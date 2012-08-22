Обзор инструментов для визуального сравнения и разрешения конфликтов слияния

Название Особенности Платформа

KDiff3

http://kdiff3.sourceforge.net/



[скриншот]

С этим инструментом скорее всего сталкивались как пользователи git, так и пользователи системы mercurial, тем не менее пару строк не помешает.



Плюсы:

бесплатен;

поддерживает трехстороннее слияние;

умеет сравнивать директории;

с различными кодировками работает нормально;

Минусы:

без дополнений не подсвечивает синтаксис.



Примечание: устанавливается вместе с TortoiseHg.

Windows, Mac OS X, Linux

DiffMerge

http://www.sourcegear.com/diffmerge/index.html



[скриншот]

Плюсы:

бесплатен;

поддерживает трехстороннее слияние;

умеет сравнивать директории.

Минусы:

бывают проблемы при работе с кириллицей. Думаю, со временем, исправят.

DiffMerge по умолчанию, не поддерживает подсветку синтаксиса языков программирования.



Windows, Mac OS X, Linux

WinMerge

http://www.winmerge.org

http://ru.wikipedia.org/wiki/Winmerge



[скриншот]

Плюсы:

Open Source;

никаких проблем с кодировками;

подсветка синтаксиса без лишних телодвижений;

сравнение директорий.

Минусы:

инструмент слияния является двусторонним, что может создавать неудобства в некоторых случаях;

Windows only.

Примечание: этим инструментом я начал пользоваться очень давно (еще до того, как стал использовать mercurial и git) и тот факт, что инструмент слияния является двусторонним в большинстве случаев не доставляет особых неудобств.

Windows

Meld

http://meld.sourceforge.net/



[скриншот]

Плюсы:

GPL v2;

двустороннее и трехстороннее слияние файлов;

сравнение директорий;

подсветка синтаксиса (при установленном GtkSourceView).

Минусы:

для установки под Windows требуется установить Python, GTK+, Glib, GtkSourceView, что не каждому понравиться.

Windows, Mac OS X, Linux

Инструкция по установке под Windows:

https://live.gnome.org/Meld/Windows



Diffuse

http://diffuse.sourceforge.net/



[скриншот]

Плюсы:

GPL;

поддержка 2-way, 3-way и n-way (произвольное количество файлов) слияния;

подсветка синтаксиса;

отлично работает с UTF-8;

неограниченная глубина отмен (Undo);

удобная навигация по коду.

Минусы:

разве что, невозможность сравнивать директории.

Примечаие: при слиянии с помощью команды git mergetool через Git Bash под Windows открывается четвертое — «лишнее» окно.

Убрать можно, подправив конфиг c:/Git/libexec/git-core/mergetools/diffuse

Windows, Mac OS X, Linux

Примечание: при установке под Windows уже включает в себя все зависимости (в отличие от Meld), а именно Python и пакет PyGTK.



TKDiff

http://sourceforge.net/projects/tkdiff/



[скриншот]

Плюсы:

GPLv2;

можно добавлять закладки для различий;

с кодировками работает нормально;

Минусы:

интерфейс менее удобен и выглядит очень бедно (см. скриншот), чем у других продуктов.

нет подсветки синтаксиса;

не умеет сравнивать директории.

Windows, Mac OS X, Linux



SmartSynchronize

http://www.syntevo.com/smartsynchronize/index.html



[скриншот]

Плюсы:

трехстороннее слияние;

нет проблем с кодировками;

помимо файлов, может сравнивать директории.

Минусы:

для коммерческого использования требуется лицензия;

подсветка синтаксиса для языков программирования по умолчанию не предусмотрена. Не исключено, что можно как-то сделать.

Примечание: SmartySynctonize встроен в программу SmartGit — удобный GUI-инструмент для работы с Git (тоже бесплатен для некоммерческого использования).

Windows, Mac OS X, Linux

BeyondCompare

http://www.scootersoftware.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Compare



[скриншот]

Плюсы:

трехстороннее слияние;

может сравнивать файлы, директории, удаленные директории, архивы, а также MP3-файлы, изображения и др. Но последние пункты — это в принципе не нужный функционал.

Минусы:

ShareWare;

нет версии под Mac.

Windows, Linux