Бесплатные сетевые IP-сканеры

В локальной сети (LAN) обычно есть множество обменивающихся данными хостов. Сканирование сетей при помощи IP-сканера позволяет отделам ИТ, сетевым администраторам и службам безопасности следить, какие IP обмениваются данными и какие типы устройств занимают IP-адреса. Также это помогает выявлять сторонние несанкционированные хосты, которые тоже могут быть подключены к сети. Существует множество бесплатных сетевых IP-сканеров, помогающих сетевым и системным администраторам обнаруживать устройства в сети и управлять IP-ресурсами. В этой статье мы рассмотрим следующие инструменты: Nmap, Advanced IP Scanner, Angry IP Scanner, free IP scanner компании Eusing, встроенную командную строку и PowerShell.
▍ Nmap
Nmap уже долгое время считается надёжным инструментом информационной безопасности, он используется инженерами и сотрудниками служб безопасности. Это кроссплатформенная утилита, имеющая широкий спектр функцию, не ограничивающихся простым сканированием сетей.
Она содержит утилиты сканирования сетей, используемые для исследования сетей, и предоставляет множество утилит для аудита безопасности. Она позволяет выполнять глубокое изучение IP-пакетов, в том числе содержащих информацию о сервисах, приложениях, идентификации ОС и других характеристиках удалённого хоста. В ней есть опции «интересных портов», помогающие быстро находить порты удалённых хостов, которые часто бывают открытыми.
Утилита сканирования сетей Nmap, выполняющая быстрое сканирование пингом локальной сети
Бесплатный Nmap Security Scanner для Linux/Mac/Windows можно скачать здесь.
▍ Advanced IP Scanner
Большинство из нас в тот или иной момент времени сталкивалось с Advanced IP Scanner. Этот инструмент уже многие годы обеспечивает возможность быстрого сканирования сетей. Advanced IP Scanner — бесплатная утилита, которая быстро скачивается и мало весит. Начать сканирование сети с её помощью можно всего лишь за пару минут.
Сканирование сети при помощи Advanced IP Scanner
Этот инструмент, совместимый только с Windows, предоставляет множество базовых функций сканирования, в том числе определение имён устройств, IP-адресов и MAC-адресов при помощи OUI lookups для распознавания производителей устройств. Результаты работы утилиты можно экспортировать в файл CSV для дальнейшего исследования устройств в других инструментах и документации. Также она может взаимодействовать с функциональностью Wake-On-LAN найденных удалённых хостов и позволяет удобно обмениваться данными с устройствами, с поддержкой RDP.
Advanced IP Scanner — это автономный исполняемый файл, который можно просто запускать без установки, что повышает его удобство и простоту использования.
Advanced IP Scanner можно скачать здесь.
▍ Angry IP Scanner
Angry IP Scanner — ещё один популярный инструмент в этой категории. Он тоже является кроссплатформенным, поскольку поддерживает Windows, Mac и Linux. Angry IP Scanner сканирует сетевые порты и IP-адреса.
Angry IP Scanner обеспечивает быстрое и простое сканирование сетей
Он пингует адреса и резолвит имена хостов из DNS. Также он определяет MAC-адреса устройств для OUI lookup, а его возможности можно легко расширить при помощи опенсорсных плагинов, написанных на Java. Он имеет множество других функций, например, получение имени NetBIOS, рабочей группы, подключенных пользователей Windows, определение веб-серверов и многое другое. Инструмент позволяет экспортировать результаты в CSV, TXT, XML или в файлы списков IP-портов.
Angry IP Scanner — это автономный исполняемый файл, не требующий установки. Однако для его работы требуется установка на хост среды выполнения Java, что для кого-то может оказаться препятствием.
Angry IP Scanner можно скачать здесь.
▍ Free IP scanner компании Eusing
Free IP scanner — это простая утилита IP-сканирования, имеющая множество отличных функций. Это быстрый сканер, для обеспечения производительности использующий технологию многопоточности. Пользователь может настраивать уровни приоритетов процесса сканирования и максимальное количество потоков. Разработчик утверждает, что инструмент может сканировать сотни компьютеров в секунду.
Free IP scanner
Для поиска находящихся онлайн-хостов он использует пинг. Опционально он может резолвить имена хостов, находить открытые порты и использовать другие функции в случае нахождения онлайн-хостов. Как и другие сканеры, он может получать информацию NetBIOS, в том числе имя хоста, рабочую группу, подключенного пользователя и MAC-адрес. Результаты сканирования можно сохранять в простой текстовый файл. К сожалению, этот инструмент не имеет автономного исполняемого файла, поэтому его нужно устанавливать. Программа запрашивает код регистрации, однако это freeware-программа, которую можно использовать без регистрации.
Free IP scanner можно скачать здесь.
▍ Встроенная командная строка и PowerShell
Также для нахождения хостов в сети можно использовать встроенные командные среды, в том числе командную строку и PowerShell. Например, можно выполнить простую однострочную команду для быстрого пинга и возврата всех онлайн-хостов в конкретной подсети:
for /l %i in (1,1,255) do @ping 10.1.149.%i -w 1 -n 1|find /i "ttl="
Кроме того, компания Microsoft предоставляет множество превосходных бесплатных примеров кода для различных ping-утилит, встроенных в галерею PowerShell. Я пробовал работать с модулем ping_scan, и он неплохо справляется со своей задачей. В галерее есть множество опций для выполнения быстрых и простых сканирований сети при помощи ping.
▍ В заключение
Бесплатные сетевые IP-сканеры позволяют администраторам выполнять мониторинг сети и подключенных хостов. Кроме того, они способны определять типы хостов и производителей устройств, что помогает в обеспечении безопасности сетей. Системные администраторы и сотрудники служб безопасности могут использовать эти простые инструменты для слежения за сетями и создания подробной актуальной документации сети.
RUVDS | Community в telegram и уютный чат