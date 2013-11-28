Знакомство с GStreamer: Устройства вывода

Уважаемые коллеги, друзья, и простые хабражители, прошу прощения за то, что опубликовал пост через полгода, а не неделю, как обещал. Озвучивать точные сроки публикации следующего поста я в этот раз не буду, т.к. боюсь в очередной раз не сдержать обещание, но постараюсь подготовить его в ближайшее время.

