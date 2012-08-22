Обзор инструментов для визуального сравнения и разрешения конфликтов слияния
На хабре уже было много статей о распределенных системах управления версиями (DVCS), их сравнений, а также сравнений GUI-клиентов для них. Также были обсуждения плагинов к IDE для работы с git и mercurial. Но практически не было информации об инструментах визуального сравнения и разрешения конфликтов слияния.
Недавно я «перескочил» с mercurial (который до сих пор считаю более удобным и логичным) на git, потому что, подавляющее большинство проектов, которые мне интересны, используют git и хостятся на github. В связи с этим, встал вопрос о пересмотре арсенала инструментов, в частности вопрос выбора инструмента визуального сравнения и слияния (diff and merge). Дабы восполнить недостаток информации на хабре, я решил написать этот мини-обзор. Как говориться — по горячим следам.
Под катом Вы также найдете примеры настроек Git для использования с DiffMerge и WinMerge под Windows. Думаю многим сэкономит время.
В принципе, все перечисленные инструменты хорошо справляются со своими задачами и данный обзор не тема для спора, т.к. каждый выбирает инструмент по вкусу.
Далее приводятся примеры настроек Git для работы с DiffMerge и WinMerge. По аналогии можно настроить взаимодействие Git с другими инструментами.
1) Добавим в директорию c:/Git/libexec/git-core/mergetools/
файл diffmerge следующего содержания:
2) Теперь добавим в файл c:/Users/swipe/.gitconfig
следующие строки:
3) Создадим конфликт и вызовем DiffMerge для его разрешения
Выводится сообщение о конфликте слияния, чего мы и добивались.
В среднем окне, приведем файл к требуемому состоянию и сохраним изменения.
Конфликт разрешен.
Настройку DiffMegre подсмотрел тут:
http://twobitlabs.com/2011/08/install-diffmerge-git-mac-os-x/
1) Добавим в директорию c:/Git/libexec/git-core/mergetools/
файл winmerge следующего содержания:
Когда Git не может автоматически объединить изменения, происходит конфликт слияния и в конфликтующий файл добавляются маркеры слияния (<<<<<<<, =======, и >>>>>>>). Они необходимы для разрешения конфликта с помощью сторонних инструментов.
Рассмотрим файл readme.txt который образуется в результате выполнения слияния веток master и new в приведенном выше примере:
Мы можем открыть файл конфликтов с помощью программы WinMerge для разрешения конфликта.
После этого откроется средство двухстороннего слияния:
Исходя из описанной логики перепишем команду слияния merge_cmd следующим образом:
По сути, оба приведенных варианта эквивалентны.
2) Отредактируем .gitconfig
последняя строчка отменяет сохранение backup-файлов в директории репозитория.
3) Создадим конфликт при слиянии двух веток (см. пример с использованием DiffMerge).
Для разрешения конфликта при слиянии веток, воспользуемся командой
Отредактируем наш файл. После сохранения изменений, конфликт будет разрешен.
Настройки WinMerge подсмотрел тут:
http://stackoverflow.com/questions/636253/msys-git-merge-tool-command-options-issue
Недавно я «перескочил» с mercurial (который до сих пор считаю более удобным и логичным) на git, потому что, подавляющее большинство проектов, которые мне интересны, используют git и хостятся на github. В связи с этим, встал вопрос о пересмотре арсенала инструментов, в частности вопрос выбора инструмента визуального сравнения и слияния (diff and merge). Дабы восполнить недостаток информации на хабре, я решил написать этот мини-обзор. Как говориться — по горячим следам.
Под катом Вы также найдете примеры настроек Git для использования с DiffMerge и WinMerge под Windows. Думаю многим сэкономит время.
|Название
|Особенности
|Платформа
|
KDiff3
http://kdiff3.sourceforge.net/
[скриншот]
| С этим инструментом скорее всего сталкивались как пользователи git, так и пользователи системы mercurial, тем не менее пару строк не помешает.
Плюсы:
Минусы:
Примечание: устанавливается вместе с TortoiseHg.
|Windows, Mac OS X, Linux
|
DiffMerge
http://www.sourcegear.com/diffmerge/index.html
[скриншот]
| Плюсы:
Минусы:
|Windows, Mac OS X, Linux
|
WinMerge
http://www.winmerge.org
http://ru.wikipedia.org/wiki/Winmerge
[скриншот]
| Плюсы:
Минусы:
Примечание: этим инструментом я начал пользоваться очень давно (еще до того, как стал использовать mercurial и git) и тот факт, что инструмент слияния является двусторонним в большинстве случаев не доставляет особых неудобств.
|Windows
|
Meld
http://meld.sourceforge.net/
[скриншот]
| Плюсы:
Минусы:
| Windows, Mac OS X, Linux
Инструкция по установке под Windows:
https://live.gnome.org/Meld/Windows
|
Diffuse
http://diffuse.sourceforge.net/
[скриншот]
| Плюсы:
Минусы:
Примечаие: при слиянии с помощью команды git mergetool через Git Bash под Windows открывается четвертое — «лишнее» окно.
Убрать можно, подправив конфиг c:/Git/libexec/git-core/mergetools/diffuse
| Windows, Mac OS X, Linux
Примечание: при установке под Windows уже включает в себя все зависимости (в отличие от Meld), а именно Python и пакет PyGTK.
|
TKDiff
http://sourceforge.net/projects/tkdiff/
[скриншот]
| Плюсы:
Минусы:
|Windows, Mac OS X, Linux
|
SmartSynchronize
http://www.syntevo.com/smartsynchronize/index.html
[скриншот]
| Плюсы:
Минусы:
Примечание: SmartySynctonize встроен в программу SmartGit — удобный GUI-инструмент для работы с Git (тоже бесплатен для некоммерческого использования).
|Windows, Mac OS X, Linux
|
BeyondCompare
http://www.scootersoftware.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Compare
[скриншот]
| Плюсы:
Минусы:
|Windows, Linux
|
Araxis Merge
http://www.araxis.com/merge/
[скриншот]
| Плюсы:
Минусы:
Примечание: в комментариях многие расхваливают и советуют этот инструмент, несмотря на высокую стоимость.
|Windows, Mac OS X
В принципе, все перечисленные инструменты хорошо справляются со своими задачами и данный обзор не тема для спора, т.к. каждый выбирает инструмент по вкусу.
Далее приводятся примеры настроек Git для работы с DiffMerge и WinMerge. По аналогии можно настроить взаимодействие Git с другими инструментами.
Git и DiffMerge
1) Добавим в директорию c:/Git/libexec/git-core/mergetools/
файл diffmerge следующего содержания:
diff_cmd () {
"c:/Program Files/SourceGear/Common/DiffMerge/sgdm.exe" \
"$LOCAL" "$REMOTE" >/dev/null 2>&1
}
merge_cmd () {
"c:/Program Files/SourceGear/Common/DiffMerge/sgdm.exe" \
--merge --result="$MERGED" "$LOCAL" "$BASE" "$REMOTE" >/dev/null 2>&1
status=$?
}
2) Теперь добавим в файл c:/Users/swipe/.gitconfig
следующие строки:
[diff]
tool = diffmerge
[merge]
tool = diffmerge
[mergetool "diffmerge"]
cmd = "diffmerge"
trustExitCode = true
3) Создадим конфликт и вызовем DiffMerge для его разрешения
git init // инициализируем репозиторий
создадим пустой файл readme.txt
git add . // добавим созданный файл в индекс
git commit -m "empty readme" // зафиксируем изменения
git branch new // создадим новую ветку
git checkout new // переключимся на новую ветку
добавим строку в файл readme.txt
git add . // добавим изменения в индекс
git commit -m "new string" // зафиксируем изменения в новой ветке
git checkout master // переключися на master ветку
добавим изменения в файл readme.txt
git add . // добавим изменения в индекс
git commit -m "master string" // зафиксируем их
git hist --all // посмотрим на дерево
git difftool master new // сравним две ветви
git merge new // сольем изменения в new с веткой master
Выводится сообщение о конфликте слияния, чего мы и добивались.
git mergetool // разрешим этот конфликт
В среднем окне, приведем файл к требуемому состоянию и сохраним изменения.
Конфликт разрешен.
Настройку DiffMegre подсмотрел тут:
http://twobitlabs.com/2011/08/install-diffmerge-git-mac-os-x/
Git и WinMerge
1) Добавим в директорию c:/Git/libexec/git-core/mergetools/
файл winmerge следующего содержания:
diff_cmd () {
"c:/Program Files (x86)/WinMerge/WinMergeU.exe" \
"$LOCAL" "$REMOTE" >/dev/null 2>&1
}
merge_cmd () {
"c:/Program Files (x86)/WinMerge/WinMergeU.exe" \
"$PWD/$LOCAL" "$PWD/$REMOTE" "$PWD/$MERGED" >/dev/null 2>&1
status=$?
}
Когда Git не может автоматически объединить изменения, происходит конфликт слияния и в конфликтующий файл добавляются маркеры слияния (<<<<<<<, =======, и >>>>>>>). Они необходимы для разрешения конфликта с помощью сторонних инструментов.
Рассмотрим файл readme.txt который образуется в результате выполнения слияния веток master и new в приведенном выше примере:
<<<<<<< HEAD
master str
=======
new str
>>>>>>> new
Мы можем открыть файл конфликтов с помощью программы WinMerge для разрешения конфликта.
После этого откроется средство двухстороннего слияния:
Исходя из описанной логики перепишем команду слияния merge_cmd следующим образом:
merge_cmd () {
"c:/Program Files (x86)/WinMerge/WinMergeU.exe" \
"$MERGED" >/dev/null 2>&1
status=$?
}
По сути, оба приведенных варианта эквивалентны.
2) Отредактируем .gitconfig
[diff]
tool = winmerge
[difftool "winmerge"]
cmd = "winmerge"
[merge]
tool = winmerge
[mergetool "winmerge"]
cmd = "winmerge"
trustExitCode = false
keepBackup = false
последняя строчка отменяет сохранение backup-файлов в директории репозитория.
3) Создадим конфликт при слиянии двух веток (см. пример с использованием DiffMerge).
git difftool master new // сравним две ветви
Для разрешения конфликта при слиянии веток, воспользуемся командой
git mergetool
Отредактируем наш файл. После сохранения изменений, конфликт будет разрешен.
Настройки WinMerge подсмотрел тут:
http://stackoverflow.com/questions/636253/msys-git-merge-tool-command-options-issue
Комментарии 45
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