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вчера в 10:04

Как удалить «неудаляемые» приложения со смартфона



    Чтобы увеличить привлекательность смартфонов, производители ставят на них как можно больше разных программ. Это понятно. Просто берём и удаляем ненужное… Стоп.

    Оказывается, некоторые программы невозможно удалить. Например, на отдельных моделях Samsung невозможно удалить Facebook (есть только опция 'disable'). Говорят, на Samsung S9 вдобавок предустановлены «неудаляемые» приложения Microsoft.

    Эти смартфоны приведены для примера. Такая же проблема и на других моделях. На многих есть неудаляемые программы от самого производителя.

    Всё это надо зачистить.

    Очень редко встречаются примеры моделей, на которых нет лишних программ. Например, когда вышел первый iPhone, то компания Apple жёстко зафиксировала пакет установленных приложений, поэтому оператор AT&T не смог добавить туда свой привычный мусор.

    Есть ещё пример смартфонов от Google начиная с Google Phone G1 в 2008 году, затем линейки Nexus и вплоть до текущих Pixel (Pixel 1, 2 и 3). На них тоже нет почти никакого мусора, если не считать слишком большого количества приложений Google, которые тоже считаются якобы системными и не удаляются полностью. Ну и небольшого количества сторонних неудаляемых приложений. Например, на Nexus5 намертво вшит HP Cloud Print. Но об этом позже.

    В принципе, по такой логике и многочисленные приложения от Apple на iPhone можно считать ненужным мусором. Если быть точным, на iPhone предустановлены 42 приложения, не все из которых легко удалить: App Store, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My Friends, Find My iPhone, Game Center, Health, Home, iBooks, iCloud Drive, iMovie, iTunes Store, iTunes U, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passbook, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Stocks, Tips, TV, Videos, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather.

    На Android предустановлено 29 приложений, и тоже некоторые из них не удаляются стандартными средствами: Android Pay, Calculator, Calendar, Camera, Chrome, Clock, Contacts, Docs, Downloads, Drive, Duo, Gmail, Google, Google+, Keep, Maps, Messages, News & Weather, Phone, Photos, Play Books, Play Games, Play Movies & TV, Play Music, Play Store, Settings, Sheets, Slides, YouTube.

    Примечание: описанный ниже способ позволяет удалить любое из этих приложений.

    Впрочем, мы говорим в первую очередь не о мусоре в дефолтной операционной системе, а о других ситуациях, когда сторонний производитель вроде Samsung заполняет свой смартфон огромной кучей неудаляемых программ, начиная с собственных фирменных приложений, и заканчивая программами Facebook и Microsoft. Так же поступают и другие производители.

    Зачем они это делают? Ну очевидно, что из-за денег. По партнёрским соглашениям установить программы партнёра стоит одних денег. А установить те же самые программы в виде неудаляемых — уже совершенно других денег. Это просто предположение.

    Хотя это просто удивительно. Мы платим за телефон Samsung сотни долларов! И они ещё хотят урвать пару баксов на партнёрских соглашениях!


    Возможность удалить приложение отсутствует

    Facebook всегда заявлял, что «отключение» (disable) приложения — то же самое, что и удаление. Хотя оно (приложение) потом и занимает немного места в памяти, но не должно проявлять никакой активности или собирать данные. Но в последнее время люди настолько потеряли доверие к Facebook, что не верят даже в это. Мол, а почему оно тогда полностью не удаляется из системы?

    Facebook и Microsoft годами заключает соглашения c производителями телефонов и операторами связи по всему миру. Финансовые условия не разглашаются. Facebook также отказывается говорить, с какими конкретно партнёрами у него сделки на неудаляемые приложения.

    Впрочем, «неудаляемые» они только теоретически. На практике достаточно открыть ADB (Android Debug Bridge) и запустить пару команд.

    На телефоне должна быть разрешена отладка по USB, а на компьютере установлен USB-драйвер устройства.

    Скачать ADB для разных операционных систем можно по следующим ссылкам:


    Извлекаем содержимое zip-архива в любое удобное место, и уже там запускаем окно консоли.

    Теперь приступаем.

    pm list packages | grep '<OEM/Carrier/App Name>'

    выводит список установленных пакетов.

    pm list packages | grep 'oneplus'
    package:com.oneplus.calculator
    package:net.oneplus.weather
    package:com.oneplus.skin
    package:com.oneplus.soundrecorder
    package:com.oneplus.opsocialnetworkhub
    package:cn.oneplus.photos
    package:com.oneplus.screenshot
    package:com.oneplus.deskclock
    package:com.oneplus.setupwizard
    package:com.oneplus.sdcardservice
    package:com.oneplus.security
    package:cn.oneplus.nvbackup
    package:com.oneplus.wifiapsettings

    Как вариант, можно установить на телефоне бесплатную программу Инспектор приложений. Она покажет подробную информацию обо всех установленных приложениях, их разрешения. Вдобавок она может извлекать (скачивать) APK-файлы для любого установленного приложения.

    Для удаления конкретного пакета запускаем такую команду:

    pm uninstall -k --user 0 <name of package>

    Это работает без рутования.

    Для упомянутых в начале статьи «неудаляемых» программ это выглядит так:

    Facebook
    pm uninstall -k –user 0 com.facebook.katana

    Facebook App Installer
    pm uninstall -k –user 0 com.facebook.appmanager

    Microsoft OneDrive
    pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.skydrive

    Microsoft PowerPoint
    pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.office.powerpoint

    Microsoft OneNote
    pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.office.onenote

    … и так далее.

    Кстати, приложения от Facebook действительно лучше удалить, потому что они собирают и отправляют в компанию огромный объём персональных данных обо всех аспектах вашей деятельности. Чтобы оценить объём собираемых данных, взгляните на эту диаграмму. Она сравнивает, какие данные о вас собирают разные мессенджеры: Signal, iMessage, WhatsApp и Facebook Messenger.


    Источник: 9to5Mac

    Facebook Messenger высасывает буквально всё, что может. А вот Signal относится к пользователям гораздо более уважительно. Оно и понятно: это криптомессенджер, ориентированный на приватность.

    Понятно, почему в Android нельзя удалить системные приложения штатными средствами. Но список «системных» приложений тоже неоднозначный. Например, перечисленные пакеты трудно назвать системными. Но штатными средствами удалить их тоже нельзя, только отключить (disable):

    • Google Play Музыка
    • Google Play Фильмы
    • Google Play Книги
    • Chrome
    • YouTube
    • и др.

    Однако описанный выше метод позволяет полностью удалить их тоже.

    Например:

    Google Play Музыка
    pm uninstall -k –user 0 com.google.android.music

    Google Play Фильмы
    pm uninstall -k –user 0 com.google.android.videos

    и т. д.

    Более того, метод подходит вообще для любого системного компонента.

    Например:

    pm uninstall -k –user 0 net.oneplus.launcher

    … и мы навсегда избавляемся от встроенного лаунчера.

    Примечание с форума xda-developers. Что касается системных приложений, то они снова появятся после сброса настроек. Это означает, что они всё-таки по-настоящему не удаляются с устройства, а просто удаляются для текущего пользователя (user 0). Вот почему без 'user 0' команда adb не работает, а эта часть команда как раз и указывает произвести удаление только для текущего пользователя, но кэш/данные системного приложения всё равно останутся в системе. И это хорошо, потому что даже после удаления системного приложения телефон всё равно сможет получать официальные обновления OTA.

    Кстати, с 1 апреля 2021 года в России начнут принудительно устанавливать российский софт на все новые смартфоны. Список из 16 приложений уже утверждён, вот некоторые из них:

    • ICQ (для обмена сообщениями);
    • Новости Mail.ru;
    • OK Live;
    • MirPay (платёжная система, только на Android);
    • Applist.ru (программа-агрегатор для доступа к социально значимым интернет ресурсам).

    Будем надеяться, что этот хлам будет удаляться стандартными средствами, а лучше одним нажатием кнопки — сразу все программы. Если же нет, то мы знаем, что делать.


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    Комментарии 81

      +8
      Для тех, у кого андроид и кому неохота возиться с командной строкой или для тех, кто хочет помочь знакомым неразбирающимся в шаманствах, есть неплохая программа (по сути оболочка), которая позволяет все это проделывать мышой. Плюс к этому может сохранять apk, устанавливать их, делать «пресеты», то есть создавать списки установленных приложений и т. д.
      Разумеется больше, чем позволяет adb она не сделает и чуда не будет, но для неопытного пользователя поможет избежать ошибок и «восстановить» нечаянно «удалённое» приложение.
      Может работать через wi-fi, хотя мне это не удалось.
      Гуглить «AdbAppControl».
        +3

        Только подумал, почему не предложено ни одной графической оболочки над адб, обеспечивающей рассмотренный в статье функционал, неужели таких нет? Оказывается есть. Спасибо!

          +10
          Я бы не советовал ставить непроверенные программы, которые имеют функционал доступа к телефону через adb. Такая программа запросто может поставить вредоносную apk-ку на телефон в скрытом режиме.
            0
            Спасибо, оно?
            4pda.ru/forum/index.php?showtopic=993643
              0
              А ещё есть плагин для Total Commander
                0
                Хм, что за плагин?
                  0
                  Называется Android ADB. На wincmd ru лежит версия 8.7
              0
              «На телефоне должна быть разрешена отладка по USB…»
              Что, между прочим, тоже не так уж тривиально.
              Мне пришлось повозиться и с этой функцией и с получением рут-прав. А иначе было просто невозможно жить — предустановленным софтом память была забита чуть менее, чем вся.
                +7
                В данном случае root права не нужны из-за ключа –user 0, про который есть сноска
                +2
                Вот почему без 'user 0' команда adb не работает, а эта часть команда как раз и указывает произвести удаление только для текущего пользователя, но кэш/данные системного приложения всё равно останутся в системе.

                Вот только кэш/данные сохраняются ключом -k, а не "--user 0". Вы это потеряли при переводе, кажется.


                Ну и страшная картинка про Facebook Messenger — это многократное дублирование одних и тех же пунктов в разных колонках. Причём его корни явно идут из-за того, что Messenger связан и с основным приложением Facebook. Условно говоря — делаем прямо в мессенджере возможность поделиться картинкой или альбомом facebook — получаем +4 строки в каждом столбце. Кстати, если кому интересно — эта же картинка в нормальном качестве: https://lemmy.ml/pictrs/image/E443FUMCRn.jpg

                  0

                  Это не про кэш, -k действительно сохраняется кэш и по этому я думаю есть смысл делать без него, собственно они не корректно построили предложения, поэтому создаётся впечатление что речь идёт о ключе, а не полной команде для адб. Как было сказано без user 0 — этот финт не сработает. Ключ user 0 говорит о том, что приложение нужно удалить для пользователя со следующим uid, для пользователей с другим uid оно останется (а ведь в Андроиде есть многопользовательский режим, правда в наших широтах он не пользуется спросом) и технически системное приложение не удаляется а просто помечается соответствующим флагом. Но это надёжнее чем disable т.к. отключенное приложение можно включить без спроса или обратится к его модулями. В чем преимущество перед hide/block — увы не знаю

                    0
                    Про «страшную картинку» ещё от себя дополню — это все AppStore явно запрашивает у владельца при публикации. Причём вопрос сформулирован именно в контексте Linked to you — то есть привязывается ли собираемая информация к конкретной персоне пользователя.

                    То, что у остальных такого нет, может означать и то, что они просто не стали всё это добро указывать (что менее вероятно, т.к. легко проверяется) — или указали, что собирают, только в своих базах к конкретным имени-фамилии не привязывают.
                    +1

                    Когда я удалил gmail (через Titan Backup), он всё равно остался где-то прописан, и периодически (раз в 3-5 минут) система напоминала об его отсутствии alert'ом.

                      0
                      Подскажите пожалуйста, меню сим карт удалять же нельзя? )
                        +7
                        Если вы не хотите лишиться встроенного в телефон меню с гороскопами, эротическими историями и пр., а также самопроизвольно всплывающих предложений одним нажатием подписаться на что-то из вышеперечисленного, то не удаляйте. Или если вы опасаетесь в экстренной ситуации забыть код для проверки баланса.
                          0
                          На телефонах с процессором MTK я удалял «Stk1.apk» из системной папки и меню SIM карт пропадало. Более того, пропадали и всплывающие даже на экране блокировки диалоги с предложением подписаться на всякую ерунду за много денег, которую назойливый ОПСОС постоянно подкидывал.
                            +2
                            Аппарат Хонор 20 Про. Сим меню удалил, все хорошо.
                            Да и вообще, отличный топик, благодаря программке чуть выше,
                            почистил от всего, что мозолило глаз больше всего.
                            Теперь гораздо чище. Спасибо всем.
                              0
                              Такой же аппарат. Извините, не понял, про какую «программку выше» Вы говорите. Можете пальцем ткнуть?
                          0

                          Можно, хотя пишут, что могут быть проблемы (не заметил). Отключал сим меню обеих сим карт.
                          НО при этом всплывающие окна по типу "знаю, кто звонит" от мегафона остались! Похоже за эти окна отвечает другое приложение

                            0
                            Для МегаФон: Запретить запуск «StkAppService».
                            Можно при помощи этого приложения (нужен root).
                            Один известный ресурс также подсказывает вариант подредактировать «init.rc» (e.g. через adb). Без рута также не обойдётся, но может быть более приемлемо чем устанавливать неизвестно что с правами суперпользователя.

                            Получать такое в комплекте с новой картой оператора связи — для меня далеко за гранью. Но вот так. Возможно, кто-то прорабатывал вариант взять зарвавшегося опсоса за опу?
                          0

                          смутные подозрения, что удаление того же google chrome с андроида приведут к нестабильной работе того же play market

                            +2

                            Не надо плеймаркета!
                            Надо юзать .apk !

                              +3
                              Chrome и WebView — это разные компоненты.
                                +1

                                На современных андроидах хром может использоваться в качестве WebView, и такое поведение рекомендовано. Собственно самого WebView в этом случае можно не быть, ибо обработчиком выступает встроенный в прошивку хром

                                  0

                                  WebView встроенный есть всегда, и если отключить Chrome — именно он станет основным обработчиком. И (начиная с 6 или 7 андроида) обновляется он спокойно через Google Play.

                                    0
                                    Ещё раз, есть рекомендация и возможность на использование хрома в качестве WebView, это позволяет исключить WebView из прошивки при наличии встроенного хрома. Тот факт что вендоры как-то вкорячивали свои кастомные сборки WebView вас не смущает, но почему-то вас смущает его возможное исключение ибо дублирующий функционал?
                                      0

                                      Простите, кастомные? Все, что я видел, использовали стоковую реализацию от Google/aosp (помимо своего браузера), которая не прекращает обновляться Гуглом. ttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.webview&hl=en&gl=US
                                      Updated January 11, 2021
                                      Current Version 87.0.4280.141


                                      Более того, официально Chrome ещё и не является webview для приложений, начиная с Android Q: https://www.xda-developers.com/google-chrome-no-longer-webview-provider-android-10/

                                        0
                                        Простите, кастомные?
                                        Если я правильно помню — у xiaomi такое как то было с обновлением через свою автообновлялку
                                        По поводу новости — признаю, не прав, прошло мимо меня, что делает моё утверждение выше о современных андроидах не верным
                                          0
                                          Я отрубил хром, я-типа-браузер, поставил мозилу, всё в приложениях у меня через мозилу внутри приложух открывается.
                                          Отдельно вебьвю не знаю какое, ноплеймаркет работает без проблем
                                0
                                есть аврора и фдроид, плэймаркет не нужен
                                  0
                                  Чтобы поставить Аврору, если Вы про русскую версию Sailfish OS, надо нехило так раскорячиться и убить на это много времени, причём, без гарантии, что будет работать всё железо, а то и что-то из основного набора, вроде камеры или Bluetooth может отвалиться.
                                    +1
                                    Нет, не Sailfish OS, а Aurora Store. Опенсорсный клиент для Google Play Store.
                                      0
                                      Спасибо за подсказку, буду экспериментировать.
                                0
                                Чистил лопатку Mi Max2 от рекламы и лишних приложений — теперь Галерея не запускается. Зависимости искать не знаю как, уже годик использую как есть. Думаю со сбросом телефона проблема решится, но в планах его нет.
                                  0

                                  а в плей маркете альтернативы нет?

                                    +1
                                    Поставьте галерею из симпл мобайл тулс в плеймаркете или фдроиде
                                    0
                                    А что такое pm? Не нашел в platform tools.
                                      0
                                      package manager, идёт в комплекте с прошивкой
                                        +1
                                        Нужно запустить adb shell и выполнять команды из статьи там.
                                        0
                                        Как то пробовал подобное и после удаления софта у меня перестал работать Сбербанк и PayPal — они честно заявили что не будут работать на «разблокированных» и «рутованных» телефонах. в итоге пришлось всё вернуть (сброс до заводских установок) чтобы заработали нужные мне приложения.

                                        как то можно удалить не нужное чтобы не сломать нужное??
                                          +1

                                          Скорее всего, дело в разрешенной "Отладке по USB". Отключите ее, и все должно работать.

                                            +1
                                            Если сделали рут, то поможет magisk
                                              0
                                              Уже не поможет (не на всех телефонах). Hardware attestation не даст
                                                0

                                                Пока переходной процесс от software к hardware не окончен на части устройств можно сбросить назад до software. Правда без гарантий на то что оно снова не включится

                                            +2
                                            автор, почему не написал как запускать adb?
                                            да и не работает у меня удаление:
                                            :/ $ pm uninstall -k 45user 0 com.facebook.services
                                            Failure [INSTALL_FAILED_INVALID_APK: Missing existing base package]
                                              0
                                              Простите, если лезу не в свое дело — программа
                                              из первого комментария делает все автоматически.
                                              И интерфейс классный вдобавок. Обязательно попробуйте.
                                                0

                                                Для нормального мака версии нет: System requirements: Windows 7, 8, 8.1, 10 and .NET Framework 4.6 or newer.
                                                Типичные андройдопрограммисты :(

                                                  0

                                                  Так мак после выхода sierra по моему даже единственный рабочий файловый менеджер "android file transfer" перестал запускать, чего уж говорить о более серьёзных вещах.у самого для этих дел винда в паралели стоит.

                                                0

                                                А как к таким манипуляциям относится Knox у Samsung? Сбер не откажется работать?

                                                  0

                                                  Работает всё (и knox, и samsung pay, и сбер), если вырезать с умом

                                                    +1
                                                    А где почитать про вырезку с умом? Чтобы вот прям гарантированно.
                                                    +1

                                                    Knox относится вот так:


                                                    1|a41:/ $ pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.windowsintune.companyportal
                                                    Failure [DELETE_FAILED_DEVICE_POLICY_MANAGER]
                                                    1|a41:/ $


                                                    или


                                                    a41:/ $ pm uninstall -k --user 0 com.sec.enterprise.knox.cloudmdm.smdms
                                                    Failure [DELETE_FAILED_OWNER_BLOCKED]
                                                    1|a41:/ $


                                                    Так что не бойтесь, относится он к этому нормально — просто не даст вам ничего сделать.


                                                    Автору спасибо за интересный метод. Но, к сожалению, не всё им можно удалить, если на телефоне Knox.

                                                      +1
                                                      А если официально разлочить бутлоадер (последние модели самсунгов позволяют сделать это официально, через меню), то Knox уходит безвозвратно? И его после уже никак не вернуть?
                                                        +1

                                                        Да, его невозможно вернуть. При разблокировке аппаратно пережигаются фьюзы внутри процессора, это служит маркером "загрузчик был разблокирован", восстановить их невозможно, а с прожжеными фьюзами Knox уже не заработает.


                                                        По такому принципу, например, реализовано обновление прошивки в Xbox, отчего откатить прошивку невозможно, процессор ее не запустит.

                                                    0

                                                    Давно для себя такое сделал (для MIUI 12 и OneUI): https://github.com/farag2/ADB-Debloating

                                                      +1
                                                      Если без рута, то разницы между удалением через adb и «отключением» в списке приложений — нет. Ну может из списка пропадут. Раньше, насколько кажется, отключение не удаляло, и какое-нибудь обновление могло после перезагрузки аппарата включить данные приложения. Сейчас же отключение — удаляет программу и оставляет какой-то минимальный мусор, плюс возможность восстановить программу из закрытой от изменения куска памяти с прошивкой телефона.
                                                        0

                                                        Отключенное приложение все ещё можно втихую включить, как и обратится к его компонентам

                                                          0
                                                          Нет, оно тогда должно установиться заново. Тот же фейсбук 115 кб типа весит, примерно столько же ябраузеры и прочие предустановки яндексовые. Только гугловские весят по десяткам мегабайт, может с ними так выйдет.
                                                            0

                                                            Приложение, подвергшееся операции, описанной в статье, тоже можно включить, я это видел собственными глазами.


                                                            Желающие могут раздобыть Яндекс.Телефон и проделать эти операции над гугловскими приложениями типа Play Music и Play Video. Через несколько дней эти приложения какой-то системный компонент включает обратно.

                                                            +1

                                                            "Раньше" и "сейчас" — это какие версии "Андроида"?

                                                              0
                                                              Раньше — где-то на 4,2 имел планшет, там как-то всё было плохо, хотя больше всего разочаровало, что через hdmi он только видео fullhd умел, хотя даже винрт внешние моники нормально цепляли. После долго ничего не было на андроиде, сейчас вот 9 андроид, в теме девайса написано ровно это: отключение = удаление черед adb.
                                                            0
                                                            Как по мне слишком долго в плане поиска и удаления. Я бы пошел по пути получения рут прав и удалению «мусора». Но этот метод, в принципе, как и описанный автором лишает телефон гарантии. И если способом автора в С.Ц. могут пропустить отсутствие предустановленного П.О., то в случаи с рут правами все намного сложнее.
                                                              +1
                                                              Ни рут, ни разблокировка загрузчика не могут быть основанием для отказа в гарантийном ремонте. Для отказа СЦ (в гарантийном случае) придется доказать, что именно внесённые изменения повлекли поломку телефона (малореально). Кроме того, на большинстве устройств вернуть телефон в состояние «с завода» для программной части вполне реально (речь не идёт о самсунге с knox и sony с DRM ключами, хотя в случае sony есть оговорки)
                                                              P.S. метод автора не вносит никаких изменений в прошивку, стандартными инструментами просто выставляется флаг «удалено» для системных приложений, для того чтобы снять этот флаг достаточно вручную начать установку данного приложения. Кроме того, предлагается использовать ключ -k для сохранения данных от «удаляемых» приложений
                                                                +1

                                                                С рутом половина интернет банков работать перестаёт и прочих финансовых приложений.

                                                                  0
                                                                  У меня на лайнэйдж ос с рутом работает сбер, гуглопэй и прочее…
                                                                    0

                                                                    Возможно они научились прятать рут качественно, раньше это делалось через Xposed или что-то подобное. Либо Сбер стал мягче, сложно сказать. Но когда я последний раз жил с рутованным телефоном (года 3-4 назад) — Сбер точно не работал.

                                                                    0
                                                                    Magisk -> Скрыть Manager поможет
                                                                  +4
                                                                  Кстати, с 1 апреля 2021 года в России начнут принудительно устанавливать российский софт на все новые смартфоны. Список из 16 приложений уже утверждён, вот некоторые из них:

                                                                  ICQ (для обмена сообщениями);

                                                                  Понимаю, что оффтоп, но… Серьезно? ICQ в 2021 году?
                                                                    0
                                                                    ICQ с 2010 года принадлежит Mail.ru и называется ICQ New. Поэтому это русский софт.
                                                                      +1
                                                                      Да называться он может как угодно. Проблема в том, что кто еще пользуется ICQ в 2021 году?
                                                                        +3
                                                                        А Вы думаете, принудительно будут устанавливать только самый востребованный софт, чтобы экономить время пользователей?
                                                                          +1
                                                                          Если верить статистике скачиваний гугл плей, их более 785 тысяч.
                                                                            0

                                                                            Я пользуюсь, а что вас смущает? Есть пара контактов, которые сидят в ICQ и VK, поэтому, чтобы с ними общаться, приходится пользоваться ICQ.


                                                                            В ICQ давно уже есть синхронизация между устройствами, стикеры, чаты и боты. Технически это вполне современный мессенджер.

                                                                        +2
                                                                        Для Xiaomi есть удобная утилита github.com/Szaki/XiaomiADBFastbootTools
                                                                        Удалось поудалять разные Компасы, Гугл Фильмы и тп.
                                                                          0
                                                                          А еще можно отключать:
                                                                          pm disable-user com.samsung.clipboardsaveservice
                                                                          или
                                                                          pm disable com.samsung.clipboardsaveservice

                                                                          И включать:
                                                                          pm enable com.samsung.clipboardsaveservice

                                                                          А если удалили, то можно и установить
                                                                          cmd package install-existing com.samsung.clipboardsaveservice
                                                                            0
                                                                            А есть решение для связки WinXP/Android 6.0?
                                                                            А то «Службы Exchange» бы удалить вместе с «Беспроводным обновлением», которые то и дело самовключаются.
                                                                              0

                                                                              По идее решение из статьи так же должно работать и в вашем случае, бинарники adb есть и на xp, и на *Nix, и черт его знает на чем ещё

                                                                              –1
                                                                              По ссылке только с Семёрки работает. Придётся искать…
                                                                                +3
                                                                                Как удалить «неудаляемые» приложения со смартфона
                                                                                «и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл»

                                                                                Это «удаление» виртуальное, и не с любого смартфона, а только с андроид-смартфона. После сброса настроек все они вернутся. Лучше отключать, чтобы была возможность вернуть, если что-то пойдёт не по плану, например смартфон перестанет загружаться или не будут работать некоторые функции:
                                                                                adb shell pm disable-user --user 0 package
                                                                                adb shell pm enable --user 0 package
                                                                                А пойти может — некоторые программы связаны между собой или системой и их отключение может негативно повлиять на работоспособность устройства. Если опыта мало, лучше глянуть безопасный список в теме соответствующего аппарата на известном форуме. К примеру на Poco X3 я после тщательного анализа отключил 15(!) вредоносных пакетов. В новой версии прошивки список естественно может поменяться, за этим нужно следить и анализировать новые прошивки если не до, так сразу после обновления (при перезагрузке отключить связь и проверить что появилось).

                                                                                Также довольно актуальным может оказаться освобождение места голыми руками, без компьютера, видео тут. Если уж такая банальная статья про отключение для многих оказалась новостью, об очистке памяти от мусора надо полагать они тоже не знают.

                                                                                Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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                                                                                • Представитель

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