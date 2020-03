Знакомство с GStreamer: Устройства вывода

#env python2 # coding=utf-8 import gi gi.require_version("Gst", "1.0") gi.require_version("Gtk", "3.0") from gi.repository import Gst from gi.repository import Gtk from gi.repository import GObject import os import signal import argparse Gst.init("") signal.signal(signal.SIGINT, signal.SIG_DFL) GObject.threads_init() def parse_args(): parser = argparse.ArgumentParser(prog='example1.py') parser.add_argument('--volume', help='Указать громкость (0-100) (default: 100)', type=int, default=100) parser.add_argument('--output', help='Путь к файлу в который нужно сохранить поток (default: /tmp/out.ogg)', type=str, default='/tmp/out.ogg') parser.add_argument('location') args = parser.parse_args() return args class RecorderBin(Gst.Bin): def __init__(self, name=None): super(RecorderBin, self).__init__(name=name) self.vorbisenc = Gst.ElementFactory.make("vorbisenc", "vorbisenc") self.oggmux = Gst.ElementFactory.make("oggmux", "oggmux") self.filesink = Gst.ElementFactory.make("filesink", "filesink") self.add(self.vorbisenc) self.add(self.oggmux) self.add(self.filesink) self.vorbisenc.link(self.oggmux) self.oggmux.link(self.filesink) self.sink_pad = Gst.GhostPad.new("sink", self.vorbisenc.get_static_pad("sink")) self.add_pad(self.sink_pad) def set_location(self, location): self.filesink.set_property("location", location) class Player(): def __init__(self, args): self.pipeline = self.create_pipeline(args) self.args = args ## получаем шину по которой рассылаются сообщения ## и вешаем на нее обработчик message_bus = self.pipeline.get_bus() message_bus.add_signal_watch() message_bus.connect('message', self.message_handler) ## устанавливаем громкость self.pipeline.get_by_name('volume').set_property('volume', args.volume / 100.) def create_source(self, location): """create_source(str) -> Gst.Element""" if not location.startswith('http') and not os.path.exists(location): raise IOError("File %s doesn't exists" % location) if location.startswith('http'): source = Gst.ElementFactory.make('souphttpsrc', 'source') else: source = Gst.ElementFactory.make('filesrc', 'source') source.set_property('location', location) return source def create_pipeline(self, args): """create_pipeline() -> Gst.Pipeline""" pipeline = Gst.Pipeline() ## Создаем нужные элементы для плеера source = self.create_source(args.location) decodebin = Gst.ElementFactory.make('decodebin', 'decodebin') audioconvert = Gst.ElementFactory.make('audioconvert', 'audioconvert') volume = Gst.ElementFactory.make('volume', 'volume') audiosink = Gst.ElementFactory.make('autoaudiosink', 'autoaudiosink') ## Элемент tee используется для мультиплексирования потока tee = Gst.ElementFactory.make('tee', 'tee') ## decodebin имеет динамические pad'ы, которые так же динамически ## необходимо линковать def on_pad_added(decodebin, pad): pad.link(audioconvert.get_static_pad('sink')) decodebin.connect('pad-added', on_pad_added) ## добавляем все созданные элементы в pipeline elements = [source, decodebin, audioconvert, volume, audiosink, tee] [pipeline.add(k) for k in elements] ## линкуем элементы между собой по схеме: ## +-> volume -> autoaudiosink ## *src* -> (decodebin + audioconvert) -> tee -> | ## [ +-> vorbisenc -> oggmux -> filesink ] source.link(decodebin) audioconvert.link_pads('src', tee, 'sink') tee.link_pads('src_0', volume, 'sink') volume.link(audiosink) return pipeline def play(self): self.pipeline.set_state(Gst.State.PLAYING) recorder = RecorderBin('recorder') self.pipeline.add(recorder) self.pipeline.get_by_name('tee').link_pads('src_1', recorder, 'sink') recorder.set_location(self.args.output) def message_handler(self, bus, message): """Обработчик сообщений""" struct = message.get_structure() if message.type == Gst.MessageType.EOS: print('Воспроизведение окончено.') Gtk.main_quit() elif message.type == Gst.MessageType.TAG and message.parse_tag() and struct.has_field('taglist'): print('GStreamer обнаружил в потоке мета-теги') taglist = struct.get_value('taglist') for x in range(taglist.n_tags()): name = taglist.nth_tag_name(x) print(' %s: %s' % (name, taglist.get_string(name)[1])) else: pass if __name__ == "__main__": args = parse_args() player = Player(args) player.play() Gtk.main()