Бесплатные сетевые IP-сканеры

В локальной сети (LAN) обычно есть множество обменивающихся данными хостов. Сканирование сетей при помощи IP-сканера позволяет отделам ИТ, сетевым администраторам и службам безопасности следить, какие IP обмениваются данными и какие типы устройств занимают IP-адреса. Также это помогает выявлять сторонние несанкционированные хосты, которые тоже могут быть подключены к сети. Существует множество бесплатных сетевых IP-сканеров, помогающих сетевым и системным администраторам обнаруживать устройства в сети и управлять IP-ресурсами. В этой статье мы рассмотрим следующие инструменты: Nmap, Advanced IP Scanner, Angry IP Scanner, free IP scanner компании Eusing, встроенную командную строку и PowerShell.Nmap уже долгое время считается надёжным инструментом информационной безопасности, он используется инженерами и сотрудниками служб безопасности. Это кроссплатформенная утилита, имеющая широкий спектр функцию, не ограничивающихся простым сканированием сетей.Она содержит утилиты сканирования сетей, используемые для исследования сетей, и предоставляет множество утилит для аудита безопасности. Она позволяет выполнять глубокое изучение IP-пакетов, в том числе содержащих информацию о сервисах, приложениях, идентификации ОС и других характеристиках удалённого хоста. В ней есть опции «интересных портов», помогающие быстро находить порты удалённых хостов, которые часто бывают открытыми.Бесплатный Nmap Security Scanner для Linux/Mac/Windows можно скачать здесь Большинство из нас в тот или иной момент времени сталкивалось с Advanced IP Scanner. Этот инструмент уже многие годы обеспечивает возможность быстрого сканирования сетей. Advanced IP Scanner — бесплатная утилита, которая быстро скачивается и мало весит. Начать сканирование сети с её помощью можно всего лишь за пару минут.Этот инструмент, совместимый только с Windows, предоставляет множество базовых функций сканирования, в том числе определение имён устройств, IP-адресов и MAC-адресов при помощи OUI lookups для распознавания производителей устройств. Результаты работы утилиты можно экспортировать в файл CSV для дальнейшего исследования устройств в других инструментах и документации. Также она может взаимодействовать с функциональностью Wake-On-LAN найденных удалённых хостов и позволяет удобно обмениваться данными с устройствами, с поддержкой RDP.Advanced IP Scanner — это автономный исполняемый файл, который можно просто запускать без установки, что повышает его удобство и простоту использования.Advanced IP Scanner можно скачать здесь Angry IP Scanner — ещё один популярный инструмент в этой категории. Он тоже является кроссплатформенным, поскольку поддерживает Windows, Mac и Linux. Angry IP Scanner сканирует сетевые порты и IP-адреса.Он пингует адреса и резолвит имена хостов из DNS. Также он определяет MAC-адреса устройств для OUI lookup , а его возможности можно легко расширить при помощи опенсорсных плагинов, написанных на Java. Он имеет множество других функций, например, получение имени NetBIOS, рабочей группы, подключенных пользователей Windows, определение веб-серверов и многое другое. Инструмент позволяет экспортировать результаты в CSV, TXT, XML или в файлы списков IP-портов.Angry IP Scanner — это автономный исполняемый файл, не требующий установки. Однако для его работы требуется установка на хост среды выполнения Java, что для кого-то может оказаться препятствием.Angry IP Scanner можно скачать здесь Free IP scanner — это простая утилита IP-сканирования, имеющая множество отличных функций. Это быстрый сканер, для обеспечения производительности использующий технологию многопоточности. Пользователь может настраивать уровни приоритетов процесса сканирования и максимальное количество потоков. Разработчик утверждает, что инструмент может сканировать сотни компьютеров в секунду.Для поиска находящихся онлайн-хостов он использует пинг. Опционально он может резолвить имена хостов, находить открытые порты и использовать другие функции в случае нахождения онлайн-хостов. Как и другие сканеры, он может получать информацию NetBIOS, в том числе имя хоста, рабочую группу, подключенного пользователя и MAC-адрес. Результаты сканирования можно сохранять в простой текстовый файл. К сожалению, этот инструмент не имеет автономного исполняемого файла, поэтому его нужно устанавливать. Программа запрашивает код регистрации, однако это freeware-программа, которую можно использовать без регистрации.Free IP scanner можно скачать здесь Также для нахождения хостов в сети можно использовать встроенные командные среды, в том числе командную строку и PowerShell. Например, можно выполнить простую однострочную команду для быстрого пинга и возврата всех онлайн-хостов в конкретной подсети:Кроме того, компания Microsoft предоставляет множество превосходных бесплатных примеров кода для различных ping-утилит, встроенных в галерею PowerShell . Я пробовал работать с модулем ping_scan, и он неплохо справляется со своей задачей. В галерее есть множество опций для выполнения быстрых и простых сканирований сети при помощи ping.Бесплатные сетевые IP-сканеры позволяют администраторам выполнять мониторинг сети и подключенных хостов. Кроме того, они способны определять типы хостов и производителей устройств, что помогает в обеспечении безопасности сетей. Системные администраторы и сотрудники служб безопасности могут использовать эти простые инструменты для слежения за сетями и создания подробной актуальной документации сети.