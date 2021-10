OTA обновление устройств с Linux

U-Boot 2020.01-g83cf4883ec (Jul 09 2021 - 14:23:27 +0000) DRAM: 948 MiB RPI 3 Model B (0xa02082) MMC: mmc@7e202000: 0, sdhci@7e300000: 1 Loading Environment from MMC... OK In: serial Out: serial Err: serial Net: No ethernet found. Hit any key to stop autoboot: 0 switch to partitions #0, OK mmc0 is current device Scanning mmc 0:1... Found U-Boot script /boot.scr 568 bytes read in 10 ms (54.7 KiB/s) ## Executing script at 02400000 switch to partitions #0, OK mmc0 is current device 6320888 bytes read in 538 ms (11.2 MiB/s) Kernel image @ 0x080000 [ 0x000000 - 0x6072f8 ] ## Flattened Device Tree blob at 2eff8c00 Booting using the fdt blob at 0x2eff8c00 Using Device Tree in place at 2eff8c00, end 2f002f2b Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0