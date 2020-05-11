Как стать долларовым миллионером за 30 лет, лежа на диване
На Хабре недавно вышел пост ״Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге״. Этот пост, опубликованный в одном из самых читаемых блогов Хабра, вводит людей в заблуждение и создает у них ложное представление о том, что игра на бирже — хороший способ заработка. Это вынудило меня написать комментарий, постепенно переросший в целую статью, с детальным разбором того, почему трейдинг — это не способ разбогатеть, а способ потерять деньги, и о том, как на самом деле заработать на инвестициях.
Часть 1: почему не существует богатых трейдеров
Кто и почему рекламирует трейдинг
Гид, показывающий приезжему финансовый район Нью-Йорка, обращает его внимание на несколько красивых судов на якоре у берега.Со всех сторон на нас льются потоки рекламы с улыбающимися людьми, держащими в руках пачку долларов, и рассказывающими как они жутко разбогатели сидя дома на диване, занимаясь трейдингом. Мать-одиночку с ребенком на руках никуда не берут на работу, она узнает про трейдинг и вот она уже зарабатывает сто, нет лучше двести тысяч рублей в месяц, абсолютно не напрягаясь. У каждой брокерской конторы обязательно есть бесплатные курсы трейдинга, которые обещают золотые горы после их прохождения. И я говорю не только о форекс-кухнях вроде Альпари — у нормальных брокеров, таких как БКС или Interactive Brokers, тоже обязательно есть эти самые бесплатные курсы трейдинга. Зачем им это нужно? Почему даже нормальные брокерские конторы с хорошей репутацией зазывают заниматься такими сомнительными вещами как трейдинг? Чтобы ответить на этот животрепещущий вопрос нужно понять одно простое правило. Когда мы получаем от кого-то какую-либо информацию, чтобы отделить зерна от плевел и полезный контент от маркетинга нужно задаться вопросом: на чем зарабатывает тот, кто эту информацию мне сообщил. Так на чем зарабатывает брокер? Любой брокер зарабатывает на комиссиях за каждую совершенную сделку. Именно поэтому ему выгодно, чтобы вы совершали как можно больше сделок купли-продажи и как можно чаще. То есть брокеру выгодно, чтобы вы занимались трейдингом. И наооборот, брокеру абсолютно не выгодно, если вы совершаете редкие долгосрочные инвестиции. И это речь идет про более-менее нормальных брокеров. Как зарабатывают форекс-кухни, выступая контрагентами по сделкам и «играя» с котировками, я даже и говорить не хочу.
— Посмотрите, – говорит гид, – это яхты брокеров и банкиров.
— А где же яхты их клиентов? — спрашивает наивный гость
Зазывают заниматься трейдингом также авторы различных платных курсов и блогеры с платной подпиской, которые по их собственным заверениям учат супер-секретной технике заработка на бирже. Зачем им продавать курсы по 5000 рублей, если на бирже по их словам они стригут деньги миллионами — вопрос абсолютно риторический.
Незавидная судьба трейдеров
По статистике примерно 90% трейдеров полностью или частично сливают свой первоначальный депозит. Кто-то делает это за пару дней, кто-то за пару месяцев, а кто-то за пару лет, но результат всегда одинаков. Особенно быстро это делают новички и те, кто любит пользоваться кредитными плечами. Ну а что же оставшиеся 10%? Дело в том, что среди оставшихся почти никто в ходе активного трейдинга не может на достаточно длительном промежутке времени обойти по доходности рыночный индекс S&P500. То есть даже если трейдер не слил все свои деньги, а выигрывал на бирже, то в итоге он получит доходность меньшую, чем если бы просто вложил все деньги в индексный фонд S&P500.
Это не значит, что доходность выше рынка не получит никто. Нет, всегда будут те, кто сорвет джек-пот. Кто-то вложился в биткойн и жутко разбогател, когда криптовалютный пузырь раздулся. Кто-то удачно купил квартиру в Москве в 2002-ом и продал в разы дороже в 2007-ом. То есть всегда будет 1% трейдеров, которые заработали доходность большую, чем рыночная. Проблема лишь в том, что этот 1% — это не самые умные или талантливые. Попадание в этот процент определяется абсолютной случайностью. И в будущем эти же трейдеры с превеликой вероятностью больше никогда не покажут такой же доходности. То есть выиграть в казино конечно же можно, но выигрывать в казино стабильно на протяжении длительного периода времени невозможно. Именно поэтому трейдинг и называют игрой на бирже — ведь он гораздо ближе к казино, чем к инвестициям.
Доверие денег профессионалам
Ну ладно, предположим, что рядовые трейдеры недостаточно хороши для заработка на бирже. А что, если мы доверим деньги профессионалам? Тем самым инвестиционным фондам под управлением людей в пиджаках и галстуках? К сожалению, все те же законы экономики действуют и на инвестиционные фонды. По статистике большинство активно управляемых фондов либо теряют деньги, либо получают доходность ниже рыночной. А те немногие, кто получил доходность выше рыночной не могут повторить этот результат в будущем. Что не мешает этим фондам активно рекламироваться и привлекать вкладчиков, ведь менеджеры фондов хорошо зарабатывают на комиссиях за управление. Если они смогут заработать еще и на проценте от прибыли принесенной клиенту — хорошо, не смогут — ну и ладно.
Даже один из величайших инвестиционных управляющих нашего времени Уоррен Баффет на протяжении более, чем 40 лет получавший доходность выше рыночной, последние 17 лет проигрывает индексу S&P500. При том, что его методы с трудом можно назвать трейдингом — это скорее смесь долгосрочных инвестиций с очень небольшим числом активных операций.
Эффективный рынок
Почему же так происходит? Почему никто не может стабильно получать доходность выше рыночной. За ответ на этот вопрос американский экономист Юджин Фама получил Нобелевскую премию по экономике. И звучит этот ответ так — рынок эффективен. Если на эффективном рынке кто-то узнает какой-либо способ обыграть рынок, то вскоре все остальные участники тоже узнают об этом, и с распространением этого знания цены на рынке меняются, отражая в себе новую информацию. Таким образом рынок саморегулируется. Эта та самая невидимая рука рынка, о которой писал еще Адам Смит.
Но что такое эффективность рынка? Эффективность рынка — это скорость распространения информации. Именно поэтому в давние времена еще можно было показывать отличную доходность, вкладываясь в мелкие компании с большим потенциалом роста — тогда скорость распространения информации была не так высока. А вот в последние пару десятков лет с тотальным проникновением интернета в самые отдаленные уголки планеты и ускорением распространения информации наш мировой фондовый рынок стал почти абсолютно эффективным и уже никому не удается превосходить его среднюю доходность.
Часть 2: пассивные инвестиции
Так как же нам все-таки заработать на фондовом рынке? Давайте подумаем — если стабильно получать доходность выше рыночной невозможно, то значит можно стабильно получать рыночную доходность! Так стоп. Давайте сначала вообще разберемся, что это за зверь такой — рыночная доходность. Начнем издалека:
Доходность и риск
Что такое доходность и как ее высчитать, я думаю, понятно всем. Какой риск существует при инвестициях тоже довольно очевидно, но вот как он меряется знают далеко не все.
В мире финансов риск — это синоним слова волатильность. А само слово волатильность — синоним математического понятия стандартного отклонения. То есть, если у вас есть акция, которая вчера стоила $100, сегодня стоит $95, а завтра будет стоить $105, то она гораздо менее волатильна, а следовательно и менее рискова, чем акция, которая вчера стоила $100, сегодня стоит $20, а завтра стоит $180.
Основная аксиома финансов — больший доход всегда сопровождается большим риском, а малорисковые вложения дают маленький доход. Например, в любом российском банке у вкладов в долларах очень низкий процент, а у рублевых вкладов процент достаточно высокий. Это потому что вероятность сильной девальвации доллара очень низкая, а вероятность сильной девальвации рубля гораздо выше.
Также стоит понимать, что ожидаемая доходность и ожидаемый риск расчитывается исходя из исторических данных. Но исторические данные не дают полной гарантии, что доходность и волатильность в будущем будет такая же, как была в прошлом. Например, компания Кока Кола, существующая уже больше сотни лет и исправно платящая хорошие дивиденды, может вдруг потерпеть громадные убытки, потерять долю рынка или вообще закрыться.
Классы активов
А какие вообще активы могут приносить нам доход?
Биржевых активов существует превеликое множество. Но для формирования инвестиционного портфеля обычно используются лишь три класса активов.
- Акции — stocks — вы покупаете частичку компании. Доход получается от дивидендов и увеличения цены самой акции. Например, акция А стоила $25. Через год она стала стоить $27 и принесла $1 дивидендов. Ваш доход — $3. Акции — высокодоходные, но и рискованные активы. Через год акция может стоить не $27, а $20. А может быть такое, что компания обанкротится и цена акции станет равна $0.
- Облигации — bonds — вы покупаете долговое обязательство компании или государства с определенной датой погашения по определенной цене. Доход получается от изменения цены облигации, зависящей от ставки центробанка и близости даты погашения, и от купонных ежегодных выплат. В отличие от акций, облигации гораздо менее волатильны, но и менее доходны. Потому что даже в случае банкротства компании в первую очередь долги погашаются перед кредиторами, а потом все остальное. Государственные облигации Соединенных Штатов Америки сверхнадежны и считаются почти безрисковым активом.
- Золото — основной ценный металл. Стоимость золота имеет почти нулевую корреляцию со стоимостью акций и облигаций.
Почему для формирования портфеля используются именно эти три класса активов? Все дело в корреляции их стоимости.
- Акции — стоимости разных акций довольно хорошо коррелируют друг с другом. Когда экономика растет — все компании хорошо зарабатывают. Когда экономика падает — все компании терпят убытки
- Корпоративные облигации — стоимость корпоративных облигаций имеет слабую корреляцию со стоимостью акций. Когда экономика падает — риск дефолтов немного повышается и корпоративные облигации дешевеют и наоборот. Эта корреляция очень слабая, но все же существует
- Государственные облигации — стоимость государственных облигаций имеют отрицательную корреляцию со стоимостью акций. То есть когда когда акции дешевеют, государственные облигации дорожают, и наоборот
- Золото — стоимость золота имеет околонулевую корреляцию со стоимостью акций
Индексы, индексные фонды и ETF
Примерно раз в десять лет случаются кризисы, в ходе которых экономике резко плохеет и стоимость всех акций резко падает. Но в долгосрочной перспективе (если брать промежутки в десятки лет) совокупная стоимость акций всегда растет — ведь на всей планете растет экономика и увеличивается производительность труда, а доллар потихоньку девальвируется. И хоть отдельные компании могут банкротиться или дешеветь, но стоимость акций всех компаний вместе взятых, на достаточно длительном промежутке времени всегда стремится вверх. То есть вложившись, в акции одной-двух компаний, мы можем легко прогореть, но если вложимся в акции всех компаний сразу, то все будет хорошо. Пусть даже некоторые из этих компаний обанкротятся или их акции подешевеют, акции остальных компаний подорожают и компенсируют нам наши потери с лихвой. Но как же нам вложиться во все компании сразу?
Знаменитый финансист Чарльз Доу еще в 19-ом веке додумался, что сложив цены акций 11-ти самых крупных компаний Америки своего времени, он получит число, которое показывает как на заданном промежутке времени ведет себя весь фондовый рынок целиком — растет он или падает. Так появился первый индекс фондового рынка — индекс Доу Джонс. А начиная с 1957 года другая известная финансовая компания Standard&Poors публикует свой индекс акций 500 крупнейших компаний Америки. Именно S&P500 сейчас считается основным показателем состояния фондового рынка США. То есть покупая акции всех этих 500 крупнейших компаний в равных пропорциях, мы как раз и получим рыночную доходность. Великолепно!
Но как купить акции сразу 500 компаний, если у нас есть $1000, а средняя цена акции одной компании $100? Для этого нужно объединиться с другими инвесторами, скинуть все деньги в один фонд, на эту кучу денег накупить акции этих 500 компаний, а после раздать каждому вкладчику пай в самом фонде, пропорциональный его вложению. Именно так и сделал головастый парень Джон Богл, который в 1976 году основал компанию Vanguard и придумал первый индексный фонд.
Но управление таким фондом отнимает много ресурсов, из-за этого комиссия управляющего фондом получается слишком высокой. Да и купить или продать пай такого фонда не очень просто. Поэтому в 1993 году на свет появился первый ETF (Exchange Traded Fund) по индексу S&P500. Идея ETF в том, что этот индексный фонд не раздает своим вкладчикам паи, а регистрирует компанию, акции которой и раздает вкладчикам пропорционально их доле. А этими акциями можно точно также торговать на бирже. То есть купив акции ETF на бирже, мы вкладываем свои деньги в индексный фонд, который покупает на них акции 500 крупнейший компаний Америкии в равных пропорциях. Основные преимущества ETF состоят в том, что комиссии за управление таким фондом крайне низки, и в том, что мы можем купить или продать нашу долю на бирже за считанные секунды. Чудесно, не правда ли?
Более того, позже кроме ETF на акции появились еще ETF на разные виды облигаций, и даже на золото. Например, в своем портфеле я использую такие ETF, как VOO (S&P500), VCLT (долгосрочные корпоративные облигации), VGLT (долгосрочные государственные облигации США) и IAU (золото). Они обладают наименьшими в своем классе комиссиями за управление. Почему это важно?
Потому что самые главные расходы любого инвестора — налоги, комиссии брокера и комиссии за управление фонда. И одной из первостепенных задач для нас является минимизация этих трех трат. Поэтому выбирая ETF-фонды, обязательно смотрите какую комиссию они берут за управление. Даже кажущиеся незначительными отличия в пару десятых долей процента на долгом периоде времени могут обернуться весьма и весьма значительными тратами.
Диверсификация
Ну вот казалось бы, мы купили долю в индексном фонде и получаем рыночную доходность. Вроде бы все хорошо и мы в шоколаде? Но не все так просто.
Есть одна проблема. Наш горизонт инвестирования (то есть время, когда мы хотим воспользоваться нашими инвестициями) может быть не настолько далеким, чтобы мы могли спокойно пережить потерю половины стоимости нашего портфеля во время кризиса. Например, через пару лет пора нам на пенсию и начать тратить свой фонд, а тут бахнул кризис, и стоимость нашего портфеля упала наполовину. А как мы помним, акции — это высокорискованный актив, и такое периодически случается. В таком случае, нам нужно уменьшить волатильность нашего портфеля. Конечно, в таком случае уменьшится и наш доход, но мы лучше недополучим лишней доходности, чем потеряем половину всего своего честно заработанного. Тут нам на помощь и приходят золото, а также корпоративные и государственные облигации, стоимость которых, как мы помним, обладают соотвественно нулевой, слабой и отрицательной корреляцией со стоимостью акций. Поэтому добавив в портфель облигаций и золота, мы резко уменьшим его волатильность, что нам и требуется.
Портфельная теория Гарри Марковица
Как же нам найти идеальное соотношение различных активов в нашем портфеле, чтобы получить наилучшую доходность при наиболее приемлемом для нас риске? Тут нам на помощь приходит портфельная теория, за разработку которой Гарри Марковиц получил Нобелевскую премию по экономике. Суть ее в том, что если взять все возможные сочетания пропорций используемых в портфеле активов и рассчитать для них ожидаемый риск и ожидаемую доходность, то окажется, что может существовать несколько портфелей, которые при одинаковом показателе риска имеют разные доходности. Например, сочетание 70% актива А и 30% актива Б дает нам доходность 5% при риске 7%, а сочетание 80% актива А и 20% актива Б дает нам доходность 8% при риске 5%. Второй портфель явно лучше.
На следующем графике доходности и риска для всех возможных сочетаний акций фонда VOO и акций фонда VGLT хорошо видно, что существуют портфели, которые при одинаковом уровне риска имеют совершенно разную доходность.
Таким образом, основное применение данной теории — нахождение самого эффективного портфеля, то есть нахождение такого сочетания пропорций выбранных нами активов, при которых мы получим наилучший доход при желаемом уровне риска.
Также очень важно понимать, что состав портфеля сильно зависит от совокупности всех жизненных обстоятельств и инвестиционных целей человека, таких как его горизонт инвестирования и склонность к риску. Например, человеку предпенсионного возраста скорее всего стоит уменьшить волатильность портфеля, чтобы не потерять слишком много в кризис перед выходом на пенсию. А вот если кризис на фондовом рынке закончился недавно и вы молоды, то возможно стоит подумать о более волатильном, но и более доходном портфеле.
Ребалансировка портфеля
Каждый чистильщик обуви на Уолл-стрит знает, что чтобы заработать много денег надо покупать дешево и продавать дорого. Но как угадать удачный момент для покупки? Обратимся с этим вопросом все к той же гипотезе эффективного рынка. Если бы кто-нибудь умел предугадывать хороший момент для покупки или продажи активов, то он смог бы обыгрывать рынок. Но это ведь невозможно! Так что же нам делать? Правильный ответ: использовать ребалансировку.
Давайте представим, что у нас есть портфель, состоящий из двух акций А и Б. Акция А стоит $10 и акция Б стоит $10. Мы решаем, что в нашем портфеле этих акций должно быть поровну. И вот мы вкладываем наши первоначальные $100 и покупаем 5 акций А и 5 акций Б. Через какое-то время цена акции А падает до $5, а цена акции Б вырастает до $15. То есть теперь у нас есть 5 акций А общей стоимостью в $25 и 5 акций Б общей стоимостью в $75. Со следующей зарплаты у нас появляется еще 100 долларов, которые мы хотим добавить в наш портфель. Как же лучше всего это сделать?
Лучше всего в данном случае провести ребалансировку портфеля и вернуть соотношение акций к изначальному отношению стоимостей 50% на 50%. Мы покупаем 14 акций А по $5 и 2 акции Б по $15. Таким образом у нас теперь 19 акций А общей стоимостью $95 и 7 акций Б общей стоимостью $105. Мы привели портфель к соотношению стоимостей 47,5% к 52,5% — то есть почти поровну. Предположим, что теперь акция А обратно подорожала и снова стала стоить $10, а акция Б подешевела и стала стоить тоже $10. То есть цены обеих акций вернулись к изначальным. Сколько же теперь будет стоить наш портфель целиком? Давайте посчитаем: у нас 19 акций А общей стоимостью $190 и 7 акций Б общей стоимостью $70, что в сумме дает $260. Так стоп, мы же вложили в этот портфель только два раза по $100, почему же теперь он стоит $260? Потому что мы купили побольше акций А, когда они стоили дешево, а потом подорожали. И мы не очень сильно вложились в акции Б, когда они стоили дорого, а потом подешевели.
Реинвестирование дивидендов и сложный процент
Даже если мы будем применять ребалансировку, доходность нашего портфеля все равно будет невелика и составит всего 4-8% годовых в долларах. Как же мы можем разбогатеть, получая такую маленькую доходность? Очень легко! В этом нам поможет сложный процент.
Если мы будем реинвестировать все получаемые от акций дивиденды и все получаемые от облигаций купоны обратно в портфель, докупая на эти деньги дополнительные ценные бумаги, то стоимость нашего портфеля будет увеличиваться не линейно, а экспоненциально.
Например, если у нас есть некий портфель с доходностью 5% в год, то при реинвестиции полученного дохода обратно в портфель наш капитал удвоится не за 20 лет, а всего за 14.5 лет.
За 30 же лет наш капитал увеличится в 4.3 раза. Это и есть магия сложного процента. А если мы к тому же будем ежемесячно довносить дополнительные средства в наш портфель, то рост нашего капитала будет идти гораздо более быстрыми темпами.
А теперь наконец-то перейдем к главному вопросу поста!
Как программисту стать долларовым миллионером
Предположим у нас есть Вася. Живет Вася в Киеве и работает он там сеньор-программистом за $4000 в месяц. С этих денег Вася вполне свободно может откладывать по $1500 в месяц на инвестиции. У Васи есть портфель, который на длительном периоде времени имеет ожидаемую доходность в 4% годовых. Все выплачиваемые Васе дивиденды, он реинвестирует обратно в свой портфель. Таким образом за 30 лет Вася становится обладателем состояния, размером более миллиона долларов. Простая математика и никакой магии.
Заключение
В своей статье я смог рассказать далеко не все о пассивных инвестициях. Если вы хотите знать больше, я советую почитать вам прекрасную серию обучающих статей Сергея Спирина, в которых очень хорошо расписаны все аспекты инвестиций, а также его магнум опус «Портфель лежебоки». Если вы хорошо владеете английским, то я советую прочитать прекраснейшую книжку Simple Path to Wealth. Удачи вам и финансового благополучия!
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