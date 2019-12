Лог файлы Linux по порядку

Невозможно представить себе пользователя и администратора сервера, или даже рабочей станции на основе Linux, который никогда не читал лог файлы. Операционная система и работающие приложения постоянно создают различные типы сообщений, которые регистрируются в различных файлах журналов. Умение определить нужный файл журнала и что искать в нем поможет существенно сэкономить время и быстрее устранить ошибку.



Журналирование является основным источником информации о работе системы и ее ошибках. В этом кратком руководстве рассмотрим основные аспекты журналирования операционной системы, структуру каталогов, программы для чтения и обзора логов.

Основные лог файлы

Все файлы журналов, можно отнести к одной из следующих категорий:

приложения;

события;

службы;

системный.

Большинство же лог файлов содержится в директории /var/log .

/var/log/syslog или /var/log/messages содержит глобальный системный журнал, в котором пишутся сообщения с момента запуска системы, от ядра Linux, различных служб, обнаруженных устройствах, сетевых интерфейсов и много другого.

или — информация об авторизации пользователей, включая удачные и неудачные попытки входа в систему, а также задействованные механизмы аутентификации. /var/log/dmesg — драйвера устройств. Одноименной командой можно просмотреть вывод содержимого файла. Размер журнала ограничен, когда файл достигнет своего предела, старые сообщения будут перезаписаны более новыми. Задав ключ --level= можно отфильтровать вывод по критерию значимости.

Поддерживаемые уровни журналирования (приоритеты): emerg - система неиспользуемая alert - действие должно быть произведено немедленно crit - условия критичности err - условия ошибок warn - условия предупреждений notice - обычные, но значимые условия info - информационный debug - отладочные сообщения (5:520)$ dmesg -l err [1131424.604352] usb 1-1.1: 2:1: cannot get freq at ep 0x1 [1131424.666013] usb 1-1.1: 1:1: cannot get freq at ep 0x81 [1131424.749378] usb 1-1.1: 1:1: cannot get freq at ep 0x81

/var/log/alternatives.log — Вывод программы update-alternatives , в котором находятся символические ссылки на команды или библиотеки по умолчанию.

— Вывод программы , в котором находятся символические ссылки на команды или библиотеки по умолчанию. /var/log/anaconda.log — Записи, зарегистрированные во время установки системы.

— Записи, зарегистрированные во время установки системы. /var/log/audit — Записи, созданные службой аудита auditd .

— Записи, созданные службой аудита . /var/log/boot.log — Информация, которая пишется при загрузке операционной системы.

— Информация, которая пишется при загрузке операционной системы. /var/log/cron — Отчет службы crond об исполняемых командах и сообщения от самих команд.

— Отчет службы об исполняемых командах и сообщения от самих команд. /var/log/cups — Все, что связано с печатью и принтерами.

— Все, что связано с печатью и принтерами. /var/log/faillog — Неудачные попытки входа в систему. Очень полезно при проверке угроз в системе безопасности, хакерских атаках, попыток взлома методом перебора. Прочитать содержимое можно с помощью команды faillog .

— Неудачные попытки входа в систему. Очень полезно при проверке угроз в системе безопасности, хакерских атаках, попыток взлома методом перебора. Прочитать содержимое можно с помощью команды . var/log/kern.log — Журнал содержит сообщения от ядра и предупреждения, которые могут быть полезны при устранении ошибок пользовательских модулей встроенных в ядро.

— Журнал содержит сообщения от ядра и предупреждения, которые могут быть полезны при устранении ошибок пользовательских модулей встроенных в ядро. /var/log/maillog/ или /var/log/mail.log — Журнал почтового сервера, используемого на ОС.

или — Журнал почтового сервера, используемого на ОС. /var/log/pm-powersave.log — Сообщения службы экономии заряда батареи.

— Сообщения службы экономии заряда батареи. /var/log/samba/ — Логи файлового сервера Samba , который используется для доступа к общим папкам Windows и предоставления доступа пользователям Windows к общим папкам Linux.

— Логи файлового сервера , который используется для доступа к общим папкам Windows и предоставления доступа пользователям Windows к общим папкам Linux. /var/log/spooler — Для представителей старой школы, содержит сообщения USENET. Чаще всего бывает пустым и заброшенным.

— Для представителей старой школы, содержит сообщения USENET. Чаще всего бывает пустым и заброшенным. /var/log/Xorg.0.log — Логи X сервера. Чаще всего бесполезны, но если в них есть строки начинающиеся с EE, то следует обратить на них внимание.

Для каждого дистрибутива будет отдельный журнал менеджера пакетов.

/var/log/yum.log — Для программ установленных с помощью Yum в RedHat Linux.

— Для программ установленных с помощью в RedHat Linux. /var/log/emerge.log — Для ebuild -ов установленных из Portage с помощью emerge в Gentoo Linux.

— Для -ов установленных из с помощью в Gentoo Linux. /var/log/dpkg.log — Для программ установленных с помощью dpkg в Debian Linux и всем семействе родственных дистрибутивах.

И немного бинарных журналов учета пользовательских сессий.

/var/log/lastlog — Последняя сессия пользователей. Прочитать можно командой last .

— Последняя сессия пользователей. Прочитать можно командой . /var/log/tallylog — Аудит неудачных попыток входа в систему. Вывод на экран с помощью утилиты pam_tally2 .

— Аудит неудачных попыток входа в систему. Вывод на экран с помощью утилиты . /var/log/btmp — Еже один журнал записи неудачных попыток входа в систему. Просто так, на всякий случай, если вы еще не догадались где следует искать следы активности взломщиков.

— Еже один журнал записи неудачных попыток входа в систему. Просто так, на всякий случай, если вы еще не догадались где следует искать следы активности взломщиков. /var/log/utmp — Список входов пользователей в систему на данный момент.

— Список входов пользователей в систему на данный момент. /var/log/wtmp — Еще один журнал записи входа пользователей в систему. Вывод на экран командой utmpdump .

(5:535)$ sudo utmpdump /var/log/wtmp [5] [02187] [l0 ] [ ] [4.0.5-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:07 2015] [1] [00000] [~~ ] [shutdown] [4.0.5-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:08 2015] [2] [00000] [~~ ] [reboot ] [3.18.12-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:57 2015] [8] [00368] [rc ] [ ] [3.18.12-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:57 2015] [1] [20019] [~~ ] [runlevel] [3.18.12-gentoo ] [0.0.0.0 ] [Вт авг 11 16:50:57 2015]

И другие журналы

Так как операционная система, даже такая замечательная как Linux, сама по себе никакой ощутимой пользы не несет в себе, то скорее всего на сервере или рабочей станции будет крутится база данных, веб сервер, разнообразные приложения. Каждое приложения или служба может иметь свой собственный файл или каталог журналов событий и ошибок. Всех их естественно невозможно перечислить, лишь некоторые.

/var/log/mysql/ — Лог базы данных MySQL.

— Лог базы данных MySQL. /var/log/httpd/ или /var/log/apache2/ — Лог веб сервера Apache, журнал доступа находится в access_log , а ошибки — в error_log .

или — Лог веб сервера Apache, журнал доступа находится в , а ошибки — в . /var/log/lighthttpd/ — Лог веб сервера lighttpd.

В домашнем каталоге пользователя могут находится журналы графических приложений, DE.

~/.xsession-errors — Вывод stderr графических приложений X11.

Initializing "kcm_input" : "kcminit_mouse" Initializing "kcm_access" : "kcminit_access" Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma" QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 181, resource id: 10486050, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0 kf5.kcoreaddons.kaboutdata: Could not initialize the equivalent properties of Q*Application: no instance (yet) existing. QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 181, resource id: 10486050, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0 Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL

~/.xfce4-session.verbose-log — Сообщения рабочего стола XFCE4.

Чем просматривать — lnav

Почти все знают об утилите less и команде tail -f . Также для этих целей сгодится редактор vim и файловый менеджер Midnight Commander. У всех есть свои недостатки: less неважно обрабатывает журналы с длинными строками, принимая их за бинарники. Midnight Commander годится только для беглого просмотра, когда нет необходимости искать по сложному шаблону и переходить помногу взад и вперед между совпадениями. Редактор vim понимает и подсвечивает синтаксис множества форматов, но если журнал часто обновляется, то появляются отвлекающие внимания сообщения об изменениях в файле. Впрочем это легко можно обойти с помощью <:view /path/to/file> .

Недавно я обнаружил еще одну годную и многообещающую, но слегка еще сыроватую, утилиту — lnav, в расшифровке Log File Navigator.



Установка пакета как обычно одной командой.

$ aptitude install lnav #Debian/Ubuntu/LinuxMint $ yum install lnav #RedHat/CentOS $ dnf install lnav #Fedora $ emerge -av lnav #Gentoo, нужно добавить в файл package.accept_keywords $ yaourt -S lnav #Arch

Навигатор журналов lnav понимает ряд форматов файлов.

Access_log веб сервера.

CUPS page_log

Syslog

glog

dpkg.log

strace

Произвольные записи с временными отметками

gzip, bzip

Журнал VMWare ESXi/vCenter

Что в данном случае означает понимание форматов файлов? Фокус в том, что lnav больше чем утилита для просмотра текстовых файлов. Программа умеет кое что еще. Можно открывать несколько файлов сразу и переключаться между ними.

(5:471)$ sudo lnav /var/log/pm-powersave.log /var/log/pm-suspend.log

Программа умеет напрямую открывать архивный файл.

(5:471)$ lnav -r /var/log/Xorg.0.log.old.gz

Показывает гистограмму информативных сообщений, предупреждений и ошибок, если нажать клавишу <i> . Это с моего syslog-а.

Mon May 02 20:25:00 123 normal 3 errors 0 warnings 0 marks Mon May 02 22:40:00 2 normal 0 errors 0 warnings 0 marks Mon May 02 23:25:00 10 normal 0 errors 0 warnings 0 marks Tue May 03 07:25:00 96 normal 3 errors 0 warnings 0 marks Tue May 03 23:50:00 10 normal 0 errors 0 warnings 0 marks Wed May 04 07:40:00 96 normal 3 errors 0 warnings 0 marks Wed May 04 08:30:00 2 normal 0 errors 0 warnings 0 marks Wed May 04 10:40:00 10 normal 0 errors 0 warnings 0 marks Wed May 04 11:50:00 126 normal 2 errors 1 warnings 0 marks

Кроме этого поддерживается подсветка синтаксиса, дополнение по табу и разные полезности в статусной строке. К недостаткам можно отнести нестабильность поведения и зависания. Надеюсь lnav будет активно развиваться, очень полезная программа на мой взгляд.

