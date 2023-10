Домашний медиа сервер minidlna

На кой черт это надо?

Так сложились обстоятельства, что мне удалось скоммуниздить старенький ПК, да и чтобы он просто не пылился, так как такое старье продавать за 5-7 тысяч (цена в моем регионе за подобную конфигурацию) мне стыдно, а получать за него 3 тысячи — ну такое. Я решил, сделаю дома небольшую библиотеку фильмов, музыки, да и у жены очень много фотографий, которые её очень дороги. Задумка была следующей.

Некий медиа сервер, который будет транслировать медиаконтент на телевизор.

Некое локальное хранилище для файлов, порой приходится с флешками побегать, а то жесткого диска на 500ГБ не хватает.

Торрент клиент, который будет качать все что я пожелаю.

Цели поставлены, осталось их реализовать. Вряд ли опытные пользователи найдут здесь что-то полезное для себя, наверное, только начинающие пользователи Linux, так как все действия очень простые в исполнении.

Установка Linux

То, как поставить линукс, я думаю, не стоит говорить. Я просто опишу что я сделал после установки. Во-первых, пока компьютер был возле меня, я настроил статический адрес в файле /etc/netplan/00-installer-config.yaml

# This is the network config written by 'subiquity' #ens34 network: ethernets: ens34: addresses: - 192.168.31.5/24 gateway4: 192.68.31.1 nameservers: addresses: [192.168.31.1, 8.8.8.8] optional: true version: 2

Думаю, тут вроде понятно, что где что и как. Конечно, правильнее было бы привязать ip-адрес через роутер, но у меня роутер Xiaomi, и там все в иероглифах... Я просто сделал статический ip-адрес на компьютере. После этого я его отнес в подвал и подключил к роутеру и сел за рабочую машину. Теперь стоит создать пару ssh-ключей для удобства

maks@Kubuntu:~/.ssh$ ssh-keygen -f ~/.ssh/home Generating public/private rsa key pair. Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /home/maks/.ssh/home Your public key has been saved in /home/maks/.ssh/home.pub The key fingerprint is: SHA256:i4rpsCZdQq5S+M2JyPWavEtCZqjsIJj2rHa69dzPgz0 maks@Kubuntu The key's randomart image is: +---[RSA 3072]----+ | | | | | | |. . | |.B S | |O.+.. . . | |OX.O... + | |X*@+Bo...E | |**OO=o ..oo | +----[SHA256]-----+ maks@Kubuntu:~/.ssh$

Ну и отправил ключ на медиа сервер

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/home.pub maks@192.168.31.5 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/maks/.ssh/home.pub" /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed%sudo ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys maks@192.168.31.5's password: Number of key(s) added: 1 Now try logging into the machine, with: "ssh 'maks@192.168.31.5'" and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

Теперь настрою файл ~/.ssh/config

Host home HostName 192.168.31.5 User maks IdentityFile /home/maks/.ssh/home

И теперь для подключения достаточно написать ssh home ,и последний момент, которой наверное не стоит делать, это убрать ввод пароля при использовании sudo. Для этого достаточно добавить NOPASSWD в файл /etc/sudoerc что бы вышло так

%sudo ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL

Установка transmission-daemon

И так, начну с торрент-клиента transmiss-daemon.

$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt install -y transmission-daemon

Так обновятся все пакеты и установится transmiss-daemon. Вообще не рекомендуется ставить без ведома все подряд, но так как у меня система только что установленная, установятся только обновления системных пакетов, и вряд тли что-то сломается. После установки transmission-daemon нужно его выключить для того что произвести настройку.

$ sudo systemctl stop transmission-daemon.service

Если править файл конфигурации /etc/transmission-daemon/settings.json в тот момент как демон работает, изменения не сохранятся. И так мне надо поправить несколько строк, но для начала создам папки куда будет все качаться. Я создам все папки для медиа контента в /media и будет /media/torrent/downloads для загружаемых файлов и /media/torrent/complete для файлов которые уже загрузились

$ mkdir -p /media/torrent/{downloads,complete}

сразу сменю владельца на папки для загрузки на debian-transmission

$ sudo chown -R debian-transmission:debian-transmission /media/torrent

Теперь можно приступать к настройке transmission. Как уже говорилось, все настройки хранятся в файле /etc/transmission-daemon/settings.json . Нам необходимо поправить несколько строк, а именно

"download-dir": "/var/lib/transmission-daemon/downloads" - указываем папку куда будут помещаться загруженные файлы, у меня в /media/torrent/complete Лучше указывать полный путь

"incomplete-dir": "/var/lib/transmission-daemon/Downloads" - указываем папку в которой будут храниться не докачавшиеся файлы, у меня /media/torrent/downloads

"incomplete-dir-enabled": false - указываем true что бы хранить скачавшиеся файлы отдельно

"rpc-authentication-required": true - меняем на false для отключения авторизации по логину и паролю, это пожеланию

"rpc-host-whitelist-enabled": true - меняем на false для отключения использования "белого списка ip-адресов"

"rpc-password": "{a3edc70552a46d634e81ad9fabca6f51f9303197F8.No4L4" - указываем свой пароль для авторизации, если вы оставили авторизацию по паролю. Так же сразу хочу сказать, что после того как вы включите transmiss-daemon то пароль автоматически зашифруется

"rpc-username": "transmission" - указываем логин для авторизации

"rpc-whitelist-enabled": true - опять-таки отключаем авторизацию по разрешенным ip-адресам меняя true на false соответственно

И запуск transmission

sudo systemctl start transmission-daemon.service

и захожу в web-панель transmission по ip-адресу и порту 9091, у меня это 192.168.31.5:9091

web-интерфейс transmission

transmission почти готов теперь настрою проксирование через NGINX

Установка NGINX и настройка проксирования

Я поставил весь nginx, но в теории достаточно и самого пакета nginx

sudo apt install -y nginx-full

После установки проверю, работает ли веб сервер зайдя на ip-адрес машины

Приветственное сообщение от Nginx

Теперь выполню настройку nginx. Все конфигурационные файлы находятся в /etc/nginx/* . Для начала я удалю все лишнее из файла /etc/nginx/nginx.conf и приведу его к такому виду

nginx.conf user www-data; worker_processes auto; pid /run/nginx.pid; include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf; events { worker_connections 768; } http { sendfile on; tcp_nopush on; types_hash_max_size 2048; include /etc/nginx/mime.types; default_type application/octet-stream; access_log /var/log/nginx/access.log; error_log /var/log/nginx/error.log; include /etc/nginx/conf.d/*.conf; include /etc/nginx/sites-enabled/home.conf; }

И создам файл /etc/nginx/sites-enabled/home.conf с базовым содержимым

home.conf server { listen 80; root /var/www/home; server_name home.ru; location / { index index.html; try_files $uri $uri/ =404; } }

Немного объясню файл. listen 80 указываем на каком порту будет слушаться сайт, root /var/wwww/home я создал папку от имени root и поместил туда простую страницу html взятую из интернета для проверки как будет все работать.

html страница скачанная из интернета

Так же я добавил строку 192.168.31.5 home.ru в рабочей машине в файл /etc/hosts для того что бы сайт мог открываться в браузере с рабочей машины по адресу home.ru что и указал в файле home.conf server_name home.ru

Настройка проксирования transmission-daemon через nginx

NGINX вообще мощная фигня, и для того что бы открывать web-панель transmisson через http://home.ru/transmission/ его будет более чем достаточно. Все правки я буду делать в файле /etc/nginx/sites-enabled/home.conf для начала добавлю новый location и в нём укажу что бы он проксировал запрос с home.ru/transmission/ на 127.0.0.1:9091

блок location для transmission location /transmission/ { proxy_pass http://localhost:9091 ; }

transmission-daemon просит X-Transmission-Session-Id

Перенаправление пошло, но вот только transmission жалуется на отсутствие хедера X-Transmission-Id . Немного поковырявши хедеры, так же добавив 2 блока location мне удалось завести transmission. Вот полный файл конфигурации

полный файл home.conf server { listen 80; root /var/www/home; server_name home.ru; location / { index index.html; try_files $uri $uri/ =404; } location /transmission/ { proxy_read_timeout 300; proxy_pass_header X-Transmission-Session-Id; proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Server $host; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:9091/transmission/web/; } location /rpc { proxy_pass http://127.0.0.1:9091/transmission/rpc; } location /upload { proxy_pass http://127.0.0.1:9091/transmission/upload; } }

transmission заработал

Написание скрипта

Так сложилось, что у меня телевизор Samsung толком не воспроизводит видео в формате avi, а если и воспроизводит то как то криво. Нельзя перемотать, длительность фильма такая — что люди стока не живут, да и самое неприятное заключается в том что посреди фильма он может просто оборваться. А вот формат mkv он ест нормально. И поэтому я решил написать небольшой скрипт на bash который будет запускать сам transmission-daemon после загрузки файла. Немного подумав над логикой и посмотрев как качаются разные файлы, выстроил себе цепочку действий. Во-первых надо понять, скачалась папка или файл. Если папка, то создать такую же папку в директории для DNLA сервера, если файл, то пропускаем. Возвращаемся к папке, теперь смотрим на содержимое папки, если файлы avi то конвертируем их через ffmpeg в конечную папку, если в папке файлы mkv то просто перемещаю их, но если там то-то другое, просто кидаю в /tmp для дальнейшего анализа. Теперь возвращаемся к началу скрипта, если же это не папка, а файл то, смотрим на формат и при необходимости конвертируем. Вроде ничего сложного, вот сам скрипт

скрипт download.sh #!/bin/bash COMPLETE="путь_к_конечным_файлам" CHAT_ID="сюда_чат_айди" TELEGRAM_BOT="сюда_айди_телеграм_бота" #Функция для обработки папки dir () { #Создаю папку для медиасервера mkdir $COMPLETE/$TR_TORRENT_NAME #Прохожу по всем файлам в папке for movie in $(ls $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME) do #Если фильм ави if [[ $movie == *avi ]]; then #Конвертирую его в mkv ffmpeg -i $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME/$movie $COMPLETE/$TR_TORRENT_NAME/$movie.mkv #Если фильм mkv elif [[ $movie == *mkv ]]; then #Перемещаю фильм в конечную папку mv $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME/$movie $COMPLETE/$movie #Если непонятный файл, отправляю его в /tmp else mkdir /tmp/$TR_TORRENT_NAME mv $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME/$movie /tmp/$TR_TORRENT_NAME/$movie echo -e "$movie

был непонятен скрипту. Нужно сюда заглянуть

/tmp/$TR_TORRENT_NAME/$movie" >> /tmp/$TR_TORRENT_NAME.message fi done echo -e "Торент

$TR_TORRENT_NAME

загружен" >> /tmp/$TR_TORRENT_NAME.message } #Если скачался просто файл file () { #Так же проверяю на формат if [[ $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME == *avi ]]; then #Крнвертирую ffmpeg -i $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME $COMPLETE/$TR_TORRENT_NAME.mkv elif [[ $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME == *mkv ]]; then #Перемещаю mv $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME $COMPLETE/$TR_TORRENT_NAME else mkdir /tmp/$TR_TORRENT_NAME mv $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME /tmp/$TR_TORRENT_NAME/$TR_TORRENT_NAME echo -e "Торрент

$TR_TORRENT_NAME

загружен и не понятен скрипту" >> /tmp/$TR_TORRENT_NAME.message fi echo -e "Торрент

$TR_TORRENT_NAME

загружен" >> /tmp/$TR_TORRENT_NAME.message } send_message () { curl https://api.telegram.org/bot$TELEGRAM_BOT/sendMessage?parse_mode=markdown -d chat_id=$CHAT_ID -d text="$(</tmp/$TR_TORRENT_NAME)" } if [[ -d $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME ]]; then dir else file fi send_message #Удаляю старые файлы если они есть rm -rf $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME rm -rf /tmp/$TR_TORRENT_NAME.message

Скрипт далек от идеала, может потом его доработаю под собственные нужды, например что бы скачанные файлы .iso перемещались сразу в папку для шаринга. Так же он отправляет в телеграм уведомление о загруженном файле, и если есть ошибки, он тоже об этом сообщит. Скрипт писал на быструю руку, и он не проходит по вложенным папкам, если будет в этом необходимость то его поправлю. На данный момент он выполняет то что мне и надо. После того как скрипт написан, и я определился с конечными папками, перемещаю скрипт к transmission

sudo mv download.sh /etc/transmission-daemon/

даю скрипту права на исполнения

sudo chmod +x download.sh

и меняю владельца

sudo chown debian-transmission:debian-transmission /etc/transmission-daemon/download.sh

После останавливаю transmission-daemon

sudo systemctl stop transmission-daemon

и меняю 2 параметра в /etc/transmission-daemon/setings.json

"script-torrent-done-enabled": false

"script-torrent-done-filename": ""

done-enabled перевожу на true, то-есть включаю активацию скрипта по окончанию загрузки, а done-file указываю полный путь к файлу, можно указать только название файла если файл лежит в папке transmission, но мне легче указать полный путь.

"script-torrent-done-enabled": true, "script-torrent-done-filename": "/etc/transmission-daemon/download.sh",

Установка медиа сервера

В качестве медиа сервера DNLA я выбрал minidlna. Ставится из репозитория ubuntu, прост в настройке.

sudo apt install -y minidlna

Файл конфигурации находится /etc/minidlna.conf , я в нем внес несколько правок, а именно, указал где находятся медиаконтент

media_dir=A,/media/gerbera/music

media_dir=P,/media/gerbera/photo

media_dir=V,/media/gerbera/movie

Указал где хранить базу данных файлов minidlna

db_dir=/var/cache/minidlna

Указал куда писать логи

log_dir=/var/log/minidlna

и указал имя сервера

friendly_name=Home_Media

и в конце перезапустил сервер

sudo systemctl restart minidlna

И получил результат

Напоследок

Писать о том как я настроил временно samba не буду. Есть очень много мануалов в котором все описано куда лучше, чем смогу описать я, но хочу поделится несколькими мыслями на будущие) Целый комп для этого излишнее, тем более у меня есть роутер с прошивкой OpenWRT на котором можно все это реализовать, но жена мне раз дала идею сделать мониторинг цен. Я такое уже делал, написал небольшой скрипт на bash который парсил страницу, брал оттуда название товара, картинку и цену. Скрипт запускался через cron. Идея неплохая, но для каждого сайта необходимо делать свой шаблон. И скорее всего сайты по типу Wildberries при авторизации будут показывать другую цену. Идею думаю реализовать на C++, которые будут брать ссылку для просмотра из БД и смотреть на цену. Если цена записанная в БД будет больше, то отправлять сообщение в том же телеграме о том что на такой-то товар ценна изменилась. Да и для разных экспериментов и обучения можно поднимать сервере виртуальную машину и её ковырять. Так же есть идея реализовать некую запись телепередач. У нас нет обычного телевидения, есть всего 1 канал XD, и жена смотрит несколько передач. Думаю просто настроить запись их в тот же медиа сервер. Но все это планы, желание на исполнения не много.

P.S.

Я впервые пишу такой длинный текст, и вообще в первые куда-то пишу по мимо личных сообщений. Не судите строго.