Регистрация
16 января 2012 в 20:45

RAW vs DNG

Как мне показалось из комментариев к этой статье, среди хабрафотографов есть некоторое количество людей, не знавших (или не знающих) про формат DNG. В этом топике я рассмотрю этот формат по отношению к RAW.

Какой из этих форматов лучше использовать? Этот довольно важный вопрос вы, возможно, уже задавали себе. Если вы ничего не слышали про DNG или слышали только мельком, не вдаваясь в подробности – не беда. Именно для этого я и пишу этот пост. Всем заинтересовавшимся – добро пожаловать под кат.

Прежде чем писать дальше, оговорюсь: в данной статье я описываю различия только между DNG и RAW. JPEG не трогаю.

Что такое RAW?



Это формат записи «сырых» файлов, также известный как «цифровой негатив», – представляет из себя почти необработанные данные, поступающие непосредственно с датчика камеры. Это слово употребляется к первичным данным не только в фотоделе, но еще и, например, в музыкальном и видео производстве. Да это и не странно, ибо «raw» в переводе с английского означает «сырой».

Сам RAW не является форматом файла как таковым. Под этим названием собралось больше десятка форматов. Но так как все они работают по одному и тому же принципу, их называют одним общим словом. RAW – проприетарен и привязан к производителю камеры. То есть, у каждого производителя фотоаппаратов с поддержкой RAW свой собственный формат файла, не совместимый с другими.

Преимущества формата RAW

1. Содержит полное превью в формате JPEG, обработанное камерой (используя настройки, выбранные при съемке).

2. В дополнение к основной информации об экспозиции может хранить дополнительные, специфические для камеры данные (например, значение фокуса).

3. Большая свобода при многих вариантах обработки. Резерв нужен лишь небольшому XMP-файлу.

Недостатки формата RAW

1. Не все программы могут открывать RAW-файлы.

2. Форматы RAW полностью поддерживаются только производителями камер (напомню, у каждого свой). Изменять их может только программное обеспечение, поставляемое в комплекте с камерой (например, Canon – Digital Photo Professional, Nikon – Capture NX и др.).

3. Следует из предыдущего пункта. Поскольку RAW-файлы не могут быть изменены сторонним программным обеспечением, все изменения производимые с файлом будут храниться отдельно (XMP-файл).

Нужно отметить, что в последнее время в камерах (особенно высокого класса) все чаще появляется возможность записи в так называемом «сжатом RAW». Такие файлы сохраняют всю прелесть полного RAW, но занимают меньший объем памяти. На данный момент существуют два вида таких файлов. Меньшее сжатие убирает от четверти до трети от полного объема. Вторая версия позволяет «сбросить» до 50-60% объема. Напомню, что все преимущества RAW перед JPEG при этом не страдают.

Что такое DNG?


DNG (Digital Negative Specification) считается одним из подформатов RAW. Это проприетарный формат компании Adobe, который был создан для хранения данных изображения в совместимом формате, в отличие от прочих RAW-файлов. Хотя DNG был изобретен Adobe и поддерживается во всех приложениях компании, есть и другие производители (Pentax (спасибо JStingo), Leica и Hasselblad), которые приняли этот стандарт и используют его в своих камерах, как основной формат файлов RAW.

В настоящее время поддержка этого формата осуществляется на меньшем уровне, чем RAW. Это один из факторов, добавляющих неопределенности, потому как неизвестно что будет с форматом дальше. Лично я уверен в силах Adobe продвинуть его дальше и если и не сделать индустриальным стандартом, то увеличить его популярность.

Каковы преимущества формата DNG?

1. Нет необходимости беспокоиться о «родном» для камеры формате RAW – будучи один раз преобразованным в DNG он будет работать с любым программным обеспечением, читающим DNG.

2. Как правило, занимает меньше места относительно RAW.

3. Изменения, производимые со снимком, будут записаны непосредственно в файл, что избавляет от дополнительных XMP-файлов. Это упрощает управление файлами.

4. Способен хранить полный оригинальный RAW-файл, который при необходимости может быть позже извлечен вручную.

5. Adobe предоставляет множество способов для автоматического преобразования RAW-изображений в формат DNG в таких программах как Lightroom.

Компания продолжает работать над DNG, добавляя все больше возможностей.

Недостатки формата DNG

1. Не все программы могут открывать DNG-файлы, в том числе и те, что работают с другими RAW-форматами (хотя в последнее время эта ситуация исправляется). Сюда же относится и программное обеспечение от производителей камер (например, Nikon Capture NX).

2. Преобразование RAW в DNG занимает дополнительное время.

3. Удаляет некоторые мета-данные (например, активный D-Lighting и Picture Control) из RAW-файлов, что делает невозможным получение этих данных из DNG в будущем.

4. Поскольку все изменения записываются в DNG-файл, вы должны создавать резервную копию всего файла каждый раз при внесении в него изменений.

Какой же формат использовать?


По сути, эти форматы равнозначны. Из обоих можно одинаково вытянуть картинку, экспортировать в нужный формат, хранить обработки в конце концов. Пусть в случае с DNG это чуть более затратно по размеру (хоть сейчас жесткие диски и не стоят копейки, но все равно хранить огромные массы информации очень дешево и просто).

Лично я предпочитаю использовать DNG по следующим трем причинам:

1. Совместимость – не имеет значения какой камерой я пользуюсь сегодня и какой воспользуюсь завтра.

2. Простота – все изменения записываются в один файл.

3. Размер – эти 15-20% дополнительного пространства имеют значение, когда у вас есть десятки тысяч фотографий.

Конечно, для этого нужно немного больше времени, но преимущества DNG для меня перевешивают преимущества RAW. Процесс резервного копирования проходит проще, потому что мне не приходится беспокоиться о выборе сопроводительных файлов (XMP) – я просто копирую фотографии, с которыми работаю.

Что касается того: сохранять или нет оригинальные RAW-файлы, то лично я делаю резервную копию только очень важных для меня снимков. Все остальное хранится в DNG + отдельно обработанные JPG.

P.S. Ни в коем случае никого не призываю использовать DNG. Добавил свое мнение, просто как одно из множества.
Теги:
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Комментарии 71

    +4
    Напишите, что Pentax так же поддерживает съемку сразу в DNG.
      +5
      Все просто и понятно, спасибо.
      Вообщем DNG не уперся, если ваша камера не поддерживает его, а это самые популярные марки: canon, nikon, sony.
        0
        Не совсем, например я использую Lightroom для каталогизации, и во время импорта с карточка на комп, там просто ставлю галочку конвертировать в DNG, а обратно на фотик я копировать не собираюсь.
          +10
          А мне вот наоборот, никак не хочется трогать оригиналы. Как лежали в CR2, так и будут лежать. Может Canon в следующем DPP сделает кнопку «сделать шедевр»?))
            +1
            Какие плюсы это преобразования? — Вижу только минусы: куча времени тратится на конвертацию, теряется часть информации.
            DNG хорошо только в том случае, если устройство изначально записывает данные в этом формате. А вот конвертировать другие форматы в DNG имхо не имеет никакого смысла.
              0
              Я вижу пока один аргумент — есть легенда, что со временем (через несколько десятков или сотен лет) оригинальный софт будет утерян и родные равы нечем будет расшифровать, как сейчас, например, сложно достать информацию с восьмидюймовых дискет или магнитной ленты.
              (Лично мне кажется что эта опасность несколько преувеличена, учитывая наличие опенсорсных рав-конвертеров)

              Второй аргумент — чтобы эти фотографии могли быть открыты бОльшим количеством разного софта, но этот аргумент пока не актуален.
                0
                А за полтора года после моего комментария DNG так и не стал более популярным и устройства данные в нем не сохраняют. Если знаете такие, то поправьте.
                  0
                  Да я и не говорю, что он должен был стать, просто привёл аргументы, как вы просили.
                  Пара устройств сохраняет, всё же.
          +2
          Про недостатки немножко не понял.

          «2. Форматы RAW полностью поддерживаются только производителями камер (напомню, у каждого свой). Изменять их может только программное обеспечение, поставляемое в комплекте с камерой (например, Canon – Digital Photo Professional, Nikon – Capture NX и др.).»

          Adobe Lightroom прекрасно открывает равы кэнона и никона (проверял лично). Мало того, позволяет производить полную обработку. ACDSee, фотошоп — тоже прекрасно открывают (проверял только кэноновские .cr2). Т.е. родной софт от камеры не особо и нужен.
            0
            Насколько я помню, там камнем преткновения всегда были цветовые профили, которые в не родных программах естественно не родные.
              +1
              Как я понял, в статье речь о том, что сторонний софт не может сохранить внесенные изменения непосредственно в RAW-файл. Смотреть же и экспортировать изрбражение в другой формат из raw умеет множество программ.
                0
                Смотреть и правильно показывать разные вещи. Смотреть то они его смотрят, но показывают не так как оригинальный софт, я про это. Тут ещё вопрос конечно в том, что такое правильно. Кому-то правильно — это цвета из оригинальной программы, а кому-то из lightroom`a или RPP.
                То что программы могут/не могут сохранять именно в конкретный формат, — это фигня, не зря в статье XMP упомянут.
                  0
                  В идеале, правильно — это так, чтобы глаз+мозг опознал цвета и света сюжета, который был снят.
                    0
                    Правильно с художественной точки зрения. К примеру Vivid вариант будет сильно отличаться от других возможных вариантов. И тут только фотографу решать — кокой из вариантов он считает более уместным в данном кадре.

                    Далее получается, что фотограф привыкнув к Vivid на Nikon ожидает именно того, к чему он привык. И Nikon в новой камере обязан дать ему именно это.
                  +2
                  Да не может, хотя не очень понимаю смысл сохранения изменений в raw
                    +1
                    Действительно, оригинал должен быть неприкосновенным. Сопроводительный файл с тем же именем — это удачное изобретение.
                      0
                      В RAW хранится оригинал и список настроек его обработки. Ничего не мешает иметь несколько таких списков. Размер они не увеличивают в два или три или больше раз — это только описание, что делать. А оно занимает минимум места. По крайней мере у Nikon так, если в DNG нет возможности сохранять версии — тут даже выбирать нечего.
                      +1
                      Я тоже не понимаю, просто автор статьи указывает возможность сохранения изменений прямо в исходник как преимущество DNG.

                      Мое ИМХО — неприкосновенность оригинала — отличное изобретение. Покрутив параметры можно экспортировать картинку в любой удобный формат (JPEG, TIFF, а может и у BMP есть любители). Сами же эти настройки отлично себя чувствуют в XMP, который всегда можно проигнорировать, мгновенно вернув все параметры к исходному виду.
                        0
                        Все равно фигня. Dpp сохраняет в cr2, captureNX сохраняет в Nef, Lightroom сохраняет в dng. Остальные конвертеры raw не трогают. Пишут или в базу или рядом. Преимущества особого не вижу
                    0
                    lightroom не понимает часть настроек хранящиеся в raw. В частности настройки цвета и некоторые специфические вещи типа DLighting в никоне.
                    Соответственно при конвертации в dng они потеряются…
                    +5
                    RAW или DNG — вопрос больше идеологический и напоминает споры вокруг съемки в JPEG или TIFF. Кто-то последний формат вообще игнорирует, а кто-то смеется над jpeg.

                    Лично для себя не вижу смысла в промежуточном шаге: конвертации raw в dng. Каких-либо ощутимых плюсов эти дополнительные телодвижения не дают и на последующую обработку снимка (нам же важен результат?) не влияют абсолютно.
                      +2
                      Первый вопрос — зачем вообще длительно хранить RAW? Не до того момента, когда руки дойдут сесть и спокойно проявить, а годами после проявки?

                      Надежды когда-нибудь выйти на пенсию, достать старые фотки в RAW-ах и поностальгировать на молодость? Да бросьте, в самом деле.

                      Мои любимые 5.25" дискеты со школьными пробами пера, набранными в редакторах «Лексикон» и «слово и дело», грустно посмеиваются из пыльных глубин антресолей.

                      Очень маловероятно, что через 15-20-30 лет вообще будет техническая возможность прочитать информацию из закрытых недокументированных проприетарных форматов, коими эти raw-ы являются. Одни лидеры фотоиндустрии прошлого давно обанкротились и продали своих инженеров и торговые марки, другие появились и захватыеают рынок — никому неинтересно обеспечивать совместимость со старьём.

                      Если же говорить технически, то главная проблема, приведшая к появлению выводка RAW-ов, состоит в том, что сегодня просто нет стандартного формата, позволяющего хранить «сырую» информацию с сенсора. Ну, точнее, есть нежатый полноцветный 16-битный tiff, но весит он в 6 (шесть) раз больше и так огромных равов.

                      Собственно, и все raw-ы, и DNG суть нестандартные вариации всё того же TIFF — достаточно заглянуть в исходники dcraw, который просто восстанавливает некоторые теги до состояния, делающего равы пригодными для чтения обычным софтом. В основе DNG лежит очень правильная идея — стандартизовать TIFF так, чтобы он подходил для хранения информации с современных матриц с их байеровскими фильтрами и 12-14 битными АЦП — вот только юридическая реализация этой идеи жадной до денег компании Adobe рубит всё на корню.

                      На самом деле, формат RAW позволяет вытянуть экспозицию и баланс белого, если ошиблась камерная автоматика, ну еще поиграть балансом шумов и деталей. В-общем, поправить некоторые технические огрехи, допущенные при съемке — и всё. Он не спасёт от ошибок фокусировки, плохой композиции кадра, огрехов освещения, не исправит кислые мины на лицах. Raw не даст возможности заново «поймать момент» — в общем, не сделает из плохой фотографии хотя бы посредственную. RAW — это не серебряная пуля. Если же кадр изначально был шедевром, то и в камерном jpeg-е он им останется.

                      В-общем, спокойно проявляйте свои фотографии, как умеете сейчас, сохраняйте полноразмерные jpeg-и и с чистой совестью удаляйте никому не нужные равы. Когда накатит ностальгия, вам будет плевать на не до конца поправленные хроматические аберрации по углам кадра. Jpeg-а для любительских фотографий более чем достаточно.
                        0
                        >сегодня просто нет стандартного формата, позволяющего хранить «сырую» информацию с сенсора. Ну, точнее, есть нежатый полноцветный 16-битный tiff, но весит он в 6 (шесть) раз больше и так огромных равов.

                        И то он может не все. Метаданные теряются (часть)
                        Хотя я тоже думаю, что это оптимальный на сегодня формат. Если место не жалеть.

                        >На самом деле, формат RAW позволяет вытянуть экспозицию и баланс белого
                        dng в этом плане теоретически не хуже

                        Просто в raw нет цвета изначально…

                        >ну еще поиграть балансом шумов и деталей.
                        Это как?
                          0
                          Первый вопрос — зачем вообще длительно хранить RAW? Не до того момента, когда руки дойдут сесть и спокойно проявить, а годами после проявки?

                          Ответ — не все RAW-файлы в дальнейшем были доведены до JPEG. Многие (темные, нечеткие, неудачные по композиции и т.п.) так и не были обработаны.
                          При этом периодически возникают вопросы «а как это было», на которые можно найти ответ по фотографиям. Например: в какой куртке ходил ребенок 8 лет назад (чтобы сообразить, не выбросили ли мы ее и если вспомним, что нет — достать для следующего ребенка). С какой сумкой мы ходили на пляж в отпуске в прошлом году? (сумка могла не попасть ни на один из «удачных» снимков, а мы помним, что выбор был удачным — и хотим воспользоваться уже найденным решением). Как ставила наша собака (и некоторые другие знакомые собаки) задние ноги в движении в молодости, 3-4 года назад? Вид собаки сзади в движении вообще редко является парадным снимком, поэтому эту информацию можно найти только в оригиналах.
                          Здесь и приходится стряхивать пыль с архивных дисков, добираться до оригиналов фотографий за нужный период, проверять, читает ли текущая версия программы raw-файл того времени (обычно читает) — и просматривать оригиналы один за другим. Пока не найдем нужную информацию.
                            +3
                            Не проще ли, в таком случае, прогнать все фотографии через конвертер в автоматическом режиме и хранить jpeg-и? Место сэкономите, проблем с совместимостью избежите, а излишнее качество для просмотра собаки сзади вряд ли нужно.
                              0
                              Лучше снимать в raw+jpeg :-)
                                +1
                                Не лучше. Занимает больше места и не прощает ошибок.
                                Со временем навык работы с RAW повышается и можно поднять старые снимки, заново их скадрировать в рамках имеющегося рисунка. По новой, с учётом приобретённого опыта. И сделать что-то получше. Или просто иначе. И на основе старых, но милых сердцу снимков сделать какой-то продукт. Календарь, скажем, коллаж, подборку. А для этого — только ОРИГИНАЛ! Только RAW, который был выкачан из фотоаппарата. Остальное от лукавого. В конце концов даже сегодня я могу достать с полки диски, купленные 20 лет назад и воспользоваться большинством софта оттуда, если уж современный утерял навык работы со старыми форматами.
                                  0
                                  Старый софт мог потерять навыки работы с современными операционными системами :(
                                    0
                                    Вы хотите сказать, что сегодня я не найду способ запустить ЛЮБУЮ программу 20-и летней давности?
                                    Но что характерно — сегодня в этом просто нет нужды, хотя прошло очень много времени.
                                      0
                                      Вы может быть и сможете. Мне это иногда не удается — системного блока, на котором стоят старые винды специально для запуска игрушек на DirectX-7 в нужный момент под рукой не оказалось. Жалко было…
                                        0
                                        Так ведь мы же современные люди. Нет старого железа? Не беда! У нас есть VMWare, Qemu, VirtualBox.
                                    0
                                    >прогнать все фотографии через конвертер в автоматическом режиме и хранить jpeg-и?
                                    >Лучше снимать в raw+jpeg :-)
                                    >Занимает больше места и не прощает ошибок.
                                    Это понятно. Но автоматическая конвертация не прощает тех же ошибок.
                                  0
                                  Для некачественно фотографии «излишнее качество» как раз нужно. На сохраненном автоматически темном jpeg-е я вряд ли что-нибудь разгляжу, а из raw смогу хотя бы контур лапы вытянуть.
                                  А с местом проблем нет, фотографий у меня всего 100000 — сырые файлы влезают даже на терабайтный раздел диска (занято 700 GB, т.к. часть снимков сделана еще в jpeg-овскую эпоху)
                                    0
                                    не стоит хранить фото в jpeg. Это чревато последствиями.
                                      +1
                                      Срок годности истечет — заплесневеют?
                                        0
                                        Можно потерять файлы в принципе, как было у меня, можно остаться без оригинала (обрабатывал и случайно пересохранил), можно потерять возможность гибкости raw, оставшись с одним jpeg.
                                  +1
                                  Причин хранить RAW несколько, одной из которых это подтверждение авторства.
                                    0
                                    Во-первых, RAW не является юридически значимым доказательством авторства. Это такая интернет-байка, наподобие того, что начинающие писатели распечатывают нетленку, отправляют себе по почте и не вскрывают конверт. Суд может принять во внимание наличие рава, а может и не принять, если например противная сторона заявит, что «это хакер, он украл рав у нас и удалил с нашего компа». Или если противная сторона наймёт своего хакера и предоставит в суде ваш же рав.

                                    Во-вторых, все эти склоки насчет авторства — это удел профессиональных фотографов, снимающих настолько круто, что их фотки воруют. Таких на хабре ИМХО сотые доли процента. Я же писал про любителей, снимающих зад любимой собаки и прочие шедевры.
                                      0
                                      Любителей снимающих зад любимой собаки в RAW ещё меньше, не понятно для кого тогда вы вообще писали.
                                        0
                                        Наличие сета кадров в RAW по любому выглядит в споре аргументом, чем его отсутствие.

                                        Уж поверьте, не один спор в стоковых агентствах решался именно так. Кто равы показал — того и фотки.
                                          0
                                          Соглашусь, для торгующих фотками на стоках хранить равы имеет смысл.
                                      +1
                                      В CS6 Adobe обещает революционный алгоритм восстановления чёткости смазанных фотографий. Само собой из RAW это вытащит больше информации и меньше артефактов.
                                      А в будущем придумают ещё какое-нибудь автоматическое исправление улыбки, автоматический перевод в 3D и реконструкцию сцены. А в jpeg уже артефакты сжатия.
                                        +1
                                        Отличный подход. RAW --> Processing --> Max Quality JPEG.
                                        Мои 5.25" меня научили тому же… Не стоит хранить RAW/DNG веками, если вы не фотостудия и после фотосессий продаёте все материалы как Art Collection.
                                        Делаю так 3 года. Никогда еще не пожалел, что удалил RAW и хотел бы вернуться и поправить баланс белого. Даже времени пересмотреть все десятки тысяч JPEG-ов уже нет :-) Пересмотрю на пенсии! Но, редактировать не буду )
                                          0
                                          >> Первый вопрос — зачем вообще длительно хранить RAW? Надежды когда-нибудь выйти на пенсию, достать старые фотки в RAW-ах и поностальгировать на молодость? Да бросьте, в самом деле.

                                          Немного похоже на: зачем хранить исходники программ, которые пишете? Компилируйте и удаляйте сорцы! Думаете, кто-нибудь (вы сами) после вас придет и решит модифицировать программу, расширить функционал, применить ваш алгоритм где-нибудь? Да бросьте, ассемблерными вставками пропатчит после дизасма, или заново напишут, коль так надо!
                                            –1
                                            Ну я ж не предлагаю хранить jpeg 800x600 web quality.
                                            И да, вы кстати когда-нибудь пробовали скомпилировать 20-летнюю программу?
                                            0
                                            Я, например, хранил старые равы от от Sigma и потом смог получить намного более качественные картинки, когда через несколько лет вышла новая версия их родного софта, хорошо подавляющая цветовой шум.
                                            (вообще не уверен, кстати, как можно сохранить равы сигмы в DNG, ведь там радикально другой принцип получения информации о цвете. Но не проверял, так что не могу сказать, решена ли эта проблема)

                                            Для всего важного всегда храню полностью равы, т.к. уже сталкивался со случаями что хочется или требуется обработать файл иначе. Или изначально использовал в блоге только джпег, а потом захотел обработать качественно, насытить цветами и.т.п.
                                            +5
                                            По raw
                                            >1. Содержит полное превью в формате JPEG, обработанное камерой (используя настройки, выбранные при съемке).

                                            Не во всех камерах полное. Некоторые хранят в raw jpg среднего размера basic качества. По нему не стоит ориентироваться.

                                            >2. В дополнение к основной информации об экспозиции может хранить дополнительные, специфические для камеры данные (например, значение фокуса).

                                            А также значение точки фокуса, режимы камеры, информация об объективе, цифровая подпись (для подтсверждения авторства)
                                            Проблема в том, что часть информации в raw шифрована производителем и только фирменный софт может прочитать ее.

                                            >3. Большая свобода при многих вариантах обработки. Резерв нужен лишь небольшому XMP-файлу.

                                            Не понял совсем.

                                            >Нужно отметить, что в последнее время в камерах (особенно высокого класса) все чаще появляется возможность записи в так называемом «сжатом RAW». Такие файлы сохраняют всю прелесть полного RAW, но занимают меньший объем памяти.

                                            Ваша неправда. Ни одна камера бюджетного и среднего сегмента не сохраняет несжатый raw. Все пишут сжатый. А вот высокий класс имеет выбор между «сжатие», «сжатие без потерь», «без сжатия». Размеры файлов например на Д700 — 18-20Мб, 14-16Мб, 25 Мб соответственно.

                                            Теперь по dng

                                            >Pentax (спасибо JStingo), Leica и Hasselblad), которые приняли этот стандарт и используют его в своих камерах, как основной формат файлов RAW.

                                            Основной формат в pentax — PEF. DNG лишь опция.

                                            >В настоящее время поддержка этого формата осуществляется на меньшем уровне, чем RAW.

                                            Это как? У камеры с записью dng как основного формата (лейка) камерный софт будет поддерживать dng всегда.

                                            >1. Нет необходимости беспокоиться о «родном» для камеры формате RAW – будучи один раз преобразованным в DNG он будет работать с любым программным обеспечением, читающим DNG.

                                            Не факт правда, что он не потеряет данные при этом преобразовании. Да и много ли программ понимающих dng и не понимающих raw? Пример приведете?

                                            >2. Как правило, занимает меньше места относительно RAW.

                                            За счет потери информации, которая не была расшифрована и большей степени сжатия.

                                            >3. Изменения, производимые со снимком, будут записаны непосредственно в файл, что избавляет от дополнительных XMP-файлов. Это упрощает управление файлами.

                                            Хранить обработку файла лучше в стороннем файле, так будет возможность вернуться к оригиналу из камеру

                                            >4. Способен хранить полный оригинальный RAW-файл, который при необходимости может быть позже извлечен вручную.

                                            Зачем???

                                            >5. Adobe предоставляет множество способов для автоматического преобразования RAW-изображений в формат DNG в таких программах как Lightroom.

                                            Множество? А подробнее?

                                            >Компания продолжает работать над DNG, добавляя все больше возможностей.

                                            Каких? Какие там есть сейчас? Маркетинг какой-то…

                                            >Не все программы могут открывать DNG-файлы, в том числе и те, что работают с другими RAW-форматами (хотя в последнее время эта ситуация исправляется). Сюда же относится и программное обеспечение от производителей камер (например, Nikon Capture NX).

                                            Давайте расставим точки над i. Весь софт по обработке фотографий можно разделить на две группы — фирменный (поставляющийся с камерой в основном, кроме capture NX) и сторонний. Так вот фирменный поддерживает родной формат, но поддерживает его полностью, понимая все части raw. Сторонний софт принимает и raw и dng как правило.

                                            >4. Поскольку все изменения записываются в DNG-файл, вы должны создавать резервную копию всего файла каждый раз при внесении в него изменений.

                                            Вроде даже при использовании dng можно в xmp писать изменения…

                                            >По сути, эти форматы равнозначны.

                                            Не-а

                                            >Пусть в случае с DNG это чуть более затратно по размеру
                                            >Размер – эти 15-20% дополнительного пространства имеют значение, когда у вас есть десятки тысяч фотографий.

                                            Противоречие?

                                            >1. Совместимость – не имеет значения какой камерой я пользуюсь сегодня и какой воспользуюсь завтра.

                                            Какие есть проблемы с совместимостью raw от никон или кенон?

                                            >2. Простота – все изменения записываются в один файл.

                                            Изменяют файл для того чтобы его потом можно было распечатать или опубликовать в вебе. Я к тому, что после обработки как правило идет экспорт. И вот в tif или jpg на выходе и сохранится все, что вы накрутили. А необходимость в повторной конвертации мне представляется сомнительной.

                                            >Процесс резервного копирования проходит проще, потому что мне не приходится беспокоиться о выборе сопроводительных файлов (XMP)

                                            XMP лежит вроде рядом с raw. Бекапить проще ж папку целиком, а значит xmp сами попадут в правильное место.
                                              0
                                              Сорри, многа букав…
                                                0
                                                Ваша неправда. Ни одна камера бюджетного и среднего сегмента не сохраняет несжатый raw. Все пишут сжатый. А вот высокий класс имеет выбор между «сжатие», «сжатие без потерь», «без сжатия». Размеры файлов например на Д700 — 18-20Мб, 14-16Мб, 25 Мб соответственно.
                                                Ваша неправда. Olympus E-510 пишет несжатый ORF, я его сам читал. Ну и что, что ей 4 года.
                                                  0
                                                  Olympus кстати исключение из много. Их бюджетные камеры по многим фичам не уступают профессиональным.

                                                  Но вот ответьте — все orf весили одинаково?
                                                    0
                                                    Да. 10721280 байт. Сейчас проверил.
                                                      0
                                                      Слегка перепутал — это был не E-510, а SP-550.
                                                        0
                                                        Это ж мыльница еще. Олик 420 пишет сжатый.
                                                          0
                                                          В посте не было сказано, что речь о зеркалках. Или мыльницы и ультразумы даже до «бюджетного» сегмента не дотягивают?
                                                    0
                                                    Даже старичок Olympus SP-500UZ умеет снимать в RAW
                                                      0
                                                      Как ни странно, SP-320 тоже. А он даже не ультразум. Но вот на SP-600UZ они сломались :( Ни raw, ни ручных настроек…
                                                  +2
                                                  1. Pentax поддерживает, но основной — PEF
                                                  2. Экономия, на примере PEF — до 50% от веса DNG, в среднем около 40%, т.е. почти в ДВА раза.
                                                  3. Практически весь современный «обрабатывающий» софт умеет работать с подавляющим большинством форматов RAW файлов современных камер.

                                                  а, ну и остальной бред fxpanda описал.
                                                    +1
                                                    Расскажу, как я храню фотографии. Заодно отвечу на вопрос, поставленный выше, зачем хранить RAW-файлы.

                                                    Когда я прихожу со съемки, весь материал (в RAW, естественно) скидывается на компьютер. При помощи RawShooter я просматриваю отснятый материал. Расставляю метки, рейтинги, удаляю брак. Почему RawShooter? Не знаю, просто привычка:) Затем лучшие фото обрабатываю в Adobe Camera Raw. Именно этот конвертер для меня стал самым удобным. Если мне нужно обрабатывать отдельные сеты, я просто подгоняю настройки для одной фотографии, сохраняю их и применяю ко всем фотографиям из сета. Если для конкретной фотографии нужны конкретные настройки — все вручную.
                                                    Затем обработанные фотографии конвертируются в Jpeg(Tiff, если требуется тщательная проработка), и с ними ведется последующая обработка. Все, что осталось скидывается и сортируется на внешнем жестком диске.

                                                    На рабочем компьютере файлы не храню. Только на жестком диске + резервные копии наиболее важного на DVD.

                                                    Зачем сохранять RAW? Странный вопрос, если честно. Во-первых, если вы решите обработать фото по-другому, что делать? Только RAW. Во-вторых, RAW является доказательством вашего авторства. И в случае каких-либо разбирательств очень вам поможет.
                                                    Ну и еще меня один раз RAW очень сильно спас, когда в мою систему пробралась гадость Penetrator. Кто не знает, это вирус, который перезаписывает все jpeg, word, excel (может и еще какие, не помню уже) файлы без возможности восстановления. Представляете себе масштабы катастрофы при хранении только jpeg-файлов? А вот до RAW гадость не добралась.

                                                    Насчет DNG — нужно попробовать. Никогда не пользовался, если честно.

                                                    Оффтоп, если кому интересно, могу скинуть ссылку на рассказ про один из моих съемочных дней, где написано и показано, как и что я делаю:)
                                                      +1
                                                      Скиньте пожалуйста.
                                                      +1
                                                      Перешел недавно на DNG полностью — натравил Adobe DNG Converter на папку с raw-ами. За последние три года сменил цифрозеркалку Olympus на Sigma DP2, «наигравшись» с которой перешел на Samsung NX. Проблема в том, что сигмовский x3f и самсунговский srw открывает только Lightroom и родной конвертер, под убунтой только последние сборки darktable начали понимать srw, а поддержки x3f похоже уже не дождемся. Ну и с просмотром в Пикасе проблемы.

                                                      В итоге получается форменный бардак — кадры с сигмы я могу обработать только под Win и с посредственным качеством, но все же могу быстро просмотреть Пикасой. Кадры с самсунга можно обработать и под Win, и под убунтой, но ни там, ни там нет возможности их быстро посмотреть и удобно каталогизировать.

                                                      Теперь же все лежит в DNG — быстро отсортировывается и каталогизируется Пикасой или digiKam'ом, правится практически любым редактором под любой ОС. Ну и на закуску — 100 с мелочью гигабайт равов с самсунга ужались до 52Гб. Мну доволен :)
                                                        +1
                                                        Надеялся увидеть технические подробности в статье, а оказалось, что это нечто вроде обзорного копипаста с википедии. Разница в этих форматах глубже именно на техническом уровне. То о чём вы написали написали в статье — это так, мелочи которые должен знать любой серьёзный фотограф.

                                                        Вот к примеру я столкнулся с особенностями 2х форматов raw и dng. Бес кроется в деталях. Вот именно про такие детали было бы интересно почитать.
                                                          0
                                                          Это не предел. Попробуйте проявить фотки в rpp в 16бит tiff lab. Апертура их некорректно воспроизводит. Совсем некорректно.
                                                          0
                                                          DNG — это не RAW, а адобовская интерпритация RAW. Когда производитель улучшает алгоритмы проявления RAW, это позволяет старые RAW-файлы перепроявить с лучшим качеством:
                                                          www.afanas.ru/video/d60g2_2007.htm
                                                          Проходит ли такой фокус с конвертированными DNG?

                                                          И второе, вот статья
                                                          www.libraw.su/articles/2-ways-to-nowhere.html
                                                          Суть с подзаголовка «Революционная ситуация»
                                                            0
                                                            Мне кажется, что довод об экономии места на жестком диске довольно сомнительный. Иметь фототехнику за 1000 евро min и жать 100 евро на террабайтник, который выделить под фотографии и которого тебе хватит на несколько лет, как-то странно…
                                                              0
                                                              DNG служит оберткой для сырого файла + метаданных.
                                                              Открыв dng файл текстовым редактором мы увидим те же самые данные которые хранятся в xmp (тег <x:xmpmeta>)
                                                              Далее идут бинарные данные, т.е. сам рав.
                                                                +1
                                                                Пара поправок:
                                                                > Не все программы могут открывать RAW-файлы
                                                                Установив Microsoft Camera Codec Pack, их может открывать даже стандартный просмотрщик изображений.

                                                                + недостаток dng: при каждом сохранении перезаписывается все 10-20mb, в отличие от нескольких килобайт .xmp
                                                                — недостаток raw: Форматы RAW полностью поддерживаются только производителями камер
                                                                Фотошоп/лайтрум/другой подобный софт легко открывают файлы любых камер, кроме, разве что, совсем экзотических. Естественно, только для чтения, а отредактированные можно сохранить без потерь в других форматах.
                                                                  0
                                                                  >Форматы RAW полностью поддерживаются только производителями камер

                                                                  Более того, конвертер в ДНГ не полностью поддерживает raw и переносит в dng не всю информацию )
                                                                  0
                                                                  Не вижу смысла конвертировать RAW во что-то еще. Выше уже писали почему. Новой информации никакой процесс конвертации во что бы то ни было не добавит, а вот часть исходной можно потерять. Экономия 10-15% места не аргумент: ценность фото намного выше, чем места на диске.
                                                                    +1
                                                                    DNG хорош тем, что это ОТКРЫТЫЙ формат, хоть его и сделал Adobe… А насчет размера, это все вата… Как RAW, так и DNG могут быть сжатыми или нет.
                                                                      0
                                                                      Открытый это хорошо? Тогда срочно переводите все jpg в png.
                                                                        0
                                                                        А чем PNG плох?

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