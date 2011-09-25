FreeRTOS: введение

Зачем все это? Или введение в многозадачные системы, от создателей FreeRTOS.

«Мягкого» реального времени(soft real time)

«Жесткого» реального времени(hard real time)

А все таки зачем?

Работа с тасками(или задачами, процессами).

void vTask( void *pvParametres );

void vTask( void *pvParametres) { /* Данный фрагмент кода будет вызван один раз, перед запуском таска. Каждый созданный таск будет иметь свою копию someVar. Кроме объявления переменных, сюда можно поместить некоторый инициализационный код. */ int someVar; // Так как каждый таск - это по сути бесконечный цикл, то именно здесь начинается тело таска. for( ;; ) { // Тело таска } // Так как при нормальном поведении мы не должны выходить из тела таска, то в случае если это все таки произошло, мы удаляем таск. // Функция vTaskDelete принимает в качестве аргумента хэндл таска, который стоит удалить. // Вызов внутри тела таска с параметром NULL,удаляет текущий таск vTaskDelete( NULL ); }

portBASE_TYPE xTaskCreate( pdTASK_CODE pvTaskCode, const signed portCHAR * const pcName, unsigned portSHORT usStackDepth, void *pvParameters, unsigned portBASE_TYPE uxPriority, xTaskHandle *pxCreatedTask );

void vGreenBlinkTask( void *pvParametrs ) { for( ;; ) { P8OUT ^= BIT7; // Выполнить задержку в 700 FreeRTOS тиков. Величина одного тика задана в FreeRTOSConfig.h и как правило составляет 1мс. vTaskDelay( 700 ); } } void vRedBlinkTask( void *pvParametrs ) { for( ;; ) { P8OUT ^= BIT6; // Выполнить задержку в 1000 FreeRTOS тиков. Величина одного тика задана в FreeRTOSConfig.h и как правило составляет 1мс. vTaskDelay( 1000 ); } } void main(void) { // Инициализация микроконтроллера. Данный код будет у каждого свой. vInitSystem(); // Создание тасков. Я не включил код проверки ошибок, но не стоит забывать об этом! xTaskCreate( &vGreenBlinkTask, (signed char *)"GreenBlink", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL ); xTaskCreate( &vRedBlinkTask, (signed char *)"RedBlink", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL ); // Запуск планировщика т.е начало работы тасков. vTaskStartScheduler(); // Сюда стоит поместить код обработки ошибок, в случае если планировщик не заработал. // Для примера я использую просто бесконечный цикл. for( ;; ) { } }