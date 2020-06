FreeRTOS: введение

Зачем все это? Или введение в многозадачные системы, от создателей FreeRTOS.

«Мягкого» реального времени(soft real time)

«Жесткого» реального времени(hard real time)

А все таки зачем?

Работа с тасками(или задачами, процессами).

void vTask( void *pvParametres );

void vTask( void *pvParametres) { /* Данный фрагмент кода будет вызван один раз, перед запуском таска. Каждый созданный таск будет иметь свою копию someVar. Кроме объявления переменных, сюда можно поместить некоторый инициализационный код. */ int someVar; // Так как каждый таск - это по сути бесконечный цикл, то именно здесь начинается тело таска. for( ;; ) { // Тело таска } // Так как при нормальном поведении мы не должны выходить из тела таска, то в случае если это все таки произошло, мы удаляем таск. // Функция vTaskDelete принимает в качестве аргумента хэндл таска, который стоит удалить. // Вызов внутри тела таска с параметром NULL,удаляет текущий таск vTaskDelete( NULL ); }

portBASE_TYPE xTaskCreate( pdTASK_CODE pvTaskCode, const signed portCHAR * const pcName, unsigned portSHORT usStackDepth, void *pvParameters, unsigned portBASE_TYPE uxPriority, xTaskHandle *pxCreatedTask );

void vGreenBlinkTask( void *pvParametrs ) { for( ;; ) { P8OUT ^= BIT7; // Выполнить задержку в 700 FreeRTOS тиков. Величина одного тика задана в FreeRTOSConfig.h и как правило составляет 1мс. vTaskDelay( 700 ); } } void vRedBlinkTask( void *pvParametrs ) { for( ;; ) { P8OUT ^= BIT6; // Выполнить задержку в 1000 FreeRTOS тиков. Величина одного тика задана в FreeRTOSConfig.h и как правило составляет 1мс. vTaskDelay( 1000 ); } } void main(void) { // Инициализация микроконтроллера. Данный код будет у каждого свой. vInitSystem(); // Создание тасков. Я не включил код проверки ошибок, но не стоит забывать об этом! xTaskCreate( &vGreenBlinkTask, (signed char *)"GreenBlink", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL ); xTaskCreate( &vRedBlinkTask, (signed char *)"RedBlink", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL ); // Запуск планировщика т.е начало работы тасков. vTaskStartScheduler(); // Сюда стоит поместить код обработки ошибок, в случае если планировщик не заработал. // Для примера я использую просто бесконечный цикл. for( ;; ) { } }

Здравствуйте. В короткой серии постов я постараюсь описать возможности, и подходы работы с одной из наиболее популярной и развивающейся РТОС для микроконтроллеров – FreeRTOS. Я предпологаю базовое знакомство читателя с теорией многозадачности, о которой можно почитать в одном из соседних постов на Хабре или ещё где-то.Ссылки на остальные части:Традиционно существует 2 версии многозадачности:К ОСРВ мягкого типа можно отнести наши с Вами компьютеры т.е. пользователь должен видеть, что, например, нажав кнопку с символом, он видит введенный символ, а если же он нажал кнопку, и спустя время не увидел реакции, то ОС будет считать задачу «не отвечающей»( по аналогии с Windows — «Программа не отвечает»), но ОС остается пригодной для использования. Таким образом, ОСРВ мягкого времени просто определяет предполагаемое время ответа, и если оно истекло, то ОС относит таск к не отвечающим.К ОСРВ жесткого типа, как раз относят ОСРВ во встраиваемых устройствах. В чем-то они похоже на ОСРВ на дестопах(многопоточное выполнение на одном процессоре), но и имеют главное отличие — каждая задачавыполняться за отведенный квант времени, не выполнение данного условия ведет к краху все системы.Если у Вас есть устройство с нетривиальной логикой синхронизации обмена данными между набором сенсоров, если Вам действительно нужно гарантировать время отклика, и наконец-то если Вы думаете, что система может разростись, но не знаете насколько, то РТОС Ваш выбор.Не стоит применять РТОС, для применения РТОС т.е. не нужно применять РТОС в слишком тривиальных задачах(получить данные с 1 сенсора, и отправить дальше, обработать нажатие 1 кнопки и т.д) т.к. это приведет к ненужной избыточности, как полученного кода, так и решения самой задачи.Для начала приведу несколько определений, для того чтобы внести ясность в дальнейшие рассуждения:(ОСРВ(RTOS)) предназначены для обеспечения интерфейса к ресурсам критических по времени систем реального времени. Основной задачей в таких системах является своевременность (timeliness) выполнения обработки данных".— многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) для встраиваемых систем. Портирована на несколько микропроцессорных архитектур.От хабраюзера andrewsh , по поводу лицензии: разрешено не публиковать текст приложения, которое использует FreeRTOS, несмотря на то, что OS линкуется с ним. Исходники самой же RTOS должны всегда прикладываться, изменения, внесённые в неё — тоже.".FreeRTOS написана на Си с небольшим количеством ассемблерного кода(логика переключения контекста) и ее ядро представлено всего 3-мя C файлами. Более подробно о поддерживаемых платформах можно почитать на официальном сайте Перейдем к делу.Любой таск представляет собой Си функцию со следующим прототипом:Каждый таск – это по сути мини подпрограмма, которая имеет свою точку входу, и исполняется внутри бесконечного цикла и обычно не должна выходить из него, а также имеет собственный стэк. Одно определение таска может использоваться для создания нескольких тасков, которые будут выполняться независимо и также иметь собственный стэк.Тело таска не должно содержать явныхконструкций, и в случае если таск больше не нужен, его можно удалить с помощью вызова API функции. Следующий листинг, демонстрирует типичный скелет таска:Для создания таска, и добавления ее в планировщик используется специальная API функция со следующим прототипом:– так как таск – это просто Си функция, то первым параметром идет ее значение.– имя таска. По сути это нигде не используется, и полезно только при отладке с соответствующими плагинами для IDE.– так как каждый таск – это мини подпрограмма, со своим стэком, то данный параметр отвечает за его глубину. При скачивании RTOS и разворачивания системы для своей платформы, вы получаете файл FreeRTOSConfig.h настройкой которого можно конфигурировать поведение самой ОС. В данном файле также объявлена константная величина, которую и стоит передавать в качестве usStackDepth с соответствующим множителем, если это необходимо.– при создании, каждый таск может принимать некоторые параметры, значения, или ещё что-то что может понадобиться внутри тела самого таска. С точки зрения инкапсуляции, этот подход наиболее безопасный, и в качестве pvParameters стоит передавать, например, некоторую структуру, или NULL, если ничего передавать не нужно.– каждый таск имеет свой собственный приоритет, от 0(min) до (– 1). Так как, по сути, нет верхнего предела для данного значения, то рекомендуется использовать как можно меньше значений, чтобы не было дополнительно расхода RAM на данную логику.— хэндл созданного таска. При создании таска, опционально можно передать указатель на хэндл будующего таска, для последующего управления работой самого таска. Например, для удаления определенного таска.Данная функция возвращает, в случае успешного создания таска, или, в случае если размер стэка был указан слишком большим, т.е. недостаточно размера хипа для хранения стэка таска, и самого таска.На следующем листинге я привел, короткий пример законченной программы, которая создает 2 таска, каждый из которых мигает светодиодом:В следующем посте я планирую написать о взаимодействии между тасками, и работе с прерываниями.