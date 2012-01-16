RAW vs DNG
Как мне показалось из комментариев к этой статье, среди хабрафотографов есть некоторое количество людей, не знавших (или не знающих) про формат DNG. В этом топике я рассмотрю этот формат по отношению к RAW.
Какой из этих форматов лучше использовать? Этот довольно важный вопрос вы, возможно, уже задавали себе. Если вы ничего не слышали про DNG или слышали только мельком, не вдаваясь в подробности – не беда. Именно для этого я и пишу этот пост. Всем заинтересовавшимся – добро пожаловать под кат.
Прежде чем писать дальше, оговорюсь: в данной статье я описываю различия только между DNG и RAW. JPEG не трогаю.
Это формат записи «сырых» файлов, также известный как «цифровой негатив», – представляет из себя почти необработанные данные, поступающие непосредственно с датчика камеры. Это слово употребляется к первичным данным не только в фотоделе, но еще и, например, в музыкальном и видео производстве. Да это и не странно, ибо «raw» в переводе с английского означает «сырой».
Сам RAW не является форматом файла как таковым. Под этим названием собралось больше десятка форматов. Но так как все они работают по одному и тому же принципу, их называют одним общим словом. RAW – проприетарен и привязан к производителю камеры. То есть, у каждого производителя фотоаппаратов с поддержкой RAW свой собственный формат файла, не совместимый с другими.
1. Содержит полное превью в формате JPEG, обработанное камерой (используя настройки, выбранные при съемке).
2. В дополнение к основной информации об экспозиции может хранить дополнительные, специфические для камеры данные (например, значение фокуса).
3. Большая свобода при многих вариантах обработки. Резерв нужен лишь небольшому XMP-файлу.
1. Не все программы могут открывать RAW-файлы.
2. Форматы RAW полностью поддерживаются только производителями камер (напомню, у каждого свой). Изменять их может только программное обеспечение, поставляемое в комплекте с камерой (например, Canon – Digital Photo Professional, Nikon – Capture NX и др.).
3. Следует из предыдущего пункта. Поскольку RAW-файлы не могут быть изменены сторонним программным обеспечением, все изменения производимые с файлом будут храниться отдельно (XMP-файл).
Нужно отметить, что в последнее время в камерах (особенно высокого класса) все чаще появляется возможность записи в так называемом «сжатом RAW». Такие файлы сохраняют всю прелесть полного RAW, но занимают меньший объем памяти. На данный момент существуют два вида таких файлов. Меньшее сжатие убирает от четверти до трети от полного объема. Вторая версия позволяет «сбросить» до 50-60% объема. Напомню, что все преимущества RAW перед JPEG при этом не страдают.
DNG (Digital Negative Specification) считается одним из подформатов RAW. Это проприетарный формат компании Adobe, который был создан для хранения данных изображения в совместимом формате, в отличие от прочих RAW-файлов. Хотя DNG был изобретен Adobe и поддерживается во всех приложениях компании, есть и другие производители (Pentax (спасибо JStingo), Leica и Hasselblad), которые приняли этот стандарт и используют его в своих камерах, как основной формат файлов RAW.
В настоящее время поддержка этого формата осуществляется на меньшем уровне, чем RAW. Это один из факторов, добавляющих неопределенности, потому как неизвестно что будет с форматом дальше. Лично я уверен в силах Adobe продвинуть его дальше и если и не сделать индустриальным стандартом, то увеличить его популярность.
1. Нет необходимости беспокоиться о «родном» для камеры формате RAW – будучи один раз преобразованным в DNG он будет работать с любым программным обеспечением, читающим DNG.
2. Как правило, занимает меньше места относительно RAW.
3. Изменения, производимые со снимком, будут записаны непосредственно в файл, что избавляет от дополнительных XMP-файлов. Это упрощает управление файлами.
4. Способен хранить полный оригинальный RAW-файл, который при необходимости может быть позже извлечен вручную.
5. Adobe предоставляет множество способов для автоматического преобразования RAW-изображений в формат DNG в таких программах как Lightroom.
Компания продолжает работать над DNG, добавляя все больше возможностей.
1. Не все программы могут открывать DNG-файлы, в том числе и те, что работают с другими RAW-форматами (хотя в последнее время эта ситуация исправляется). Сюда же относится и программное обеспечение от производителей камер (например, Nikon Capture NX).
2. Преобразование RAW в DNG занимает дополнительное время.
3. Удаляет некоторые мета-данные (например, активный D-Lighting и Picture Control) из RAW-файлов, что делает невозможным получение этих данных из DNG в будущем.
4. Поскольку все изменения записываются в DNG-файл, вы должны создавать резервную копию всего файла каждый раз при внесении в него изменений.
По сути, эти форматы равнозначны. Из обоих можно одинаково вытянуть картинку, экспортировать в нужный формат, хранить обработки в конце концов. Пусть в случае с DNG это чуть более затратно по размеру (хоть сейчас жесткие диски и не стоят копейки, но все равно хранить огромные массы информации очень дешево и просто).
Лично я предпочитаю использовать DNG по следующим трем причинам:
1. Совместимость – не имеет значения какой камерой я пользуюсь сегодня и какой воспользуюсь завтра.
2. Простота – все изменения записываются в один файл.
3. Размер – эти 15-20% дополнительного пространства имеют значение, когда у вас есть десятки тысяч фотографий.
Конечно, для этого нужно немного больше времени, но преимущества DNG для меня перевешивают преимущества RAW. Процесс резервного копирования проходит проще, потому что мне не приходится беспокоиться о выборе сопроводительных файлов (XMP) – я просто копирую фотографии, с которыми работаю.
Что касается того: сохранять или нет оригинальные RAW-файлы, то лично я делаю резервную копию только очень важных для меня снимков. Все остальное хранится в DNG + отдельно обработанные JPG.
P.S. Ни в коем случае никого не призываю использовать DNG. Добавил свое мнение, просто как одно из множества.
Какой из этих форматов лучше использовать? Этот довольно важный вопрос вы, возможно, уже задавали себе. Если вы ничего не слышали про DNG или слышали только мельком, не вдаваясь в подробности – не беда. Именно для этого я и пишу этот пост. Всем заинтересовавшимся – добро пожаловать под кат.
Прежде чем писать дальше, оговорюсь: в данной статье я описываю различия только между DNG и RAW. JPEG не трогаю.
Что такое RAW?
Это формат записи «сырых» файлов, также известный как «цифровой негатив», – представляет из себя почти необработанные данные, поступающие непосредственно с датчика камеры. Это слово употребляется к первичным данным не только в фотоделе, но еще и, например, в музыкальном и видео производстве. Да это и не странно, ибо «raw» в переводе с английского означает «сырой».
Сам RAW не является форматом файла как таковым. Под этим названием собралось больше десятка форматов. Но так как все они работают по одному и тому же принципу, их называют одним общим словом. RAW – проприетарен и привязан к производителю камеры. То есть, у каждого производителя фотоаппаратов с поддержкой RAW свой собственный формат файла, не совместимый с другими.
Преимущества формата RAW
1. Содержит полное превью в формате JPEG, обработанное камерой (используя настройки, выбранные при съемке).
2. В дополнение к основной информации об экспозиции может хранить дополнительные, специфические для камеры данные (например, значение фокуса).
3. Большая свобода при многих вариантах обработки. Резерв нужен лишь небольшому XMP-файлу.
Недостатки формата RAW
1. Не все программы могут открывать RAW-файлы.
2. Форматы RAW полностью поддерживаются только производителями камер (напомню, у каждого свой). Изменять их может только программное обеспечение, поставляемое в комплекте с камерой (например, Canon – Digital Photo Professional, Nikon – Capture NX и др.).
3. Следует из предыдущего пункта. Поскольку RAW-файлы не могут быть изменены сторонним программным обеспечением, все изменения производимые с файлом будут храниться отдельно (XMP-файл).
Нужно отметить, что в последнее время в камерах (особенно высокого класса) все чаще появляется возможность записи в так называемом «сжатом RAW». Такие файлы сохраняют всю прелесть полного RAW, но занимают меньший объем памяти. На данный момент существуют два вида таких файлов. Меньшее сжатие убирает от четверти до трети от полного объема. Вторая версия позволяет «сбросить» до 50-60% объема. Напомню, что все преимущества RAW перед JPEG при этом не страдают.
Что такое DNG?
DNG (Digital Negative Specification) считается одним из подформатов RAW. Это проприетарный формат компании Adobe, который был создан для хранения данных изображения в совместимом формате, в отличие от прочих RAW-файлов. Хотя DNG был изобретен Adobe и поддерживается во всех приложениях компании, есть и другие производители (Pentax (спасибо JStingo), Leica и Hasselblad), которые приняли этот стандарт и используют его в своих камерах, как основной формат файлов RAW.
В настоящее время поддержка этого формата осуществляется на меньшем уровне, чем RAW. Это один из факторов, добавляющих неопределенности, потому как неизвестно что будет с форматом дальше. Лично я уверен в силах Adobe продвинуть его дальше и если и не сделать индустриальным стандартом, то увеличить его популярность.
Каковы преимущества формата DNG?
1. Нет необходимости беспокоиться о «родном» для камеры формате RAW – будучи один раз преобразованным в DNG он будет работать с любым программным обеспечением, читающим DNG.
2. Как правило, занимает меньше места относительно RAW.
3. Изменения, производимые со снимком, будут записаны непосредственно в файл, что избавляет от дополнительных XMP-файлов. Это упрощает управление файлами.
4. Способен хранить полный оригинальный RAW-файл, который при необходимости может быть позже извлечен вручную.
5. Adobe предоставляет множество способов для автоматического преобразования RAW-изображений в формат DNG в таких программах как Lightroom.
Компания продолжает работать над DNG, добавляя все больше возможностей.
Недостатки формата DNG
1. Не все программы могут открывать DNG-файлы, в том числе и те, что работают с другими RAW-форматами (хотя в последнее время эта ситуация исправляется). Сюда же относится и программное обеспечение от производителей камер (например, Nikon Capture NX).
2. Преобразование RAW в DNG занимает дополнительное время.
3. Удаляет некоторые мета-данные (например, активный D-Lighting и Picture Control) из RAW-файлов, что делает невозможным получение этих данных из DNG в будущем.
4. Поскольку все изменения записываются в DNG-файл, вы должны создавать резервную копию всего файла каждый раз при внесении в него изменений.
Какой же формат использовать?
По сути, эти форматы равнозначны. Из обоих можно одинаково вытянуть картинку, экспортировать в нужный формат, хранить обработки в конце концов. Пусть в случае с DNG это чуть более затратно по размеру (хоть сейчас жесткие диски и не стоят копейки, но все равно хранить огромные массы информации очень дешево и просто).
Лично я предпочитаю использовать DNG по следующим трем причинам:
1. Совместимость – не имеет значения какой камерой я пользуюсь сегодня и какой воспользуюсь завтра.
2. Простота – все изменения записываются в один файл.
3. Размер – эти 15-20% дополнительного пространства имеют значение, когда у вас есть десятки тысяч фотографий.
Конечно, для этого нужно немного больше времени, но преимущества DNG для меня перевешивают преимущества RAW. Процесс резервного копирования проходит проще, потому что мне не приходится беспокоиться о выборе сопроводительных файлов (XMP) – я просто копирую фотографии, с которыми работаю.
Что касается того: сохранять или нет оригинальные RAW-файлы, то лично я делаю резервную копию только очень важных для меня снимков. Все остальное хранится в DNG + отдельно обработанные JPG.
P.S. Ни в коем случае никого не призываю использовать DNG. Добавил свое мнение, просто как одно из множества.
Комментарии 71
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