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вчера в 22:04

Как стать долларовым миллионером за 30 лет, лежа на диване



    На Хабре недавно вышел пост ״Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге״. Этот пост, опубликованный в одном из самых читаемых блогов Хабра, вводит людей в заблуждение и создает у них ложное представление о том, что игра на бирже — хороший способ заработка. Это вынудило меня написать комментарий, постепенно переросший в целую статью, с детальным разбором того, почему трейдинг — это не способ разбогатеть, а способ потерять деньги, и о том, как на самом деле заработать на инвестициях.

    Часть 1: почему не существует богатых трейдеров


    Кто и почему рекламирует трейдинг


    Гид, показывающий приезжему финансовый район Нью-Йорка, обращает его внимание на несколько красивых судов на якоре у берега.
    — Посмотрите, – говорит гид, – это яхты брокеров и банкиров.
    — А где же яхты их клиентов? — спрашивает наивный гость
    Со всех сторон на нас льются потоки рекламы с улыбающимися людьми, держащими в руках пачку долларов, и рассказывающими как они жутко разбогатели сидя дома на диване, занимаясь трейдингом. Мать-одиночку с ребенком на руках никуда не берут на работу, она узнает про трейдинг и вот она уже зарабатывает сто, нет лучше двести тысяч рублей в месяц, абсолютно не напрягаясь. У каждой брокерской конторы обязательно есть бесплатные курсы трейдинга, которые обещают золотые горы после их прохождения. И я говорю не только о форекс-кухнях вроде Альпари — у нормальных брокеров, таких как БКС или Interactive Brokers, тоже обязательно есть эти самые бесплатные курсы трейдинга. Зачем им это нужно? Почему даже нормальные брокерские конторы с хорошей репутацией зазывают заниматься такими сомнительными вещами как трейдинг? Чтобы ответить на этот животрепещущий вопрос нужно понять одно простое правило. Когда мы получаем от кого-то какую-либо информацию, чтобы отделить зерна от плевел и полезный контент от маркетинга нужно задаться вопросом: на чем зарабатывает тот, кто эту информацию мне сообщил. Так на чем зарабатывает брокер? Любой брокер зарабатывает на комиссиях за каждую совершенную сделку. Именно поэтому ему выгодно, чтобы вы совершали как можно больше сделок купли-продажи и как можно чаще. То есть брокеру выгодно, чтобы вы занимались трейдингом. И наооборот, брокеру абсолютно не выгодно, если вы совершаете редкие долгосрочные инвестиции. И это речь идет про более-менее нормальных брокеров. Как зарабатывают форекс-кухни, выступая контрагентами по сделкам и «играя» с котировками, я даже и говорить не хочу.

    Зазывают заниматься трейдингом также авторы различных платных курсов и блогеры с платной подпиской, которые по их собственным заверениям учат супер-секретной технике заработка на бирже. Зачем им продавать курсы по 5000 рублей, если на бирже по их словам они стригут деньги миллионами — вопрос абсолютно риторический.

    Незавидная судьба трейдеров


    По статистике примерно 90% трейдеров полностью или частично сливают свой первоначальный депозит. Кто-то делает это за пару дней, кто-то за пару месяцев, а кто-то за пару лет, но результат всегда одинаков. Особенно быстро это делают новички и те, кто любит пользоваться кредитными плечами. Ну а что же оставшиеся 10%? Дело в том, что среди оставшихся почти никто в ходе активного трейдинга не может на достаточно длительном промежутке времени обойти по доходности рыночный индекс S&P500. То есть даже если трейдер не слил все свои деньги, а выигрывал на бирже, то в итоге он получит доходность меньшую, чем если бы просто вложил все деньги в индексный фонд S&P500.

    Это не значит, что доходность выше рынка не получит никто. Нет, всегда будут те, кто сорвет джек-пот. Кто-то вложился в биткойн и жутко разбогател, когда криптовалютный пузырь раздулся. Кто-то удачно купил квартиру в Москве в 2002-ом и продал в разы дороже в 2007-ом. То есть всегда будет 1% трейдеров, которые заработали доходность большую, чем рыночная. Проблема лишь в том, что этот 1% — это не самые умные или талантливые. Попадание в этот процент определяется абсолютной случайностью. И в будущем эти же трейдеры с превеликой вероятностью больше никогда не покажут такой же доходности. То есть выиграть в казино конечно же можно, но выигрывать в казино стабильно на протяжении длительного периода времени невозможно. Именно поэтому трейдинг и называют игрой на бирже — ведь он гораздо ближе к казино, чем к инвестициям.

    Доверие денег профессионалам


    Ну ладно, предположим, что рядовые трейдеры недостаточно хороши для заработка на бирже. А что, если мы доверим деньги профессионалам? Тем самым инвестиционным фондам под управлением людей в пиджаках и галстуках? К сожалению, все те же законы экономики действуют и на инвестиционные фонды. По статистике большинство активно управляемых фондов либо теряют деньги, либо получают доходность ниже рыночной. А те немногие, кто получил доходность выше рыночной не могут повторить этот результат в будущем. Что не мешает этим фондам активно рекламироваться и привлекать вкладчиков, ведь менеджеры фондов хорошо зарабатывают на комиссиях за управление. Если они смогут заработать еще и на проценте от прибыли принесенной клиенту — хорошо, не смогут — ну и ладно.

    Даже один из величайших инвестиционных управляющих нашего времени Уоррен Баффет на протяжении более, чем 40 лет получавший доходность выше рыночной, последние 17 лет проигрывает индексу S&P500. При том, что его методы с трудом можно назвать трейдингом — это скорее смесь долгосрочных инвестиций с очень небольшим числом активных операций.

    Эффективный рынок


    Почему же так происходит? Почему никто не может стабильно получать доходность выше рыночной. За ответ на этот вопрос американский экономист Юджин Фама получил Нобелевскую премию по экономике. И звучит этот ответ так — рынок эффективен. Если на эффективном рынке кто-то узнает какой-либо способ обыграть рынок, то вскоре все остальные участники тоже узнают об этом, и с распространением этого знания цены на рынке меняются, отражая в себе новую информацию. Таким образом рынок саморегулируется. Эта та самая невидимая рука рынка, о которой писал еще Адам Смит.

    Но что такое эффективность рынка? Эффективность рынка — это скорость распространения информации. Именно поэтому в давние времена еще можно было показывать отличную доходность, вкладываясь в мелкие компании с большим потенциалом роста — тогда скорость распространения информации была не так высока. А вот в последние пару десятков лет с тотальным проникновением интернета в самые отдаленные уголки планеты и ускорением распространения информации наш мировой фондовый рынок стал почти абсолютно эффективным и уже никому не удается превосходить его среднюю доходность.

    Часть 2: пассивные инвестиции


    Так как же нам все-таки заработать на фондовом рынке? Давайте подумаем — если стабильно получать доходность выше рыночной невозможно, то значит можно стабильно получать рыночную доходность! Так стоп. Давайте сначала вообще разберемся, что это за зверь такой — рыночная доходность. Начнем издалека:

    Доходность и риск


    Что такое доходность и как ее высчитать, я думаю, понятно всем. Какой риск существует при инвестициях тоже довольно очевидно, но вот как он меряется знают далеко не все.

    В мире финансов риск — это синоним слова волатильность. А само слово волатильность — синоним математического понятия стандартного отклонения. То есть, если у вас есть акция, которая вчера стоила $100, сегодня стоит $95, а завтра будет стоить $105, то она гораздо менее волатильна, а следовательно и менее рискова, чем акция, которая вчера стоила $100, сегодня стоит $20, а завтра стоит $180.

    Основная аксиома финансов — больший доход всегда сопровождается большим риском, а малорисковые вложения дают маленький доход. Например, в любом российском банке у вкладов в долларах очень низкий процент, а у рублевых вкладов процент достаточно высокий. Это потому что вероятность сильной девальвации доллара очень низкая, а вероятность сильной девальвации рубля гораздо выше.

    Также стоит понимать, что ожидаемая доходность и ожидаемый риск расчитывается исходя из исторических данных. Но исторические данные не дают полной гарантии, что доходность и волатильность в будущем будет такая же, как была в прошлом. Например, компания Кока Кола, существующая уже больше сотни лет и исправно платящая хорошие дивиденды, может вдруг потерпеть громадные убытки, потерять долю рынка или вообще закрыться.

    Классы активов


    А какие вообще активы могут приносить нам доход?
    Биржевых активов существует превеликое множество. Но для формирования инвестиционного портфеля обычно используются лишь три класса активов.

    • Акцииstocks — вы покупаете частичку компании. Доход получается от дивидендов и увеличения цены самой акции. Например, акция А стоила $25. Через год она стала стоить $27 и принесла $1 дивидендов. Ваш доход — $3. Акции — высокодоходные, но и рискованные активы. Через год акция может стоить не $27, а $20. А может быть такое, что компания обанкротится и цена акции станет равна $0.
    • Облигацииbonds — вы покупаете долговое обязательство компании или государства с определенной датой погашения по определенной цене. Доход получается от изменения цены облигации, зависящей от ставки центробанка и близости даты погашения, и от купонных ежегодных выплат. В отличие от акций, облигации гораздо менее волатильны, но и менее доходны. Потому что даже в случае банкротства компании в первую очередь долги погашаются перед кредиторами, а потом все остальное. Государственные облигации Соединенных Штатов Америки сверхнадежны и считаются почти безрисковым активом.
    • Золото — основной ценный металл. Стоимость золота имеет почти нулевую корреляцию со стоимостью акций и облигаций.

    Почему для формирования портфеля используются именно эти три класса активов? Все дело в корреляции их стоимости.

    • Акции — стоимости разных акций довольно хорошо коррелируют друг с другом. Когда экономика растет — все компании хорошо зарабатывают. Когда экономика падает — все компании терпят убытки
    • Корпоративные облигации — стоимость корпоративных облигаций имеет слабую корреляцию со стоимостью акций. Когда экономика падает — риск дефолтов немного повышается и корпоративные облигации дешевеют и наоборот. Эта корреляция очень слабая, но все же существует
    • Государственные облигации — стоимость государственных облигаций имеют отрицательную корреляцию со стоимостью акций. То есть когда когда акции дешевеют, государственные облигации дорожают, и наоборот
    • Золото — стоимость золота имеет околонулевую корреляцию со стоимостью акций

    Индексы, индексные фонды и ETF


    Примерно раз в десять лет случаются кризисы, в ходе которых экономике резко плохеет и стоимость всех акций резко падает. Но в долгосрочной перспективе (если брать промежутки в десятки лет) совокупная стоимость акций всегда растет — ведь на всей планете растет экономика и увеличивается производительность труда, а доллар потихоньку девальвируется. И хоть отдельные компании могут банкротиться или дешеветь, но стоимость акций всех компаний вместе взятых, на достаточно длительном промежутке времени всегда стремится вверх. То есть вложившись, в акции одной-двух компаний, мы можем легко прогореть, но если вложимся в акции всех компаний сразу, то все будет хорошо. Пусть даже некоторые из этих компаний обанкротятся или их акции подешевеют, акции остальных компаний подорожают и компенсируют нам наши потери с лихвой. Но как же нам вложиться во все компании сразу?

    Знаменитый финансист Чарльз Доу еще в 19-ом веке додумался, что сложив цены акций 11-ти самых крупных компаний Америки своего времени, он получит число, которое показывает как на заданном промежутке времени ведет себя весь фондовый рынок целиком — растет он или падает. Так появился первый индекс фондового рынка — индекс Доу Джонс. А начиная с 1957 года другая известная финансовая компания Standard&Poors публикует свой индекс акций 500 крупнейших компаний Америки. Именно S&P500 сейчас считается основным показателем состояния фондового рынка США. То есть покупая акции всех этих 500 крупнейших компаний в равных пропорциях, мы как раз и получим рыночную доходность. Великолепно!

    Но как купить акции сразу 500 компаний, если у нас есть $1000, а средняя цена акции одной компании $100? Для этого нужно объединиться с другими инвесторами, скинуть все деньги в один фонд, на эту кучу денег накупить акции этих 500 компаний, а после раздать каждому вкладчику пай в самом фонде, пропорциональный его вложению. Именно так и сделал головастый парень Джон Богл, который в 1976 году основал компанию Vanguard и придумал первый индексный фонд.

    Но управление таким фондом отнимает много ресурсов, из-за этого комиссия управляющего фондом получается слишком высокой. Да и купить или продать пай такого фонда не очень просто. Поэтому в 1993 году на свет появился первый ETF (Exchange Traded Fund) по индексу S&P500. Идея ETF в том, что этот индексный фонд не раздает своим вкладчикам паи, а регистрирует компанию, акции которой и раздает вкладчикам пропорционально их доле. А этими акциями можно точно также торговать на бирже. То есть купив акции ETF на бирже, мы вкладываем свои деньги в индексный фонд, который покупает на них акции 500 крупнейший компаний Америкии в равных пропорциях. Основные преимущества ETF состоят в том, что комиссии за управление таким фондом крайне низки, и в том, что мы можем купить или продать нашу долю на бирже за считанные секунды. Чудесно, не правда ли?

    Более того, позже кроме ETF на акции появились еще ETF на разные виды облигаций, и даже на золото. Например, в своем портфеле я использую такие ETF, как VOO (S&P500), VCLT (долгосрочные корпоративные облигации), VGLT (долгосрочные государственные облигации США) и IAU (золото). Они обладают наименьшими в своем классе комиссиями за управление. Почему это важно?

    Потому что самые главные расходы любого инвестора — налоги, комиссии брокера и комиссии за управление фонда. И одной из первостепенных задач для нас является минимизация этих трех трат. Поэтому выбирая ETF-фонды, обязательно смотрите какую комиссию они берут за управление. Даже кажущиеся незначительными отличия в пару десятых долей процента на долгом периоде времени могут обернуться весьма и весьма значительными тратами.

    Диверсификация


    Ну вот казалось бы, мы купили долю в индексном фонде и получаем рыночную доходность. Вроде бы все хорошо и мы в шоколаде? Но не все так просто.

    Есть одна проблема. Наш горизонт инвестирования (то есть время, когда мы хотим воспользоваться нашими инвестициями) может быть не настолько далеким, чтобы мы могли спокойно пережить потерю половины стоимости нашего портфеля во время кризиса. Например, через пару лет пора нам на пенсию и начать тратить свой фонд, а тут бахнул кризис, и стоимость нашего портфеля упала наполовину. А как мы помним, акции — это высокорискованный актив, и такое периодически случается. В таком случае, нам нужно уменьшить волатильность нашего портфеля. Конечно, в таком случае уменьшится и наш доход, но мы лучше недополучим лишней доходности, чем потеряем половину всего своего честно заработанного. Тут нам на помощь и приходят золото, а также корпоративные и государственные облигации, стоимость которых, как мы помним, обладают соотвественно нулевой, слабой и отрицательной корреляцией со стоимостью акций. Поэтому добавив в портфель облигаций и золота, мы резко уменьшим его волатильность, что нам и требуется.

    Портфельная теория Гарри Марковица


    Как же нам найти идеальное соотношение различных активов в нашем портфеле, чтобы получить наилучшую доходность при наиболее приемлемом для нас риске? Тут нам на помощь приходит портфельная теория, за разработку которой Гарри Марковиц получил Нобелевскую премию по экономике. Суть ее в том, что если взять все возможные сочетания пропорций используемых в портфеле активов и рассчитать для них ожидаемый риск и ожидаемую доходность, то окажется, что может существовать несколько портфелей, которые при одинаковом показателе риска имеют разные доходности. Например, сочетание 70% актива А и 30% актива Б дает нам доходность 5% при риске 7%, а сочетание 80% актива А и 20% актива Б дает нам доходность 8% при риске 5%. Второй портфель явно лучше.

    На следующем графике доходности и риска для всех возможных сочетаний акций фонда VOO и акций фонда VGLT хорошо видно, что существуют портфели, которые при одинаковом уровне риска имеют совершенно разную доходность.



    Таким образом, основное применение данной теории — нахождение самого эффективного портфеля, то есть нахождение такого сочетания пропорций выбранных нами активов, при которых мы получим наилучший доход при желаемом уровне риска.

    Также очень важно понимать, что состав портфеля сильно зависит от совокупности всех жизненных обстоятельств и инвестиционных целей человека, таких как его горизонт инвестирования и склонность к риску. Например, человеку предпенсионного возраста скорее всего стоит уменьшить волатильность портфеля, чтобы не потерять слишком много в кризис перед выходом на пенсию. А вот если кризис на фондовом рынке закончился недавно и вы молоды, то возможно стоит подумать о более волатильном, но и более доходном портфеле.

    Ребалансировка портфеля


    Каждый чистильщик обуви на Уолл-стрит знает, что чтобы заработать много денег надо покупать дешево и продавать дорого. Но как угадать удачный момент для покупки? Обратимся с этим вопросом все к той же гипотезе эффективного рынка. Если бы кто-нибудь умел предугадывать хороший момент для покупки или продажи активов, то он смог бы обыгрывать рынок. Но это ведь невозможно! Так что же нам делать? Правильный ответ: использовать ребалансировку.

    Давайте представим, что у нас есть портфель, состоящий из двух акций А и Б. Акция А стоит $10 и акция Б стоит $10. Мы решаем, что в нашем портфеле этих акций должно быть поровну. И вот мы вкладываем наши первоначальные $100 и покупаем 5 акций А и 5 акций Б. Через какое-то время цена акции А падает до $5, а цена акции Б вырастает до $15. То есть теперь у нас есть 5 акций А общей стоимостью в $25 и 5 акций Б общей стоимостью в $75. Со следующей зарплаты у нас появляется еще 100 долларов, которые мы хотим добавить в наш портфель. Как же лучше всего это сделать?

    Лучше всего в данном случае провести ребалансировку портфеля и вернуть соотношение акций к изначальному отношению стоимостей 50% на 50%. Мы покупаем 14 акций А по $5 и 2 акции Б по $15. Таким образом у нас теперь 19 акций А общей стоимостью $95 и 7 акций Б общей стоимостью $105. Мы привели портфель к соотношению стоимостей 47,5% к 52,5% — то есть почти поровну. Предположим, что теперь акция А обратно подорожала и снова стала стоить $10, а акция Б подешевела и стала стоить тоже $10. То есть цены обеих акций вернулись к изначальным. Сколько же теперь будет стоить наш портфель целиком? Давайте посчитаем: у нас 19 акций А общей стоимостью $190 и 7 акций Б общей стоимостью $70, что в сумме дает $260. Так стоп, мы же вложили в этот портфель только два раза по $100, почему же теперь он стоит $260? Потому что мы купили побольше акций А, когда они стоили дешево, а потом подорожали. И мы не очень сильно вложились в акции Б, когда они стоили дорого, а потом подешевели.

    Реинвестирование дивидендов и сложный процент


    Даже если мы будем применять ребалансировку, доходность нашего портфеля все равно будет невелика и составит всего 4-8% годовых в долларах. Как же мы можем разбогатеть, получая такую маленькую доходность? Очень легко! В этом нам поможет сложный процент.

    Если мы будем реинвестировать все получаемые от акций дивиденды и все получаемые от облигаций купоны обратно в портфель, докупая на эти деньги дополнительные ценные бумаги, то стоимость нашего портфеля будет увеличиваться не линейно, а экспоненциально.

    Например, если у нас есть некий портфель с доходностью 5% в год, то при реинвестиции полученного дохода обратно в портфель наш капитал удвоится не за 20 лет, а всего за 14.5 лет.
    За 30 же лет наш капитал увеличится в 4.3 раза. Это и есть магия сложного процента. А если мы к тому же будем ежемесячно довносить дополнительные средства в наш портфель, то рост нашего капитала будет идти гораздо более быстрыми темпами.

    А теперь наконец-то перейдем к главному вопросу поста!

    Как программисту стать долларовым миллионером


    Предположим у нас есть Вася. Живет Вася в Киеве и работает он там сеньор-программистом за $4000 в месяц. С этих денег Вася вполне свободно может откладывать по $1500 в месяц на инвестиции. У Васи есть портфель, который на длительном периоде времени имеет ожидаемую доходность в 4% годовых. Все выплачиваемые Васе дивиденды, он реинвестирует обратно в свой портфель. Таким образом за 30 лет Вася становится обладателем состояния, размером более миллиона долларов. Простая математика и никакой магии.


    Заключение


    В своей статье я смог рассказать далеко не все о пассивных инвестициях. Если вы хотите знать больше, я советую почитать вам прекрасную серию обучающих статей Сергея Спирина, в которых очень хорошо расписаны все аспекты инвестиций, а также его магнум опус «Портфель лежебоки». Если вы хорошо владеете английским, то я советую прочитать прекраснейшую книжку Simple Path to Wealth. Удачи вам и финансового благополучия!
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    Хабы:
    У нас было несколько ЦОДов в разных городах, узкий канал связи и 2 месяца на переезд Как мы выкрутились?
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    Комментарии 186

      +10
      Мне кажется, что еще имеет смысл привести пример сравнения входа «на дне» и на уже совершившимся подъеме, со сроком 5...10 лет и реинвестированием без вывода, и тем самым показать, что разница в финальной доходности уже не такая кардинальная, как может показаться на первый взгляд.
      Сама статья, как предостережение против «бездумного трейдерства», мне понравилась.
        0
        Да если инвестировать на длительный срок и в портфеле акции составляют <=50%, то даже кризисы на стоимость этого портфеля влияют не так сильно. Конечно, если первоначальное крупное вложение в портфель будет сделано аккурат перед крахом фондового рынка, то через 10-15 лет доходность портфеля будет похуже, чем если бы вы вложились сразу после падения рынка. Но разница будет не такая существенная. А если вы постоянно добавляете денег в портфель, то разница будет совершенно незначительной. Ну будет у вас через 30 лет, не $1000000, а $960000 — это не играет такой большой роли.
          +13

          А если пассивно инвестировать в Nikkei 225 с 1989-го или в STOXX 600 с 2000-го? Почему-то люди забывают, что доходность S&P 500 в прошлом не является гарантией доходности в будущем.

            0

            Тогда инвестиции, вложенные в остальные 498 компаний с ребалансировкой приведут к тому, что вы заработаете 4-8% годовых.

              0

              Вы не поняли: Nikkei — это японский аналог S&P 500, а STOXX 600 — европейский

              0
              Даже если и так, и продолжать делать взносы ежемесячно, допустим, доходность все равно будет выше обычного вклада в банке, я подозреваю :)
              Честно говоря, не уверен, но стало даже интересно, посчитаю)
                +1
                Для этого диверсификация и нужна. Автор не упомянул, что можно вкладывать в разные сектора экономики + не обязательно покупать акции только одной страны.
                  0
                  Ну если вбухнуть всю сумму разом в 1989, то будет невесело. Но это как раз то чего делать не рекомендуют.
                  Если покупать каждый месяц в течении 15 лет, то чего будет через 30 после начала покупок?
                  Плюс есть ещё дивиденты, которые на графике не видно. С учётом реинвестирования дивидентов обычно картина выглядит веселее.

                    0

                    Минус 2.5% в долларах в год с учётом инфляции — выглядит не очень весело

                      0
                      среднее значение Nikkei 225 с 1989 по 2004 18849.
                      Сейчас 20366. Т.е. меньше 10% на 30 летнем интервале

                      покупка stox600 C 2004 по 2012 год дает среднюю цену 280. Или 20% дохода за 16 лет

                +4
                Просто оставлю это здесь.
                  +9
                  Есть совсем свежий пример, про ~700 трейдеров, которые не смогли вовремя скинуть фьючерсы на нефть и зафиксировать убыток по причине технической невозможности. Цены на эти фьючерсы перед самым закрытием периода ушли в глубокий минус, а биржа не умела проводить сделки по отрицательным позициям. Так как там были большие плечи, некоторым не повезло очень сильно. В итоге убытки измерялись сотнями процентами. Именно такие ситуации и должны останавливать новичков от торговли с плечом.
                    +2
                    Вот один из криков души о случившемся.
                      0

                      Мне интересно, были ли люди, кто шортил в тот момент нефть и в результате стал миллионером?

                        +3
                        Все эти «душераздарающие» истории с убытками это истории невероятной удачи для других. Вы думаете кому он должен денег? Тому, у кого купил это фьючерс.
                        Люди вежливо у брокера спрашивают, где денежки-то.
                          +3
                          Кстати, это очень важное замечание, которое SergioShpadi надеюсь добавит в статью.

                          Новички (и люди далекие от биржи в целом) не понимают, что биржа — это место где одни люди получают деньги от других людей. Деньги не возникают там мистическим образом из воздуха, их вносят другие участники.

                          Если вы хотите продать акции и, допустим, на этом заработать, должен найтись кто-то кто захочет их купить. А его может не оказаться совсем, и тогда ваши акции превратятся в бумагу (или набор байтов, если угодно).

                          Нужно всегда помнить, что на бирже вы играете (даже если это долгосрочные инвестиции) против других людей. И они хотят отнять ваши деньги себе, а вы хотите отнять их деньги. Всегда, без исключений.

                          Лично для меня это стало откровением примерно после года биржевых операций, уверен, что есть люди не понимающие данного факта до сих пор.
                            0
                            На самом деле, есть два источника поступления денег на биржу.

                            1) Реальная прибыль компаний, выплачиваемая дивидендами и их выплаты по облигациям
                            2) Деньги, проигранные трейдерами
                              0
                              Неплохо было бы посчитать, какой процент от объема денег на бирже составляют дивиденды и выплаты по облигациям. Вы не сталкивались с подобной статистикой?
                                0

                                Есть и третий источник — прилив новых денег. И этот третий источник — самый большой по размеру, он и есть главная причина роста общего объема капитализации.
                                За статью — огромное спасибо, очень качественно и познавательно.

                                0

                                То есть если я покупаю облигации, то мне выплачивают по ним купоны за счёт «других игроков»?

                                  0
                                  Нет, но каков общий объем этих операций и насколько он сравним с общим объемом торгов?
                                    0

                                    Рынок облигаций существенно больше рынка акций

                                    0

                                    Нет, их платит эмитент, организации — государство, юр. лицо — выпустивший облигации.

                            +1
                            Такая себе техническая невозможность работы с отрицательными ценами.
                            Видео на тему

                              0
                              Формально биржа накосячила отменив половину сессии.
                              Фактически эта сессия была бы остановлена через час торгов, так и не получив ни одной заявки на покупку. При этом цена исполнения контракта уже бы не изменилась.
                                –1
                                Суперский авторитет. «БиржЫ» на титульном кадре, вещает с балкона, за окнами далеко не Уолл Стрит :)
                                0
                                Если это про Interactive Brokers, то биржа признала свою недоработку и взяла на себя все потери клиентов.
                                  0
                                  Только потери на котировке ниже нуля.
                                  Знаете, кстати, почему так произошло я думаю? Interactive Brokers принимает под свое крыло трейдеров со всего мира, и возможности их легального преследования довольно ограничены. Представляете юристов IB в районном суде г. Гомель? Они факт заключения договора там не смогут доказать.
                                  А условное Открытие/Финам/БКС и Мосбиржа/НКЦ, возьмут вас за лацкан, притащат в суд и отсудят все что надо в ближайший же год, а приставы помогут взыскать.

                                  Поэтому проще сказать — да, мы накосячили с риск-менеджментом (и это отчасти правда), уладим без вас.
                                  И все в форумах — «ура, Interactive Brokers такие мимими».
                                    0
                                    Вот это меня пипец как печалит в современном ранке, я смотрел что в РФ, там там брокеры очень старательно увели всё от бумаг и всё в личном кабинете. Если что нихрена не докажешт, что ты там куда покупал. Нет никакого стороннего реестра действий инвестора, чтобы можно было разобрать кто какой ордер поставил, выведен ли твой ордер реально на биржу. Вообще непонятно как защитить себя от некорректных действий брокера в современном мире.
                                    –1

                                    Interactive — это не биржа, а брокер

                                  0
                                  Ещё бывают такие штуки (стакан провалился и люди накупили\продали по левой цене)
                                    0
                                    Шпилька знаменитая, но у меня сомнение, что там реально был умысел, потому что регулятор 100% будет расследовать этот случай. Возможно это умысел, который будут маскировать под алгоритмическую ошибку робота. Подождем, узнаем.
                                  +23
                                  Везде один и тот же бред про умного Васю который 30 лет откладывает 37.5% своей зарплаты:
                                  Что ест Вася все эти 30 лет? Сколько он тратит на медицину?
                                  Где живет Вася? На чем ездит на работу?
                                  Будет ли у Васи жена? Захочет ли жена на Бали и новую шубу?
                                  А дети? Будут ли дети ходить на кружки и поступать в университет?
                                  Сколько кризисов пройдет за эти 30 лет? И как будет менятся ежегодная доходность?
                                  Сколько процентов съест ежегодная инфляция?
                                  Для доллара например с 1990 по 2020 инфляция составила: 104.5 %
                                  То есть через 30 лет ваш миллион будет равносилен $509244.5
                                  Итого вместо непомерных доходов Вася будет терять 5.7% от ежемесячного взноса
                                    +11
                                    Ну справедливости ради, сбережения Васи будут на 1 млн (без учета инфляции, да) больше, чем у Пети, который нифига не делал. И как ни крути — Вася в плюсе.

                                    Ну и «что ест, где живет» — как бы у него остается Почти 200 000 руб. Это далеко не средняя з/п, которая, скорее всего, будет расти эти 30 лет.

                                    Все что вы далее описали про детей и жену на бали легко парируется выражением «финансовая грамотность». Если Вася не дебил (а таким вроде не платят $4000), то он с этим разберется.
                                      0
                                      Я не спорю что миллион фантиков лучше нуля. Но в статье указан излишне идеализированный случай.
                                      Вася уже синьор по умолчанию, получает зарплату в долларах и дауншифтит в Восточной Европе. С таким же успехом можно фрилансить в Тайланде или на Бали. Идеально если у Васи есть квартира и машина, нет жены и детей.

                                      В Москве вполне реально к 30 годам дорасти до такой зарплаты в рублях, в регионах такого даже близко нет. Ориентируясь на курс доллара 2019 года (т.к. рост цен по новому курсу увидим после выхода из карантина), $2500 = 150 000 месяц. Аренда 2-3 комнатной квартиры от 50 000, ежемесячные расходы на семью от 50 000, на крупные плановые траты остается еще 50 000. Стабильные инвестиции от зарплаты до зарплаты, пока не стукнет 60 :)
                                        +12
                                        Если бы Вася жил бы в Калифорнии, то и получал бы он намного больше, и тратил бы тоже, но откладываемый процент от зарплаты в абсолютных значениях тоже был бы гораздо больше. Ну и жена, кстати, тоже же может работать. Вообще возможность работать программистом, живя при этом в странах с незначительными расходами — величайшая удача. Я сейчас, например, живу в супердорогой стране, и возможность делать накопления, довольно сильно бьет по уровню жизни.

                                        Про то, что только в Москве есть деньги — это не совсем так. Я получал такие деньги в 2018 году, живя в российской провинции, когда работал по удаленке на канадскую компанию. С 2014/2015 года большинство моих знакомых хороших программистов из Пензы уволились из локальных компаний и пошли фрилансить или удаленно работать на запад. Ведь уровень дохода начал отличаться просто в разы. А украинские и беларусские компании никогда и не работали на локальный рынок, а только на США, поэтому зарплаты в каком-нибудь Львове или Харькове тоже отнюдь не маленькие.
                                          +3
                                          >> Если бы Вася жил бы в Калифорнии, то и получал бы он намного больше, и тратил бы тоже, но откладываемый процент от зарплаты в абсолютных значениях тоже был бы гораздо больше.

                                          Кроме случая с получением RSU Вася скорее всего будет иметь норму накоплений близкую к средним по США 10 процентам. То есть те же 1500 возможны при зарплате в 180к. Реальная зарплата в тех краях, но не всем, не сразу, и остается вовсе не в разы выше чем у киевского Васи. По сравнению с ним впрочем будет круче тачка, бассейн во дворе чтоб перед соседями не стыдно было. Киевский Вася в описанной ситуации это живое воплощение движения FIRE — хорошо зарабатывает, живет в месте с низкими расходами, много откладывает в процентах и неплохо в абсолюте, инвестирует систематично. Это жизнь достаточно специфичная, для людей которые могут приходить в восторг созерцая эксельные таблички в остальном довольствуясь малым годами и десятилетиями.
                                            0
                                            Вы путаете критическое урезание расходов с его адекватной версией.
                                            В России на 100к в месяц можно отлично жить семьей из трех человек практически везде, кроме Москвы (ей мир не заканчивается, но там и возможности больше). Если так считать удобнее — на эти деньги можно жить лучше, чем очень многие вокруг.

                                            Никто не заставляет откладывать весь доход и питаться сухим хлебом, живя в коробке из под холодильника, обклеенной $100 бумажками.
                                            +3
                                            Сколько провинциалов готовы работать на фрилансе, и сколько из них по факту работает? Нужен соответствующий опыт, получить который в регионах тяжело из-за отсутствия крупных компаний, плюс за эту сумму от вас захотят больше чем от обычного синьора в офисе, умение к самоорганизации у нас не преподают, а навыки общения с заказчиком обычно на уровне «пришлите ТЗ». А если все эти навыки в наличии зачем пахать на дядю на фрилансе, почему не открыть свою маленькую компанию?
                                            Мы же сейчас про среднего Васю говорим?

                                            Статья из серии: Вася за 30 лет получит зарплатой 1 440 000 долларов, как прожить на 2/3, а на оставшиеся 1/3 сохранить покупательную способность. Без обид, зарабатывая 10 миллионов «стать миллионером» еще проще.
                                        +7
                                        Вася живет в квартире — возможно своей, а возможно он арендует. Ездит на работу на автомобиле или на общественном транспорте. Он может быть женат, и у него могут быть дети. И он с семьей даже может иногда бывать на Бали.

                                        Для человека с зарплатой в 5-10 раз выше средней, откладывать 30-40% своей зарплаты вполне реально. Или думаете Вася не сможет прожить в Киеве, Минске или Москве на оставшиеся $2000-2500? Не может откладывать столько, значит может поменьше — пусть 10%.

                                        Оценка ожидаемой доходности и волатильности всегда происходит с учетом любых колебаний цены, в том числе и кризисов.

                                        Инфляция конечно же будет поедать деньги, и через 30 лет за миллион долларов можно будет купить не так много, как сейчас. Но если не откладывать эти деньги и не инвестировать, то через 30 лет у вас будет $0. Про потерю 5.7% ежемесячного взноса — это неправда. Если мы зафиксируем наш срок в 30 лет, через которые мы решим взять эти деньги, то инфляция съест 5.7% только от первого взноса, а с каждого последующего взноса будет съедать все меньше и меньше.
                                          0
                                          $509244.5 / 30 / 12 = $1414.5 реальной стоимости в конце вместо ежемесячно вложенных $1500
                                            +1
                                            Ваш расчет был бы верен, если бы положили $1000000 долларов под подушку и прождали бы 30 лет. Но если мы инвестируем деньги в наш портфель ежемесячно и на эти деньги еще начисляются дивиденды и купоны, то инфляция не будет есть наши деньги так сильно, а если лучше вообще считать доходность с учетом инфляции.

                                            Например, у нас есть портфель с средней доходностью 6% годовых, а инфляция 2% в год. Значит наш портфель просто нам приносит доходность в 4% годовых с учетом инфляции. Да, было бы чудесно, если бы инфляции не было вообще, но она к сожалению есть, поэтому богатеть мы будем медленнее, но будем.
                                            +13
                                            >> Для человека с зарплатой в 5-10 раз выше средней, откладывать 30-40% своей зарплаты вполне реально.

                                            Это реально лет скажем 5 или когда есть некая четкая цель. А иначе потом все несколько скукоживается, когда у Васи там лежит скажем тысяч 150-200 и каждый месяц оно колеблется скажем на плюс-минус пять тысяч, мотивация тащить туда следующие полторы с зарплаты сильно падает. Потому что
                                            — Тащить чтобы что? Чтобы тащить еще 25 лет чтобы потом что? Чтобы купить Порше когда стоять перетсанет? Так уже отложено на две Панамеры и Теслу на сдачу. Может взять одну пока простатит незнакомое слово из телевизора?
                                            — Сумма на балансе уже не меняется на глазах, она от полугодового взноса меняется меньше чем от одного твита Трампа.
                                              +2
                                              Когда речь о 30 годах, то целью можно считать уход на пенсию.
                                                +2
                                                А по мне так очень круто, когда твит трампа меняет ваш портфель больше чем пол года пополнений. Значит вы скопили довольно много.

                                                > — Тащить чтобы что?
                                                А что вы загадывали изначально? У меня, допустим, цель — полное покрытие моих расходов пассивными доходами. Я сейчас смотрю на население 50+ и мне прям грустно. Сил полно, но на работу никто не берет, накоплений нет, делать нечего. А уж жить дедушкой на 15к в месяц мне точно не хочется.

                                                Но, как и писал выше, я живу нормальным потреблением, не в коробке, но и без порше.
                                                  +1

                                                  Так я ровно про это и пишу. Если есть четкая цель — скопить на франшизу папы Джонса, открыть пиццерию и уйти с работы по найму- это одно. Если цель абстрактно ' покрывать расходы через 30 лет с пассивного дохода' то это совсем другое. Будут ли через 30 лет входить в ваши расходы менопорш, о дэ саваж, и патэк Филипп, или скажем алименты второй жене и антиартритная терапия. Если неясна цель то мотивация на периоде скажем лет в 10 не удержится. Мы ведь в примере рассматриваем не футболиста Барселоны, а человека с в общем то довольно скромными доходами. Всех жизненных накоплений которого (с учётом инфляции) хватит на четверть суммы для открытия франшизы макдака. Не совсем Уорен Баффет.

                                                +5
                                                Для человека с зарплатой в 5-10 раз выше средней, откладывать 30-40% своей зарплаты вполне реально.
                                                Знаете, это прямо сразу переводит вопрос в плоскость «проблем белого человека». Имея ЗП в 10 раз больше средней можно очень много чего придумывать, но такую ЗП по определению имеет очень малый процент от всех работающих. а остальным-то как «стать долларовым миллионером»?
                                                  +3
                                                  Остальным, очевидно, гораздо труднее. Но это ресурс для программистов, и я описываю, как ситуация выглядит для них.

                                                  С другой стороны, людям с гораздо меньшими доходами и уровнем жизни, и для счастья нужно гораздо меньше.
                                                0
                                                Доходность портфеля надо считать в приведённых к инфляции долларах, конечно если профит ниже инфляции — то дело бесполезное.
                                                Проблема другая — миллион скопить можно, но зачем он нужен в старости? Деньги приносят куда больше радости когда ты молодой.
                                                  +1
                                                  Проблема другая — миллион скопить можно, но зачем он нужен в старости?

                                                  Для достойной старости вам потребуются существенные деньги на лечение. Конечно, пока ты молод, болеешь редко, не возникает даже мысли о том, что на медицинские расходы государственной пенсии не хватит.
                                                    0
                                                    Ну и стоит медицина таких жертв? Возьмём данные с Польши (т.к. статистика по Украине/РФ вклчает слишком много бедных людей из глубинки) — средняя продолжительность жизни 78 лет (ну жильё то выкупить надо, а к пенсии сдать его и переехать в «дешёвый» регион, этого пассивного доходо хватит чтобы жить на уровне польского пенсионера). А У богачей сколько? Вот нашёл по США (думаю, для богатых всё давно уже глобально, разницы особо не будет). Разница, конечно есть, но стоит ли она постоянных ограничений?
                                                +6
                                                7-8% это не про разбогатеть, а про накопить и сохранить откладывая кровно заработанные…
                                                  0
                                                  Это так кажется на первый взгляд. Но с учетом сложного процента 7-8% могут дать очень хороший буст капиталу. Первые годы это будет не особо заметно, но начиная с десятого года этот эффект будет очень заметным.

                                                  Например, если у нас есть $1000 и мы инвестируем ее в портфель с доходностью в 8%, то через пять лет у нас будет $1469, через десять $2158, через двадцать $4660, а через тридцать $10062. То есть за тридцать лет при такой доходности мы увеличим капитал в 10 раз. И это даже без малейшего добавления средств в портфель.

                                                  Должен сказать, что 8% — это очень хорошая доходность, а расчитывать стоит на меньшую.
                                                    +5
                                                    А если из сказочных 8% отнять воображаемые 2% и инфляционные 4%, то реальная доходность 2% даст через тридцать лет $1811.
                                                      0
                                                      Только инфляция у доллара средняя далеко не 4%, а 1.5%-2.2%. И 8% доходности на отрезке в 30 лет — это хорошая доходность, но вполне реальная.
                                                        +3
                                                        Пример для Австралии, пенсионные фонды приблизительно так и работают, 9.5% зарплаты работодатель переводит в твой фонд (с пониженной налоговой ставкой, выгодно и самому делать доналоговые переводы, правда доступ к деньгам будет только после 65).

                                                        Доходность одного из основных фондов за последние 10 лет: www.australiansuper.com/compare-us/our-performance

                                                        Уровень инфляции: tradingeconomics.com/australia/inflation-cpi
                                                      +1
                                                      Но ведь сложный процент он и на инфляцию тоже рапространяется. Поэтому считать надо не сырую доходность, а насколько она больше инфляции. Например, если при тех же условиях реальная инфляция будет составлять 5%, от за 30 лет вложения вырастут не в 10 раз, а всего в 2,5.
                                                      И это ещё с учётом, что всё это не будет облагаться налогами, страховками и комиссионными сборами.
                                                  –3
                                                  На Хабре недавно вышел пост ״Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге״. Этот пост, опубликованный в одном из самых читаемых блогов Хабра, вводит людей в заблуждение и создает у них ложное представление о том, что игра на бирже — хороший способ заработка.
                                                  Неправда ваша. В статье нет ни слова о том, что трейдинг — способ разбогатеть. Цикл задуман исключительно потому что среди молодых гиков есть огромная тяга к биржевым экспериментам и наша задача — рассказать об инструментах и подводных камнях процесса. «Заработок» — это вообще мотивация мошенников, и её стоит избегать. Даже крупные брокеры не говорят о «разбогатеть».

                                                  Просьба не искажать факты и смыслы!

                                                  P.S.: вы рекламы в пост пихнули не меньше, чем самый злостный корпорат ;-)
                                                    +6
                                                    Я в посте ничего не рекламирую. Я дал только две ссылки на блог Сергея Спирина, к которому я не имею никакого отношения, и на книжку на Амазоне, автором которой я тоже не являюсь.

                                                    Если вы говорите про упоминания в посте БКС и Interactive Brokers — то они в рекламе особо не нуждаются, и были просто приведены в пример как брокеры с довольно неплохой репутацией.
                                                      +2

                                                      Ох уж эти последователи Спирина. Вы только забыли написать про то, что Спирин проводит платные вебинары и продает курсы.


                                                      Зачем им продавать курсы по 5000 рублей, если на бирже по их словам они стригут деньги миллионами — вопрос абсолютно риторический.

                                                      ;)

                                                        0
                                                        Конечно. А в чем с этим проблема? Я то с этого ничего не получаю
                                                          +3

                                                          Сначала вы намекаете на то, что те, кто проводят платные курсы, шарлатаны. Потом вы советуете слушать человека, который проводит платные курсы. Я вас нипанимайт.

                                                            0
                                                            Не все кто проводит платные курсы — шарлатаны. Когда вы покупаете курс на Корсере или Юдеми, вы же не считаете их шарлатанами?

                                                            Шарлатаны — те кто продают курсы, обещая заведомо ложный результат.
                                                              –2

                                                              Почему вы считаете, что брокеры обещают заведомо ложный результат, а Спирин нет? Где эта грань?

                                                                +1
                                                                Брокеры никому ничего не обещают. Они в своих бесплатных курсах воздерживаются от обещаний золотых гор. Это если мы про приличных говорим. Реклама какой-нибудь Альпари мало отличается от рекламы азино777.

                                                                А вот авторы чудо-курсов обещают, что пройдя их, вы будете уметь легко зарабатывать на бирже и сможете разбогатеть в ближайшее время, сесть в свою ламборгини и уехать на свою виллу в Италии. Спирин же обещает, что вы сможете умеренно разбогатеть, тяжело работая десятками лет, экономя, разумно распределяя финансы и вкладывая в инструменты с доходностью в несколько процентов годовых. Это несколько разные вещи, заметьте.
                                                    +10
                                                    В свое время заинтересовался биржей криптовалют, денег своих вкладывать душила жаба, но немного помайнил (не безлимитном электричестве) и попробовал поиграть. Поизучал вопрос, начал делать своего бота, придумывал и заимствовал чужие алгоритмы, проверяя их на годовой статистике, доводя до красивого результата, но каждый раз пытаясь запустить на деле, терпел крах. В результате в голову пришла очень простая, но очень понятная аналогия, почему нельзя стабильно выигрывать ни на одном алгоритме, и, увы, всем правит рандом:
                                                    Предположим, я нанял водителя, который должен отвезти меня из точки А в точку Б. Я дороги не знаю, а водитель знает. Каждый раз, когда водитель поворачивает направо или налево, я записываю время и в какую сторону был поворот. К середине пути, у меня накопится внушительная статистика поворотов, и вот используя её, я начну прогнозировать, какой будет следующий поворот, направо или налево.
                                                    Абсурдно, правда? Вот также и на бирже, анализ прошлых колебаний, не скажет вам ничего о том, что будет дальше. Можно найти крутую закономерность, которая повторяется N раз, но всегда найдется случай, когда все начинается также, а заканчивается совсем по-другому, отчасти из-за упомянутой в статье эффективности рынка. При относительно безопасных ставках, выигрыши будут минимальны, а вот проигрыши мгновенно не только сведут все выигрыши на нет, но и утянут на дно. И самый верный способ получать большую прибыль, это постоянный мониторинг новостей, с умением мгновенно спрогнозировать, как это может отразиться на курсе, что требует нереального количества времени и горького опыта. Поэтому я это баловство и оставил.
                                                      +5

                                                      Вы сейчас описываете классическую ошибку всех начинающих, думаете, что существет какой-то волшебный алгоритм. А такого даже теоретически не может существовать. Потому что ваша аналогия с дорогой это технический анализ, т.е. анализ который учитывает только график движения цены.
                                                      Сломано немало копий по поводу работоспособности технического анализа и в итоге нет никаких реальных доказательств, кроме "ошибки выжившего". Кто-то, когда-то, где-то, на каком-то небольшом отрезке времени "угадал" с помощью какой нибудь фигуры, типа "голова-плечи" следующее движение цены и заработал на этом. Но нет никакх достаточно длительных успешных отрезков.
                                                      Через пыпытку "строить алгоритмы на основе только цены" проходят почти все трейдеры и потом закономерно разочаровываются. Потому что попытка "угадать маршрут по поворотам" заведомо провальная. Да, цена содержит в себе всю информацию, но только после того, как она отреагирует на события рынка. Именно поэтому все индикаторы неизменно запаздывают. А потом показывают абсолютно правильную картинку, когда цена уже отреагировала на события.

                                                        –2
                                                        нет никаких реальных доказательств, кроме "ошибки выжившего"

                                                        А как же моментное инвестирование? Да и что мешает прогнать любой другой алгоритм на исторических данных?

                                                        –6
                                                        Тем не менее, в отличии от рулетки, мир имеет память и если вы едете по незнакомому маршруту и уже сделали серию левых поворотов, шансы на правый поворот все таки растут.
                                                          +5

                                                          Если у вас 10 раз выпала решка, то шансы следующего орла все равно 50%

                                                            +1
                                                            Нифига. Монетка может всегда падать одной стороной. А если всегда поворачивать в одну сторону — будете ездить по кругу :)
                                                            ответ был для nsklizard
                                                            +3
                                                            И самый верный способ получать большую прибыль, это постоянный мониторинг новостей, с умением мгновенно спрогнозировать, как это может отразиться на курсе, что требует нереального количества времени и горького опыта.
                                                            Это тоже одно из заблуждений. Анализировать новости по большому счету это то же, что анализировать цены, это анализирование прошлого. Хотите получать большую прибыль — Вы должны генерировать события, только тогда Вы будете на шаг впереди.
                                                              +6
                                                              Звучит конечно круто и пафосно, «генерировать события». Да только люди, настолько большие, чтобы сгенерированные ими события имели достаточно большой вес, обычно на такую мелкую фигню не размениваются. Не говоря уже о том, иметь крупную долю в бизнесе и одновременно «генерировать события» — это «слегка» не законно, вон товарищу Маску уже прилетало пару раз за то, что любит много говорить о своих компаниях.
                                                                0
                                                                На какую «мелкую фигню»? Все богатейшие люди мира имеют портфели на фондовом рынке.
                                                                  0
                                                                  «Мелкая фигня» — это раскачивать своим трёпом рынок ради того, чтобы навариваться на кратковременных колебаниях своего портфеля. Не говоря уже о том, что портфели у них могут быть настолько большими, что сама попытка пустить их в дело качнёт рынок в обратную сторону.
                                                                    0
                                                                    В этом плане да, согласен.
                                                            0
                                                            Ну а что же оставшиеся 10%? Дело в том, что среди оставшихся почти никто
                                                            в ходе активного трейдинга не может на достаточно длительном промежутке времени обойти по доходности рыночный индекс S&P500. То есть даже если трейдер не слил все свои деньги, а выигрывал на бирже, то в итоге он получит доходность меньшую, чем если бы просто вложил все деньги в индексный фонд S&P500.

                                                            Есть много фондов и инвесторов которые регулярно бьют S&P500. И индекс как бы не всегда растёт.
                                                              +5
                                                              Я писал об этом в статье. Даже если есть фонды, у которых доходность за последние например 20 лет лучше чем у S&P500, то это не значит, что если вы вложите деньги в этот фонд, то через двадцать лет вы получите доходность тоже превосходящую S&P500. Вы же не можете всерьез расчитывать на то, что победители предыдущих лотерей обязательно выиграют в будущей?
                                                                +2
                                                                Из известных мне только один Medallion Fund с успехом пережил все кризисы и показал более высокую доходность чем S&P. И все потому что они не играют в лотерею, а с начала 90-х инвестируют в математические модели и лучшие умы (задолго до появления Google и современного интернета).
                                                                  –1
                                                                  Есть высокочастотный трейдинг, есть арбитраж, на них можно показать фантастические цифры доходности в моменте. Да их любой может показать, у каждого в истории есть сделки с доходностью 700% годовых? Для этого всего и надо чтобы актив вырос за день на 2%. Повторяемость — проблема.
                                                                  Одна из частых самых первых проблем алгоритмов — плохая масштабируемость, то есть небольшая величина депозита, на который можно безрисково зарабатывать.
                                                                    0

                                                                    При этом приходится придумывать модели, объясняющие excessive returns отдельных стратегий.

                                                                    –1
                                                                    Все очень просто. Вы не попадете в такие фонды.
                                                                    В них очень ограниченный вход и максимальная сумма управления. Плюс есть комиссии за управление.

                                                                    В итоге вы либо просто не сможете попасть в этот «закрытый клуб», либо комиссии съедят всю доходность и вы получите в лучшем случае тот же индекс.
                                                                      0

                                                                      Существование таких фондов опровергает тезис «нельзя заработать выше рынка»

                                                                    +1
                                                                    Прям моя курсовая за 3й курс.
                                                                      +1
                                                                      Был у меня на одной из работ знакомый, работавший до этого трейдером. Где — не спрашивал, но прямо в зале. Его как-то спросили, почему ушёл в программисты, ведь там денег гораздо больше. Ответил — работа нервная, пошёл в туалет, вернулся и узнал что потерял N тысяч.
                                                                        –1
                                                                        Всё это верно было бы при условии, что в игре никто не может нарушать правил.
                                                                        Но к сожалению на то она и игра, что есть те кто её придумал и может нарушать правила.
                                                                        Есть хорошая истина — не играй в чужие игру по чужим правилам, они для того и создаются, чтобы ты проиграл. Хотя в рабовладельческом строе (в котором сейчас находится человечество) ложно остаться независимым, но хотя бы туда куда тебя прям силой не тянут — можно не влезать.
                                                                        проблема мира даже не в том что нам не дадут никогда получить какие то легкие деньги, проблема в том что нам не дают даже просто сохранить что есть. Для большинства людей созданы только иллюзии возможностей и свободы.
                                                                          +6
                                                                          Если про условного Васю, то стоит копнуть глубже и увидеть варианты заработать тот же миллион сильно раньше:
                                                                          1. Вложить деньги в образование и поднять зарплату.
                                                                          2. Эмигрировать, начать получать сильно больше.
                                                                          3. Подумать, зачем Васе миллион и что он будет с ним делать?
                                                                          — Проедать на пенсии? Нужен ли весь миллион, и не выгоднее ли найти другие варианты?
                                                                          — Купить дом или бизнес? Тогда выгоднее делать это сейчас в кредит. Например, с жильём 1.5к + сэкономленная аренда позволят реально «заработать» тот же миллион через 30 лет, но «виртуально» быть миллионером прямо завтра.
                                                                            +2
                                                                            Так можно образовываться, поднимать зарплату, эмигрировать и точно так же инвестировать в свой портфель. Даже через пару лет таких накоплений ты чувствуешь себя гораздо уверенней, ведь ты не боишься, что если тебя завтра уволят с работы, то тебе нечего будет есть.

                                                                            Миллион — это ведь никакая не самоцель, это так. Целью может быть загородный дом с лошадками, на который нужен не миллион, а двести тысяч, например. Инвестиционные цели и инвестиционный горизонт у всех разный.

                                                                            Кстати, интересный вопрос про образование. Вот есть у вас предположим $50000. Как вы можете вложить их в образование, так чтобы они точно окупились? Купить курсов на Юдеми или Корсере? Ну так там вы 50к, пару тысяч от силы. Получите образование в университете, а оно точно окупится?
                                                                              0
                                                                              Даже через пару лет таких накоплений ты чувствуешь себя гораздо уверенней, ведь ты не боишься, что если тебя завтра уволят с работы, то тебе нечего будет есть.

                                                                              Собственно, через пару лет любых накоплений. Можно просто в банк на счёт складывать.
                                                                              Лично для себя пришёл к выводу, что инвестировать просто интересно. С чисто финансовой точки зрения, с моим капиталом и знаниями я куда быстрее и легче заработаю эти деньги подработкой. Время, необходимое для «выбора правильной стратегии», просто не окупает себя.
                                                                              С этой точки зрения согласен с одной из идей статьи — просто вложись в индекс побольше, и забудь.
                                                                              Миллион — это ведь никакая не самоцель, это так. Целью может быть...

                                                                              Ну вот в зависимости от цели можно и подбирать подходящие варианты.
                                                                              Вот есть у вас предположим $50000. Как вы можете вложить их в образование, так чтобы они точно окупились?

                                                                              Когда 50к есть, то и надо думать что с ними делать. Если их пока нет, то можно откладывать 1.5к 3 года, а можно немного поднять зарплату и дойти до тех же 50к быстрее.

                                                                              В общем я с Вами согласен, что инвестиции это хороший и действенный инструмент. Но расчёт на «30 лет копить миллион» выглядит для меня немного депрессивно.
                                                                                0
                                                                                Когда 50к есть, то и надо думать что с ними делать. Если их пока нет, то можно откладывать 1.5к 3 года, а можно немного поднять зарплату и дойти до тех же 50к быстрее.

                                                                                Почему вы противоставляете эти действия?
                                                                                Вот есть Вася, который вкладывается в самообразование(но это в основном требует силы, а не деньги) и готовится сменить работу/эмигрировать.
                                                                                И у него всё равно остаются деньги, при том что он себя и не ограничивает. Почему бы и не начать инвестировать?

                                                                                В чём я согласен, это в том что нет никакого смысла в долгосрочном инвестировании ставить цель вида «набрать Х за Y».
                                                                                0
                                                                                За 50000$ можно стать коммерческим пилотом или к примеру врачом стоматологом. Это вложение в себя, и это очень рисковый актив на самом деле.
                                                                                  +3
                                                                                  Эээ… образование, саморазвитие, бизнес, эмиграция, еще и уволить могут?
                                                                                  Вы же сказали можно лежать на диване и ничего не делать!
                                                                                  +2
                                                                                  Вложить деньги в образование и поднять зарплату

                                                                                  А через год узнать, что изученный фреймворк уже не актуален, и вообще эту специальность заменяют на индуса или робота.


                                                                                  Купить дом или бизнес

                                                                                  Дом может подешеветь, а бизнесменов банкротится больше, чем трейдеров.

                                                                                    0
                                                                                    Эмигрировать, начать получать сильно больше
                                                                                    Мало какой программист сможет перебить покупательную способность Васи, получающего 5000$ а Киеве
                                                                                    –2

                                                                                    В России самые удачные вложения — в долги. Особенно перед кризисами.

                                                                                      0
                                                                                      Как же вы правы. Ещё перед выборами долги любят списывать.
                                                                                      0
                                                                                      Есть альтернативные мнения.
                                                                                      Почему Миллион Долларов — Плохая Финансовая Цель
                                                                                      Posted on 28 февраля, 2008 от Max Kraynov
                                                                                      www.kraynov.com/2008/02/28/million-dollars-bad-financial-goal
                                                                                      И про 30 лет там тоже говорится…
                                                                                        +3
                                                                                        Начну с правильной мысли, которую нужно каждому понять. Нельзя заработать глядя на графики котировок и пытаясь составить правильную комбинацию из индикаторов. Это все бред.

                                                                                        Но хочу добавить немного критики к статье.

                                                                                        1. Гипотеза эффективного рынка на практике не подтверждена. Рынок может быть квази-эффективным и в этом квази кроется возможность заработать.
                                                                                        2. Портфельная теория Марковица хороша, но только как теория. В основе теории предположение о нормальном распределении доходности. На практике имеем нестационарные временные ряды. Никакой теории как с этим быть сейчас нет и не предвидится.
                                                                                        3. Зарабатывать выше рынка можно, много людей это делают, очень разными способами.
                                                                                        4. Заработать много денег с помощью депозита — это миф, даже с сложным процентом. Инфляция и черные лебеди всю идею рушат на корню.

                                                                                        Как зарабатывать на рынке?
                                                                                        — Быть инвестиционным банком, выпускать OTС продукты и хеджировать риски на биржах.
                                                                                        — Быть дилером для retail клиентуры — покупать и продавать активы. Желательно быть эксклюзивным дилером на нескольких площадках в нескольких инструментах.
                                                                                        — Хорошо разбираться в нескольких областях бизнеса. Вы можете видеть, что какая-то компания недооценена, потому что вы знаете их бизнес изнутри. Пример — я покупал MS когда они только начали активно вкладываться в open source. Мне было очевидно, что это хорошее решение и облака (по примеру AWS) будут их кормить. Так и вышло, я заработал на этом примерно ~100% за 3 года (2015 — 2018).
                                                                                        — Хорошо разбираться в экономике, политике и социуме. Знаю фонд, который покупал бизнесы на Украине в разгар Крыма и Донбаса. Они понимали, что ситуация не вечная и скоро эти активы будут стоит намного дороже. Так и вышло.
                                                                                        — Покупать и продавать для богатых клиентов. Хочет американец купить биткоин, а ему нельзя. Зато есть знакомый брокер, с нужной лицензией, который за комиссию в 1% сделает эту операцию, все будет законно, все будут довольны.

                                                                                        Все вышеперечисленное обычным людям с улицы недоступно — нужно иметь информационное, финансовое или иное преимущество. Торговля выступает как способ монетизировать это преимущество.

                                                                                        Минутка спекуляции — известно, что богатство людей распределено по Парето (это когда есть тяжелые хвосты), а не нормально. Если предположить, что инкременты богатства тоже распределены по Парето, то нужно сделать вывод — богатым/бедным обычно становятся очень быстро. Долго долго топчемся на месте, а потом рааааз и счастье/несчастье привалило — случилось то самое событие из «тяжелого хвоста» распределения, случилось очен большое приращение/уменьшение. С нормальным распределением такого не бывает, все инкременты более менее одинаковы. Эта идея лишний раз подчеркивает — депозиты как план разбогатеть это плохая идея, статистика этого не поддерживает.
                                                                                          0
                                                                                          еще можно иметь самое быстро оборудование для доступа и зарабатывать на HFT или использовать арбитражные (лишённые рыночного риска) стратегии в торговле.
                                                                                            0
                                                                                            Тогда посмотрите на ежегодный ЛЧИ от MOEX и объясните как это люди делают. Конечно, технический анализ работает, ведь его методика плюс-минус общая для всего рынка, это система с обратной связью. Вы сами и запускаете механизм движения цены, и боретесь с теми, кто придерживается несколько другого подхода.
                                                                                              0
                                                                                              я покупал MS когда они только начали активно вкладываться в open source.

                                                                                              а разве MS вырос не по причине избрания Трампа (продолжающаяся до сих пор история Амазон vs MS)?
                                                                                                +1
                                                                                                А кто ж теперь поймет?
                                                                                                Единственное, что можно сказать точно — вырос, потому что стали больше покупать их акции.
                                                                                                В частности потому, что andreyverbin купил их акции, т.к. решил, что они вырастут на OpenSource ;)
                                                                                              0
                                                                                              Так на чем зарабатывает брокер? Любой брокер зарабатывает на комиссиях за каждую совершенную сделку. Именно поэтому ему выгодно, чтобы вы совершали как можно больше сделок купли-продажи и как можно чаще. То есть брокеру выгодно, чтобы вы занимались трейдингом. И наооборот, брокеру абсолютно не выгодно, если вы совершаете редкие долгосрочные инвестиции.
                                                                                              Как то совсем черное и белое.
                                                                                              1.Брокерам выгодно чтобы вы были в прибыли, так как вы сможете больше сделок совершить, перманентно или на длинном интервале.
                                                                                              2. Если вы не совершаете сделок, для нормальных брокеров это тоже выгодно. Через рост обеспеченности фондов, оборотных капиталов и т.д.

                                                                                              Согласен что рынок всегда на долгую обыграть не возможно. Всё что мы можем и это очень серьезно влияет:
                                                                                              1. Во время зайти на рынок раз в 10 лет когда очевидный кризис
                                                                                              2. Периодически выйти из рынка на отличном подъеме.
                                                                                              Как говорит Бафет иногда не вредно посидеть в кеше, чем он собственно сейчас и занимается, видимо ожидая второй волны
                                                                                                0
                                                                                                Да, конечно. Если начать инвестции аккурат после кризиса, то это повлияет на конечную доходность, но не так сильно, как хотелось бы
                                                                                                  0
                                                                                                  Не так сильно?
                                                                                                  Сбербанк 2007-2008 год 95-100 руб/акция, 2009 — 20 руб, 2011-100 руб, 2014 -50 руб, 2018 — 280, 2020 — 190 руб.
                                                                                                  По сути это одна из топовых акций рынка, с остальными всё примерно ± так же. Фактически купив в 2009 и продав уже через два года можно было увеличить в пять раз, по отдельным акциям в 20 раз.
                                                                                                  Сильно, очень очень сильно. Даже относительно ближайшего «дна» в марте, большинство акций отросли на 15-50% за месяц.
                                                                                                    +2
                                                                                                    Только доходность обычно считают в долларах, и с учетом девальвации рубля там все не так радужно.
                                                                                                      0
                                                                                                      Согласен, ну так и вкладывались мы тогда потенциально в 2009 в долларах, курс тогда примерно 36, сейчас 72. В два раза просадка, к текущему дню, рост в 10 раз + дивиденды которые долго пересчитывать. А если вы вовремя продали в по 250-280 на что у вас был весь 2019 года то в 14 раз.
                                                                                                        0
                                                                                                        Но ведь вы же не безумец и не вкладываете все в одну бумагу?
                                                                                                        Таким образом на фоне всего портфеля «в 10 раз» и «в 14 раз» — выглядит уже не на столько большой разницей. А по факту вы не сможете каждый раз угадывать точки входа/выхода.
                                                                                                          0
                                                                                                          Я же писал, Сбер это флагман нашего рынка, остальные ± так же
                                                                                                            0
                                                                                                            И все же вкладывать все в одну компанию — так себе вариант.
                                                                                                      0
                                                                                                      Много Аэрофлота по 57 получилось купить? Уже бы заработали 50%
                                                                                                        0
                                                                                                        Аэрофлот жду по 30 :-) во второй волне.
                                                                                                    0

                                                                                                    Забавно, что Баффетт просчитался с кэшем, когда ФРС всё залил баблом. Не удивлюсь, если и второй волны не будет.

                                                                                                      0
                                                                                                      Посмотрим, робкие новости уже поползли. В июле пойдут грустные отчёты за 2 квартал.
                                                                                                        0

                                                                                                        Так это уже заложено в цену

                                                                                                          0
                                                                                                          Ни кто не знает что заложено а что нет. Сегодня всем правит паника.
                                                                                                    +1
                                                                                                    Вася вполне свободно может откладывать по $1500 в месяц… за 30 лет Вася становится обладателем состояния, размером более миллиона долларов.
                                                                                                    и
                                                                                                    при реинвестиции полученного дохода обратно в портфель наш капитал удвоится не за 20 лет, а всего за 14.5 лет. За 30 же лет наш капитал увеличится в 4.3 раза.Это и есть магия сложного процента

                                                                                                    что-то я не понял магии
                                                                                                    обещали х4 за 30 лет, а по сути Вася без всяких вложений накопил бы 540 000$, т.е. получил вложениями всего х2

                                                                                                    ПС из этого примера хорошо видно, что если у тебя ЗП ~500$ и менее, не нужно строить из себя инвестора, вкладывая в фонды, акции и т.д. — выхлоп будет копеечный. Лучше вкладывай в себя: здоровье, образование, дети и т.д.
                                                                                                      +3
                                                                                                      С из этого примера хорошо видно, что если у тебя ЗП ~500$ и менее
                                                                                                      Это из серии: «Если в начнете откладывать по чуть чуть каждый месяц, уже через год вы удивитесь как мало вы отложили».
                                                                                                      Примерно так работают пенсионные накопления, в свое время у нас «предложили добровольно» вступить НПФ, на тот момент (13 лет назад) у меня была возможность выбрать 1% в месяц, что я и сделал. И при том что к этой сумме работодатель докладывает такую же вот уже 13 лет, сумма которая там меньше одной мой месячной зарплаты. НПФ естественно каждый год докладывает о высокой эффективности вложений и росте капитала.
                                                                                                        +2
                                                                                                        В этом я с вами согласен. Но дело тут в том, что российские пенсионные фонды и замораживание накопительных пенсий — мошенничество и грабеж чистой воды. В той же США 401k работает очень хорошо.
                                                                                                          0
                                                                                                          Ну грабеж или нет вопрос, по сути сколько пенсионные платили столько и платим. Вообще как перейти на накопительь пенсию в России вопрос, пенсионеров меньше не стало, налог не поменялся, а деньги нужно отдавать и в накопительь фонд и на пенсионеров. Как заменить безболезненно одну модель другой непонятно.
                                                                                                      0
                                                                                                      По статистике примерно 90% трейдеров полностью или частично сливают свой первоначальный депозит

                                                                                                      По какой статистике? По статистике европейских и американских дилеров, которую они раскрывают в соответствии с законом, теряют деньги порядка 60% — 70% клиентов — то есть торговля с плечом не более рискованна, чем обычный мелкий бизнес

                                                                                                        0
                                                                                                        В нашей стране хорошие вложения — недвижимость и драг металлы, ну и валюта. По всему остальному можно очень хорошо прогореть.
                                                                                                          0
                                                                                                          В любой стране лучшее вложение — в себя, в свое образование.
                                                                                                            0
                                                                                                            Как в себя вложить, например, 20 миллионов долларов?
                                                                                                              +1
                                                                                                              Когда у вас 20 миллионов долларов, такой вопрос уже не возникает. Придерживайтесь стратегии, которая вам их принесла.
                                                                                                                0
                                                                                                                Эта стратегия принесёт ещё 20-40-60 миллионов. Но не заставит работать наличные.
                                                                                                              0
                                                                                                              «Сам» — это крайне высокорисковый актив. Я бы поставил его на один уровень с криптовалютами. «Выстрелить», конечно может, но далеко не факт.
                                                                                                                0
                                                                                                                С утратой этого актива все остальные уже не важны.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  Не, риск утраты ничтожен, а вот вероятность того, что он прибыли не даст — огромна.
                                                                                                                    0
                                                                                                                    Риск утраты равен 100%, вопрос времени.
                                                                                                                    Представьте, что вы сегодня проснулись, и ничего у вас нет. На счетах 0, активов 0, вы абсолютно одиноки. Как планируете выживать?
                                                                                                                      0
                                                                                                                      Страрость — это скорее экспирация чем утрата.
                                                                                                              0
                                                                                                              налоги на недвижимость — это «новая нефть», то есть они будут постоянно расти, плюс оплата ЖКХ.
                                                                                                              Если подсчитать текущую эффективность (например последние 5 лет), то доходность от вложений в ликвидную недвижимость получается на уровне банковских депозитов имхо
                                                                                                                0
                                                                                                                Только вот банк может разориться.
                                                                                                                  +1
                                                                                                                  Аналогичное может произойти и с недвижимостью. Кому то эстакаду втиснули на уровне 6..7 этажа в 100 метрах, у кого-то логистический кластер большой химической компании рядом возник. Где-то большая газовая компания подала в суд и отсудила зону отчуждения у своего газопровода. При любых инвестициях есть риски имеющие разную структуру.
                                                                                                              +3
                                                                                                              Не стоит заморачиваться с инвестициями в ценные бумаги в странах где финансовые институты не развиты, а деньги инвестора не защищены ничем.
                                                                                                              Конечно, заработать можно. И даже, в силу большой выборки, найдутся те, кто много заработал (ни о каких 30 годах, конечно нельзя говорить даже сегодня в 2020).
                                                                                                              Чтобы сработал расчет автора статьи нужно два серьезных допущения
                                                                                                              1. Реинвестирование должно быть полным и мгновенным.
                                                                                                              2. доходность 4% после уплаты налогов, что в долларах практически нереально. Точнее, на кривой «доходность-риск» находится сильно справа-сверху. гос.облигации США приносят что-то около 2% и хз как быстро эта цифра еще уменьшится.

                                                                                                              ЦА статьи — программисты, элита рынка труда по сравнению с, например, педагогами. так вот, и в 20 и 30 и до 40 лет инвестировать надо в себя. Доход активного и неглупого кодера за условные 15 лет трудового стажа минимум упятерится. И если рассмотрим два крайних случая: один синиор копит на бирже по максимуму, а второй вкладывает ту же 1000 баксов в свое здоровье, образование и социальные связи — то через 10 лет разница в доходах будет неприлично заметной. А после 40 наверное можно уже и инвестировать )
                                                                                                                0
                                                                                                                Все ETF платят дивиденды/купоны каждый месяц.
                                                                                                                А инвестировать вы можете, оформив счет либо у российского брокера, либо у иностранного. Тот же Interactive Brokers открывает счета россиянам. Все равно записи о владении ценными бумагами будут хранится не у брокера, а в отдельном депозитарии. И даже при банкротстве брокера ничего фатального не произойдет. Но иностранным брокерам доверия все равно больше.
                                                                                                                +3
                                                                                                                Всегда считал трейдинг (как и форекс) чистым гэмблингом, который запрещен в половине стран, в другой половине полулегальный. А трейдер — почетная профессия.
                                                                                                                  0
                                                                                                                  Так ещё и рекламируется эта профессия как способ простого и надежного способа заработка.
                                                                                                                    0
                                                                                                                    И почему вы так считали? Наследие СССР?
                                                                                                                    Во всех развитых странах торговля на бирже легальное и регулируемое соответствующими органами занятие.
                                                                                                                      +1
                                                                                                                      Есть страны, в которых и гэмблинг — «легальное и регулируемое соответствующими органами занятие».
                                                                                                                        +1
                                                                                                                        Вы хотели что-то сказать этим или просто вбросить?
                                                                                                                        Ну кроме того что вы неодобряете торговлю на бирже. Это я понял.
                                                                                                                          0
                                                                                                                          А вы своим выпадом про «Наследие СССР» что-то сказать хотели или просто вбросить?
                                                                                                                          Ну кроме того, что вы неодобряете СССР. Это я понял.
                                                                                                                            +1
                                                                                                                            Тем что в СССР не то что торговля на биржа, можно было поплатиться свободой и жизнью за то что у тебя была валюта.

                                                                                                                            Но если вы считаете, что всё было нормально и правильно, то действительно, можно и не продолжать разговор.
                                                                                                                              0
                                                                                                                              «Поплатиться свободой и жизнью» можно и сейчас в любой стране, если вы занимаетесь чем-то незаконным. Причём чем прибыльнее дело, тем выше риск.

                                                                                                                              Или торговлю на валютной бирже успели включить в Конвенцию о правах человека, что сам её запрет стал причиной так бурно плескаться желчью?
                                                                                                                        0
                                                                                                                        Вот именно, что легальное, в отличие от гэмблинга. А по сути — то же.
                                                                                                                          0
                                                                                                                          Гэмблинг тоже легальное занятие по крайней мере в большинстве развитых стран.

                                                                                                                          Но кажется я начинаю понимать что вы просто придерживаетесь позиции «запретить и не пущать».
                                                                                                                            0
                                                                                                                            Уже далеко не во всех. Уже скорее больше в недоразвитых, чем в развитых.
                                                                                                                            Я придерживаюсь позиции одинакового отношения к одинаковым по сути понятиям.
                                                                                                                              0
                                                                                                                              Назовёте мне эти развитые страны где он запрещен? А то я погуглил и список где запрещено не выглядит списком развитых стран.

                                                                                                                              Только Японию не называйте, пачинко автоматы это тот же гэмблинг.
                                                                                                                              Эмираты тоже не надо, я исламские страны за развитые не считаю.

                                                                                                                              Остаётся где запрещено и развито разве что Сингапур.
                                                                                                                                0
                                                                                                                                Да хоть Германия. Онлайн покер разрешили только в этом году и то стало большим сюрпризом. В США ставки онлайн запрещены уголовно.
                                                                                                                                  +1
                                                                                                                                  Ловко вы подменили понятие «гэмблинг» на «онлайн-гэмблинг» с учётом того что ни одно сообщение до этого на это даже не намекало.

                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Ну, если бы акциями и Форексом разрешали торговать только бумажными, это бы не подменяло понятие? В современном мире делать что-то исключительно оффлайн имхо уже бред.
                                                                                                                                0

                                                                                                                                Великобритания, Испания, Италия, Швеция, вроде, Финляндия, США. С ограничениями (размер ставки, способ пополнения, и другие регуляции), но в этих странах азартные игры и ставки разрешены.

                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  По-всякому:
                                                                                                                                  The Italian Criminal law proclaims gambling illegal, be it organized in a public place, an open-to-public place or a private club. At the same time, according to the Italian law, there's a difference between the games of luck and games where the outcome depends on the player's skills. Sports-betting, lotteries and some other activities fall into the category of legal and regulated gambling activities.

                                                                                                                                  Вообще большинство онлайн контор ведут свой бизнес с Мальты полулегально. Да и «общественная мораль» для гэмблинга и трейдинга сильно разнится. Трейдеры ходят в дорогих костюмах в Сити, а гэмблеры — «наркоманы и больные»…
                                                                                                                                0
                                                                                                                                Тут смотря как трактовать понятие «легальное».
                                                                                                                                Если им могут заниматься только 3-4 избранных оператора с личного дозволения министра финансов, это «легальное»?
                                                                                                                                Если им можно заниматься в одной специально выделенной резрвации на всю страну, это «легальное»?
                                                                                                                                Если он формально запрещен, но запрет легко обходится из-за кривых формулировок, это «легальное»?
                                                                                                                                Если он зарегулирован настолько, что там не реально ни выиграть ни проиграть сколько-нибудь значимую сумму, это «легальное»?
                                                                                                                                Если, утрируя, разрешено играть только в камень-ножницы-бумагу на интерес — это «легальное»?
                                                                                                                                0

                                                                                                                                А что «по-сути» не гэмблинг? Квартиры падают в цене, бизнесы разоряются, фреймворки устаревают, профессии становятся невостребованными, ОФЗ и депозиты валятся вместе с рублём и т. д.

                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Проблема гэмблинга (так говорят) в психологической зависимости.
                                                                                                                                  Что-то я не встречал (я не врач-психотерапевт, но все же) людей с зависимостью от продажи-покупки квартир… А вот людей с красными глазами, продающих акции — полно. Но это считается — «упорно работает», а тот, кто делает ставки на скачках — «нуждается в лечении». Какая-то односторонняя правда, не правда ли?
                                                                                                                                    0

                                                                                                                                    В гэмблинге, по определению, исход игры определяется чисто случайным событием. Вы хотите сказать, что результат ведения бизнес, курсы валют и тд чисто случайны?

                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Как я понял, первая часть статьи именно об этом.
                                                                                                                                      В покере и в спорте исход отнюдь не случаен.
                                                                                                                            0

                                                                                                                            Претензии к автору:
                                                                                                                            1) вы рассказали про расчет портфеля через риск. В чем этот риск выражается? Это точный параметр
                                                                                                                            2) Вы сказали, что никто не обыграет рынок, а потом сказали что ребалансировка потфеля даёт какую-то доходность. Хотя это не так, если актив подешевел не факт что он подорожает
                                                                                                                            3) магия сложных процентов рушится если каждые 10 лет терять 20% на крощисе

                                                                                                                              0
                                                                                                                              И автор не упомянул в расчётах пусть не большую но все важную деталь — налоги. Которые платятся со всего дивидендного дохода. А так же в случае удачной продажи акций.
                                                                                                                                0
                                                                                                                                Да, конечно. Налоги, комиссии и инфляция уменьшают реальную доходность и влияют на конечный результат. Поэтому нужно использовать все возможные способы минимизировать налоги и комиссии. Все равно лучше инвестировать, чем не делать этого, потому что даже при меньшей реальной доходности вы получите результат лучше, чем тот, кто не занимается инвестициями.
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Все равно лучше инвестировать
                                                                                                                                  Это точно. Детям завел счета купил ЕTF S&P500 и несколько голубых фишек РФ. Хоть было это в декабре 2019, на момент инвестиция в плюсе. Посмотрим через 10 лет
                                                                                                                                0
                                                                                                                                Риск — это синоним стандартного отклонения.
                                                                                                                                Акции как минимум всегда платят дивиденды. И цена удешевления всегда ограничена нулем.
                                                                                                                                Магия сложных процентов работает, потому что кризисы закладываются в расчет исторической доходности
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                  Все три утверждения ошибочны. А они крайне важны для выводов вашей статьи. Ещё важнее предположение, что рынок десятилетиями будет расти в целом, а это не так — ВВП планеты уже 10 лет как еле-еле увеличивается, почти не растёт.
                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Еще справедливый s&p должен расти также как и экономика США. Т.е. 3% в год, а не 30%. По факту справедливая его цена 1500. Все остальное это пузырь.
                                                                                                                                      0

                                                                                                                                      1) Компании из S&P 500 зарабатывают не только в США
                                                                                                                                      2) Конкуренцию и относительный рост рыночной доли никто не отменял.

                                                                                                                                        0
                                                                                                                                        Если рассмотреть каждую компанию из S&P 500 увидим тоже самое. Рост прибыли за 10 лет на условные 50% и рост акций в 10 раз.
                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Акции как минимум всегда платят дивиденды

                                                                                                                                    Но ведь это не так…
                                                                                                                                  0

                                                                                                                                  Торговал немного на бирже в начале 2014 года, походил на курсы к одному брокеру, счет открыл у другого, у которого выгоднее условия.
                                                                                                                                  А потом было падение рубля. И все заработанное обнулилось, банальная покупка долларов в обменнике была бы намного выгоднее и без затрат умственных ресурсов и времени.
                                                                                                                                  Единственное, что сами курсы я считаю в целом полезными, можно сходить чтобы повысить свою финансовую грамотноть, но торговать потом не обязательно.

                                                                                                                                    0
                                                                                                                                    Знания надо закреплять практикой. Вместо банальной покупки долларов в обменнике могли бы не менее банально купить на валютной секции, тогда и сборы были поменьше. Сейчас выгоднее их брать в песочнице брокера.
                                                                                                                                    +1
                                                                                                                                    С 1000 баксов за 30 лет под 4% годовых по сложному проценту получается 3000 баксов. А теперь надо задать себе вопрос, что лучше — потратить 1000 баксов в 30 лет или потратить 3000 баксов в 60 лет? 1000 баксов в 30 — это очень много чего. Это путешествия, разный там адреналин, девушки, впечатления, эмоции. А что такое 3000 баксов в 60 лет? Это чуть более качественный коньяк, чуть более мягкое кресло, чуть более дорогие лекарства. Я бы не сказал, что прямо вот так очевидно
                                                                                                                                      0
                                                                                                                                      Почему в комментариях рассматриваются только пограничные случаи, либо «максимум инвестировать», либо «ничего не инвестировать»? Можно вносить и по 100..200..500 долларов ежемесячно.
                                                                                                                                      И второе, в 45 лет (30+15) могут потребоваться деньги на качественное продолжение обучения детей. Это помимо личного здоровья, уровень которого на горизонте в 10..15..30 лет предсказать практически невозможно.
                                                                                                                                        +2
                                                                                                                                        3000 баксов в 60 лет — это какая-нибудь очень нужная операция, это лекарства, которым нет аналогов, это курорты и санатории.
                                                                                                                                          –1
                                                                                                                                          Гробить здоровье в молодости, чтобы лечится в старости. Гениально.
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            Лично я никому не предлагаю гробить здоровье. Воспринимайте свое здоровье как долгосрочный проект, с учетом и настоящего и будущего.
                                                                                                                                          +1
                                                                                                                                          При долларовой инфляции в 3% план так себе.
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            Потратив 1000$ в 30 лет, в 60 ты будешь с пенсией в 200$ и воспоминаниями о путешествиях, адреналине, девушках, впечатлениях и эмоциях. Кайф?
                                                                                                                                              0
                                                                                                                                              Скопив 1000$ в 30 лет, в 60 ты будешь с пенсией в 400$ и воспоминаниями о том, как всю жизнь копил. Кайф?
                                                                                                                                            0
                                                                                                                                            Спасибо за статью — сам недавно увлекся финансами и было любопытно почитать.
                                                                                                                                              +3

                                                                                                                                              А мне понравилась статья. И главный ее вывод — хотите стать миллионером, становитесь специалистом в своей области и копите. Ведь шанса что-то выиграть что-то не бирже нет.

                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                Но вывод вы сделали не совсем верный. Становитесь специалистом, живите по средствам, и не забывайте про возможность заработать в различных финансовых инструментах.
                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                Зачем им продавать курсы по 5000 рублей, если на бирже по их словам они стригут деньги миллионами — вопрос абсолютно риторический.
                                                                                                                                                Удивляюсь, что многие еще верят в «легкие деньги» и ведутся на эти курсы по быстрому заработку. Сколько статей написано, постоянно об этих разводах говорят. Как говорится, жизнь плоха, когда нет…
                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  Финансовая грамотность у людей, увы, невысокая.
                                                                                                                                                  Они видят прибыль, но не видят риски. Они слышат истории о «миллионе в 30 лет», но не реагируют на «всё слил, ещё и должен остался». Все думают, что они достаточно умны для первого варианта, и недостаточно глупы для второго.
                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                  30 лет назад, то есть в 1990 году, в Киеве мало какой программист Вася получал больше 100 долларов. И 20 лет назад — тоже вряд ли больше 1000. Лично я конечно в Москве живу и жила, но, работая программистом 1990 году, я получала около 40 долларов, и это было неплохо, а в 2000 около 200 — до того как перешла в Яндекс, где стала получать 600.
                                                                                                                                                  Я это к тому пишу что подобные рассуждения неявно делают множество преположений на 30 лет вперед — что нынешняя политическая и экономическая системы останутся прежними, что в течение еще 30 будет существовать профессия программиста и она будет по прежнему все такой же востребованной и тд и тп.
                                                                                                                                                  30 лет назад мы тоже делали подобного рода предположения — и большинство из них не оправдались…
                                                                                                                                                    0

                                                                                                                                                    Всем кто пишет, что все сожрет инфляция.
                                                                                                                                                    При определенном уровне дохода наступает момент, когда остаются свободные деньги.
                                                                                                                                                    В банке копить выгоднее, чем складывать в матрас.
                                                                                                                                                    Инвестировать выгоднее, чем складывать в банк.
                                                                                                                                                    Смысл в сохранении свободных денег.

                                                                                                                                                    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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