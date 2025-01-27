Как отличаются СДВГ люди от обычных людей? И зумеры — это СДВГшники или просто ленивые инфантилы?

Последнее время происходит какая-то невообразимая атака на сам термин СДВГ, на СДВГ людей, поэтому в статье я постарался описать и (!главное) визуально показать отличие СДВГ людей от обычных (нейротипичных). И попытался проанализировать и визуально показать, действительно ли много СДВГшников среди поколения зумеров.

Предупреждение: Данная статья написана не квалифицированным врачом-психиатром, а пациентом с СДВГ. И есть основания полагать, что понимаю я в этой теме больше, чем многие психиатры на территории бывшего СССР.

Предисловие

Когда я жил в общежитии университета, в комнату зашел сосед с широко раскрытыми глазами и выпалил:

– Я ходил на пары целый год как робот, но только на сегодняшней пересдаче [у него она была последним шансом, с комиссией] почувствовал себя ЖИВЫМ!

Эту мысль в тот момент я не особо принял во внимание, но спустя годы я понимаю, что это было кратким описанием жизни для многих СДВГшников. Именно поэтому его слова про Чувствовать себя живым я хочу сделать основой для визуализации СДВГ.

Содержание статьи:

Теория эмоциональных зон

Каждый человек, почти всегда неосознанно, хочет чувствовать себя живым в течении дня (это не обязательно синоним слова счастье) и для этого ему необходимы нейромедиаторы, гормоны и различные вещества (например нейропептиды) в мозге и организме.

При СДВГ многие нейромедиаторы работают не так, как хочется, но обычно проблемными выделяют дофамин и норадреналин (проблема дисбаланса, недостаточный синтез и т.д.) 1 2. А СДВГшнику поэтому нужны дополнительные стимулы, чтобы просто чувствовать себя живым.

Что же такое СДВГ? СДВГ — это нарушение, связанное с работой мозга, которое расшифровывается как синдром дефицита внимания и гиперактивности. Дефицит внимания — это сложность в фокусировке и внимании на необходимых вещах и нарушение выражается в трудностях в блокировке отвлекающих факторов, проблемах с кратковременной памятью и т.д. Гиперактивность выражается в повышенной двигательной активности, возбудимости, импульсивности, при этом это может не проявляется визуально. Я не буду рассказывать про различные типы СДВГ, моя статья не об этом, но некоторых проблем может и не быть, а другие могут быть очень явными. При этом сам термин СДВГ, к сожалению, не описывает всех возможных проблем, которые могут возникнуть при этом диагнозе.

Для визуализации отличия СДВГ мозга от обычного (нейротипичного) я разработал Теорию эмоциональных зон. Я создавал изначально это только для себя (мне необходимо было понять, смогу ли я бороться с СДВГ своими силами). И под идеей визуализации была идея, что к Зеленой зоне человек будет стараться стремиться в течении дня, чтобы просто чувствовать себя живым. Повторяю, это не синоним слова счастье.

Рис.1. Теория эмоциональных зон. Базовая версия.

Сама картинка для понимания концепции (на точность не претендует, создавал её на основе своих наблюдений и далее в статье я буду её расширять), но из неё должно стать понятно, что из-за проблем с нейромедиаторами СДВГшнику сложно работать на средней (по интересности) работе и невозможно на обычной/неинтересной (хотя бывает и на средней по интересности тоже). На этой и последующих подобных визуализациях активности, которые будут неоднозначны для разных людей – будут ставиться на границе Серой и Зеленых зон.

– Не можете работать на неинтересной работе? Какие мы нежные, а вот мы работаем и не ноем в Интернете...

Почему СДВГшники так не могут?

Каждое начало дня человек получает запас маны (нейромедиаторы). Эта мана идет как энергия, которую организм тратит на неинтересные и нелюбимые дела. Ну и также она тратится просто фоном (например на защиту от фонового шума города), также и постепенно восстанавливает какую-то часть в течении дня. У СДВГшника маны мало или он не может ей адекватно пользоваться (в основном я подразумеваю под маной те же дофамин и норадреналин).

Обычный человек может находиться в Серой зоне (возвращаемся к рис. 1) и тратить свою ману на полностью неинтересные вещи. СДВГшник же не может находиться в Серой зоне, потому что у него просто нет маны на это (проблема, конечно же, сложнее, но мы обсуждаем базовую механику). Его прям физически начинает выворачивать и это уже бьет прямо по здоровью (я, например, начинаю сильно болеть).

Рис. 2. Неинтересная работа для СДВГ и НЕ-СДВГ людей

Объясню картинку выше подробнее: НЕ-СДВГшник приходит на неинтересную работу с 70% маны (пусть какая-то часть зарезервирована на борьбу с городским шумом, присутствует какой-то базовый стресс, возможный недосып и т.д.) и к концу дня у него постепенно остается 40%. СДВГшник приходит с 20% маны (взял этот процент, опираясь на исследования что препарат атомоксетин увеличивает в три раза уровень дофамина в префронтальной коре3 при лечении СДВГ, а в примере СДВГшник без лечения) и эта мана тратится быстрее, потому что высвобождение или синтез нейромедиаторов работает хуже. И после обеда и маны больше нет и ненавистная работа начинает бить по HP (т.е. приходится уже тратить ресурсы нервной системы на то, чтобы заставить себя работать дальше).

Следующий рабочий день НЕ-СДВГшник начнет с условных 65% маны. Вчерашний день для него был не ахти, идет эмоциональный спад, но пока терпимо. А СДВГшник начнет с 0% маны! За последний опыт его организм получил урон по HP с этой работой, теперь организм дофамин на это не выдаст. Но даже если бы и не был получен урон, он всё равно не получит никакого дофамина, потому что так и не почувствовал себя живым. В этом месте не клюет, а второй шанс теперь придется заслужить.

Вообще можно привести другой пример, который многим НЕ-СДВГшникам знаком. Вы приходите в спортивный зал, где занимаетесь до отказа всего тела, т.е. получаете "урон по HP" (именно так считает организм). На следующий раз уже с огромным трудом получается себя заставить прийти в зал (дофамин не выделяется, точнее тонический/фоновый дофамин понижается), где опять это повторяется. А ведь с дофамином здесь случилось ровно то же самое, организм увидел, что эти действия приносят урон по HP, а в финале действия нет никакого удовольствия, только истощение. СДВГшник же живет в подобной парадигме постоянно, его тонический дофамин всегда ниже нормального уровня, организм из-за этого недостатка в момент действия и после считает все эти действия чем-то враждебным и опасным для организма.

Если продолжать говорить про дофамин, то для обычного человека даже на неинтересной работе сам факт выполненного действия, который не повлек минусов — будет воспринят телом положительно (ты не любишь мыть посуду, но ты её вымыл и тело не испытало изнеможения — приятно). СДВГшник просто не имеет достаточно дофамина и вся работа, которая даже не повлекла минусов для тела, но не была интересной — будет максимально тягостной СО ВСЕХ УГЛОВ.

Если объяснять терминами, которые знакомы для большинства хабровчан — работать на неинтересной/нелюбимой работе до выгорания у обычного человека займет N дней/месяцев, у СДВГшника пару часов (но возможно пару дней, пока не выветрится чувство новизны, которое дает ему находиться в Зеленой зоне первое время).

Я не беру в учет СДВГшников на лечении препаратами или использующих когнитивно-поведенческую терапию.

Теория низкого возбуждения

Почему нахождение в Серой зоне по разному влияет на СДВГ и не-СДВГ людей?

Чтобы лучше это понять, представьте человека, теряющего равновесие. Например, качеля при ударе выкидывает вверх-вперед, и человек лихорадочно размахивает руками, стараясь вернуть равновесие. И самое главное – в момент полета он не будет ощущать твердую землю под ногами.

У СДВГшника мозг практически постоянно не ощущает себя "на твердой земле". Чуть дополню первоначальный рисунок с Теорией эмоциональных зон, где я добавил безделье, как базовое стартовое состояние. У СДВГшника это состояние будет в Серой зоне, у нейротипика – в Зеленой зоне:

Рис. 3. Теория эмоциональных зон. Версия с бездельем.

Т.е. в стартовой позиции, с самого пробуждения, СДВГшник будет стараться перейти в Зеленую зону, когда обычному человеку будет "и так нормально". Да и в целом обычный человек может долго находиться в своей Серой зоне (например в той же Скуке), в которой СДВГ мозг усилит лихорадочный поиск стимуляций через нейромедиаторы, гормоны и нейропептиды, чтобы "приземлиться и почувствовать землю".

Я не смог найти легкое объяснение этой ситуации в научных статьях в формате: "опять дофамин и норадреналин во всем виноваты". Но было найдено новое понятие: Теория низкого возбуждения 4 – психологическая теория, объясняющая, что люди с СДВГ и антисоциальным расстройством личности стремятся к самостимуляции посредством чрезмерной активности, чтобы выйти за пределы своего состояния аномально низкого возбуждения.

Выделяют три теории 4:

Некоторые люди с низким эмоциональным возбуждением демонстрируют недостаточное возбуждение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГН-оси) и исследования показали, что это вызывает снижение секреции адреналина и кортизола. Низкое эмоциональное возбуждение часто вызывает гипоактивность миндалевидного тела, которая, в т.ч. отвечает за обработку и регулирование эмоций. Уровень эмоционального возбуждения в значительной степени обусловлен генетически (в т.ч. я беру этот пункт как возможное описание всех оставшихся проблем с нейромедиаторами при СДВГ, т.к. наследуемость СДВГ 74%)5.

Все три пункта могут быть связаны с СДВГ 6 7 8, все три пункта могут быть первоисточниками, следствием или идти параллельно с аномально низким возбуждением (по крайней мере исследований, что из них первично, я не нашел). Но, в целом, это нам и не важно, потому что СДВГ — это синдром, к которому приводят разные причины, а нам нужно разгребать последствия.

Разрушительные фразы для СДВГшников

Разберем некоторые стандартные придирки к СДВГшникам и фразы, которые разрушат им жизнь с моей более полной иллюстрацией Теории эмоциональных зон:

Рис.4. Теория эмоциональных зон. Наиболее полная версия.

"А меня вот пиз*или ремнем в детстве и ничо, нормально учился".

Найдем Страх насилия на Рис.4 (слева, в отрицательных эмоциях). Осуждаю и не одобряю данный способ воспитания, но он будет давать результаты, ради которого его используют. Страх насилия будет запускать нейромедиаторы и гормоны адреналин и норадреналин, которые мобилизуют организм и, что интересно, повышают концентрацию, внимание, улучшают память и ускоряют реакцию9 (при более долгом подобном обращении начнет проявляться кортизол, который выборочно будет ухудшать когнитивные процессы)10. Но лучше у подобных комментаторов интересоваться, как они себя заставляют работать сейчас. Почти гарантированный ответ: бухают, чтобы вырваться из Серой зоны или постоянно увольняются и "ищут себя".

"Разонравилась работа/учеба? Ну значит не твое, надо искать дальше".

Адекватная фраза для адекватного мозга, но для СДВГшника она будет разрушительна. Сколько можно будет так искать? Всю жизнь? С таким подходом человеку с СДВГ ничего в жизни не достичь, он будет бросать всё, что уводит его в Серую зону. А какое сейчас дело не имеет рутины? В каком деле будет что-то постоянно новое — годами? Какое дело адекватно заработает на импульсивных действиях, без выстроенной системы? Да и тем более если устраиваться на работу на дядю — то рутина неизбежна. Поэтому следует помнить, что даже базовая жизненная философия для СДВГшника и обычного человека будет отличаться.

"Ну даже если у тебя СДВГ, то что? Можешь легко справиться с этим, проблемы только у нытиков, которые не могут себя заставить".

Мой друг в формате упрека высказал мнение, что все мои проблемы из-за того, что я не верю в "Концепцию воли". Силу воли, с помощью которой я бы мог себя заставить что-то делать и противостоять процессам в мозге, без препаратов. Похожие слова у взрослых людей по отношению к СДВГ ребенку: "Ты просто не можешь постараться".

Я ответил другу: "Может ли человек с ДЦП заставить себя двигаться как обычный человек с помощью воли?" На что последовало:"Ты сравнил это буквально с патологией нервной системы". Далее было разъяснение, что под патологией подразумевалось что-то серьезное, настоящая проблема, т.е. СДВГ ею не является.

Я могу взять под контроль многие вещи, что дал мне недиагностированный вовремя СДВГ, такие как эмоциональная дисрегуляция, тревожность, забывчивость, неотключаемые мысли и т.д. Но я не смогу силой мысли наполнить стаканы с нейромедиаторами.

Да, я лукавлю, в том смысле, что я действительно могу себя заставить себя что-то делать. Но дело в организме, который даст пропорциональный ответ на это. Он довольно быстро начнет отключать во мне всё (я здесь не говорю про когнитивно-поведенческие приемы, а разбираю именно волю) и даже если я воспротивлюсь и этому — я заболею. Но я всё равно выйду на работу (в крайнем случае меня принесут на носилках) и даже больной буду продолжать. Но в таком состоянии, логично, я просто не смогу как-либо работать. Откуда неизбежно увольнение/потеря бизнеса. Ведь воля не сможет изменить химический состав моего мозга.

"Ну не любишь — разводись/бросай".

На визуализации эмоциональных зон я добавил Любовь на границу Серой и Зеленой зон (как спорную эмоцию для разных СДВГшников). Сразу определимся, любовь — это спокойная и высокая эмоция, никакой сексуальной страсти и одержимости в неё я не вкладываю. Чтобы понять "любовь" в контексте СДВГ — я проанализировал много историй других СДВГшников, проанализировал свою жизнь и вывел некоторые моменты, которые разберу далее.

У некоторой части СДВГшников присутствует ангедония11 — неспособность испытывать радость и удовольствие (в том, в чем испытывал ранее, но в контексте СДВГ этого опыта могло никогда и не быть, если не было лечения). Нейромедиаторы дофамин11 12 и серотонин11 при ангедонии могут быть на таком низком уровне, что базовые спокойные эмоции могли никогда и не чувствоваться. Норадреналин и окситоцин не рассматриваются, как влияющие на ангедонию (потому что ангедонию исследуют, в основном, как симптом депрессии, шизофрении и ПТСР, где дофамин имеет решающее значение)12, но уровень норадреналина и окситоцина при СДВГ также низок 2 13 .

Я с детства был уверен, что люди вокруг играют роли, как и я. К примеру, я ходил поздравлять с днем рождения друзей и неиронично думал, что это просто такие обязательные традиции и ритуалы, также, как и свидания с девушками, различные семейные мероприятия и т.д. Да и в целом слово "дружба", как я понимаю сейчас, для меня имело более тягостное значение. Когда были различные спокойные мероприятия, не в Зеленой зоне для меня — всё для меня никак не ощущалось. Ввиду всего этого одиночество часто казалось мне менее напряжным. Но Страх одиночества на визуализации я поставил на границе Зеленой зоны, всё же не все СДВГшники не боятся быть одни и не все имеют такую выраженную ангедонию.

Этим я пытаюсь объяснить, что некоторые СДВГшники способны на страсть, одержимость и начальный этап влюбленности (под которыми подразумеваются дофамин, норадреналин, адреналин, серотонин и окситоцин, при этом включается весь организм с гормонами, а не только нейромедиаторы), но в момент, когда это перейдет в обычные отношения, спокойную любовь (окситоцин и серотонин) — эмоции могут резко угаснуть или даже отключиться под ноль, т.к. уровни у серотонина14 и окситоцина15 также часто либо малы, либо предельно низки при СДВГ.

В целом, обычные люди даже не подключают разум, когда сами строят отношения. Всё решают эмоции, особенно в делах любви. Но сколько при таком подходе придется порушить отношений СДВГшнику до момента, пока он не поймет, что, возможно, Зеленой зоны для спокойной любви без лечения у него не существует?

Впрочем, человеку с СДВГ (без всего этого понимания эмоциональных зон и низкого возбуждения) можно прожить насыщенную жизнь в философском поиске счастья, сторчаться и закончить свою жизнь где-нибудь в канаве. Но это не мой путь, как и, надеюсь, у многих других СДВГшников.

Лже-СДВГ и поколение зумеров

А что с зумерами не так?

Я считаю, что количество СДВГшников у них не больше, чем в целом было всегда (исследование 2023 года по наличию СДВГ у детей по данным до 2020 года: 5.6% у подростков от 12 до 18 лет)16, т.к. СДВГ – это ТОЛЬКО врожденный синдром (с шансом наследования в 74%)5. Но у поколения зумеров есть кое-что другое и чтобы это объяснить я введу термин Лже-СДВГ.

Итак, Лже-СДВГшник - человек, который имеет массивную часть симптомов СДВГ, но не является СДВГшником. Т.е. он может быть импульсивен, невнимателен, может иметь проблемы с кратковременной памятью, низкую толерантность к дискомфорту и многие проблемы, которые часто сосуществуют вместе с СДВГ — тревожность, депрессия т.д.

Я разделю Лже-СДВГ на два подтипа: имеющие возможность отката и не имеющие.

Итак, под Лже-СДВГ с возможностью отката могут скрываться:

Последствия нейроковида (неофициальное название поражений центральной и периферической нервной системы при COVID-19), при котором появляются симптомы, схожие с СДВГ. 17

Вредный образ жизни : плохой сон, курение вейпов/айкосов, сидение в соцсетях, азартные игры, бесконтрольный просмотр порно, чернухи, новостей, вертикальных видео.

Отсутствие развития префронтальной коры с самого детства . Соцсети, просмотр глупых видео, отсутствие сложной умственной работы и т.д. Префронтальная кора формирует основную свою массу до ~25 лет, далее существенных изменений в неё внести не удастся. 18

Постоянный стресс в детском возрасте , неблагополучная среда и семья.

Депрессия и тревожные расстройства могут вызвать симптомы, схожие с СДВГ, например ангедонию, исполнительную дисфункцию, гиперактивность.19

Лже-СДВГ без возможности отката:

Увлечение веществами . Откат зависит от степени поражения мозга (некоторые вещества создают дефицит рабочей памяти, дефицит внимания, некоторые ухудшают контроль импульсов и когнитивную гибкость). 20 21

Алкоголизм . Возможность отката зависит от стадии, но хроническое употребление алкоголя вызывает дефицит обучения и памяти, негативно влияет на исполнительную функцию, значительно изменяет дофаминовую систему. 21

Травма головы или шеи , из-за которых начали проявляться симптомы СДВГ (зависит от травмы, иногда возможен откат). Например, в исследовании тяжелая ЧМТ приводила к стойким нарушениям когнитивных функций 22 , но группы с легкой ЧМТ иногда полностью восстанавливали свою способности. 23

Аутизм, Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и Биполярное аффективное расстройство (БАР) имеют некоторые схожие симптомы с СДВГ.

Да, я не могу с полной уверенностью утверждать, что, например, стресс в детстве у ребенка без врожденного СДВГ имеет 100% возможность отката, но шанс просто имеется (как и у других вещей в списке), у СДВГшников этого шанса просто нет.

А теперь составим Теорию эмоциональных зон для Лже-СДВГ с возможностью отката:

Рис.5. Теория эмоциональных зон. Версия для Лже-СДВГ с возможностью отката.

В теме социологии я практически не буду давать ссылок для подтверждения информации, т.к. это будут мои наблюдения и мысли. Ваше право, доверять этому или нет.

Я затронул зумеров (и более молодые поколения), подразумевая людей, которые с самого детства активно сидели в интернете. Поэтому целый пункт Лже-СДВГшников про "Вредный образ жизни" — про них. Пункт про "Отсутствие развития префронтальной коры", в целом, уже больше про следующее поколение Альфа, которым начали давать телефоны, чтобы ребенок не отвлекал (по моему опыту сенсорные телефоны стали массовыми только в 2010 году, а русскоязычный Ютуб начал развиваться активно только в 2012-2014 году, т.е. примерное время, когда уже стало рождаться поколение Альфа).

Разберем пункты с Лже-СДВГшниками-зумерами:

Плохой сон — зумеры хуже спят из-за телефонов. 24 Синий экран перед сном понижает выработку мелатонина 25 , а плохой сон, следовательно, понижает выработку дофамина. 26

Курение вейпов/айкосов, сидение в соцсетях и просмотр вертикальных глупых видео — изменяет толерантность дофамина в момент времени. Для того, чтобы продолжать чувствовать, нужны либо более сильные выплески дофамина, либо увеличение количества приятных вещей в момент времени. То самое СДВГшное разделение экрана пополам, где сверху нарезан подкаст, а снизу какая-то яркая и простая игра. Также постоянное переключение между соцсетями и чатами быстрее истощает дофамин.

Просмотр треш-контента и новостей — делает мощный выплеск дофамина в момент времени (за счет новизны), также выделяются адреналин и кортизол (адреналин — за счет новизны и определенных ситуаций на экране, кортизол, в основном, за счет шок-контента и определенных новостей). И кортизол (гормон стресса), в свою очередь, влияет негативно на серотонин (как, например, в исследовании, что хронический стресс приводит к исчерпанию возможностей системы захвата серотонина) 27 , из-за чего появляется социофобия и тревожность (здесь нет однозначного доказательства, что социофобия проявляется только от низкого уровня серотонина и дофамина, скорее человек должен быть к этому изначально предрасположен, в т.ч. психологически) 28 . Среди зумеров даже есть отдельная группа подобных, излишне аморальных людей — дед-инсайды (мертвые внутри). Они заменяют серотонин — адреналином и кортизолом, которые дают им чувство живости в моменте.

Просмотр порно ( с окончанием ) — делает сильные выплески дофамина, окситоцина, эндорфинов и, в меньшей степени, серотонина. В сумме выплески настолько сильные, что всё остальное просто меркнет по сравнению с этим и делает жизнь серой. Из-за массивных, постоянно с новыми ощущениями (поднятие планки) и частных выплесков нейромедиаторов (порно не смотрят раз в месяц и по праздникам) происходит десенсибилизация (снижение чувствительности) дофаминовых рецепторов. Соцсети и простые удовольствия просто несравнимы в плане мощности выброса нейромедиаторов и гормонов с порно. Сравниться с этим лишь следующий пункт.

Азартные игры — делают выплески дофамина (награждение), норадреналина (повышение внимания), адреналина (возбуждение от острых ощущений), эндорфинов (эйфория) и кортизола (повышает стресс перед ожиданием результата, из-за чего дофамин в момент выигрыша делает перепад эмоций ещё ощутимее). Также, как и с порно, происходит постепенная десинсибилизация дофаминовых рецепторов. Азартные игры не носят массовый характер, но я затрагиваю эту тему, потому что куча стримеров сейчас рекламирует гемблинг, а у них сидит, в основном, молодая аудитория. Это, в том числе, влияет косвенно на зрителя, через зеркальные нейроны29, когда ты ощущаешь эмоции человека, которого видишь перед собой. В том числе зумеры именно поэтому и смотрят стримеров, потому что самим получать эмоции часто затруднительнее.

Работодатели vs Зумеры

А на что жалуются нынешние работодатели? "Зумеры не хотят работать, постоянно отвлекаются в телефон, легко увольняются одним днем!" Зумеры на это отвечают: "Мы просто не терпилы!". Вполне хороший ответ, но это правда лишь на малую часть. Зумеры отличаются от более взрослых поколений отсутствием толерантности к дискомфорту и, в целом, это ошибка их родителей, которые ограждали своих детей от излишнего стресса внешнего мира и позволяли им утопать в дофаминовой яме. Но я могу согласиться, что количество стресса во внешнем мире увеличилось значительно, но зумеров не готовили даже к малой её части.

А вот теперь представьте: человек целыми днями сидел за компьютером и в телефоне, кучу времени в соцсетях, еле выстрадал школу (но, в целом, не более 4,5 часов напряжения в день, если это 6 уроков, +1 час репетитор, возможно +2 часа домашние задания), потом, возможно, университет (попутно прогуливая неинтересные пары, возьмем в сумме 6 часов в сутки). Все эти вещи, конечно же, с кучей пауз и втыканием в телефон.

А теперь настала работа. 8 часов каждый будний день его времени забирает какой-то бумер, который заставляет работать ВСЕ 8 ЧАСОВ С ОДНИМ ПЕРЕРЫВОМ. Не позволяет восполнять дофамин с помощью соцсетей и айкоса, постоянно только какие-то поручения и постоянно какое-то некомфотное (непривычное) напряжение. Дело даже не в том, что зумеры не имеют толерантности к дискомфорту, а в том, что это существенно отличается от их жизни в молодом возрасте. Особенно в плане дофаминового опыта.

Сделаем разговор условного миллениала 1987 г.р. и зумера 2000 г.р. Зумер нападает в формате, что их жизнь мало отличается от взрослых поколений и они просто "не терпилы":

Зумер: Раньше тоже порно было!

Миллениал: Не в таких количествах, не такое извращенное и не с таким простым доступом.

З: Раньше доступ к интернету был! И телик смотрели!

М: Интернет по карточкам и диалапу, 2005 год. Первый канал: мультики в субботу и воскресенье утром, КВН в воскресенье (это кому повезло иметь 4 канала: Россия 1, Первый и два региональных). Т.е. сугубо развлекательного контента было очень мало. Ютуба нет. Анекдоты добывались с помощью газет и журналов. 4 новых анекдота в неделю, если есть только газета.

З: Раньше на улицах активно тусили!

М: Вы не сможете получить никоим образом такое количество дофамина за момент времени, гуляя на улице (в учет не берем вещества и алкоголь). А вот с помощью Интернета...

З: Пропадали в сингл-плеерных играх!

М: В целом, это правда, но игр было значительно меньше и игры были на порядок сложнее, в т.ч. потому что дофаминовая система у людей была лучше и терпения больше.

Этим воображаемым диалогом я пытаюсь доказать, что молодое поколение не виновато, что оно такое, у них такое время. Если бумера родить в это время, он будет точно таким же. Ведь это существенная разница, когда человек работает в 2005 году и знает, что за пределами работы он не получит диких дофаминовых качелей, его жизнь была вполне спокойная и когда человек работает в 2024 году, а за пределами работы его ждут соцсети, игры, вейп/айкос и порно.

Но я не затронул самое главное отличие зумеров от более взрослых поколений: их воспитывали социальные сети. Идея, которую повторили много раз блогеры — становится неотъемлемой частью их культуры. "Меня бумер-работодатель спросил про планы на будущее — редфлаг!!абьюз!1". Теперь эта фраза будет "редфлагом" и для них. Но социальные сети играют на зумеров — они легко уволятся с офисной работы и уйдут в курьеры, потому что увидели в Тиктоке, что там проще заработать те же самые 100к+ в месяц (сейчас, к примеру, идет бум работы на складах озон/вб). Работодатели просто не смогут диктовать свои правила тем, кто в курсе текущего рынка. В этом, конечно же, зумеры круче поколения X и бумеров (но про миллениалов я бы поспорил).

Заключение

Моя задача в этой статье была рассказать про СДВГшников и являются ли зумеры ими. Про СДВГшников вроде вполне понятно, но про зумеров — СДВГшников среди них не более 10%, как и, в целом, со взрослыми поколениями. Я повторю свои мысли, СДВГ — это только врожденная история, где важную роль имеет наследственность.

Проблема же информационного пространства в том, что когда говорят об СДВГ — постоянно повторяют что-то про дефицит внимания и (возможную) гиперактивность. Естественно, зумеры легко воссоздадут эти две вещи, сидя постоянно в соцсетях, плохо высыпаясь и насилуя свою дофаминовую систему. А СДВГшникам-зумерам будет значительно труднее доказать, что они настоящие СДВГшники.

Я веду Telegram-канал, где разбираю и решаю все найденные мною проблемы СДВГ: https://t.me/sdvghack

P.S. Когда я был моложе, я очень хотел, чтобы кто-нибудь в интернете смог объяснить без воды и с картинками, что я чувствую, чтобы точно знать, что у меня — проблемы. Если у Вас СДВГ — все прелести появятся, только когда всё перейдет в рабочую рутину, т.е. сразу после окончания учебы в ~18-25 лет. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам (и не к одним, если помощи не дождались). И я надеюсь, что этой статьей сохраню годы некоторым молодым людям на территории бывшего СССР.

Ссылки