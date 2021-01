Как удалить «неудаляемые» приложения со смартфона

pm list packages | grep '<OEM/Carrier/App Name>'

pm list packages | grep 'oneplus'

package:com.oneplus.calculator

package:net.oneplus.weather

package:com.oneplus.skin

package:com.oneplus.soundrecorder

package:com.oneplus.opsocialnetworkhub

package:cn.oneplus.photos

package:com.oneplus.screenshot

package:com.oneplus.deskclock

package:com.oneplus.setupwizard

package:com.oneplus.sdcardservice

package:com.oneplus.security

package:cn.oneplus.nvbackup

package:com.oneplus.wifiapsettings

pm uninstall -k --user 0 <name of package>

pm uninstall -k –user 0 com.facebook.katana

pm uninstall -k –user 0 com.facebook.appmanager

pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.skydrive

pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.office.powerpoint

pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.office.onenote

Google Play Музыка



Google Play Фильмы



Google Play Книги



Chrome



YouTube



и др.

pm uninstall -k –user 0 com.google.android.music

pm uninstall -k –user 0 com.google.android.videos

pm uninstall -k –user 0 net.oneplus.launcher

ICQ (для обмена сообщениями);



Новости Mail.ru;



OK Live;



MirPay (платёжная система, только на Android);



Applist.ru (программа-агрегатор для доступа к социально значимым интернет ресурсам).

Чтобы увеличить привлекательность смартфонов, производители ставят на них как можно больше разных программ. Это понятно. Просто берём и удаляем ненужное… Стоп.Оказывается, некоторые программы невозможно удалить. Например, на отдельных моделях Samsung невозможно удалить Facebook (есть только опция 'disable'). Говорят, на Samsung S9 вдобавок предустановлены «неудаляемые» приложения Microsoft.Эти смартфоны приведены для примера. Такая же проблема и на других моделях. На многих есть неудаляемые программы от самого производителя.Всё это надо зачистить.Очень редко встречаются примеры моделей, на которых нет лишних программ. Например, когда вышел первый iPhone, то компания Apple жёстко зафиксировала пакет установленных приложений, поэтому оператор AT&T не смог добавить туда свой привычный мусор.Есть ещё пример смартфонов от Google начиная с Google Phone G1 в 2008 году, затем линейки Nexus и вплоть до текущих Pixel (Pixel 1, 2 и 3). На них тоже нетникакого мусора, если не считать слишком большого количества приложений Google, которые тоже считаются якобы системными и не удаляются полностью. Ну и небольшого количества сторонних неудаляемых приложений. Например, на Nexus5 намертво вшит HP Cloud Print. Но об этом позже.В принципе, по такой логике и многочисленные приложения от Apple на iPhone можно считать ненужным мусором. Если быть точным, на iPhone предустановлены 42 приложения, не все из которых легко удалить : App Store, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My Friends, Find My iPhone, Game Center, Health, Home, iBooks, iCloud Drive, iMovie, iTunes Store, iTunes U, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passbook, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Stocks, Tips, TV, Videos, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather.На Android предустановлено 29 приложений, и тоже некоторые из них не удаляются стандартными средствами: Android Pay, Calculator, Calendar, Camera, Chrome, Clock, Contacts, Docs, Downloads, Drive, Duo, Gmail, Google, Google+, Keep, Maps, Messages, News & Weather, Phone, Photos, Play Books, Play Games, Play Movies & TV, Play Music, Play Store, Settings, Sheets, Slides, YouTube.Впрочем, мы говорим в первую очередь не о мусоре в дефолтной операционной системе, а о других ситуациях, когда сторонний производитель вроде Samsung заполняет свой смартфон огромной кучей неудаляемых программ, начиная с собственных фирменных приложений, и заканчивая программами Facebook и Microsoft. Так же поступают и другие производители.Зачем они это делают? Ну очевидно, что из-за денег. По партнёрским соглашениям установить программы партнёра стоит одних денег. А установить те же самые программы в виде— уже совершенно других денег. Это просто предположение.Хотя это просто удивительно. Мы платим за телефон Samsung сотни долларов! И они ещё хотят урвать пару баксов на партнёрских соглашениях!Facebook всегда заявлял, что «отключение» (disable) приложения — то же самое, что и удаление. Хотя оно (приложение) потом и занимает немного места в памяти, но не должно проявлять никакой активности или собирать данные. Но в последнее время люди настолько потеряли доверие к Facebook, что не верят даже в это. Мол, а почему оно тогда полностью не удаляется из системы?Facebook и Microsoft годами заключает соглашения c производителями телефонов и операторами связи по всему миру. Финансовые условия не разглашаются. Facebook также отказывается говорить, с какими конкретно партнёрами у него сделки на неудаляемые приложения.Впрочем, «неудаляемые» они только теоретически. На практике достаточно открыть ADB (Android Debug Bridge) и запустить пару команд.На телефоне должна быть разрешена отладка по USB, а на компьютере установлен USB-драйвер устройства.Скачать ADB для разных операционных систем можно по следующим ссылкам:Извлекаем содержимое zip-архива в любое удобное место, и уже там запускаем окно консоли.Теперь приступаем.выводит список установленных пакетов.Как вариант, можно установить на телефоне бесплатную программу Инспектор приложений . Она покажет подробную информацию обо всех установленных приложениях, их разрешения. Вдобавок она может извлекать (скачивать) APK-файлы для любого установленного приложения.Для удаления конкретного пакета запускаем такую команду:Это работает без рутования.Для упомянутых в начале статьи «неудаляемых» программ это выглядит так:… и так далее.Кстати, приложения от Facebook действительно лучше удалить, потому что они собирают и отправляют в компанию огромный объём персональных данных обо всех аспектах вашей деятельности. Чтобы оценить объём собираемых данных, взгляните на эту диаграмму. Она сравнивает, какие данные о вас собирают разные мессенджеры: Signal, iMessage, WhatsApp и Facebook Messenger.Facebook Messenger высасывает буквально всё, что может. А вот Signal относится к пользователям гораздо более уважительно. Оно и понятно: это криптомессенджер, ориентированный на приватность.Понятно, почему в Android нельзя удалить системные приложения штатными средствами. Но список «системных» приложений тоже неоднозначный. Например, перечисленные пакеты трудно назвать системными. Но штатными средствами удалить их тоже нельзя, только отключить (disable):Однако описанный выше метод позволяет полностью удалить их тоже.Например:и т. д.Более того, метод подходит вообще для любого системного компонента.Например:… и мы навсегда избавляемся от встроенного лаунчера.Кстати, с 1 апреля 2021 года в России начнут принудительно устанавливать российский софт на все новые смартфоны. Список из 16 приложений уже утверждён, вот некоторые из них:Будем надеяться, что этот хлам будет удаляться стандартными средствами, а лучше одним нажатием кнопки — сразу все программы. Если же нет, то мы знаем, что делать.