективную работу на большой город с большим количеством предложений и возможностей. Её точно так же тянули назад разные неудачники словами о том, что она там никому не нужна, куда она попрётся в «её то годы» и вообще что она там будет делать. И знаете что? Эти люди по-прежднему там, позади со своими «обстоятельствами», а она идет идет вперед и добивается своего.
                                                                                                                                              Видимо вам этого не понять.
                                                                                                                                                +4
                                                                                                                                                Я пожалуй попытаюсь объяснить еще раз. Ваша мама переехала 2 месяца назад. Значит ли это, что все годы до этого она не шла вперед, не занималась упорным трудом, не желала выходить из зоны комфорта, не понимала «этого»? Нет. Вот и у остальных точно так же.
                                                                                                                                                  +2

                                                                                                                                                  Давайте я ещё раз попробую объяснить. Что у неё что у меня, от момента принятия решения до реализации прошло меньше года. Чувствуете разницу?
                                                                                                                                                  Люди годами жалуются на жизнь, говорят как их бесит их работа, жизнь, но при этом ничего не делают, ни меняют ничего ни двигаются куда-то где лучше, просто ноют. К таким людям у меня нет никакого сочувствия, в отличии от сердобольных лицемеров.

                                                                                                                                                    +2
                                                                                                                                                    от момента принятия решения до реализации прошло меньше года

                                                                                                                                                    В это время у вас были объективные причины невозможности переехать, или дело было только в вашем нежелании?


                                                                                                                                                    А откуда вообще такой критерий, что переехать за 11 месяцев это нормально, а за 13 плохо? Без учета средней зарплаты в населенном пункте, специальности, и кучи других факторов?


                                                                                                                                                    Люди годами жалуются на жизнь

                                                                                                                                                    Я не знаю, почему вы про них говорите, я говорил про ситуацию из статьи "почему квалифицированные кадры не переезжают в другой город после того как закрывается производство".

                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                      Что за статья?
                                                                                                                                                        0

                                                                                                                                                        "Есть города и регионы, где производства закрываются и образовываются скопления квалифицированных кадров, в то время как в соседних регионах можно наблюдать дефицит таких кадров. Ответом на такой вызов обычно является миграция населения. Однако россияне пока еще не привыкли мигрировать ради работы и карьеры"

                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                          Да Вас троллят )

                                                                                                                                                          Классический: Нет слова «не могу», есть только «не хочу!»
                                                                                                                                                          И следующий за ним: как это «не хотите? — все хотят! (должны хотеть)».
                                                                                                                            +1
                                                                                                                            аргумент: хочешь мигрировать — делай, денег нет — сиди дома и копи или ищи варианты. Если будущий работодатель не даёт достаточно денег на переезд — ищи другого кто даст.
                                                                                                                              0
                                                                                                                              Если нет семьи, то возможно попытаться рискнуть и без денег.
                                                                                                                                +2

                                                                                                                                Это не аргумент, а совет.


                                                                                                                                сиди дома и копи

                                                                                                                                И пока он сидит дома и копит, это означает, что он из зоны комфорта не хочет выходить? Или что это все-таки объективная причина невозможности переехать в данный момент?

                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Тут вообще-то вопрос желания, а не аргументов. Всегда можно найти миллион за и миллион против. У вас очень много против. Когда сами найдёте весомые за, тогда и мигрируете/переедете.
                                                                                                                                    +1
                                                                                                                                    Вообще-то речь как раз о том, что одного желания недостаточно. Весомых за обычно как раз целая куча, вопрос в том, где денег на них взять.
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Т.е. вам надо сказать где взять денег?
                                                                                                                                      1)Заработать?
                                                                                                                                      2)взять в долг?
                                                                                                                                      … ещё множество варантов.
                                                                                                                                      Повторюсь: если есть желание — найдёшь пути/аргументы/возможности/деньги.
                                                                                                                                        +1

                                                                                                                                        Повторюсь, причины почему нельзя использовать первый вариант, указаны в статье. Второй нельзя использовать, потому что нельзя использовать первый.


                                                                                                                                        Вы можете сколько угодно это повторять, но аргументом оно не станет, и реальные причины от этого не исчезнут.

                                                                                                                            0
                                                                                                                            Я же пожурил работодателей, за то что не помогают. Должны помогать, тогда найдут нужных им сотрудникам.
                                                                                                                              0

                                                                                                                              Вы и в статье и в комментарии написали в стиле "единственная причина это то, что работники сами не хотят переезжать". Для кого-то может и так, но это далеко не единственная и тем более не основная причина. Я кажется даже не встречал в интернете обсуждений, из которых можно было бы это предположить, всегда упоминались те или иные объективные причины, в первую очередь финансовые.

                                                                                                                                0
                                                                                                                                Работодатели в целом тоже пока не готовы поддерживать миграцию. У редкого работодателя можно встретить программы поддержки релокации сотрудников. То есть, вместо того, чтобы поискать кадры в других регионах, создать привлекательные условия и поддерживать миграцию, работодатели чаще склонны ныть про кадровый голод.

                                                                                                                                Вот из статьи
                                                                                                                                И вот еще
                                                                                                                                Таким образом, жалоба на «недостаточную квалификацию» – это лишь проявление желания сэкономить на обучении или релокации.

                                                                                                                                  +4
                                                                                                                                  Ну так я об этом и говорю. Одно желание работника переехать мало что решает в указанных условиях, поэтому зоны комфорта тут ни при чем.
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Проезд на транспорте в любом городе нужен
                                                                                                                            –1
                                                                                                                            нет, ну серьезно, зона комфорта же.
                                                                                                                            миграция обычно начинается в одиночку, а не с женой-детьми. один человек едет и закрепляется и только после этого (испытательный сроки+накопление на аренду квартиры и на покупку билетов и перевоз вещей) переезжают остальные. для того чтобы жить одному необязательно снимать квартиру за 15, для начала достаточно комнаты на окраине за 5. да, тяжело, но никто не обещал что это будет легко не имея подушки.
                                                                                                                              +2

                                                                                                                              Ну замените 15 на 5, 5 + 2.5 + 10 + 1.5 = 19 тысяч. Как их накопить в условиях "Уровень оплаты труда едва покрывает прожиточный минимум"? При том что за 5 даже несколько лет назад было сложно найти.


                                                                                                                              Речь вообще не идет о том, что кто-то что-то обещал. А о том, что денег нет. Вообще совсем нет. Все что есть уходит на текущие расходы.


                                                                                                                              Расскажу свою историю. Я джуниором пытался переехать больше года, один, без семьи. В последние несколько месяцев зарплата была 14000-15000 рублей. Я не из города, поэтому даже в своем регионе надо было снимать. 4 за комнату, 8-9 на питание. До этого на других работах вообще было когда 3, когда 6, когда 15 но за 2 месяца, когда вообще без работы был, потому что без опыта не брал никто. Потом мне предложили работу в другом городе и помощь при переезде, которая заключалась в том, что они просто квартиру найдут. Немножко накопилось, еще перед этим дали зарплату чуть побольше, и только поэтому я решил переехать. И то там не сложилось, потому что с таким легаси на C++ явно не с моей квалификацией надо было работать. Через месяц переехал в другой город, тоже с помощью работодателя, фирма занималась недвижимостью, поэтому вопрос с квартирой на первое время они могли решить. То есть у меня получилось переехать, но далеко не сразу, и в большой степени это было стечение обстоятельств, одного моего желания было бы недостаточно.

                                                                                                                                –2
                                                                                                                                поехать только парализованный не может.
                                                                                                                                а поджаться можно всегда: пожить пару месяцев у друзей/занять/взять кредит/продать что-то не жизненно необходимое/устроиться на ночную подработку, найти жилье без посредников, снимать комнату на двоих и тд
                                                                                                                                даже гастарбайтеры из нищих стран умудряются это делать, главное решимость. а иначе можно и до пенсии концы с концами сводить, не решаясь сделать шаг вперед потому что «вроде на жизнь хватает, а что там будет-неизвестно»
                                                                                                                                  +1
                                                                                                                                  И сколько этих гастарбайтеров кидают на деньги, сколько из них получило судимости (потому что дело надо было раскрыть — а приезжий гастарбайтер — отличный вариант), скольких кинули на жилье?.. Да и потом, как бы россияне не жаловались на гастарбайтеров, приехали в РФ далеко не все возможные трудовые ресурсы этих стран.
                                                                                                                                  Да, в деньгах весьма вероятен рост, а вот уровень жизни скорее всего упадет на первые пару лет, или даже навсегда.
                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    А ещё гастарбайтеров регулярно грабят бандиты, потому что гастарбайтеры в полицию не пойдут.
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      А не редко грабят сами гастарбайтеры, т.к. им жить не на что…
                                                                                                                                    +5
                                                                                                                                    пожить пару месяцев у друзей

                                                                                                                                    За пару месяцев вы столько не накопите. А у друзей вообще-то своя семья и планы есть.


                                                                                                                                    найти жилье без посредников

                                                                                                                                    Ок, отнимаем 2.5 тысячи. Остальное где брать? И это заметьте мы рассчитываем, что работу можно найти в первую неделю.


                                                                                                                                    устроиться на ночную подработку

                                                                                                                                    А спать когда?


                                                                                                                                    снимать комнату на двоих

                                                                                                                                    Еще бы хозяин пустил сразу двоих в одну комнату. Вы вообще представляете какого рода соседи могут быть в комнате на окраине пополам? Что будете делать, если он ваш компьютер украдет?


                                                                                                                                    продать что-то не жизненно необходимое

                                                                                                                                    С чего вы взяли, что у людей без денег оно есть, да еще со стоимостью на такую сумму в подержанном состоянии?


                                                                                                                                    занять/взять кредит

                                                                                                                                    Офигеть совет) И так денег нет, еще и кредит брать. Чем отдавать-то будете, если банк его вообще даст? Там вообще-то платежи ежемесячные. А если работу не сразу получится найти? А если деньги кончатся, до того как найдете? А если уже есть один кредит, взятый по другим причинам?


                                                                                                                                    Вы понимаете, что такое "нет денег"? Вообще нет, и взять неоткуда. Нет, у родственников тоже нет. Что будете делать, если залезете в долги, а вашим родителям на лечение понадобится?


                                                                                                                                    не решаясь сделать шаг вперед потому что «вроде на жизнь хватает, а что там будет-неизвестно»

                                                                                                                                    Нет, не поэтому, о чем и речь. А потому что "Сколько надо на переезд? Столько-то. Они есть? Нет". И решение откладывается до момента, когда хотя бы будет возможность их получить.

                                                                                                                                      +2
                                                                                                                                      слушайте, я как будто уговариваю кого-то :)
                                                                                                                                      1) на то и друзья чтоб помогать друг другу, иначе это не друзья
                                                                                                                                      2) когда нечего есть — нефиг спать
                                                                                                                                      3) есть хостелы, общаги. какой компьютер, зачем он нужен в переезде если ты весь день ищешь работу или работаешь?
                                                                                                                                      4)ну неужели телевизора нет в доме или компа?
                                                                                                                                      5)кредит: 10-20 тыщ вам всегда дадут в сбере, если нет плохой истории. для старта начало есть, дальше конечно надо крутиться чтоб отдать
                                                                                                                                      6) разговоры в пользу бедных

                                                                                                                                      вообще странное мышление для безденежных.
                                                                                                                                      вы как переезжать собираетесь, приехать в другой город, снять квартирку с видом на центральную площадь и просматривать ХХ за утренней чашечкой кофе, оттопырив мизинец?

                                                                                                                                      Если ты на нулях — то первым делом по приезду идешь на ЛЮБУЮ работу, хоть разносчиком пиццы, хоть дворником — чтоб было на что жить. И уже в процессе ты ищешь по желаемому профилю, тк поиск запросто может затянуться и на 3 месяца и на полгода.

                                                                                                                                      кто хочет делать — делает, кто не хочет — ищет причины.
                                                                                                                                      я переезжал в другой город, имея 10т в кармане, первый месяц — грузчик в мебельном магазине.
                                                                                                                                        0
                                                                                                                                        Не хочу вставать ни на одну сторону — но если говорить про программистов (да и не только про них):
                                                                                                                                        какой компьютер, зачем он нужен в переезде если ты весь день ищешь работу или работаешь?

                                                                                                                                        А на чем тестовые делать? Учиться?
                                                                                                                                          0
                                                                                                                                          зачем программисту вообще куда-то ехать?
                                                                                                                                          во первых есть фриланс
                                                                                                                                          во вторых собеседования успешно по скайпу можно пройти, тестовые сделать дома и приезжать на место уже с трудовой.
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            Ну программисту (особенно начинающему) точно так же нужно первое время на что то прожить.
                                                                                                                                          +4
                                                                                                                                          какой компьютер, зачем он нужен в переезде если ты весь день ищешь работу или работаешь?

                                                                                                                                          Я тут говорил применительно к IT-специальностям. Как вы работу искать будете, почту проверять? А тестовое задание делать?
                                                                                                                                          Нет, смартфона у вас нет, только кнопочный телефон. Даже если и был, вы его продали как "что-то не жизненно необходимое", причем еще в прошлый раз, когда понадобились деньги на другие цели.


                                                                                                                                          ну неужели телевизора нет в доме или компа?

                                                                                                                                          Во-во. Вы просто не имеете представления о том, как живут люди, считаете, что нет денег это когда есть хороший телевизор, комп, пара смартфонов, а не хватает на отпуск в другую страну съездить. Какой комп, о чем вы? Если он не нужен для работы, его не покупают если "денег нет". А если нужен, то не продают.
                                                                                                                                          Я кстати пытался свой продать, еще когда учился в университете, предложили 4 тысячи. А через несколько лет и за 2 никто бы не взял. При этом я бы потерял возможность искать удаленную работу или разовые проекты на дому.
                                                                                                                                          Телевизор ну у нас например был чиненный Горизонт возрастом лет 10. За сколько вы бы взяли? Это ничего не даст, при этом вы предлагаете оставить родителей в деревне без телевизора.


                                                                                                                                          Если ты на нулях — то первым делом по приезду идешь на ЛЮБУЮ работу

                                                                                                                                          Сначала надо приехать и квартиру снять.


                                                                                                                                          когда нечего есть — нефиг спать

                                                                                                                                          Понятно. Я думал у нас серьезный разговор. Тогда на этом пожалуй закончу. Почему-то всегда в таких разговорах когда дело доходит до конкретики, начинаются увиливания и философские высказывания.

                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            Нет, смартфона у вас нет, только кнопочный телефон. Даже если и был, вы его продали как «что-то не жизненно необходимое», причем еще в прошлый раз

                                                                                                                                            Если balamutang предлагает после переезда жить в одной комнате на несколько человек, то значит проживание будет в таком районе, где мобилу гопота может просто отжать. Да и, среди соседей по комнате, может попасться тот, кто у спящего смартфон скрысит и продаст.
                                                                                                                                              0
                                                                                                                                              ребята, быть может вообще что угодно. но если ничего не делать — то ничего в жизни не изменится. и когда есть выбор — варить картофельные очистки, купленные на бабушкину пенсию или рискнуть и поехать в другой город на работу — я бы предпочел рискнуть.
                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                Если вы варите картофельные очистки — то непонятно, как вы собрались в другой город переезжать. =)
                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  На попутках…
                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                    это какая-то странная игра — доказать мне (и себе и окружающим) что переезд невозможен.
                                                                                                                                                    во первых я утрирую и гиперболизирую конечно про очистки, во вторых да, даже варя картофельные очистки — можно переехать в другой город, я уже написал как. вот я сейчас еще одно решение предложу — автостоп и мне в ответ опять напишет кто-то что автостопом не получится потому что он живет на острове в тихом океане или в тайге в домике агафьи лыковой и дальнобои там не ходят и к почтовикам в будку нельзя попроситься.
                                                                                                                                                    еще раз — у вас есть голова, сами думайте как выкрутится из ситуации, зачем вы думаете как сделать так чтоб из нее не выбраться?
                                                                                                                                                      +2
                                                                                                                                                      зачем вы думаете как сделать так чтоб из нее не выбраться?

                                                                                                                                                      Вот это вот вы с чего взяли? Я всю эту ветку объясняю, что если человек хочет переехать, но не переехал, значит находится в процессе, и у него есть объективные причины невозможности переехать прямо сейчас. И они не связаны с зоной комфорта или еще каким-то нежеланием.


                                                                                                                                                      еще раз — у вас есть голова, сами думайте как выкрутится из ситуации

                                                                                                                                                      Это все и без вас знают, это никак не помогает найти конкретный ответ на конкретный вопрос в конкретной ситуации.

                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                        Михаил, Вы не задали никакого конкретного вопроса, но постоянно требуете каких-то конкретных ответов.
                                                                                                                                                        Если Вы подробно опишете свою жизненную ситуацию — я попробую дать Вам какой-то конкретный совет, в меру своего жизненного опыта. А на общие вопросы я не могу ответить конкретно, я не телепат и не оракул, я совершенно обычный человек и о Вас ничего не знаю.
                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                          Так я и не просил вас ответить, я объяснил, почему ваш совет бесполезен.