Лог файлы Linux по порядку
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Невозможно представить себе пользователя и администратора сервера, или даже рабочей станции на основе Linux, который никогда не читал лог файлы. Операционная система и работающие приложения постоянно создают различные типы сообщений, которые регистрируются в различных файлах журналов. Умение определить нужный файл журнала и что искать в нем поможет существенно сэкономить время и быстрее устранить ошибку.
Журналирование является основным источником информации о работе системы и ее ошибках. В этом кратком руководстве рассмотрим основные аспекты журналирования операционной системы, структуру каталогов, программы для чтения и обзора логов.
Основные лог файлы
Все файлы журналов, можно отнести к одной из следующих категорий:
- приложения;
- события;
- службы;
- системный.
Большинство же лог файлов содержится в директории
/var/log.
- /var/log/syslog или /var/log/messages содержит глобальный системный журнал, в котором пишутся сообщения с момента запуска системы, от ядра Linux, различных служб, обнаруженных устройствах, сетевых интерфейсов и много другого.
- /var/log/auth.log или /var/log/secure — информация об авторизации пользователей, включая удачные и неудачные попытки входа в систему, а также задействованные механизмы аутентификации.
- /var/log/dmesg — драйвера устройств. Одноименной командой можно просмотреть вывод содержимого файла. Размер журнала ограничен, когда файл достигнет своего предела, старые сообщения будут перезаписаны более новыми. Задав ключ
--level=можно отфильтровать вывод по критерию значимости.
Поддерживаемые уровни журналирования (приоритеты):
emerg - система неиспользуемая
alert - действие должно быть произведено немедленно
crit - условия критичности
err - условия ошибок
warn - условия предупреждений
notice - обычные, но значимые условия
info - информационный
debug - отладочные сообщения
(5:520)$ dmesg -l err
[1131424.604352] usb 1-1.1: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
[1131424.666013] usb 1-1.1: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
[1131424.749378] usb 1-1.1: 1:1: cannot get freq at ep 0x81
- /var/log/alternatives.log — Вывод программы
update-alternatives, в котором находятся символические ссылки на команды или библиотеки по умолчанию.
- /var/log/anaconda.log — Записи, зарегистрированные во время установки системы.
- /var/log/audit — Записи, созданные службой аудита
auditd.
- /var/log/boot.log — Информация, которая пишется при загрузке операционной системы.
- /var/log/cron — Отчет службы
crondоб исполняемых командах и сообщения от самих команд.
- /var/log/cups — Все, что связано с печатью и принтерами.
- /var/log/faillog — Неудачные попытки входа в систему. Очень полезно при проверке угроз в системе безопасности, хакерских атаках, попыток взлома методом перебора. Прочитать содержимое можно с помощью команды
faillog.
- var/log/kern.log — Журнал содержит сообщения от ядра и предупреждения, которые могут быть полезны при устранении ошибок пользовательских модулей встроенных в ядро.
- /var/log/maillog/ или /var/log/mail.log — Журнал почтового сервера, используемого на ОС.
- /var/log/pm-powersave.log — Сообщения службы экономии заряда батареи.
- /var/log/samba/ — Логи файлового сервера
Samba, который используется для доступа к общим папкам Windows и предоставления доступа пользователям Windows к общим папкам Linux.
- /var/log/spooler — Для представителей старой школы, содержит сообщения USENET. Чаще всего бывает пустым и заброшенным.
- /var/log/Xorg.0.log — Логи X сервера. Чаще всего бесполезны, но если в них есть строки начинающиеся с EE, то следует обратить на них внимание.
Для каждого дистрибутива будет отдельный журнал менеджера пакетов.
- /var/log/yum.log — Для программ установленных с помощью
Yumв RedHat Linux.
- /var/log/emerge.log — Для
ebuild-ов установленных из
Portageс помощью
emergeв Gentoo Linux.
- /var/log/dpkg.log — Для программ установленных с помощью
dpkgв Debian Linux и всем семействе родственных дистрибутивах.
И немного бинарных журналов учета пользовательских сессий.
- /var/log/lastlog — Последняя сессия пользователей. Прочитать можно командой
last.
- /var/log/tallylog — Аудит неудачных попыток входа в систему. Вывод на экран с помощью утилиты
pam_tally2.
- /var/log/btmp — Еже один журнал записи неудачных попыток входа в систему. Просто так, на всякий случай, если вы еще не догадались где следует искать следы активности взломщиков.
- /var/log/utmp — Список входов пользователей в систему на данный момент.
- /var/log/wtmp — Еще один журнал записи входа пользователей в систему. Вывод на экран командой
utmpdump.
(5:535)$ sudo utmpdump /var/log/wtmp
[5] [02187] [l0 ] [ ] [4.0.5-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:07 2015]
[1] [00000] [~~ ] [shutdown] [4.0.5-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:08 2015]
[2] [00000] [~~ ] [reboot ] [3.18.12-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:57 2015]
[8] [00368] [rc ] [ ] [3.18.12-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:57 2015]
[1] [20019] [~~ ] [runlevel] [3.18.12-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:57 2015]
И другие журналы
Так как операционная система, даже такая замечательная как Linux, сама по себе никакой ощутимой пользы не несет в себе, то скорее всего на сервере или рабочей станции будет крутится база данных, веб сервер, разнообразные приложения. Каждое приложения или служба может иметь свой собственный файл или каталог журналов событий и ошибок. Всех их естественно невозможно перечислить, лишь некоторые.
- /var/log/mysql/ — Лог базы данных MySQL.
- /var/log/httpd/ или /var/log/apache2/ — Лог веб сервера Apache, журнал доступа находится в
access_log, а ошибки — в
error_log.
- /var/log/lighthttpd/ — Лог веб сервера lighttpd.
В домашнем каталоге пользователя могут находится журналы графических приложений, DE.
- ~/.xsession-errors — Вывод
stderrграфических приложений X11.
Initializing "kcm_input" : "kcminit_mouse"
Initializing "kcm_access" : "kcminit_access"
Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 181, resource id: 10486050, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
kf5.kcoreaddons.kaboutdata: Could not initialize the equivalent properties of Q*Application: no instance (yet) existing.
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 181, resource id: 10486050, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
- ~/.xfce4-session.verbose-log — Сообщения рабочего стола XFCE4.
Чем просматривать — lnav
Почти все знают об утилите
less и команде
tail -f. Также для этих целей сгодится редактор
vim и файловый менеджер Midnight Commander. У всех есть свои недостатки:
less неважно обрабатывает журналы с длинными строками, принимая их за бинарники. Midnight Commander годится только для беглого просмотра, когда нет необходимости искать по сложному шаблону и переходить помногу взад и вперед между совпадениями. Редактор
vim понимает и подсвечивает синтаксис множества форматов, но если журнал часто обновляется, то появляются отвлекающие внимания сообщения об изменениях в файле. Впрочем это легко можно обойти с помощью
<:view /path/to/file>.
Недавно я обнаружил еще одну годную и многообещающую, но слегка еще сыроватую, утилиту — lnav, в расшифровке Log File Navigator.
Установка пакета как обычно одной командой.
$ aptitude install lnav #Debian/Ubuntu/LinuxMint
$ yum install lnav #RedHat/CentOS
$ dnf install lnav #Fedora
$ emerge -av lnav #Gentoo, нужно добавить в файл package.accept_keywords
$ yaourt -S lnav #Arch
Навигатор журналов lnav понимает ряд форматов файлов.
- Access_log веб сервера.
- CUPS page_log
- Syslog
- glog
- dpkg.log
- strace
- Произвольные записи с временными отметками
- gzip, bzip
- Журнал VMWare ESXi/vCenter
Что в данном случае означает понимание форматов файлов? Фокус в том, что lnav больше чем утилита для просмотра текстовых файлов. Программа умеет кое что еще. Можно открывать несколько файлов сразу и переключаться между ними.
(5:471)$ sudo lnav /var/log/pm-powersave.log /var/log/pm-suspend.log
Программа умеет напрямую открывать архивный файл.
(5:471)$ lnav -r /var/log/Xorg.0.log.old.gz
Показывает гистограмму информативных сообщений, предупреждений и ошибок, если нажать клавишу
<i>. Это с моего syslog-а.
Mon May 02 20:25:00 123 normal 3 errors 0 warnings 0 marks
Mon May 02 22:40:00 2 normal 0 errors 0 warnings 0 marks
Mon May 02 23:25:00 10 normal 0 errors 0 warnings 0 marks
Tue May 03 07:25:00 96 normal 3 errors 0 warnings 0 marks
Tue May 03 23:50:00 10 normal 0 errors 0 warnings 0 marks
Wed May 04 07:40:00 96 normal 3 errors 0 warnings 0 marks
Wed May 04 08:30:00 2 normal 0 errors 0 warnings 0 marks
Wed May 04 10:40:00 10 normal 0 errors 0 warnings 0 marks
Wed May 04 11:50:00 126 normal 2 errors 1 warnings 0 marks
Кроме этого поддерживается подсветка синтаксиса, дополнение по табу и разные полезности в статусной строке. К недостаткам можно отнести нестабильность поведения и зависания. Надеюсь lnav будет активно развиваться, очень полезная программа на мой взгляд.
Комментарии 23
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